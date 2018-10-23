Катастрофы в космонавтике

Как известно, жертв на пути в космос не удалось избежать ни нам, ни американцам.

Катастрофа с максимальным числом жертв при подготовке к старту ракеты случилась на Байконуре 24 октября 1960 года. Тогда готовились к первому испытательному пуску межконтинентальной баллистической ракеты Р-16. За 30 минут до запланированного старта произошел несанкционированный запуск двигателя второй ступени, разрушение баков первой ступени и возгорание компонентов ракетного топлива. В пожаре только по официальным данным погибло 74 человека, а позже от ожогов и ран скончались еще четверо (есть данные и о 92−126 погибших). Одной из жертв этой трагедии стал главнокомандующий ракетными войсками стратегического назначения Митрофан Неделин (поэтому на Западе это событие известно как «Катастрофа Неделина»). Данные об этой катастрофе в нашей стране были засекречены, и первые упоминания о ней в советских СМИ появились лишь в перестройку, в 1989 году. Основная причина трагедии — грубые нарушения правил техники безопасности при подготовке к пуску (в том числе и самим Неделиным), стремление успеть осуществить запуск к приближавшемуся празднику — годовщине Великой Октябрьской социалистической революции.

В советской прессе до 1985 года не было также сведений о самой первой жертве отряда космонавтов. Валентин Бондаренко погиб 23 марта 1961 года во время тренировок в сурдокамере научного института. Ему было всего 24 года. Когда Бондаренко отцеплял от себя медицинские датчики, то обтер тело ваткой, смоченной спиртом, и выбросил ее. Ватка случайно попала на электронагреватель, и камера, насыщенная кислородом, вспыхнула. Загорелась одежда. Дверь камеры не удавалось открыть в течение нескольких минут. От шока и ожогов Бондаренко скончался. После этого случая было принято решение отказаться от проектирования космических аппаратов с обогащенной кислородом атмосферой. Но сам инцидент был скрыт советским правительством. Если бы не эта секретность, то, возможно, удалось бы избежать гибели троих американских астронавтов при аналогичных обстоятельствах…

23 апреля 1967 года при возвращении на Землю произошел отказ парашютной системы корабля «Союз-1», в результате чего погиб космонавт Владимир Комаров. Это был первый пилотируемый испытательный полет «Союза». Корабль был еще очень «сырым», запуски в беспилотном режиме заканчивались неудачами. 28 ноября 1966 года запуск первого автоматического «Союза-1» (который позже в сообщении ТАСС был переименован в «Космос-133») закончился аварийным сходом с орбиты. 14 декабря 1966 года пуск «Союза-2» также окончился аварийно, да еще и с разрушением стартового стола (открытой информации об этом «Союзе-2» не было). Несмотря на всё это, советское политическое руководство настояло на срочной организации нового космического достижения к 1 мая. Ракету спешно готовили к старту, первые проверки выявили более сотни неполадок.

Корабль вышел на орбиту, но проблем обнаружилось столько, что его пришлось срочно сажать (в энциклопедиях советского времени написано, что программа полета была выполнена успешно). По одной из версий, причиной катастрофы явилась технологическая небрежность некоего монтажника. Чтобы добраться до одного из агрегатов, рабочий просверлил отверстие в теплозащитном экране, а затем забил в него стальную болванку. При входе спускаемого аппарата в плотные слои атмосферы болванка расплавилась, струя воздуха проникла в парашютный отсек и сдавила контейнер с парашютом, который не смог выйти полностью. Комаров выпустил запасной парашют. Тот вышел нормально, но капсула начала кувыркаться, первый парашют захлестнул стропы второго и погасил его. Владимир Комаров погиб при ударе спускаемого аппарата о землю.

Минавиапром, ответственный за парашютную систему, предложил свою версию ее отказа. При спуске на нерасчетной высоте в разреженной атмосфере произошел отстрел крышки стакана, в котором были уложены парашюты. Возник перепад давлений в стакане, вмонтированном в сферу спускаемого аппарата, вследствие этого — деформация этого стакана, защемившего основной парашют (вытяжной меньшего размера раскрылся), что привело к баллистическому спуску аппарата и большой скорости при встрече с землей.

Космонавты Георгий Добровольский, Владислав Волков и Виктор Пацаев погибли 30 июня 1971 года при возвращении с первой орбитальной станции «Салют-1», тоже при спуске, из-за разгерметизации спускаемого аппарата космического корабля «Союз-11». На космодроме перед стартом основной экипаж (Алексей Леонов, Валерий Кубасов и Пётр Колодин) был заменен дублирующим (Добровольский, Волков, Пацаев). Трагедии могло не быть, если бы не политические амбиции. Поскольку американцы уже летали на Луну на трехместных кораблях Apollo, требовалось, чтобы и у нас летало не менее трех космонавтов. Если бы экипаж состоял из двух человек, они могли быть в скафандрах. Но три скафандра не проходили ни по весу, ни по габаритам. И тогда было решено лететь в одних спортивных костюмах.

