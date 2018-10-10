Про московские премии для молодых ученых
Дорогая редакция!
Всегда с нетерпением и большим интересом ждем очередную книжку ТрВ. И обычно ожидания оправдываются. Однако последний журнал совершенно искренне огорчил!
Бешеному принтеру ФАНО, по наследству переехавшему в новое Минобрнауки, можно простить, что по всем региональным подведомственным организациям эта бездумная машина разослала глумливое по сути (для всех нестоличных НИИ) объявление о конкурсе работ молодых ученых. Причем кое-где директора, по привычке относясь спокойно к продукции этой машины, разослали по своим институтам анонс, даже не прочитав, что все, кроме Москвы, отношения к нему не имеют. Но вы-то, коллеги, претендуете на статус думающего органа думающего сообщества! Все мы в регионах (и в Москве — тоже) на ученых советах только что завершили рассмотрение лучших работ нашей молодежи и выдвинули самых достойных. Их перспектива весома (опять же по региональным меркам): победители получат славу в виде медали высшей пробы РАН и 50 тыс. руб. Объявленный же в вашем журнале конкурс — исключительно московский и только для москвичей. Реально этот конкурс — калька с академического, практически те же номинации и общее число премий, даже требования к соискателям и коллективам аналогичные. Отличие — в сумме, она в 30 раз больше!
Я как регионал совершенно без претензий к Сергею Семёновичу! Он и вправду любит свою научную молодежь! Так держать! К нему у меня есть лишь одно пожелание. Дело в том, что команда моих собственных аспирантов, кстати, подавшая свой цикл работ на академический конкурс, была крайне возбуждена вашим объявлением и даже предложила податься и на московский конкурс. Один из них уже защитился в прошлом году, второй закончил аспирантуру и будет защищаться в следующем (хотя еще год будет сохранять статус Президентского аспиранта), лишь третья — совсем молодая аспирантка. И они вполне удовлетворяют условиям московского конкурса. Уровень их работ вполне конкурентоспособен. 24 статьи в высокоимпактных рецензируемых журналах могли бы конкурировать с прочими и в Москве. Дело в том, что и формально все трое, имея основную позицию в Нижнем Новгороде, в этом году по совместительству выполняли работы в ФИАНе и в итоге даже обрели по паре докладов на международном симпозиуме с аффилиацией ФИАНа, но, увы, все 24 работы, поданные на конкурс, не имеют московского адреса и ФИАН не мог в силу уже своих правил выдвинуть эти работы в списке фиановских. Предлагаю Сергею Семёновичу дополнить конкурс еще одной номинацией — приезжие, — а для начала, если импакт и экспертиза работы моих аспирантов окажется не хуже аналогичных параметров победителей московского конкурса, выделить средства и для их поощрения.
Что можно предложить юному нижегородскому коллеге Собянина? Глеб Никитин недавно избрался в Нижнем Новгороде с хорошей поддержкой (около 2⁄3 голосов) при очень серьезной поддержке молодых. Дорогой Глеб, неужели Вы разделяете мнение господ Котюкова и Силуанова, в последние два года активно меняющих сложившиеся в свое время соотношения бюджетов столичной и региональной науки и убежденных, что качество работы ученых в столицах (либо квалификация ученых) примерно вдвое выше, чем в Нижнем? Конечно, остановить эту порочную практику Вам не под силу. Однако хотя бы пропорциональное (вдвое меньшее, чем в Москве) вознаграждение для нижегородской молодежи, скажем, в рамках регионального конкурса им. академика Разуваева, тоже было бы воспринято с энтузиазмом. Не думаю, что и число номинаций у нас будет поменьше. Думаю, шесть-восемь. Так что ущерб бюджету будет незначительный. В пределах 10 миллионов.
Кстати, на днях прочел заметку, что в Москве открыто представительство Нижегородской области, и благодарности Собянину за предоставленную недвижимость. А давайте пропишем в этой квартире… все наши федеральные НИИ и вузы, они станут московскими, и мы решим не только проблему научной молодежи, но и всех институтов, у Минобрнауки и Минфина не останется поводов лишать нас бюджета, причитающегося на выполнение президентского указа. А это уже многие сотни миллионов в год, возвращенных в федеральные учреждения региона!
Что еще удивило в тексте объявления: оператором московского конкурса будет та же Российская академия наук, проводящая свой аналогичный конкурс. Поэтому хотелось бы обратиться и к президенту РАН. Александр Михайлович, правильно ли, что более высокая по статусу золотая академическая медаль для молодых ученых имеет в 30 раз меньшее золотое содержание, чем московская? По-моему, должно быть наоборот, и как минимум вдвое. Решение тоже напрашивается очевидное — увеличение размера премии молодым ученым до 3 миллионов. Если студенческие работы можно ограничить втрое меньшей сумме (чтобы московскому конкурсу было не обидно), то тотальный бюджет кампании выйдет на 60+20=80 млн руб. или один миллион евро. Поверьте, вся российская научная молодежь сто́ит того! Причем это можно исправить уже в нынешнем конкурсе, медали по традиции вручаются в начале апреля. Ну и в заключении настоятельно прошу редакцию ТрВ: с нетерпением ждем ваших извинений и объяснений с опровержением и обещанием наказать кого попало, кто не причастен к опубликованию столь возмутительного текста. В противном случае мы — регионалы — будем считать вашу газету сугубо московской и будем вынуждены отказаться от подписки на ТрВ на следующий год, тем более, что любопытным несложно скачать газету с сайта.
Вячеслав Вдовин,
профессор НГТУ им. Р. Е. Алексеева,
гл. науч. сотр. ИПФ РАН,
вед. науч. сотр. ФИАН им. П. Н. Лебедева
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увы, такая ситуация не только в научных конкурсах – дискриминация по месту проживания
это видно всем, разве что только некоторые «москвичи» в этом не всегда признаются