Итоговый документ конференции «Проблемы качества научной работы и академический плагиат»

(Москва, РГГУ, 26 сен­тяб­ря 2018 года)

Пре­ам­бу­ла

Мы, участ­ни­ки науч­но-прак­ти­че­ской кон­фе­рен­ции «Про­бле­мы каче­ства науч­ной рабо­ты и ака­де­ми­че­ский пла­ги­ат», состо­яв­шей­ся в РГГУ 26 сен­тяб­ря 2018 года, кон­ста­ти­ру­ем, что фаль­си­фи­ка­ция науч­ных иссле­до­ва­ний, про­из­вод­ство фаль­ши­вых дис­сер­та­ций и пуб­ли­ка­ция науч­ных ста­тей, содер­жа­щих пла­ги­ат, в Рос­сии при­ня­ли угро­жа­ю­щие раз­ме­ры, раз­ру­шая наци­о­наль­ную систе­му ака­де­ми­че­ской атте­ста­ции и дис­кре­ди­ти­руя рос­сий­скую науч­ную пери­о­ди­ку. С 2013 года выяв­ле­но око­ло 8000 дис­сер­та­ций и 5000 науч­ных ста­тей с пла­ги­а­том, вскры­ты «дис­се­ро­дель­ные фаб­ри­ки» — дис­сер­та­ци­он­ные сове­ты, на сче­ту кото­рых по несколь­ку сотен фаль­ши­вых дис­сер­та­ций, най­де­ны «мусор­ные жур­на­лы», опуб­ли­ко­вав­шие десят­ки ста­тей с пла­ги­а­том.

Пла­ги­ат в нау­ке отли­ча­ет­ся от пла­ги­а­та в лите­ра­ту­ре и искус­стве, и для его осмыс­ле­ния тре­бу­ет­ся вве­сти новое поня­тие ака­де­ми­че­ско­го пла­ги­а­та. Его совер­ша­ют не для ком­мер­че­ской экс­плу­а­та­ции чужо­го про­из­ве­де­ния, а для повы­ше­ния ста­ту­са в науч­ном сооб­ще­стве путем фаль­си­фи­ка­ции учеб­ных, иссле­до­ва­тель­ских и ква­ли­фи­ка­ци­он­ных работ. Его ана­ло­гом явля­ет­ся не кра­жа, а под­лог. Его обще­ствен­ный вред заклю­ча­ет­ся не толь­ко в нару­ше­нии автор­ских прав, но и в боль­шей сте­пе­ни — в под­ры­ве инсти­ту­та науч­ной репу­та­ции, ком­про­ме­та­ции уче­ных сте­пе­ней и зва­ний. Посколь­ку часто пла­ги­ат сопро­вож­да­ет­ся обра­зо­ва­ни­ем сетей кол­лек­тив­ной фаль­си­фи­ка­ции, объ­еди­нен­ных корыст­ны­ми инте­ре­са­ми, его сле­ду­ет счи­тать спе­ци­фи­че­ской фор­мой ака­де­ми­че­ской кор­руп­ции.

Мы пола­га­ем, что рас­про­стра­не­ние пла­ги­а­та в уни­вер­си­те­тах отча­сти свя­за­но с про­бле­ма­ми сред­ней шко­лы, в кото­рой пре­об­ла­да­ет обу­че­ние фор­маль­ным навы­кам, а не систе­ма­ти­че­ским, твор­че­ски осва­и­ва­е­мым зна­ни­ям. Для пони­ма­ния про­бле­мы ака­де­ми­че­ско­го пла­ги­а­та может пона­до­бить­ся кри­ти­че­ский пере­смотр школь­ных про­грамм и поряд­ка про­ве­де­ния школь­ной атте­ста­ции. Нуж­да­ет­ся так­же в пуб­лич­ном обсуж­де­нии прак­ти­ка при­ме­не­ния нау­ко­мет­ри­че­ских оце­нок тру­да уче­ных, одним из нега­тив­ных послед­ствий кото­рой может быть фаль­си­фи­ка­ция науч­ных работ.