За шесть лет до того, 12 октября 1964 года, Владимир Комаров, Константин Феоктистов и Борис Егоров уже отправлялись в полет на «Восходе» в тесной кабине, изначально рассчитанной на одного человека (точно в такой летал и Гагарин). Из нее в целях экономии пространства убрали единственное кресло для катапультирования, а сами космонавты летели не в защитных скафандрах, а налегке — в спортивных костюмах. Но тогда пронесло.

Спуск «Союза-11» проходил нормально до высоты 150 км и момента обязательного перед входом в атмосферу разделения корабля на три части (при этом от спускаемого аппарата кабины отходят бытовой и приборный отсеки). В момент разделения, когда корабль находился в космосе, неожиданно открылся клапан дыхательной вентиляции, соединяющий кабину с наружной средой, который должен был сработать гораздо позже, у самой земли. Почему открылся? По признанию специалистов, это точно не установлено до сих пор. Скорее всего — из-за ударных нагрузок во время разрыва пироболтов при разделении отсеков корабля (два пироболта находились недалеко от клапана дыхательной вентиляции, микровзрыв мог привести в движение запирающий шток, из-за чего и открылась «форточка»). Давление в спускаемом аппарате падало столь стремительно, что космонавты потеряли сознание, прежде чем смогли отстегнуть ремни и вручную закрыть дырку размером с пятикопеечную монету (впрочем, есть свидетельства, что Добровольский успел-таки освободиться от «сбруи», но не более того). У погибших были обнаружены следы кровоизлияния в мозг, кровь в легких, повреждение барабанных перепонок, выделение азота из крови. Трагедия поставила под сомнение надежность советской космической техники и на два года прервала программу пилотируемых полетов. После гибели Добровольского, Волкова и Пацаева космонавты стали летать только в специальных костюмах. Были срочно предприняты кардинальные меры, гарантирующие безопасность людей в случае разгерметизации спускаемого аппарата.

5 апреля 1975 года произошла авария третьей ступени ракеты-носителя корабля «Союз-18/1». К счастью, система спасения сработала безупречно. С перегрузкой в 22 g она оторвала космический корабль от ракеты и отбросила его по баллистической траектории. Спускаемый аппарат с космонавтами совершил суборбитальный космический полет. Посадка произошла в труднодоступных районах Алтая на краю обрыва и лишь благодаря случаю закончилась благополучно. Космонавты Василий Лазарев и Олег Макаров остались живы.

26 сентября 1983 года при старте космического корабля Союз-Т10 загорелась ракета-носитель. Автоматическая система спасения не сработала. Через двенадцать секунд после появления пламени стартовый персонал нажал кнопки катапультирования (запустить этот процесс можно только при условии, что два человека нажмут каждый свою кнопку: первый — ответственный за ракету, второй — за корабль. Эти двое и спасли экипаж, одновременно нажав кнопки пуска системы спасения). Капсула с космонавтами Владимиром Титовым и Геннадием Стрекаловым была отстрелена от ракеты с перегрузкой в 15−18 g и благополучно опустилась в стороне от стартового комплекса, на расстоянии 4 км от ракеты, которая взорвалась менее, чем через две секунды после отделения капсулы. За тот сентябрьский старт летчики-космонавты не получили ни наград, ни очередных званий. Официальная советская пресса этот эпизод проигнорировала.

В постсоветское время, несмотря на плачевное состояние российской космической индустрии, человеческих жертв не было. Впрочем, и летали в космос меньше. Была череда различных технических неполадок, которые уже не были столь надежно спрятаны от публики и журналистов, как раньше. Вопреки высокомерию американцев (чего только стоят кадры из блокбастера «Армагеддон», где русский космонавт, затерянный на «Мире» и похожий на бомжа, поросший щетиной и непрерывно прикладывающийся к бутылке, с помощью монтировки и такой-то матери чинит сложный буржуазный агрегат) космонавтам на орбите каким-то чудом удавалось справиться с одряхлевшей техникой. Вероятно, сказываются многолетние «тренировки», к которым безалаберное государство и неистребимая бюрократическая система приучает не только каждого нашего космонавта, но и любого гражданина. Ну и всяческая смекалка и дополнительные средства спасения, которыми наши инженеры снабжают космические корабли, не особо надеясь на то, что какой-нибудь очередной механик не просверлит очередное лишнее отверстие в обшивке.

NASA за всю историю полетов потеряло 16 астронавтов. 27 января 1967 года (за девять лет до катастрофы Challenger) трое из них (В. Гриссом, Э. Уайт и Р. Чаффи) погибли во время наземного испытания корабля Apollo-1 на стартовой площадке. От случайной искры в атмосфере, обогащенной кислородом, вспыхнул пожар. Ни астронавты, ни наземные службы ничего не успели предпринять. От обнаружения пожара до потери экипажем сознания не прошло и сорока секунд. Все трое погибли от ожогов и от удушья.

