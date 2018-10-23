BepiColombo стартовал к Меркурию

20 октября 2018 года в космос отправилась совместная автоматическая миссия по исследованию Меркурия Европейского космического агентства (ESA) и Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA). BepiColombo стартовал с помощью ракеты-носителя Ariane 5 с европейского космодрома в Куру во Французской Гвиане.

Это первая европейская миссия к самой маленькой и наименее исследованной планете во внутренней части Солнечной системы и первая, в которой участвуют сразу два космических аппарата, одновременно выполняющие зондирование планеты и окружающей среды. На разные орбиты возле Меркурия будут выведены два аппарата — Mercury Planetary Orbiter и Mercury Magnetospheric Orbiter. Программа BepiColombo была утверждена еще в 2008 году, ее стоимость — 350 млн евро. Общая масса комплекса составляет более четырех тонн, причем половина приходится на топливо.

Прибытие аппаратов к месту назначения ожидается в декабре 2025 года (это произойдет после пролета Земли, двух пролетов Венеры и шести пролетов Меркурия). Планируется, что аппараты проработают в окрестностях Меркурия как минимум год, успешно справляясь с перепадами температур в диапазоне от -180 до +450 °С.

Свое название BepiColombo получил в честь итальянского математика и инженера Джузеппе Коломбо (Giuseppe (Bepi) Colombo, 1920−1984), работавшего в Падуанском университете. Джузеппе Коломбо разработал теорию гравитационного маневра, часто используемую для оптимизации полетов космических аппаратов к дальним планетам, участвовал в разработке траектории корабля «Маринер-10», совершавшем гравитационный маневр возле Венеры (второй в истории).

До настоящего времени в окрестностях Меркурия бывали лишь американские аппараты «Маринер-10» (середина 1970-х) и «Мессенджер» (запущен в 2004 году, первый пролет Меркурия совершил в 2008-м, а на круговую орбиту вышел в начале 2011-го, проводя свои исследования до апреля 2015 года).

Цели проекта BepiColombo:

изучить состав поверхности Меркурия и окружающего его пространства;

оценить геологическую историю развития планеты;

изучить химический состав поверхности и внутреннюю структуру;

проанализировать происхождение магнитного поля и исследовать его взаимодействие с солнечным ветром;

картировать местонахождение водородсодержащих соединений и водяного льда в полярных областях.

М. Б.

sci.esa.int/bepicolombo/60 833-esa-pr-28−2018-bepicolombo-blasts-off-to-investigate-mercurys-mysteries/

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