За послед­ние годы, как пра­ви­ло по ини­ци­а­ти­ве сооб­ще­ства «Дис­сер­нет», уда­лось выявить и лишить уче­ных сте­пе­ней зна­чи­тель­ное чис­ло лиц (око­ло 200), полу­чив­ших свои сте­пе­ни путем фаль­си­фи­ка­ции, ото­звать из науч­ных жур­на­лов боль­шое коли­че­ство ста­тей (око­ло 100), содер­жав­ших пла­ги­ат. Реше­ни­я­ми Мино­бр­на­у­ки Рос­сии закры­ты неко­то­рые наи­бо­лее ском­про­ме­ти­ро­вав­шие себя дис­сер­та­ци­он­ные сове­ты. Несмот­ря на эти поло­жи­тель­ные пере­ме­ны, борь­ба госу­дар­ствен­ных орга­нов, уни­вер­си­те­тов и науч­ных учре­жде­ний с ака­де­ми­че­ским пла­ги­а­том по-преж­не­му доволь­но часто носит декла­ра­тив­ный или фор­маль­ный харак­тер. Сло­жи­лась тен­ден­ция пред­став­ле­ния издан­ных зад­ним чис­лом ста­тей и книг лица­ми, в чьих рабо­тах были выяв­ле­ны при­зна­ки пла­ги­а­та, а так­же некри­тич­ное отно­ше­ние дис­сер­та­ци­он­ных сове­тов к подоб­ным «дока­за­тель­ствам». Неко­то­ры­ми участ­ни­ка­ми дис­сер­та­ци­он­ной инду­стрии рас­про­стра­ня­ет­ся псев­до­пра­во­вая док­три­на, соглас­но кото­рой пла­ги­а­том в дис­сер­та­ции может счи­тать­ся исклю­чи­тель­но пла­ги­ат в выно­си­мых на защи­ту поло­же­ни­ях, а воз­мож­ность при­ня­тия реше­ний о лише­нии уче­ных сте­пе­ней необ­хо­ди­мо огра­ни­чить вплоть до упразд­не­ния инсти­ту­та лише­ния уче­ных сте­пе­ней как тако­во­го.

Выра­жая оза­бо­чен­ность таким поло­же­ни­ем дел, созна­вая свою ответ­ствен­ность за состо­я­ние наци­о­наль­ной систе­мы науч­ной атте­ста­ции и счи­тая сво­им дол­гом защи­ту обще­ствен­ных инте­ре­сов в ака­де­ми­че­ской сфе­ре, мы при­ни­ма­ем и одоб­ря­ем общим голо­со­ва­ни­ем сле­ду­ю­щую резо­лю­цию.

Ака­де­ми­че­ский пла­ги­ат, исполь­зо­ва­ние неав­тор­ских тек­стов как автор­ских и науч­ный под­лог

1.0. В прак­ти­ке дис­сер­та­ци­он­ных сове­тов име­ют место слу­чаи иска­жен­но­го пони­ма­ния «пла­ги­а­та в дис­сер­та­ции», не соот­вет­ству­ю­щие зако­ну и тем целям, кото­рые пре­сле­до­вал зако­но­да­тель, уста­нав­ли­вая, что дис­сер­та­ции как науч­но-ква­ли­фи­ка­ци­он­ные рабо­ты долж­ны удо­вле­тво­рять опре­де­лен­ным кри­те­ри­ям. При­во­ди­мые ниже пояс­не­ния и при­ме­ры при­зва­ны разъ­яс­нить дис­сер­та­ци­он­ным сове­там, редак­ци­ям жур­на­лов и ака­де­ми­че­ско­му сооб­ще­ству наи­бо­лее типич­ные нару­ше­ния с тем, что­бы повы­сить в даль­ней­шем уро­вень кон­тро­ля над соблю­де­ни­ем ака­де­ми­че­ской эти­ки.

