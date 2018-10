Инфантицид во имя новой жизни

Когда Кро­нос гло­тал сво­их детей, нико­му и в голо­ву не при­хо­ди­ло, что это он с голо­ду­хи. Одна­ко имен­но так дума­ют про живот­ных, поеда­ю­щих соб­ствен­ных дете­ны­шей (икрин­ки, яйца). В био­ло­гии подоб­ное пове­де­ние назы­ва­ет­ся фили­аль­ным кан­ни­ба­лиз­мом. При­чем глав­ную угро­зу пред­став­ля­ет имен­но отец, кото­ро­му дове­ри­ли забо­ту о потом­стве. А сам­цы неко­то­рых рыб могут потре­бить всю клад­ку под­чи­стую.

Поеда­ние соб­ствен­но­го потом­ства теперь счи­та­ют не откло­не­ни­ем от нор­мы, а рас­про­стра­нен­ной адап­тив­ной стра­те­ги­ей. Отец, кото­рый охра­ня­ет клад­ку, не имея воз­мож­но­сти отлу­чить­ся, гло­та­ет часть икри­нок, что­бы, набрав­шись сил, как сле­ду­ет поза­бо­тить­ся об остав­ших­ся. Но когда живот­ные уни­что­жа­ют клад­ку пол­но­стью, то такое объ­яс­не­ние не про­хо­дит. Кого же тогда охра­нять, о ком забо­тить­ся?

При­чи­ной тоталь­но­го фили­аль­но­го кан­ни­ба­лиз­ма заин­те­ре­со­ва­лись япон­ские уче­ные: сотруд­ник Наци­о­наль­но­го науч­но-иссле­до­ва­тель­ско­го инсти­ту­та рыбо­лов­ства в Тох­оку Юкио Мацу­мо­то (Yukio Matsumoto) и доцент Уни­вер­си­те­та Нага­са­ки Таке­си Таке­га­ки (Takeshi Takegaki) [1].

Объ­ек­том их иссле­до­ва­ния ста­ла мор­ская собач­ка Rhabdoblennius nitidus. Это неболь­шая рыб­ка дли­ной 5–6 см, оби­та­ю­щая у ска­ли­стых бере­гов запад­ной части Тихо­го оке­а­на. В сезон нере­ста, кото­рый длит­ся с кон­ца июня до нача­ла октяб­ря, сам­цы зани­ма­ют под­хо­дя­щие для клад­ки места: отвер­стия, кото­рые про­де­лы­ва­ют дву­створ­ча­тые мол­люс­ки, или сво­бод­ные рако­ви­ны брю­хо­но­гих.

Сам­ки выби­ра­ют гнез­до и откла­ды­ва­ют икру на его внут­рен­нюю поверх­ность в один слой. За день-дру­гой в гнез­де соби­ра­ет­ся несколь­ко кла­док раз­но­го воз­рас­та, и самец о них забо­тит­ся, пока они не про­клю­нут­ся (рис. 1). В этот пери­од сам­цы обыч­но съе­да­ют часть икри­нок, но, если их мень­ше тыся­чи (что при­мер­но соот­вет­ству­ет трем клад­кам), могут сло­пать все.

Уче­ные устро­и­ли лабо­ра­то­рию в неболь­ших при­бреж­ных заво­дях. В есте­ствен­ном гнез­де за икрин­ка­ми невоз­мож­но наблю­дать, поэто­му сам­цам пред­ло­жи­ли гнез­да из акри­ло­вых тру­бо­чек, воткну­тых в грунт. Внут­ри труб­ки нахо­дит­ся полу­про­зрач­ный встав­ной лист, на кото­рый и откла­ды­ва­ют икру. Его мож­но выта­щить, пере­счи­тать икрин­ки, уда­лить их или под­ло­жить еще. Ранее иссле­до­ва­те­ли уста­но­ви­ли, что сам­цы не раз­ли­ча­ют свои и чужие икрин­ки.

Все есте­ствен­ные гнез­да на опыт­ном участ­ке зало­жи­ли кам­ня­ми, а сам­цов обме­ри­ли, взве­си­ли, поме­ти­ли и выпу­сти­ли в род­ные воды, где они всту­пи­ли во вла­де­ние акри­ло­вы­ми гнез­да­ми.

