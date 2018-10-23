Конструктор Леонид Курчевский: жизнь и судьба (1890−1937)

В Сахаровском центре (Москва) с 11 сентября по 14 октября 2018 года проходила выставка, посвященная талантливому российскому конструктору Леониду Курчевскому, творческая деятельность которого была прервана арестом и расстрелом в ноябре 1937 года. Благодарим организатора и составителя выставки Наталью Самовер за представленные материалы. Выставочный проект подготовлен Еленой и Михаилом Аникстами.

Карьерный взлет и невероятная творческая активность Леонида Курчевского стали возможны благодаря мощной поддержке со стороны начальника вооружений Красной Армии, заместителя наркома обороны М. Н. Тухачевского, который проявлял особенный интерес к инновационным идеям и разработкам в военной области. В частности, в те же годы по его указанию был создан Реактивный НИИ, заместителем директора которого стал С. П. Королёв — будущийгенеральный конструктор космических ракет. Согласно своим представлениям о маневренной войне будущего, Тухачевский планировал перевооружение советской артиллерии и, в частности, широкое внедрение безоткатных орудий.

Безоткатные динамореактивные пушки (ДРП) Курчевского — легкие и мощные — считались самым перспективным направлением развития артиллерии. Было создано несколько десятков типов ДРП — авиационных, морских, для полевой, самоходной и горной артиллерии. Авиаконструкторы Д. П. Григорович, С. А. Лавочкин и А. Н. Туполев проектировали самолеты, специально приспособленные для вооружения такими орудиями. В 1931—1935 годах пушки Курчевского составляли от 30 до 50% заказов всех артиллерийских заводов страны. На испытаниях военной техники КБ Курчевского часто присутствовали руководители страны, включая Сталина, который лично благоволил конструктору и даже подарил ему автомобиль.

Жену он научил управлять автомобилем, глиссером, аэросанями, самолетом — всем, чем умел управлять сам, и Мария Фёдоровна повсюду сопровождала его. Очень часто к ним присоединялись друзья его юности Сергей Юдин (известный хирург) и Борис Стечкин (выдающийся конструктор авиадвигателей).

Сам пройдя через арест и заключение, Курчевский бесстрашно поддерживал друзей. По воспоминаниям М. Ф. Курчевской, когда осенью 1930 года Стечкин был арестован и осужден в рамках дела Промпартии, он всячески помогал его семье: на своей машине перевозил их вещи, снабжал продуктами и керосином, а тем из знакомых, кто тогда отвернулся от Стечкиных, Курчевский не подавал руки. Через год, благодаря ходатайству академика С. А. Чаплыгина, Стечкин был досрочно освобожден и стал одним из постоянных сотрудников и соавторов Курчевского. Во второй раз он будет арестован и окажется в «шарашке» уже после смерти Курчевского. Позднее Б. С. Стечкин в свою очередь будет помогать пережившей репрессии жене друга.

Первая половина 1930-х стала звездным часом Леонида Курчевского. В орбиту его работ были вовлечены десятки НИИ и КБ, множество заводов, полигоны и воинские части, тысячи людей. За эти годы под его руководством было разработано несколько десятков типов ДРП калибром от 37 до 420 мм, в том числе 76-миллиметровая батальонная пушка (БПК), горновьючная пушка, легкая мортира для пехоты, самоходная пушка СУ-4, авиационная динамореактивная пушка АПК, реактивное противотанковое ружье и др.

Опытные образцы пушек Курчевского устанавливались на автомобильные и тракторные шасси, на мотоциклы и легкие танки, на самолеты, торпедные катера и эсминцы. Однако идеи Курчевского на несколько десятилетий опередили свое время и в существовавших условиях не могли быть адекватно реализованы. Вскоре конструктору пришлось поплатиться за это. Как отмечал заслуженный изобретатель РСФСР С. Д. Богословский, инженер-конструктор и друг Л. В. Курчевского, «венец его творчества, опередившего свое время на десяток лет, —конструированные им пушки. Речь идет об орудиях, работавших на реактивном принципе». «Характер Курчевского складывался в увлечении новыми, часто дерзкими идеями, в стремлении воплотить их любыми средствами. Ни минуты застоя и успокоения. Полное пренебрежение к одежде и внешнему виду, к условиям жизни, деньгам и благополучию. Его познания, острота ума и восприимчивость поражали ученых и изобретателей, с которыми он работал…«

