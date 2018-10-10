Про московские премии для молодых ученых

Доро­гая редак­ция!

Все­гда с нетер­пе­ни­ем и боль­шим инте­ре­сом ждем оче­ред­ную книж­ку ТрВ. И обыч­но ожи­да­ния оправ­ды­ва­ют­ся. Одна­ко послед­ний жур­нал совер­шен­но искренне огор­чил!

Беше­но­му прин­те­ру ФАНО, по наслед­ству пере­ехав­ше­му в новое Мино­бр­на­у­ки, мож­но про­стить, что по всем реги­о­наль­ным под­ве­дом­ствен­ным орга­ни­за­ци­ям эта без­дум­ная маши­на разо­сла­ла глум­ли­вое по сути (для всех несто­лич­ных НИИ) объ­яв­ле­ние о кон­кур­се работ моло­дых уче­ных. При­чем кое-где дирек­то­ра, по при­выч­ке отно­сясь спо­кой­но к про­дук­ции этой маши­ны, разо­сла­ли по сво­им инсти­ту­там анонс, даже не про­чи­тав, что все, кро­ме Моск­вы, отно­ше­ния к нему не име­ют. Но вы-то, кол­ле­ги, пре­тен­ду­е­те на ста­тус дума­ю­ще­го орга­на дума­ю­ще­го сооб­ще­ства! Все мы в реги­о­нах (и в Москве — тоже) на уче­ных сове­тах толь­ко что завер­ши­ли рас­смот­ре­ние луч­ших работ нашей моло­де­жи и выдви­ну­ли самых достой­ных. Их пер­спек­ти­ва весо­ма (опять же по реги­о­наль­ным мер­кам): побе­ди­те­ли полу­чат сла­ву в виде меда­ли выс­шей про­бы РАН и 50 тыс. руб. Объ­яв­лен­ный же в вашем жур­на­ле кон­курс — исклю­чи­тель­но мос­ков­ский и толь­ко для моск­ви­чей. Реаль­но этот кон­курс — каль­ка с ака­де­ми­че­ско­го, прак­ти­че­ски те же номи­на­ции и общее чис­ло пре­мий, даже тре­бо­ва­ния к соис­ка­те­лям и кол­лек­ти­вам ана­ло­гич­ные. Отли­чие — в сум­ме, она в 30 раз боль­ше!

Я как реги­о­нал совер­шен­но без пре­тен­зий к Сер­гею Семё­но­ви­чу! Он и вправ­ду любит свою науч­ную моло­дежь! Так дер­жать! К нему у меня есть лишь одно поже­ла­ние. Дело в том, что коман­да моих соб­ствен­ных аспи­ран­тов, кста­ти, подав­шая свой цикл работ на ака­де­ми­че­ский кон­курс, была крайне воз­буж­де­на вашим объ­яв­ле­ни­ем и даже пред­ло­жи­ла подать­ся и на мос­ков­ский кон­курс. Один из них уже защи­тил­ся в про­шлом году, вто­рой закон­чил аспи­ран­ту­ру и будет защи­щать­ся в сле­ду­ю­щем (хотя еще год будет сохра­нять ста­тус Пре­зи­дент­ско­го аспи­ран­та), лишь тре­тья — совсем моло­дая аспи­рант­ка. И они вполне удо­вле­тво­ря­ют усло­ви­ям мос­ков­ско­го кон­кур­са. Уро­вень их работ вполне кон­ку­рен­то­спо­со­бен. 24 ста­тьи в высо­ко­им­пакт­ных рецен­зи­ру­е­мых жур­на­лах мог­ли бы кон­ку­ри­ро­вать с про­чи­ми и в Москве. Дело в том, что и фор­маль­но все трое, имея основ­ную пози­цию в Ниж­нем Нов­го­ро­де, в этом году по сов­ме­сти­тель­ству выпол­ня­ли рабо­ты в ФИАНе и в ито­ге даже обре­ли по паре докла­дов на меж­ду­на­род­ном сим­по­зи­у­ме с аффи­ли­а­ци­ей ФИА­На, но, увы, все 24 рабо­ты, подан­ные на кон­курс, не име­ют мос­ков­ско­го адре­са и ФИАН не мог в силу уже сво­их пра­вил выдви­нуть эти рабо­ты в спис­ке фиа­нов­ских. Пред­ла­гаю Сер­гею Семё­но­ви­чу допол­нить кон­курс еще одной номи­на­ци­ей — при­ез­жие, — а для нача­ла, если импакт и экс­пер­ти­за рабо­ты моих аспи­ран­тов ока­жет­ся не хуже ана­ло­гич­ных пара­мет­ров побе­ди­те­лей мос­ков­ско­го кон­кур­са, выде­лить сред­ства и для их поощ­ре­ния.

