Нацпроект и тишина

Уважаемая редакция!

Некоторые коллеги уже спрашивают меня, что случилось с национальным проектом по науке? Вроде бы он должен был быть готов к 1 октября, но по сию пору нет никакой информации о том, что происходит с проектом, сколько денег и на какие цели будет выделено. Отдельные граждане даже жалуются, что обсуждение велось кулуарно, в тиши чиновничьих кабинетов, а мнением научного сообщества никто не поинтересовался. Более того, записные критиканы начинают говорить о том, что тишина вокруг нацпроекта соблюдается неспроста: ожидание новых американских санкций и падения цены на нефть вынуждают наше руководство затягивать с обнародованием информации о параметрах национальных проектов, чтобы иметь возможность урезать их бюджет.

Уверен, что всё это пустые и досужие спекуляции. По сообщениям руководителей нашей отрасли, напряженная работа над национальным проектом в сфере науки шла с конца весны, к работе были привлечены, естественно, не только чиновники, но и ученые — те ученые, которые обладают соответствующими компетенциями в области научной и экспертной деятельности, которые должны указывать направления развития науки. Это члены нашей Академии наук, в особенности ее Президиума. Более того, и члены Президиума РАН, и чиновники высокого ранга периодически дают интервью, доводя до сведения общественности ту информацию о работе над национальным проектом, которую логично и уместно довести. Когда настанет нужный момент, до российских граждан, не сомневаюсь, будет доведена исчерпывающая информация об этом и других нацпроектах.

Я понимаю, что нашим научным сотрудникам, как и простым обывателям, свойственно досужее любопытство. Повысят ли зарплаты научных сотрудников в регионах, дадут ли больше денег тем работникам институтов, должность которых не содержит слов «научный сотрудник», сколько средств выделят на мегапроекты, какие организации будут названы ведущими и смогут ли они претендовать на получение современного оборудования? Вопросов, в общем, задается много.

Но, дорогие коллеги, нужно иметь в виду, что разнузданная демократия, перерождающаяся в охлократию, никогда и никого, начиная с древних Афин, до добра не доводила. Да, я не зря упомянул колыбель демократии. Недаром, ох, недаром Афины потерпели поражение в Пелопоннесской войне, проиграв разумно устроенному Спартанскому государству. Недаром и Новгородская республика со своим шумным вече попала под пяту Московского княжества. Ведь дай народу полную волю — он так закусит удила и начнет вытворять такое, что никакая государственная машина не выдержит.

Вы что, коллеги, думаете, что можно было бы позволить каждому младшему научному сотруднику высказывать свое, с позволения сказать, компетентное мнение на тему того, на какие цели и сколько средств должно выделить государство? Что, более того, стоило бы позволить каждому младшему научному сотруднику безнаказанно критиковать мнение авторитетных и уважаемых людей — чиновников министерства, академиков, вице-президентов РАН?

Нет, дорогие мои, подобные хаос и безначалие недопустимы и контрпродуктивны. Служенье муз не терпит суеты, тем более не терпит суеты и шума ответственная государственная работа! Она должна идти в тихой, спокойной обстановке, которая располагает к осмыслению и ответственности, а не к базарному шуму. Ее должны вести обладающие весомыми заслугами деятели, мышлению которых доступны не только научные перспективы, но и важные государственные резоны, соображения геополитики и бюджетной экономии.

Далее: разве есть логика в том, чтобы раньше времени, до окончательного утверждения обнародовать важные государственные программы?! Дураку, как гласит пословица, половины работы не показывают. Обнародуй какие-то наметки — и тут же услышишь массу глупостей вроде тех, о которых я недавно писал в связи с реакцией отдельных индивидуумов на интервью Алексея Ремовича Хохлова. Обнародуй весь проект — шума и недовольства будет еще больше.

Поэтому не стоит беспокоиться, раздражаться и недоумевать — в нужное время до нас доведут все задачи, которые перед нами поставлены, и информируют о тех ресурсах, которые выделены на их решение. А мы, как люди творческие и одаренные, будем изыскивать пути, каким образом с такими вот ресурсами достичь столь глобальных целей. Нам не привыкать — голь на выдумку хитра!

Ваш Иван Экономов

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