Если пред­по­ло­жить, что икрин­ки съе­да­ют для под­креп­ле­ния сил, то на фили­аль­ный кан­ни­ба­лизм сам­ца долж­ны вли­ять его физи­че­ские кон­ди­ции. Когда клад­ка боль­шая и мор­ские собач­ки съе­да­ют ее часть, это дей­стви­тель­но так: менее откорм­лен­ные рыб­ки за двое суток уни­что­жа­ют боль­ше икри­нок, чем круп­ные и сытые. Но если оста­вить в гнез­де мень­ше 400 икри­нок, то мор­ские собач­ки в пер­вый же день съе­да­ют всё. Полу­ча­ет­ся, что частич­ный кан­ни­ба­лизм дей­стви­тель­но вызван недо­стат­ком энер­гии, а у тоталь­но­го долж­ны быть дру­гие при­чи­ны.

Иссле­до­ва­те­ли выдви­ну­ли гипо­те­зу, что дело в неудо­вле­тво­рен­но­сти сам­ца раз­ме­ром клад­ки. Если она слиш­ком мала, нет смыс­ла тра­тить на нее вре­мя и силы. Луч­ше уни­что­жить икрин­ки и начать всё зано­во. И дей­стви­тель­но, отцы-кан­ни­ба­лы избав­ля­ют­ся от неугод­но­го потом­ства в сред­нем через 8–9 часов после того, как засту­пи­ли на его охра­ну, а уже на дру­гой день воз­об­нов­ля­ют уха­жи­ва­ние и обза­во­дят­ся новы­ми клад­ка­ми. Но что меша­ет им сов­ме­щать наси­жи­ва­ние с уха­жи­ва­ни­ем, при­ма­ни­вая к нор­ке дру­гих самок, кото­рых нали­чие чужой икры не толь­ко не отпу­ги­ва­ет, но даже при­вле­ка­ет [2]. Ока­за­лось, что сов­ме­щать невоз­мож­но — гор­мо­ны не поз­во­ля­ют.

В сезон нере­ста жизнь сам­ца поло­са­та: в ней чере­ду­ют­ся фаза уха­жи­ва­ния и роди­тель­ская фаза (рис. 2). Пери­од забо­ты о клад­ке начи­на­ет­ся спу­стя двое суток после откла­ды­ва­ния пер­вой икрин­ки и закан­чи­ва­ет­ся, когда потом­ство начи­на­ет про­кле­вы­вать­ся. Эти фазы отли­ча­ют­ся кон­цен­тра­ци­ей андро­ге­нов: тесто­сте­ро­на и 11-кето­те­сто­сте­ро­на. В пери­од уха­жи­ва­ния она высо­ка, в пери­од роди­тель­ской забо­ты низ­ка, но к кон­цу сро­ка инку­ба­ции вновь воз­рас­та­ет.

На успех спа­ри­ва­ния вли­я­ет интен­сив­ность уха­жи­ва­ния, кото­рая тре­бу­ет высо­ко­го уров­ня андро­ге­нов. Сам­цы в это вре­мя быва­ют доволь­но агрес­сив­ны: за сам­кой, кото­рая поки­да­ет гнез­до, не отло­жив икру, гонят­ся, щип­лют ее, ино­гда удер­жи­ва­ют силой, пока она не оста­вит клад­ку. В роди­тель­ский пери­од недо­ста­ток андро­ге­нов не поз­во­ля­ет сам­цу эффек­тив­но завле­кать самок, толь­ко 16% про­дол­жа­ют уха­жи­ва­ние на тре­тий день. И при­хо­дит­ся мор­ским собач­кам наси­жи­вать столь­ко икри­нок, сколь­ко они смог­ли собрать за два дня.

Един­ствен­ный спо­соб повы­сить уро­вень андро­ге­нов — пол­но­стью уни­что­жить клад­ку и вый­ти из роди­тель­ской фазы. Уче­ные пред­по­ло­жи­ли, что сек­ре­ция андро­ге­нов зави­сит от нали­чия икры в гнез­де. Что­бы про­ве­рить эту гипо­те­зу, они уда­ли­ли из гнез­да все икрин­ки, и спу­стя сут­ки кон­цен­тра­ция гор­мо­нов у ограб­лен­но­го сам­ца под­ско­чи­ла до состо­я­ния уха­жи­ва­ния. И наобо­рот, если зава­лить пустое гнез­до икрой, уро­вень андро­ге­нов ста­нет столь же низ­ким, как у мор­ских соба­чек, охра­ня­ю­щих соб­ствен­ные клад­ки. Рыба ста­но­вит­ся отцом, минуя ста­дии уха­жи­ва­нии и опло­до­тво­ре­ния.