Мы под­чер­ки­ва­ем, что ака­де­ми­че­ский (науч­ный) пла­ги­ат по сво­ей сути не тож­де­стве­нен пла­ги­а­ту как уго­лов­но нака­зу­е­мо­му дея­нию, ответ­ствен­ность за кото­рое уста­нов­ле­на ст. 146 УК РФ, или пла­ги­а­ту как нару­ше­нию автор­ских прав, ответ­ствен­ность за кото­рое уста­нов­ле­на поло­же­ни­я­ми граж­дан­ско­го зако­но­да­тель­ства и сов­па­да­ет с эти­ми поня­ти­я­ми лишь отча­сти. Так, уста­нов­ле­ние фак­та пла­ги­а­та в пер­вых двух слу­ча­ях отно­сит­ся к исклю­чи­тель­ной ком­пе­тен­ции суда, а нали­чие ака­де­ми­че­ско­го пла­ги­а­та опре­де­ля­ет­ся исхо­дя из логи­че­ски непро­ти­во­ре­чи­вой аргу­мен­та­ции и здра­во­го смыс­ла в рам­ках откры­той пуб­лич­ной дис­кус­сии, как это при­ня­то в ака­де­ми­че­ском сооб­ще­стве.

1.1. К ака­де­ми­че­ско­му (науч­но­му) пла­ги­а­ту отно­сят­ся такие тек­сту­аль­ные и содер­жа­тель­ные заим­ство­ва­ния в науч­ных рабо­тах (в част­но­сти, в дис­сер­та­ци­ях, науч­ных ста­тьях, моно­гра­фи­ях), при кото­рых:

(а) ссыл­ка на авто­ра и зна­ки, отде­ля­ю­щие заим­ство­ван­ный текст от автор­ско­го, пол­но­стью отсут­ству­ют

или

(б) ссыл­ка име­ет­ся, но не ука­за­ны гра­ни­цы заим­ство­ван­но­го фраг­мен­та (нача­ло и конец),

и при этом име­ет­ся:

(а’) дослов­ное вос­про­из­ве­де­ние тек­ста, в том чис­ле в пере­во­де, автор­ство кото­ро­го не при­над­ле­жит кому-либо из авто­ров дан­ной рабо­ты,

или

(б’) вос­про­из­ве­де­ние тек­ста с эле­мен­та­ми редак­ту­ры, кото­рые, одна­ко, не меша­ют уста­но­вить про­ис­хож­де­ние тек­ста.

1.1.1. Ука­за­ние про­из­ве­де­ния в биб­лио­гра­фи­че­ском спис­ке (в кон­це рабо­ты или кон­це раз­де­ла) без сопро­вож­де­ния заим­ство­ван­ных из него фраг­мен­тов соот­вет­ству­ю­щи­ми ссыл­ка­ми не может слу­жить оправ­да­ни­ем пла­ги­а­та.

1.1.2. Пла­ги­а­том явля­ет­ся и вто­рич­ное заим­ство­ва­ние, когда заим­ство­ван­ный без над­ле­жа­щей ссыл­ки текст в дис­сер­та­ции (науч­ной пуб­ли­ка­ции) сов­па­да­ет с ранее опуб­ли­ко­ван­ным тек­стом дру­го­го авто­ра, кото­рый, в свою оче­редь, был непра­во­мер­но (без над­ле­жа­щей ссыл­ки) заим­ство­ван из более ран­не­го тек­ста тре­тье­го авто­ра.

1.1.3. Из пла­ги­а­та тек­ста сле­ду­ет пла­ги­ат содер­жа­щих­ся в этом тек­сте идей и науч­ных резуль­та­тов.

1.1.4. Воз­мо­жен пла­ги­ат идей и науч­ных резуль­та­тов без пря­мо­го пла­ги­а­та тек­стов. Такой вид пла­ги­а­та более сло­жен для обна­ру­же­ния, и вопрос о нем не рас­смат­ри­ва­ет­ся в насто­я­щей резо­лю­ции.

