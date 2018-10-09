РФФИ, Палестина и Ямайка
Уважаемая редакция!
Чем меня, дорогие коллеги, удивляет наш народ, так это способностью зубоскалить по поводу и без повода, вместо того чтобы разобраться в вопросе или, на худой конец, заняться своим делом.
Недавно ко мне пришел один коллега и начал возмущаться: да что такое творится с РФФИ?! Этот Панченко неизвестно во что фонд превратил! Нет чтобы огромные дополнительные средства, которые получил фонд в этом году, бросить на основной конкурс! Нет! Панченко совсем в отрыв пошел со своими тематическими конкурсами.
Зашел я не так давно, продолжает коллега, на сайт РФФИ, смотрю на объявления о конкурсах. И что я вижу? Первым в списке значится конкурс «Палестина», или, говоря казенным языком объявления, «Конкурс на лучшие проекты фундаментальных научных исследований по теме „Россия и Ближний Восток: исторические, политические, археологические и культурные контакты и связи“». Или вот конкурс междисциплинарных фундаментальных исследований по теме «Фундаментальные проблемы многоуровневых систем металлизации ультрабольших интегральных схем». Это что вообще такое? Какие, на хрен, проблемы систем металлизации в качестве темы конкурса?!
Вообще, формулировать узкую тематику конкурсов нынешнее руководство фонда сейчас любит больше, чем когда-либо. То их Достоевский беспокоит, то Палестина. Конкурсы так называемых междисциплинарных исследований формулируются членами совета фонда под свои интересы. Чтобы там что-нибудь получить, нужно либо «быть в обойме», либо иметь связи и «договариваться» с теми, кто рулит разными экспертными советами. В общем, скоро РФФИ придет к лотоводству, каким оно известно нам в наиболее чистом виде по министерским конкурсам прошлого десятилетия.
А совместные конкурсы?! Что за дичь с ними творится сейчас? Совместные конкурсы с Австрией, Китаем или Беларусью — хорошо; с Кубой, Вьетнамом — ну, допустим. Но даже если говорить о нормальных странах, то объявляются странные тематические совместные конкурсы с какими-то фондами за русский язык и культуру и домами наук о человеке из Венгрии и Франции.
Впрочем, и с этим можно было бы смириться, но проводить конкурсы фундаментальных исследований с Южной Осетией или Абхазией — это уже за гранью. Вдумайтесь, коллеги: конкурс с абхазскими учеными! Ну что за дичь, страна до сих пор в руинах, канализационные стоки идут прямо в море, а тут совместные фундаментальные исследования! Завтра, видимо, увидим совместный конкурс с Ямайкой. А что, там есть море, пальмы, ром, марихуана и растаманы — пожалуй, не хуже Абхазии будет. Потом, видать, мы докатимся до того, что РФФИ объявит совместный конкурс с папуасами, хотя в некоторых глухих уголках Папуа — Новой Гвинеи каннибализм и охота за головами еще не до конца изжиты. Но разве это проблема? Главное для руководства РФФИ, похоже, — это расширять географию научных контактов, уж сложно сказать, из геополитических соображений или чтобы по экзотическим местам разъезжать за казенный счет.
В общем, пропал фонд! Так горько резюмировал свое видение происходящего коллега.
Разуверять я его не стал: мой немалый жизненный опыт показывает, что воевать с тараканами в чужой голове практически бесполезно. А вот изучать их довольно интересно. Если иметь в виду довольно распространенное в нашей среде убеждение, что РФФИ должен выделять больше денег на основной конкурс по областям знаний, то причина его очевидна: это нежелание брать на себя ответственность, эта вредная привычка, распространившаяся среди нас в нищие, бандитские девяностые годы. Когда мы с подачи разных там соросов и салтыковых поверили, что главное — это не работать над решением важных для государства и общества задач, а руководствоваться так называемой логикой развития науки и отбирать лучшие проекты. Так возникла и распространилась коллективная безответственность, так мы стали заниматься тем, чем хочется, удовлетворяя свое любопытство за государственный счет.
Но давно пора понять, коллеги, что времена, к счастью, изменились. Россия поднялась с колен и вынуждена стальными кулаками давать сдачу своим врагам и ненавистникам, борясь за свое место под солнцем. Что естественно, требует концентрации всех сил на приоритетах и наиболее значимых для государства задачах. Поэтому во главе РФФИ поставлены уважаемые люди, которые должны отбирать для финансирования только работы по наиболее значимой тематике. И на этом празднике жизни не должно быть места людям со стороны с их неактуальной тематикой. Халява закончилась, забудьте!
Ваш Иван Экономов
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Метки: #264, Владислав Панченко, Иван Экономов, конкурсы, конкурсы РФФИ, лоты, Палестина, Россия, РФФИ, фонд
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