Всё оборвалось в 1937 году. 17 февраля покончил с собой нарком тяжелой промышленности СССР Г. М. Орджоникидзе, по-видимому, не выдержав атмосферы подозрительности и политических преследований, которая сгущалась в стране и вокруг него лично. 11 мая был смещен с должности заместителя наркома обороны СССР маршал Советского Союза Тухачевский. 22 мая он был арестован по обвинению в измене Родине, участии в деятельности «военно-троцкисткой организации», в заговоре с целью захвата власти в стране и в намеренном подрыве обороноспособности СССР, который выражался в том, что он тормозил развитие одних систем вооружений и поощрял разработки других, которые на поверку «оказывались неэффективными».

11 июня Специальное присутствие Верховного суда СССР на закрытом судебном заседании рассмотрело дело о заговоре в Красной Армии и признало всех подсудимых виновными, приговорило к высшей мере наказания. В ночь на 12 июня 1937 года Тухачевский и проходившие по тому же делу военачальники И. Э. Якир, И. П. Уборевич, А. И. Корк, Р. П. Эйдеман, Б. М. Фельдман, В. М. Примаков, В. К. Путна расстреляны в Москве. Их тела сожжены в крематории Донского кладбища в Москве, прах захоронен в общей могиле. Леониду Курчевскому оставалось жить менее полугода…

Хроника жизни

1890, 22 сентября: В Переславле-Залесском родился Л. В. Курчевский. Отец — Василий Григорьевич Курчевский — художник, фотограф, учитель рисования; мать — Мария Никитична Полякова.

1902, август: Леонид Курчевский поступает в известную 2-ю Московскую гимназию. Классный руководитель — Н. В. Кашин. Лёня — его любимый ученик. Учится в одном классе с Серёжей Юдиным, будущим известным хирургом.

1905: Революционные события произвели большое впечатление на Лёню и Серёжу. Друзья пытаются устроить взрыв в гимназии, но заряд, к счастью, оказывается слабым. После разгрома юными «революционерами» оранжереи московского купца Лёню временно исключают из гимназии.

1911: Окончив гимназию в Москве, поступает на физико-математический факультет Московского университета.

1913: Вынужден оставить учебу в университете, так как семья не может оплачивать его обучение.

1917: Служит в КБ Московского военно-промышленного комитета. Делает первое изобретение — станок для метания гранат.

1918: Знакомство с будущей женой Марией Фёдоровной Костиной.

1920: Курчевский активно занимается конструкторской и изобретательской деятельностью, восстанавливает старые автомобили, конструирует двигатель, способный в условиях нехватки бензина работать на смеси спирта и эфира, создает опытные образцы аэромобиля с пропеллером, расчеты которого выполнил В. П. Ветчинкин.

1922: Женитьба на Марии Костиной. Возглавляет мастерскую-автолабораторию при Комитете по делам изобретений при Научно-техническом отделе ВСНХ. Конструирует аэромобиль. Разработал специальную эмульсию для мгновенного «залечивания» поврежденных автомобильных шин.

1923: Совместно с С. Д. Богословским создает реактивную глиссирующую, скользящую на большой скорости по поверхности воды торпеду. Одновременно вместе с инженером С. А. Изенбеком успешно испытывает и подает заявку на изобретение безоткатного орудия — динамореактивной пушки (ДРП).

Высшее военное руководство страны приняло решение начать работы по созданию полковой ДРП и автоматической самолетной ДРП.

1923, 23 сентября: Арестован вместе с группой сотрудников автолаборатории по обвинению в растрате государственных средств за то, что самовольно занимался конструированием вертолета.