1.1.5. Для уста­нов­ле­ния пла­ги­а­та идей и науч­ных резуль­та­тов в науч­ной рабо­те без дослов­но­го заим­ство­ва­ния тек­ста (фор­мул, гра­фи­ков) необ­хо­ди­мо заклю­че­ние экс­пер­та — про­филь­но­го спе­ци­а­ли­ста, име­ю­ще­го соот­вет­ству­ю­щий уро­вень обра­зо­ва­ния и ква­ли­фи­ка­ции, в то вре­мя как для уста­нов­ле­ния пла­ги­а­та тек­ста (а сле­до­ва­тель­но, идей и науч­ных резуль­та­тов) с дослов­ным вос­про­из­ве­де­ни­ем тек­ста (фор­мул, гра­фи­ков) доста­точ­но пря­мо­го срав­не­ния тек­стов с ана­ли­зом нали­чия или отсут­ствия: (а) соав­тор­ства, (б) ссы­лок на источ­ник заим­ство­ва­ний, (в) отде­ле­ния автор­ско­го тек­ста от заим­ству­е­мо­го, что не тре­бу­ет спе­ци­аль­ных зна­ний или ком­пе­тен­ций.

1.1.6. Копи­ро­ва­ние в науч­ной рабо­те чужо­го обзо­ра лите­ра­ту­ры по изу­ча­е­мо­му вопро­су с содер­жа­щи­ми­ся в нем ссыл­ка­ми (или чужой ком­пи­ля­ции с содер­жа­щи­ми­ся в ней ссыл­ка­ми) так­же явля­ет­ся пла­ги­а­том постоль­ку, посколь­ку состав­ле­ние обзо­ра (ком­пи­ля­ции) – интел­лек­ту­аль­ная твор­че­ская дея­тель­ность: это обу­слов­ле­но тру­дом, кото­рый был затра­чен авто­ром на под­бор источ­ни­ков, их рас­ста­нов­ку, про­вер­ку, осмыс­ле­ние, ком­мен­ти­ро­ва­ние, ана­лиз.

1.1.7. Пла­ги­а­том явля­ет­ся и заим­ство­ва­ние зна­чи­тель­но­го чис­ла цитат из чужо­го обзо­ра (ком­пи­ля­ции) — в том чис­ле при отсут­ствии заим­ство­ва­ний из ком­мен­та­ри­ев или соб­ствен­но­го ана­ли­за авто­ра (соста­ви­те­ля) обзо­ра (ком­пи­ля­ции), — вос­про­из­ве­ден­ных в одной после­до­ва­тель­но­сти и оди­на­ко­вом объ­е­ме без ука­за­ния, что цита­ты при­во­дят­ся по тако­му обзо­ру (ком­пи­ля­ции).

1.1.8. Для уста­нов­ле­ния пла­ги­а­та не име­ет зна­че­ния ори­ги­наль­ность или обще­из­вест­ность идей, изла­га­е­мых в заим­ство­ван­ном тек­сте (напри­мер, если дослов­но заим­ство­ван текст учеб­ни­ка). Про­стран­ный пере­сказ азбуч­ных истин — пока­за­тель низ­ко­го каче­ства науч­ной рабо­ты, а не пла­ги­ат.

1.2. Науч­ным под­ло­гом (симу­ля­ци­ей, фаль­си­фи­ка­ци­ей науч­ных иссле­до­ва­ний) назы­ва­ет­ся утвер­жде­ние о про­ве­де­нии иссле­до­ва­ний, кото­рые в дей­стви­тель­но­сти не про­во­ди­лись (фик­тив­ных иссле­до­ва­ний), или наме­рен­ное иска­же­ние резуль­та­тов иссле­до­ва­ний. Нали­чие науч­но­го под­ло­га в дис­сер­та­ции исклю­ча­ет ее из чис­ла науч­но-ква­ли­фи­ка­ци­он­ных работ. К науч­но­му под­ло­гу, в част­но­сти, отно­сят­ся:

1.2.1. при­пи­сы­ва­ние дан­ных (ста­ти­сти­че­ских, экс­пе­ри­мен­таль­ных), взя­тых из чужо­го иссле­до­ва­ния и полу­чен­ных за один вре­мен­ной про­ме­жу­ток — дру­го­му про­ме­жут­ку;

1.2.2. при­пи­сы­ва­ние наблю­да­тель­ных (ста­ти­сти­че­ских, экс­пе­ри­мен­таль­ных) дан­ных, взя­тых из чужо­го иссле­до­ва­ния и полу­чен­ных в отно­ше­нии одно­го объ­ек­та — дру­го­му объ­ек­ту;

1.2.3. наме­рен­ное иска­же­ние биб­лио­гра­фи­че­ских дан­ных (в част­но­сти, для акту­а­ли­за­ции вре­ме­ни выхо­да источ­ни­ков иссле­до­ва­ния);

1.2.4. пред­став­ле­ние вымыш­лен­ных све­де­ний, дан­ных, наблю­де­ний.