Что мож­но пред­ло­жить юно­му ниже­го­род­ско­му кол­ле­ге Собя­ни­на? Глеб Ники­тин недав­но избрал­ся в Ниж­нем Нов­го­ро­де с хоро­шей под­держ­кой (око­ло 2⁄ 3 голо­сов) при очень серьез­ной под­держ­ке моло­дых. Доро­гой Глеб, неуже­ли Вы раз­де­ля­е­те мне­ние гос­под Котю­ко­ва и Силу­а­но­ва, в послед­ние два года актив­но меня­ю­щих сло­жив­ши­е­ся в свое вре­мя соот­но­ше­ния бюд­же­тов сто­лич­ной и реги­о­наль­ной нау­ки и убеж­ден­ных, что каче­ство рабо­ты уче­ных в сто­ли­цах (либо ква­ли­фи­ка­ция уче­ных) при­мер­но вдвое выше, чем в Ниж­нем? Конеч­но, оста­но­вить эту пороч­ную прак­ти­ку Вам не под силу. Одна­ко хотя бы про­пор­ци­о­наль­ное (вдвое мень­шее, чем в Москве) воз­на­граж­де­ние для ниже­го­род­ской моло­де­жи, ска­жем, в рам­ках реги­о­наль­но­го кон­кур­са им. ака­де­ми­ка Разу­ва­е­ва, тоже было бы вос­при­ня­то с энту­зи­аз­мом. Не думаю, что и чис­ло номи­на­ций у нас будет помень­ше. Думаю, шесть-восемь. Так что ущерб бюд­же­ту будет незна­чи­тель­ный. В пре­де­лах 10 мил­ли­о­нов.

Кста­ти, на днях про­чел замет­ку, что в Москве откры­то пред­ста­ви­тель­ство Ниже­го­род­ской обла­сти, и бла­го­дар­но­сти Собя­ни­ну за предо­став­лен­ную недви­жи­мость. А давай­те про­пи­шем в этой квар­ти­ре… все наши феде­раль­ные НИИ и вузы, они ста­нут мос­ков­ски­ми, и мы решим не толь­ко про­бле­му науч­ной моло­де­жи, но и всех инсти­ту­тов, у Мино­бр­на­у­ки и Мин­фи­на не оста­нет­ся пово­дов лишать нас бюд­же­та, при­чи­та­ю­ще­го­ся на выпол­не­ние пре­зи­дент­ско­го ука­за. А это уже мно­гие сот­ни мил­ли­о­нов в год, воз­вра­щен­ных в феде­раль­ные учре­жде­ния реги­о­на!

Что еще уди­ви­ло в тек­сте объ­яв­ле­ния: опе­ра­то­ром мос­ков­ско­го кон­кур­са будет та же Рос­сий­ская ака­де­мия наук, про­во­дя­щая свой ана­ло­гич­ный кон­курс. Поэто­му хоте­лось бы обра­тить­ся и к пре­зи­ден­ту РАН. Алек­сандр Михай­ло­вич, пра­виль­но ли, что более высо­кая по ста­ту­су золо­тая ака­де­ми­че­ская медаль для моло­дых уче­ных име­ет в 30 раз мень­шее золо­тое содер­жа­ние, чем мос­ков­ская? По-мое­му, долж­но быть наобо­рот, и как мини­мум вдвое. Реше­ние тоже напра­ши­ва­ет­ся оче­вид­ное — уве­ли­че­ние раз­ме­ра пре­мии моло­дым уче­ным до 3 мил­ли­о­нов. Если сту­ден­че­ские рабо­ты мож­но огра­ни­чить втрое мень­шей сум­ме (что­бы мос­ков­ско­му кон­кур­су было не обид­но), то тоталь­ный бюд­жет кам­па­нии вый­дет на 60+20=80 млн руб. или один мил­ли­он евро. Поверь­те, вся рос­сий­ская науч­ная моло­дежь сто́ит того! При­чем это мож­но испра­вить уже в нынеш­нем кон­кур­се, меда­ли по тра­ди­ции вру­ча­ют­ся в нача­ле апре­ля. Ну и в заклю­че­нии насто­я­тель­но про­шу редак­цию ТрВ: с нетер­пе­ни­ем ждем ваших изви­не­ний и объ­яс­не­ний с опро­вер­же­ни­ем и обе­ща­ни­ем нака­зать кого попа­ло, кто не при­ча­стен к опуб­ли­ко­ва­нию столь воз­му­ти­тель­но­го тек­ста. В про­тив­ном слу­чае мы — реги­о­на­лы — будем счи­тать вашу газе­ту сугу­бо мос­ков­ской и будем вынуж­де­ны отка­зать­ся от под­пис­ки на ТрВ на сле­ду­ю­щий год, тем более, что любо­пыт­ным неслож­но ска­чать газе­ту с сай­та.

Вяче­слав Вдо­вин,

про­фес­сор НГТУ им. Р. Е. Алек­се­е­ва,

гл. науч. сотр. ИПФ РАН,

вед. науч. сотр. ФИАН им. П. Н. Лебе­де­ва

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