1924, 2 марта: Постановлением Коллегии ПП ОГПУ Курчевский Л. В. осужден по ст. 108, 110, 113, 188 УК РСФСР к 10 годам лишения свободы. Для отбытия наказания отправлен в Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН). В течение следующих пяти лет активно работает над восстановлением хозяйства Соловецких островов, созданием транспортной и энергетической инфраструктуры лагеря. Ему разрешено свободно передвигаться по территории лагеря и даже владеть ружьем и охотиться.

Зимой Соловецкие острова были недоступны, и Курчевский, прибывший с группой осужденных, до открытия навигации находился в тюрьме в Кеми. Но едва оказавшись на Соловках, он немедленно проявил свою бурную энергию, организаторские и конструкторские таланты. Монастырь был разрушен недавним катастрофическим пожаром, всё хозяйство островов находилось в упадке, однако Курчевский быстро наладил работу кузницы, восстановил ранее существовавшую на острове маленькую электростанцию, под его руководством была реконструирована узкоколейная железная дорога, связавшая производственные пункты лагеря; уже в 1924-м на Соловках появились паровозы. Заработала судоверфь, где по указаниям Курчевского строились моторные лодки, приспособленные к плаванию среди ледяной шуги. Построенные им аэросани и легкий глиссер с воздушным винтом позволили наладить круглогодичное сообщение островов с материком.

1926 — начало 1927: Строит в лагерных мастерских действующий образец своей динамореактивной пушки (ДРП).

1929, 3 января: Постановлением Коллегии ОГПУ досрочно освобожден.

1930, январь: Л. В. Курчевский назначен главным конструктором ОКБ-1 Главного артиллерийского правления РКК.

1933: Награжден орденом Красной Звезды.

1934: Возглавляет специально созданную структуру — Управление уполномоченного по специальным работам (УУСР) при Наркомате тяжелой промышленности, которое занимается разработкой целого спектра вооружений от авиации до стрелкового оружия, но в центре внимания по-прежнему динамореактивные пушки.

1936, февраль: УУСР ликвидируется после проверок Главного управления авиапромышленности и Комиссии партийного контроля при ЦК ВКП (б). Созданные Курчевским авиационные пушки признаны недоработанными, а вслед за ними и другие образцы вооружений его конструкции. Тем не менее он продолжает работу вместе с небольшой конструкторской группой.

1937, 15 июня: Л. В. Курчевский арестован по обвинению во вредительстве якобы по заданию разоблаченного «врага народа» Тухачевского.

25 ноября: Военной коллегией Верховного суда СССР приговорен к высшей мере наказания.

26 ноября: Приговор приведен в исполнение.

1937, 17 июля: Арест Марии Фёдоровны Курчевской.

28 декабря: М. Ф. Курчевская осуждена на восемь лет ИТЛ. Освобождена 23 марта 1944 года.

1956, 18 февраля: Военная коллегия ВС СССР постановляет: приговор от 25 ноября 1937 года в отношении Курчевского Л. В. «по вновь открывшимся обстоятельствам» отменить, дело за отсутствием состава преступления прекратить. Конструктор Л. В. Курчевский посмертно реабилитирован.

Воспоминания коллег

«Если бы к началу Великой Отечественной войны эта система стояла на вооружении Советской Армии, то сейчас можно предполагать, что она с успехом могла бы противостоять и громить действовавших в авангардах немецких мотоциклистов, вооруженных только пулеметами. Быть может, эти легкие, высокоманевренные безоткатные пушки Курчевского могли бы в некоторой степени повлиять на начальную фазу Великой Оте­чественной войны» (В. Дорина, сотрудник Курчевского).

«Все его предложения неизменно блистали оригинальностью, смелостью технической мысли и отличались простотой конструктивного решения. Все работы Курчевского и вся его изобретательская работа были направлены на усиление мощи нашей Родины» (К. К. Глухарев — конструктор артиллерийских систем).

«Те, кто его знал, почти слово в слово повторяют, что его мгновенно выводили из себя, прямо-таки бесили жалобы на слабости человеческие, на все эти привычные „устал“, „трудно“, „где я возьму?“, „не получается“… По-видимому, он действительно знал, умел и еще успевал гораздо больше, чем кто-либо другой» (И. Э. Чутко, журналист, исследователь истории отечественной науки и техники).

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