1.3. Под неав­тор­ским тек­стом, выда­ва­е­мым за автор­ский, пони­ма­ет­ся текст (фраг­мент дис­сер­та­ции, науч­ной пуб­ли­ка­ции), заяв­лен­ный как резуль­тат соб­ствен­ной интел­лек­ту­аль­ной (науч­ной) дея­тель­но­сти, при том что в силу зако­на такой текст не может являть­ся объ­ек­том автор­ских прав (напри­мер, нор­ма­тив­ные пра­во­вые акты, офи­ци­аль­ные доку­мен­ты и т.д.).

1.4. Под ста­тьей с сомни­тель­ным автор­ством пони­ма­ет­ся:

(а) пол­ная или частич­ная репуб­ли­ка­ция тек­ста соав­то­ров, часть из кото­рых не ука­за­на в каче­стве авто­ров ново­го тек­ста;

(б) репуб­ли­ка­ция ста­тьи несколь­ких соав­то­ров, к кото­рым при­со­еди­ни­лись иные лица, не внес­шие сво­е­го вкла­да (в виде ново­го тек­ста) в ста­тью.

1.5. Под мно­же­ствен­ной пуб­ли­ка­ци­ей ста­тьи (тира­жи­ро­ва­ни­ем, само­пла­ги­а­том, авто­пла­ги­а­том) пони­ма­ет­ся пере­пе­чат­ка авто­ром (авто­ра­ми) соб­ствен­ных работ, не оправ­дан­ная каки­ми-либо объ­ек­тив­ны­ми при­чи­на­ми (вне­се­ние изме­не­ний в текст ста­тьи, пере­вод на дру­гой язык, обра­ще­ние к иной чита­тель­ской ауди­то­рии, вклю­че­ние тек­ста ста­тьи в тема­ти­че­скую под­бор­ку или анто­ло­гию) и без ука­за­ния источ­ни­ка пер­во­на­чаль­ной пуб­ли­ка­ции.

1.5.1. Вклю­че­ние тек­ста опуб­ли­ко­ван­ной авто­ром науч­ной ста­тьи (в том чис­ле в соав­тор­стве) в соб­ствен­ную дис­сер­та­цию или моно­гра­фию авто­ра не может счи­тать­ся авто­пла­ги­а­том. Текст такой ста­тьи, как пра­ви­ло, не отде­ля­ет­ся от основ­но­го тек­ста дис­сер­та­ции (моно­гра­фии), а о его исполь­зо­ва­нии упо­ми­на­ет­ся в авто­ре­фе­ра­те или во вве­де­нии дис­сер­та­ции (моно­гра­фии).

Эти­че­ская поли­ти­ка науч­ных жур­на­лов

2.0. Зна­чи­тель­ная часть жур­на­лов, допус­кав­ших нару­ше­ния в изда­тель­ской прак­ти­ке, в насто­я­щее вре­мя суще­ствен­но улуч­ши­ли свою поли­ти­ку. Одна­ко редак­ции ряда жур­на­лов про­дол­жа­ют игно­ри­ро­вать запро­сы о ретрак­ции (отзы­ве) ста­тей, и не толь­ко сохра­ня­ют непри­ем­ле­мые прак­ти­ки, но и оправ­ды­ва­ют подоб­ные дей­ствия в пуб­лич­ном про­стран­стве.

