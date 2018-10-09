РФФИ, Палестина и Ямайка

Ува­жа­е­мая редак­ция!

Чем меня, доро­гие кол­ле­ги, удив­ля­ет наш народ, так это спо­соб­но­стью зубо­ска­лить по пово­ду и без пово­да, вме­сто того что­бы разо­брать­ся в вопро­се или, на худой конец, занять­ся сво­им делом.

Недав­но ко мне при­шел один кол­ле­га и начал воз­му­щать­ся: да что такое тво­рит­ся с РФФИ?! Этот Пан­чен­ко неиз­вест­но во что фонд пре­вра­тил! Нет что­бы огром­ные допол­ни­тель­ные сред­ства, кото­рые полу­чил фонд в этом году, бро­сить на основ­ной кон­курс! Нет! Пан­чен­ко совсем в отрыв пошел со сво­и­ми тема­ти­че­ски­ми кон­кур­са­ми.

Зашел я не так дав­но, про­дол­жа­ет кол­ле­га, на сайт РФФИ, смот­рю на объ­яв­ле­ния о кон­кур­сах. И что я вижу? Пер­вым в спис­ке зна­чит­ся кон­курс «Пале­сти­на», или, гово­ря казен­ным язы­ком объ­яв­ле­ния, «Кон­курс на луч­шие про­ек­ты фун­да­мен­таль­ных науч­ных иссле­до­ва­ний по теме „Рос­сия и Ближ­ний Восток: исто­ри­че­ские, поли­ти­че­ские, архео­ло­ги­че­ские и куль­тур­ные кон­так­ты и свя­зи“». Или вот кон­курс меж­дис­ци­пли­нар­ных фун­да­мен­таль­ных иссле­до­ва­ний по теме «Фун­да­мен­таль­ные про­бле­мы мно­го­уров­не­вых систем метал­ли­за­ции ульт­ра­боль­ших инте­граль­ных схем». Это что вооб­ще такое? Какие, на хрен, про­бле­мы систем метал­ли­за­ции в каче­стве темы кон­кур­са?!

Вооб­ще, фор­му­ли­ро­вать узкую тема­ти­ку кон­кур­сов нынеш­нее руко­вод­ство фон­да сей­час любит боль­ше, чем когда-либо. То их Досто­ев­ский бес­по­ко­ит, то Пале­сти­на. Кон­кур­сы так назы­ва­е­мых меж­дис­ци­пли­нар­ных иссле­до­ва­ний фор­му­ли­ру­ют­ся чле­на­ми сове­та фон­да под свои инте­ре­сы. Что­бы там что-нибудь полу­чить, нуж­но либо «быть в обой­ме», либо иметь свя­зи и «дого­ва­ри­вать­ся» с теми, кто рулит раз­ны­ми экс­перт­ны­ми сове­та­ми. В общем, ско­ро РФФИ при­дет к лото­вод­ству, каким оно извест­но нам в наи­бо­лее чистом виде по мини­стер­ским кон­кур­сам про­шло­го деся­ти­ле­тия.

А сов­мест­ные кон­кур­сы?! Что за дичь с ними тво­рит­ся сей­час? Сов­мест­ные кон­кур­сы с Австри­ей, Кита­ем или Бела­русью — хоро­шо; с Кубой, Вьет­на­мом — ну, допу­стим. Но даже если гово­рить о нор­маль­ных стра­нах, то объ­яв­ля­ют­ся стран­ные тема­ти­че­ские сов­мест­ные кон­кур­сы с каки­ми-то фон­да­ми за рус­ский язык и куль­ту­ру и дома­ми наук о чело­ве­ке из Вен­грии и Фран­ции.