Наполнен драматическими происшествиями был несостоявшийся полет к Луне американского космического корабля Apollo-13. К счастью, он обошелся без человеческих жертв. Apollo-13 стартовал 11 апреля 1970 года с тремя астронавтами на борту (Дж. Ловелл, Дж. Суиджеpт, Ф. Хейс). 14 апреля, когда корабль находился на расстоянии 330 тыс км от Земли, произошел взрыв кислородных резервуаров. Apollo-13 остался практически без освещения и водоснабжения. Были повреждены два из трех генераторов, вырабатывавших электроэнергию. Отключив все системы командного модуля, астронавты перебрались в автономный лунный модуль и использовали его двигатели для коррекции траектории полета (коррекцию пришлось проводить несколько раз). Модуль был спроектирован и рассчитан на 45-часовой срок службы, потребовалось увеличить этот срок вдвое. Экипаж начал экономить воду. Серьезной проблемой стало удаление из атмосферы лунного модуля углекислоты. Астронавты отсоединили от своих скафандров два шланга, один из которых протянули от вентилятора в лунной кабине к входу поглотителя в отсеке экипажа, а второй — от выхода поглотителя в лунную кабину. Температура упала до нуля, и на стенах выступил иней, что едва не стало причиной замыкания. Заряда химических батарей едва хватило на запуск важнейших систем модуля. Экипажу только чудом удалось приводниться в Тихом океане.

В июле 1975 года едва не закончился гибелью экипажа полет по программе «Союз — Apollo» (Т. Стаффорд, Д. Слейтон и В. Бранд). При посадке Apollo на высоте 15 км над поверхностью океана сработал клапан выравнивания давления. Экипаж практически потерял сознание, но командиру корабля, опытному Стаффорду, удалось расстегнуть ремни и раздать кислородные маски экипажу. В этот момент капсула упала в океан, и только благодаря четкому действию водолазов космонавты были извлечены живыми.

28 января 1986 года случилась одна из величайших трагедий в истории американской астронавтики — гибель шаттла Challenger. Challenger был вторым построенным американским шаттлом (первым была Columbia). К тому моменту было осуществлено уже 24 успешных запусков «челноков». Старт откладывался из-за неполадок в герметической системе люка. Их устранили — и полет, казалось, проходил в штатном режиме. Корабль набрал скорость 3 тыс км/ч, но на 73-й секунде произошел взрыв. Погибли семь американских астронавтов.

Наиболее вероятной причиной гибели Challenger считаются заморозки на космодроме в ночь перед стартом. Из-за этого соединительные конструкции — уплотнители на двигателях шаттла — обледенели и потеряли эластичность. В результате через уплотнители прорывалось пламя, которое в конечном счете и привело к взрыву топливного бака, разгерметизации шаттла и гибели всего его экипажа. Во время расследования выяснилось также, что некоторые другие конструкции шаттла ненадежны, в результате чего космические «челноки» долго дорабатывались… И до 2003 года, т. е. в течение последующих 16 лет, с ними почти не случалось опасных инцидентов.

Исключением стало разве что 23 июля 1999 года, когда через пять секунд после старта американского корабля Columbia из-за короткого замыкания вышли из строя электронные блоки управления сразу двух из трех основных двигателей корабля. От аварии экипаж спасли хладнокровие первой женщины-командира шаттлов Айлен Коллинз и многократное резервирование всех основных систем космического аппарата.

Наконец, всем нам, живущим в XXI веке, памятна трагедия шаттла Columbia, погибшего буквально за 15 минут до посадки. Как уже было сказано, это самый старый американский «челнок», впервые отправившийся в космос 12 апреля 1981 года. Последний его старт, состоявшийся 16 января 2003 года, много раз откладывался из-за технических неполадок. Главной целью 16-дневного полета стало проведение научных исследований в специальном модуле. Ни стыковки с МКС, ни полета к орбитальному телескопу «Хаббл» в программе полета предусмотрено не было, только непрерывные, в две смены, научные эксперименты, проводимые силами семи членов экипажа. Часть этих экспериментов проводилось по заказу военного ведомства.

Полет Columbia называли самым неординарным космическим полетом NASA за последнее время. Старт Columbia переносился несколько раз (он должен был стартовать еще в августе 2002 года, следующая дата старта назначалась на ноябрь). Во время старта 16 января были предприняты беспрецедентные меры безопасности в связи с тем, что на борту «челнока» находился первый израильский астронавт, Илан Рамон, один из лучших в Израиле боевых пилотов. В небо на всякий случай были подняты истребители. Морские корабли держали под охраной акваторию.

К сожалению, с обеспечением безопасности полета с технической точки зрения было всё не так благополучно. Накануне обсуждался вопрос о наличии в Columbia микротрещин. В системе охлаждения корабля были также обнаружены неполадки, но это обстоятельство было признано безопасным для членов экипажа. Но во время самого старта кусок изоляционного материала вылетел из обшивки топливного бака и попал на крыло, повредив его, чем обрек весь экипаж на гибель при возвращении на Землю.

Максим Борисов, на основе обзоров [1, 2]

в «Гранях.ру» (2003)

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