Для жур­на­лов, пре­тен­ду­ю­щих на ста­тус науч­ных, на вхож­де­ние в меж­ду­на­род­ные нау­ко­мет­ри­че­ские систе­мы и Пере­чень ВАК, мы счи­та­ем непри­ем­ле­мы­ми сле­ду­ю­щие прак­ти­ки:

2.1. нали­чие чле­нов редак­ци­он­ной кол­ле­гии /​ редак­ци­он­но­го сове­та, име­ю­щих отно­ше­ние к необос­но­ван­но­му при­суж­де­нию уче­ных сте­пе­ней или к созда­нию некор­рект­ных пуб­ли­ка­ций;

2.2. тре­бо­ва­ние рецен­зий от самих авто­ров;

2.3. пуб­ли­ка­ция ста­тей с пла­ги­а­том;

2.4. тира­жи­ро­ва­ние мно­же­ствен­ных пуб­ли­ка­ций;

2.5. пуб­ли­ка­ция ста­тей с сомни­тель­ным автор­ством;

2.6. искус­ствен­ное уве­ли­че­ние вза­им­ных цити­ро­ва­ний в пуб­ли­ку­е­мых ста­тьях;

2.7. отсут­ствие на сай­те изда­ния поло­же­ния о пуб­ли­ка­ци­он­ной эти­ке;

2.8. орга­ни­за­ция, рекла­ма или пуб­ли­ка­ция мате­ри­а­лов заоч­ных кон­фе­рен­ций;

2.9. уско­рен­ная пуб­ли­ка­ция или раз­ме­ще­ние ста­тей на глав­ной стра­ни­це сай­та изда­ния за пла­ту;

2.10. рас­про­стра­не­ние некор­рект­ной инфор­ма­ции о вклю­че­нии в базу дан­ных /​ систе­му цити­ро­ва­ния, о биб­лио­мет­ри­че­ских пока­за­те­лях, импакт-фак­то­ре, вклю­че­нии в ресур­сы, исполь­зу­ю­щие вво­дя­щие в заблуж­де­ние тер­ми­ны (мет­ри­ки);

2.11. спам-рас­сыл­ки инфор­ма­ци­он­ных писем с при­гла­ше­ни­ем к пуб­ли­ка­ции ста­тей;

2.12. изби­ра­тель­ное рецен­зи­ро­ва­ние;

2.13. непро­зрач­ность финан­со­вой поли­ти­ки;

2.14. услу­ги по сверх­быст­ро­му рецен­зи­ро­ва­нию;

2.15. тре­бо­ва­ние к авто­рам о необ­хо­ди­мо­сти цити­ро­вать ста­тьи из дан­но­го жур­на­ла.

2.16. Редак­ции не долж­ны огра­ни­чи­вать­ся авто­ма­ти­зи­ро­ван­ной систе­мой про­вер­ки на пла­ги­ат как для при­ня­тия ста­тьи к пуб­ли­ка­ции, так и для отка­за в нем. Прак­ти­ка чисто авто­ма­ти­че­ской про­вер­ки без уча­стия экс­пер­та вынуж­да­ет авто­ров, кото­рые доб­ро­со­вест­но оформ­ля­ют все заим­ство­ва­ния, вно­сить изме­не­ния в свои рабо­ты, отка­зы­ва­ясь от пра­во­мер­ных заим­ство­ва­ний.

Оцен­ка заим­ство­ва­ний в дис­сер­та­ци­ях в рам­ках дей­ству­ю­ще­го зако­но­да­тель­ства и наци­о­наль­ная систе­ма науч­ной атте­ста­ции

3.0. Целью систе­мы науч­ной атте­ста­ции (как госу­дар­ствен­ной, так и уни­вер­си­тет­ской) явля­ет­ся защи­та пуб­лич­но­го инте­ре­са, состо­я­ще­го в эффек­тив­ном функ­ци­о­ни­ро­ва­нии обще­ствен­ных инсти­ту­тов, обес­пе­чи­ва­ю­щих пра­во граж­дан на обра­зо­ва­ние и на заня­тие науч­ной дея­тель­но­стью. Сохра­не­ние уче­ных сте­пе­ней у лиц, кото­рые сами не писа­ли сво­их дис­сер­та­ций, и нере­тра­ги­ро­ва­ние (неот­зыв) ста­тей с пла­ги­а­том ущем­ля­ют пра­ва доб­ро­со­вест­ных иссле­до­ва­те­лей, так как ста­вят их в нерав­ное кон­ку­рент­ное поло­же­ние. Доб­ро­со­вест­ные уче­ные вынуж­де­ны кон­ку­ри­ро­вать за гран­ты и уни­вер­си­тет­ские долж­но­сти с лица­ми, необос­но­ван­но полу­чив­ши­ми такие же фор­маль­ные осно­ва­ния (уче­ные сте­пе­ни и пуб­ли­ка­ции) для пода­чи заявок на одни и те же кон­кур­сы, гран­ты, долж­но­сти и пре­мии.