Впро­чем, и с этим мож­но было бы сми­рить­ся, но про­во­дить кон­кур­сы фун­да­мен­таль­ных иссле­до­ва­ний с Южной Осе­ти­ей или Абха­зи­ей — это уже за гра­нью. Вду­май­тесь, кол­ле­ги: кон­курс с абхаз­ски­ми уче­ны­ми! Ну что за дичь, стра­на до сих пор в руи­нах, кана­ли­за­ци­он­ные сто­ки идут пря­мо в море, а тут сов­мест­ные фун­да­мен­таль­ные иссле­до­ва­ния! Зав­тра, види­мо, уви­дим сов­мест­ный кон­курс с Ямай­кой. А что, там есть море, паль­мы, ром, мари­ху­а­на и рас­та­ма­ны — пожа­луй, не хуже Абха­зии будет. Потом, видать, мы дока­тим­ся до того, что РФФИ объ­явит сов­мест­ный кон­курс с папуа­са­ми, хотя в неко­то­рых глу­хих угол­ках Папуа — Новой Гви­неи кан­ни­ба­лизм и охо­та за голо­ва­ми еще не до кон­ца изжи­ты. Но раз­ве это про­бле­ма? Глав­ное для руко­вод­ства РФФИ, похо­же, — это рас­ши­рять гео­гра­фию науч­ных кон­так­тов, уж слож­но ска­зать, из гео­по­ли­ти­че­ских сооб­ра­же­ний или что­бы по экзо­ти­че­ским местам разъ­ез­жать за казен­ный счет.

В общем, про­пал фонд! Так горь­ко резю­ми­ро­вал свое виде­ние про­ис­хо­дя­ще­го кол­ле­га.

Разу­ве­рять я его не стал: мой нема­лый жиз­нен­ный опыт пока­зы­ва­ет, что вое­вать с тара­ка­на­ми в чужой голо­ве прак­ти­че­ски бес­по­лез­но. А вот изу­чать их доволь­но инте­рес­но. Если иметь в виду доволь­но рас­про­стра­нен­ное в нашей сре­де убеж­де­ние, что РФФИ дол­жен выде­лять боль­ше денег на основ­ной кон­курс по обла­стям зна­ний, то при­чи­на его оче­вид­на: это неже­ла­ние брать на себя ответ­ствен­ность, эта вред­ная при­выч­ка, рас­про­стра­нив­ша­я­ся сре­ди нас в нищие, бан­дит­ские девя­но­стые годы. Когда мы с пода­чи раз­ных там соро­сов и сал­ты­ко­вых пове­ри­ли, что глав­ное — это не рабо­тать над реше­ни­ем важ­ных для госу­дар­ства и обще­ства задач, а руко­вод­ство­вать­ся так назы­ва­е­мой логи­кой раз­ви­тия нау­ки и отби­рать луч­шие про­ек­ты. Так воз­ник­ла и рас­про­стра­ни­лась кол­лек­тив­ная без­от­вет­ствен­ность, так мы ста­ли зани­мать­ся тем, чем хочет­ся, удо­вле­тво­ряя свое любо­пыт­ство за госу­дар­ствен­ный счет.

Но дав­но пора понять, кол­ле­ги, что вре­ме­на, к сча­стью, изме­ни­лись. Рос­сия под­ня­лась с колен и вынуж­де­на сталь­ны­ми кула­ка­ми давать сда­чу сво­им вра­гам и нена­вист­ни­кам, борясь за свое место под солн­цем. Что есте­ствен­но, тре­бу­ет кон­цен­тра­ции всех сил на при­о­ри­те­тах и наи­бо­лее зна­чи­мых для госу­дар­ства зада­чах. Поэто­му во гла­ве РФФИ постав­ле­ны ува­жа­е­мые люди, кото­рые долж­ны отби­рать для финан­си­ро­ва­ния толь­ко рабо­ты по наи­бо­лее зна­чи­мой тема­ти­ке. И на этом празд­ни­ке жиз­ни не долж­но быть места людям со сто­ро­ны с их неак­ту­аль­ной тема­ти­кой. Халя­ва закон­чи­лась, забудь­те!

Ваш Иван Эко­но­мов

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