Избав­ля­ясь от клад­ки, отцы-кан­ни­ба­лы не толь­ко поеда­ют икру, но часто и выпле­вы­ва­ют ее из гнез­да. Воз­мож­но, дело в том, что желу­док мор­ской собач­ки не вме­ща­ет более 300 икри­нок. А ждать, ко­гда всё пере­ва­рит­ся, им неко­гда. Они спе­шат раз­мно­жать­ся. Такое пове­де­ние, по мне­нию иссле­до­ва­те­лей, под­твер­жда­ет гипо­те­зу, что сам­цы уни­что­жа­ют клад­ку не от голо­да. Им про­сто нуж­но очи­стить гнез­до и перей­ти в дру­гую фазу репро­дук­тив­но­го цик­ла.

Тоталь­ный фили­аль­ный кан­ни­ба­лизм ока­зал­ся спо­со­бом гор­мо­наль­ной само­пе­ре­за­груз­ки. Непо­нят­но толь­ко, поче­му у мор­ских соба­чек раз­вил­ся такой стран­ный цикл. Тео­ре­ти­че­ски при высо­кой кон­цен­тра­ции андро­ге­нов они мог­ли бы охра­нять клад­ку, не пре­кра­щая завле­кать самок.

Ско­рее все­го, дело в том, что высо­кий уро­вень поло­вых гор­мо­нов сни­жа­ет имму­но­ком­пе­тент­ность сам­цов. Если это так, рыбы, сов­ме­щая уха­жи­ва­ние и наси­жи­ва­ние, риску­ют и сами чем-нибудь зара­зить­ся, и икрин­ки зара­зить. Дру­гое воз­мож­ное объ­яс­не­ние заклю­ча­ет­ся в том, что высо­кий уро­вень андро­ге­нов пло­хо соче­та­ет­ся с роди­тель­ски­ми обя­зан­но­стя­ми. У неко­то­рых живот­ных, в том чис­ле и рыб, отцы забо­тят­ся о потом­стве, не пре­кра­щая уха­жи­ва­ния и имея повы­шен­ный уро­вень андро­ге­нов. При этом они ведут себя очень агрес­сив­но, за клад­ка­ми сле­дят пло­хо и могут даже совсем их забро­сить.

Но и с точ­ки зре­ния уха­жи­ва­ния пол­ный фили­аль­ный кан­ни­ба­лизм невы­го­ден. Сам­ки выби­ра­ют гнез­да, в кото­рых уже есть икрин­ки, а от пустых гнезд ста­ра­ют­ся сбе­жать. Сам­цы же, начи­ная новый цикл, очи­ща­ют нор­ку пол­но­стью.

Тем не менее мор­ские собач­ки не един­ствен­ные, кто ведет себя подоб­ным обра­зом. Извест­но, что сам­цы двух видов рыб — тон­ко­хво­стой этео­сто­мы Etheostoma flabellare и обык­но­вен­но­го быч­ка Pomatoschistus microps — тоже могут сожрать клад­ку цели­ком вне зави­си­мо­сти от нали­чия дру­гой еды и соб­ствен­ной исто­щен­но­сти. Воз­мож­но, най­дут­ся и дру­гие виды, при­во­дя­щие себя таким спо­со­бом в состо­я­ние репро­дук­тив­ной готов­но­сти. И тер­мин «кан­ни­ба­лизм» в дан­ном слу­чае не совсем уда­чен. Отцы ведь не наесть­ся хотят, а пере­ме­нить судь­бу. Как Кро­нос.

Ната­лья Рез­ник

1. Matsumoto Y., Tateishi T., Terada R., Soyano K., Takegaki T. Filial cannibalism by male fish as an infanticide to restart courtship by self-regulating androgen levels /​/​ Curr. Biol., 2018, 28, 2831–2836, doi: 10.1016/j.cub.2018.06.056

2. Matsumoto Y., Tawa A., Takegaki T. Female mate choice in a paternal brooding blenny: the process and benefits of mating with males tending young eggs /​/​ Ethology, 2011, 117, 227e235, doi: 10.1111/j.1439–0310.2010.01868.x

Если вы нашли ошиб­ку, пожа­луй­ста, выде­ли­те фраг­мент тек­ста и нажми­те Ctrl+Enter.

Связанные статьи

(Пока оценок нет)

(Пока оценок нет)