Сохра­не­ние уче­ных сте­пе­ней у лиц, кото­рые сфаль­си­фи­ци­ро­ва­ли свои дис­сер­та­ции, нано­сит пря­мой ущерб госу­дар­ствен­но­му бюд­же­ту Рос­сии, если эти лица полу­ча­ют зар­пла­ту, зани­мая долж­но­сти в госу­дар­ствен­ных вузах, кото­рые они не мог­ли бы зани­мать, не имея тре­бу­е­мой ква­ли­фи­ка­ции. Сфаль­си­фи­ци­ро­ван­ные дис­сер­та­ции и пуб­ли­ка­ции с под­лож­ны­ми дан­ны­ми иссле­до­ва­ний нано­сят эко­но­ми­че­ский ущерб нау­ке и пото­му, что дру­гие уче­ные вынуж­де­ны тра­тить сред­ства из госу­дар­ствен­но­го финан­си­ро­ва­ния на то, что­бы выяс­нить, что дан­ное иссле­до­ва­ние не про­во­ди­лось, вопрос не изу­чал­ся, а сле­до­ва­тель­но, на дан­ную рабо­ту невоз­мож­но опе­реть­ся в после­ду­ю­щих иссле­до­ва­ни­ях.

Неко­то­рые дис­сер­та­ци­он­ные сове­ты иска­жен­но пони­ма­ют поло­же­ния дей­ству­ю­ще­го зако­но­да­тель­ства, выго­ра­жи­вая недоб­ро­со­вест­ных дис­сер­тан­тов в ущерб инте­ре­сам обще­ства и уни­вер­си­те­тов, нау­ки и госу­дар­ства. Ниже опро­вер­га­ют­ся неко­то­рые такие типич­ные иска­жен­ные трак­тов­ки.

3.1. Оцен­ка заим­ство­ва­ний в дис­сер­та­ции не может зави­сеть:

3.1.1. от нали­чия или отсут­ствия част­но­пра­во­вых пре­тен­зий к авто­ру;

3.1.2. от того, в какой части дис­сер­та­ции (вве­де­ние, обзор, основ­ная часть, заклю­че­ние) обна­ру­жен пла­ги­ат (неав­тор­ский текст, выда­ва­е­мый за автор­ский);

3.1.3. от содер­жа­ния фраг­мен­та с пла­ги­а­том (неав­тор­ско­го тек­ста, выда­ва­е­мо­го за автор­ский), его новиз­ны, акту­аль­но­сти, соот­не­сен­но­сти с выво­да­ми и резуль­та­та­ми дис­сер­та­ции, выно­си­мы­ми на защи­ту поло­же­ни­я­ми;

3.1.4. от объ­е­ма заим­ство­ва­ния (если он доста­то­чен для уста­нов­ле­ния фак­та пла­ги­а­та);

3.1.5. от обще­из­вест­но­сти или уни­каль­но­сти содер­жа­ния заим­ство­ван­но­го фраг­мен­та;

3.1.6. от того, уста­нов­лен ли автор заим­ство­ван­но­го фраг­мен­та или речь идет о фраг­мен­те, кото­рый, в свою оче­редь, мог быть заим­ство­ван у тре­тье­го лица;

3.1.7. от исте­че­ния сро­ка дей­ствия исклю­чи­тель­но­го пра­ва на про­из­ве­де­ние (напри­мер, пла­ги­ат с рабо­ты 1900 года изда­ния оста­ет­ся науч­ным пла­ги­а­том).

