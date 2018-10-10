Заявление Научного совета Санкт-Петербургского союза ученых по поводу ситуации в Институте химии силикатов им.И.В.Гребенщикова РАН

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ СОЮЗ УЧЕНЫХ»

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ЗАЯВЛЕНИЕ

Научного совета Санкт-Петербургского союза ученых по поводу ситуации в Институте химии силикатов имени И. В. Гребенщикова РАН

Науч­ный совет Санкт-Петер­бург­ско­го сою­за уче­ных выра­жа­ет глу­бо­кую оза­бо­чен­ность ситу­а­ци­ей, сло­жив­шей­ся в Инсти­ту­те химии сили­ка­тов (ИХС) им. И. В. Гре­бен­щи­ко­ва РАН.

ИХС РАН явля­ет­ся одним из наи­бо­лее эффек­тив­ных науч­ных инсти­ту­тов РАН в Санкт-Петер­бур­ге, о чем сви­де­тель­ству­ет, в част­но­сти, заклю­че­ние комис­сии Отде­ле­ния химии и наук о мате­ри­а­лах (ОХИМ) РАН, утвер­жден­ное 19 июня 2018 г. Бюро ОХИМ РАН.

В декаб­ре 2017 г. вр. и. о. дирек­то­ра инсти­ту­та была назна­че­на д-р техн. наук И. Ю. Кру­чи­ни­на, но дата выбо­ров дирек­то­ра ИХС РАН до сих пор не опре­де­ле­на.

Науч­ный совет ИХС РАН 30 октяб­ря 2017 г. пред­ста­вил на утвер­жде­ние ФАНО Рос­сии в каче­стве науч­но­го руко­во­ди­те­ля кан­ди­да­ту­ру ака­де­ми­ка РАН В. Я. Шев­чен­ко, но отве­та на это пред­став­ле­ние до сих пор не посту­пи­ло.

Авто­ри­тет­ная комис­сия ОХИМ РАН, заклю­че­ние кото­рой утвер­жде­но 19 июня 2018 г. Бюро Отде­ле­ния, отме­ти­ла в адми­ни­стра­тив­но-науч­ной рабо­те вр. и. о. дирек­то­ра И. Ю. Кру­чи­ни­ной ряд прин­ци­пи­аль­ных недо­стат­ков, в том чис­ле «отсут­ствие раз­ра­бо­тан­но­го под руко­вод­ством вр. и. о. дирек­то­ра пла­на науч­ной и науч­но-орга­ни­за­ци­он­ной рабо­ты ИХС РАН на бли­жай­шую пер­спек­ти­ву». О спра­вед­ли­во­сти этой оцен­ки сви­де­тель­ству­ет при­каз вр. и. о. дирек­то­ра ИХС РАН от 14.09.2018 № 1252–54, вво­дя­щий бес­пре­це­дент­ное для ака­де­ми­че­ских инсти­ту­тов тре­бо­ва­ние всем сотруд­ни­кам инсти­ту­та пред­став­лять «еже­днев­ный отчет о фак­ти­че­ски про­де­лан­ной рабо­те».

В резуль­та­те в ИХС РАН сло­жи­лась нездо­ро­вая обста­нов­ка, угро­жа­ю­щая ста­биль­ной рабо­те науч­но­го кол­лек­ти­ва.

Цир­ку­ли­ру­ю­щие на этом фоне слу­хи о пере­во­де Инсти­ту­та химии сили­ка­тов им. И. В. Гре­бен­щи­ко­ва РАН в дру­гое зда­ние и об его объ­еди­не­нии с Инсти­ту­том высо­ко­мо­ле­ку­ляр­ных соеди­не­ний РАН (вопре­ки реше­нию Бюро Отде­ле­ния химии и наук о мате­ри­а­лах РАН) усу­губ­ля­ют ситу­а­цию.

Науч­ный совет Санкт-Петер­бург­ско­го сою­за уче­ных рас­смат­ри­ва­ет поло­же­ние, сло­жив­ше­е­ся в ИХС РАН, как яркий при­мер обще­го кри­зи­са управ­ле­ния рос­сий­ски­ми науч­ны­ми учре­жде­ни­я­ми и выс­ши­ми учеб­ны­ми заве­де­ни­я­ми.

Санкт-Петер­бург­ский союз уче­ных при­зы­ва­ет Мини­стер­ство нау­ки и выс­ше­го обра­зо­ва­ния Рос­сий­ской Феде­ра­ции неза­мед­ли­тель­но осу­ще­ствить меры, реко­мен­ду­е­мые в заклю­че­нии комис­сии ОХИМ РАН, утвер­жден­ном Бюро Отде­ле­ния 19 июня 2018 г.

Санкт-Петер­бург­ский союз уче­ных убеж­ден, что про­мед­ле­ние в раз­ре­ше­нии ситу­а­ции, сло­жив­шей­ся в Инсти­ту­те химии сили­ка­тов им И.В.Гребенщикова РАН, игно­ри­ро­ва­ние мне­ния про­филь­но­го отде­ле­ния РАН будут пре­пят­ство­вать реа­ли­за­ции науч­но­го потен­ци­а­ла Инсти­ту­та химии сили­ка­тов им. И. В. Гре­бен­щи­ко­ва РАН.

Санкт-Петер­бург, 28 сен­тяб­ря 2018 года

При­ло­же­ния:

Заклю­че­ние комис­сии ОХИМ РАН Поста­нов­ле­ние ОХИМ РАН № 35 от 19.06.2018 При­каз вр. и.о. дирек­то­ра ИХС РАН от 14.09.2018 № 1252–54

Пред­се­да­тель Науч­но­го сове­та СПб­СУ член-кор­ре­спон­дент РАН, д. э. н., проф. И.И.Елисеева

Уче­ный сек­ре­тарь Науч­но­го сове­та СПб­СУ д. и. н. Д.И.Раскин

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