Заявление Научного совета Санкт-Петербургского союза ученых по поводу ситуации в Институте химии силикатов им.И.В.Гребенщикова РАН
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ЗАЯВЛЕНИЕ
Научного совета Санкт-Петербургского союза ученых по поводу ситуации в Институте химии силикатов имени И. В. Гребенщикова РАН
Научный совет Санкт-Петербургского союза ученых выражает глубокую озабоченность ситуацией, сложившейся в Институте химии силикатов (ИХС) им. И. В. Гребенщикова РАН.
ИХС РАН является одним из наиболее эффективных научных институтов РАН в Санкт-Петербурге, о чем свидетельствует, в частности, заключение комиссии Отделения химии и наук о материалах (ОХИМ) РАН, утвержденное 19 июня 2018 г. Бюро ОХИМ РАН.
В декабре 2017 г. вр. и. о. директора института была назначена д-р техн. наук И. Ю. Кручинина, но дата выборов директора ИХС РАН до сих пор не определена.
Научный совет ИХС РАН 30 октября 2017 г. представил на утверждение ФАНО России в качестве научного руководителя кандидатуру академика РАН В. Я. Шевченко, но ответа на это представление до сих пор не поступило.
Авторитетная комиссия ОХИМ РАН, заключение которой утверждено 19 июня 2018 г. Бюро Отделения, отметила в административно-научной работе вр. и. о. директора И. Ю. Кручининой ряд принципиальных недостатков, в том числе «отсутствие разработанного под руководством вр. и. о. директора плана научной и научно-организационной работы ИХС РАН на ближайшую перспективу». О справедливости этой оценки свидетельствует приказ вр. и. о. директора ИХС РАН от 14.09.2018 № 1252–54, вводящий беспрецедентное для академических институтов требование всем сотрудникам института представлять «ежедневный отчет о фактически проделанной работе».
В результате в ИХС РАН сложилась нездоровая обстановка, угрожающая стабильной работе научного коллектива.
Циркулирующие на этом фоне слухи о переводе Института химии силикатов им. И. В. Гребенщикова РАН в другое здание и об его объединении с Институтом высокомолекулярных соединений РАН (вопреки решению Бюро Отделения химии и наук о материалах РАН) усугубляют ситуацию.
Научный совет Санкт-Петербургского союза ученых рассматривает положение, сложившееся в ИХС РАН, как яркий пример общего кризиса управления российскими научными учреждениями и высшими учебными заведениями.
Санкт-Петербургский союз ученых призывает Министерство науки и высшего образования Российской Федерации незамедлительно осуществить меры, рекомендуемые в заключении комиссии ОХИМ РАН, утвержденном Бюро Отделения 19 июня 2018 г.
Санкт-Петербургский союз ученых убежден, что промедление в разрешении ситуации, сложившейся в Институте химии силикатов им И.В.Гребенщикова РАН, игнорирование мнения профильного отделения РАН будут препятствовать реализации научного потенциала Института химии силикатов им. И. В. Гребенщикова РАН.
Санкт-Петербург, 28 сентября 2018 года
Приложения:
- Заключение комиссии ОХИМ РАН
- Постановление ОХИМ РАН № 35 от 19.06.2018
- Приказ вр. и.о. директора ИХС РАН от 14.09.2018 № 1252–54
Председатель Научного совета СПбСУ член-корреспондент РАН, д. э. н., проф. И.И.Елисеева
Ученый секретарь Научного совета СПбСУ д. и. н. Д.И.Раскин
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