Дверь в мировое пространство

18−19 сентября 2018 года в Калуге прошли 53-и Научные чтения памяти К. Э. Циолковского. В эти осенние дни наш корреспондент Евгений Рыжков посетил Государственный музей истории космонавтики (ГМИК) им. К. Э. Циолковского и Дом-музей К. Э. Циолковского.

«Каждому астронавту многое говорит имя Циолковского…» — это слова Томаса Стаффорда — одного из 24 человек, долетевших до Луны (на саму Луну Стаффорд, впрочем, не высаживался).

В Калуге Циолковский прожил более 40 лет. В городе много мест, связанных с ученым. В школе № 6 (в то время это была Единая трудовая советская школа 2-й ступени) в 1918—1921 годах Константин Эдуардович преподавал физику, математику, химию и астрономию. В этом городе много памятников ученому. Один из них — скульптурная композиция, изображающая Циолковского и Королёва.

Если подмосковный Королёв неофициально называют «космической столицей России», то Калуга — это «колыбель космонавтики», что и отражено на гербе города.

ГМИК

Государственный музей истории космонавтики им. К. Э. Циолковского в Калуге — первый в мире и крупнейший в России музей космической тематики, созданный при участии Сергея Королёва и Юрия Гагарина, — был открыт в 1967 году.

В структуру ГМИК входят также Дом-музей К. Э. Циолковского, Планетарий, Музей-квартира К. Э. Циолковского (г. Боровск Калужской области) и Дом-музей А. Л. Чижевского. Планетарий встроен в здание ГМИК. В 2009 году была приобретена новейшая немецкая модель проекционного аппарата звездного неба фирмы Carl Zeiss, позволяющая демонстрировать полнокупольные программы с потрясающей воображение имитацией присутствия в космосе.

ГМИК граничит с парком им. К. Э. Циолковского, где великий ученый был похоронен. Неподалеку от его могилы в парке установлен памятник Н. В. Гоголю. На этом месте стоял дом, в котором великий русский писатель останавливался в 1849, 1850 и 1851 годы.

Рядом с музеем — памятник первому космонавту планеты Юрию Гагарину, раскинунувшему руки так, будто он пытается объять весь мир. Здесь же в честь начала строительства второй очереди музея заложена временная капсула с посланием, вскрыть которую велено потомкам 12 апреля 2064 года — в День космонавтики.

В двухэтажном музее периодически открываются выставки. Я попал на две выставки, приуроченные к 110-летию со дня рождения двух великих людей — Н. П. Пилюгина, основоположника отечественных автономных систем управления боевых и космических ракетных комплексов, и В. П. Глушко, основоположника отечественного ракетного двигателестроения.

На первом этаже есть зал, где в игровой форме дети изучают астрономию и историю космонавтики, а на стене запечатлено высказывание Циолковского: «Только люди труда и крепкой воли создают новую жизнь. Я всю жизнь рвусь к новым победам и достижениям…».

Второй этаж начинает знакомить посетителей с истоками космонавтики. Мы вспоминаем древнегреческую легенду об Икаре, пытавшемся взлететь к солнцу на искусственных крыльях из перьев, скрепленных воском. Итальянский художник Леонардо да Винчи (1452−1519) полтысячелетия назад набрасывал эскизы вертолета и крыльчатых машин, приводимых в движение силой мускулов. Наш Михайло Ломоносов (1711−1765) придумал модель летательного аппарата с несущими винтами наподобие вертолета. А братья французы Монгольфье в 1783 году построили первый в мире воздушный шар, наполнявшийся горячим воздухом.

Первые реактивные снаряды, «огненные стрелы» — прообразы боевых ракет — получили распространение в IX—XI вв. еках в странах Востока. В книге итальянского военного инженера де Фонтана (1420) описывались реактивные снаряды, появившиеся в Европе с XIV века и называвшиеся «ракеты». В XV веке китайский изобретатель Ван Гу попытался применить пороховые снаряды в качестве двигателей летательного аппарата, установив их на воздушного змея.

В музее представлены выдержки из работ Циолковского по дирижаблям, ракетам и космическим полетам. Их можно разбить на три группы:

исследования в области ракетодинамики;

разработка программы промышленного освоения космоса;

решение транспортной проблемы космонавтики.

Циолковский благодарил «фантазера» Жюля Верна как освободителя своей творческой натуры: «Он пробудил работу моего мозга в известном направлении. Явились желания, за желания возникла деятельность ума».

Самые громоздкие экспонаты этого этажа — макеты базового блока орбитальной станции «Мир» в натуральную величину и грузовой телескопической стрелы (манипулятора), использовавшейся для переноса грузов и перемещения космонавтов с одного отсека орбитального комплекса на другой во время внекорабельной деятельности. В блок можно заглянуть и посмотреть, как на орбите космонавты работали и в какой обстановке жили. Серые пульты управления блока напоминают таковые с внутренних отсеков меж­звездного буксира «Ностромо» из небезызвестного фильма 1979 года «Чужой». Интерьер блока очень человечен и уютен. Цветовая палитра располагает к безмятежной работе на борту советской станции.

Если пройти по узкому проходу на втором этаже и вновь спуститься на первый этаж, взору откроется самое большое помещение с невероятным количеством экспонатов, раскрывающих историю воздухоплавания, авиации и ракетно-космической техники.

