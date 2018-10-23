Продолжаю слушать Дмитрия Быкова и Антона Долина

С некоторых пор я стала регулярно смотреть и слушать (в записи) передачу Дмитрия Быкова «Один», которая выходит на «Эхе Москвы» обычно за полночь. Передача эта строится преимущественно как ответы на вопросы и просьбы читателей.

Быков никогда не бывает ни уныл, ни навязчив (об этом я уже писала — см. ТрВ-Наука от 15 августа 2017 года, № 235, cтр. 13), поэтому мне интересны его разборы, даже если речь идет о чуждых мне авторах. Антона Долина я слушаю всегда, когда могу найти запись его выступления, даже если мне «не светит» посмотреть упомянутые им фильмы.

«Вы всегда любили только книги и кино», — ехидно заметил один мой старый приятель. Ну да, когда мы были молоды, именно он и решал, какие концерты и выставки обязательны для посещения; мне же не раз случалось «уклоняться» ради работы над очередным текстом…

С книгами всё банально — я как-никак филолог; а кино я люблю страстно, так что Долин — единственный регулярный «соперник» Быкова…

В манере Дм. Быкова и А. Долина общаться со слушателями меня привлекает на редкость удачно найденная ими тональность. Оба критика обращаются к молодым как к равным, не забывая при этом пояснить то, что может требовать пояснения; сформулировать важные тезисы еще раз, слегка варьируя терминологию и т. п.

По собственному опыту я знаю, как трудно в процессе объяснения найти «золотую середину». Если ты слишком лаконичен, аудитория может просто сделать вид, что всё понятно; а на деле уже к следующему академическому часу из памяти полностью испарились имена лиц или названия сочинений/фильмов — прежде всего тех, о существовании которых слушатели раньше вообще не слыхали …

И Быков, и Долин не боятся повторить уже сказанное, лишь слегка изменив формулировку. Поверьте мне, это особое искусство — быть подробным и при этом сохранять пафос основных тезисов, не впадая в занудство. Тем самым оба рассказчика, как мне кажется, достигают уникального эффекта: у слушателя создается чувство совместного приобщения к новому и притом важному материалу.

Немаловажно также, что оба автора никогда не претендуют на роль высших авторитетов и, разумеется, не изъявляют удивления по поводу вашего незнания азов. Читатель/слушатель Быкова и Долина — персонаж, которого рассказчики наделили главным для нашего сюжета качеством — беспримесным желанием понимания.

Итак, вспомните строку Заболоцкого «Не позволяй душе…» — и не ленитесь…

Ревекка Фрумкина

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