Посетители музея познакомятся с деятельностью выдающихся отечественных главных конструкторов: С. П. Королёва, В. П. Глушко, В. Н. Челомея, С. А. Косберга, Г. Н. Бабакина, А. М. Исаева и др. Экспозиции ГМИКа отражают полную историю отечественной космонавтики.

В музее представлены копии и макеты ракетных двигателей, спускаемых аппаратов, автоматических межпланетных станций, луноходов, орбитальных станций, второго искусственного спутника Земли (первого в мире орбитального космического аппарата с живым существом на борту), пульта управления корабля «Союз», универсальной ракетно-космической транспортной системы «Энергия — Буран» и т. п. Также имеются частицы лунных пород, доставленных на Землю советскими автоматическими станциями, первый в СССР образец инструмента для работы в условиях невесомости (1970) и т. д.

Несколько слов о будущем ГМИКа. Существует так называемая концепция комплексного развития территории музея, подразумевающая возведение нового современного здания. В нем разместятся экспонаты, которые пока находятся в хранилищах.

Между собой корпуса соединит подземный переход. Новое современное трехэтажное сооружение из стекла и металла высотой 20,5 м будет «врезаться» в склон береговой линии. С крыши и открытого пандуса на главном фасаде откроется красивый вид на Яченское водохранилище.

Сейчас на открытом воздухе возле ГМИКа можно видеть транспортер-установщик с ракетой «Восток», баллистическую ракету Р-12, метеоракету и головные части геофизических ракет и крылатую ракету П-5. После завершения стройки внешняя экспозиция пополнится новой техникой.

Мемориальный музей

Одноэтажный дом на окраине Калуги на берегу Оки, в котором имелась всего одна жилая комната, Циолковский приобрел весной 1904 года. Через четыре года после сильного разлива Оки пришлось пристроить второй этаж с небольшим рабочим кабинетом и верандой-мастерской. Последние два года жизни К. Э. Циолковский обитал в доме, подаренном ученому Калужским городским советом в связи с 75-летие. Он находился на той же улице, которую после смерти Циолковского назовут его именем (при жизни К. Э. Ц. она была «Коровинской».).

И ровно через год после кончины ученого, 19 сентября 1936 года, открылся мемориальный Дом-музей К. Э. Циолковского, в котором Константин Эдуардович жил и написал свои важнейшие работы по воздухоплаванию, авиации, реактивному движению, космонавтике и другим темам. В этом ветхом деревянном домике с красной кровлей сохранен дух России первой трети XX века — в настоящее время здесь воссоздана обстановка 1933 года.

Деятельность музея прервалась в октябре 1941 года, однако сотрудники успели спасти наиболее ценные экспонаты от фашистских захватчиков, которые поселились в доме. Уже через полгода после освобождения Калуги и проведения ремонтно-восстановительных работ музей вновь открылся для посетителей.

Важным годом стал ­1957-й. Страна отметила 100-летие со дня рождения ученого, и по инициативе С. П. Королёва музей пополнился уникальными экспонатами, рассказывающими о претворении в жизнь идей Циолковского.

Юрий Гагарин посетил дом-музей 24 мая 1964 года и оставил в книге почетных посетителей следующие строки: «С большим… удовлетворением и волнением побывал в доме, где жил и творил Константин Эдуардович… Счастлив, что мне первому удалось осуществить мечту Циолковского, завершить труд многих тысяч людей, готовивших первый полет человека в космос».

После открытия ГМИК в 1967 году дом-музей стал его мемориальным отделом. Интерьеры дома, двор и сад были воссозданы такими, какими они были при жизни семьи Циолковских. Большинство экспонатов подлинные, принадлежавшие самому Циолковскому или членам его семьи.

Музей постоянно развивается. Так, в позапрошлом году на первом этаже открылась постоянная выставка «В Калугу к Циолковскому», при­уроченная к 80-летию дома-музея. Мы узнаем, что этот музей посещали многие космонавты, в том числе первый китайский тайконавт Ян Ливэй, участники программы «Союз — Аполлон», космонавты социалистических стран программы «Интеркосмос».

В Книге почетных посетителей записи гостей, это и Герман Оберт, немецкий ученый, один из основоположников современной ракетной техники, Александр Чижевский, выдающийся советский ученый-биофизик, который дружил с Циолковским, тут и Александр Солженицын, и Владимир Путин.

На втором этаже кабинет ученого, где он жил и трудился в течение 25 лет. Здесь им было написано большое количество научных работ и статей на самые разные темы. В кабинете сохранились письменный и чертежный столы, кресла, кровать, физические приборы, подзорная труба и др. До 1931 года в кабинете не было электричества, и он освещался керосиновой лампой или лампой «Молния», передвигавшейся по проволоке. Кабинет отапливался дымоходом, и только в лютые морозы Циолковский подтапливал ­печку-чугунку.

На веранде сохранились столярный верстак, токарный станок, кузничная наковальня, ножницы для резки металла. Одна из дверей веранды ведет на крышу сарая, где Циолковский занимался астрономическими наблюдениями и проводил опыты по аэродинамике. Эту дверь домочадцы шутливо называли «дверью в мировое пространство».

Завершая рассказ о музее, хочется сказать, что Калуга — особое место на карте Земли, давшее сильнейший импульс для выхода за пределы атмосферы нашей планеты техники, животных и самого человека. Если современные молодые люди увлечены космосом, то в списке достойных мест, которые стоит посетить, — родина Циолковского, открывающая глаза на историю космонавтики и позволяющая смотреть на мир шире и полнее.

Евгений Рыжков

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