3.2. Пра­ви­тель­ство Рос­сий­ской Феде­ра­ции в соот­вет­ствии с п. 2.1 ст. 4 Феде­раль­но­го зако­на от 23.08.1996 №127-ФЗ «О нау­ке и госу­дар­ствен­ной науч­но-тех­ни­че­ской поли­ти­ке» опре­де­ли­ло сово­куп­ность тре­бо­ва­ний (кри­те­ри­ев), кото­рым долж­на удо­вле­тво­рять дис­сер­та­ция (пп. 9–14 Поло­же­ния о при­суж­де­нии уче­ных сте­пе­ней; далее — Поло­же­ния). Уче­ная сте­пень может быть при­суж­де­на толь­ко в том слу­чае, если дис­сер­та­ция соот­вет­ству­ет всем ука­зан­ным кри­те­ри­ям одно­вре­мен­но.

Сле­до­ва­тель­но, уче­ная сте­пень долж­на отзы­вать­ся без­услов­но в слу­чае нару­ше­ния любо­го из пунк­тов Поло­же­ния, в част­но­сти:

3.2.1. если нару­шен п. 9, т.е., в част­но­сти,

(а) когда дис­сер­та­ция не явля­ет­ся про­из­ве­де­ни­ем нау­ки,

(б) когда науч­ное иссле­до­ва­ние выпол­не­но не дис­сер­тан­том;

3.2.3. если нару­шен п. 11, т.е., в част­но­сти, если в авто­ре­фе­ра­те ука­за­ны несу­ще­ству­ю­щие пуб­ли­ка­ции или иска­же­ны биб­лио­гра­фи­че­ские дан­ные пуб­ли­ка­ций;

3.2.4. если нару­шен п. 14, т.е., в част­но­сти, если в дис­сер­та­ции име­ет­ся хотя бы один фраг­мент с пла­ги­а­том.

Нали­чие у дис­сер­та­ции каких-либо иных досто­инств не может устра­нить дефект, свя­зан­ный с нару­ше­ни­ем любо­го из уста­нов­лен­ных в соот­вет­ствии с зако­ном тре­бо­ва­ний.

3.3. Неред­ко авто­ры работ, содер­жа­щих пла­ги­ат, оправ­ды­ва­ют его нали­чие соав­тор­ством с авто­ра­ми заим­ство­ван­ных тек­стов. Дока­за­тель­ством тако­го соав­тор­ства не могут быть:

3.3.1. пуб­ли­ка­ции дис­сер­тан­та, не пере­чис­лен­ные в спис­ке его науч­ных работ в авто­ре­фе­ра­те, све­де­ния о кото­рых отсут­ство­ва­ли в Рос­сий­ской книж­ной пала­те (Фили­а­ле «ИТАР-ТАСС») или меж­ду­на­род­ных биб­лио­мет­ри­че­ских систе­мах на момент защи­ты дис­сер­та­ции;

3.3.2. отче­ты о науч­но-иссле­до­ва­тель­ской рабо­те, если те не были пред­став­ле­ны (заде­по­ни­ро­ва­ны) ранее защи­ты дис­сер­та­ции в не свя­зан­ной с дис­сер­тан­том орга­ни­за­ции.

3.4. Тре­бо­ва­ния к дис­сер­та­ци­он­ным рабо­там в части само­сто­я­тель­но­го напи­са­ния и необ­хо­ди­мо­сти сопро­вож­дать заим­ство­ва­ния ссыл­ка­ми на авто­ров и источ­ни­ки заим­ство­ва­ний не меня­лись по суще­ству как мини­мум с 1989 года, несмот­ря на при­ня­тие новых нор­ма­тив­но-пра­во­вых актов. Выска­зы­ва­ния, что нынеш­ний «пере­смотр дис­сер­та­ций» про­во­дит­ся яко­бы по «уже­сто­чен­ным» пра­ви­лам и тем самым нару­ша­ет­ся прин­цип «закон не име­ет обрат­но­го дей­ствия», — невер­ны.

Пред­ло­же­ния

4.0. В пп. 1–3 были пере­чис­ле­ны ошиб­ки пра­во­при­ме­ни­тель­ной прак­ти­ки в рам­ках дей­ству­ю­ще­го зако­но­да­тель­ства. Нам пред­став­ля­ет­ся важ­ным рабо­тать над улуч­ше­ни­ем нор­ма­тив­но-пра­во­вой базы и про­це­дур науч­ной атте­ста­ции.

4.1. Зача­стую име­ю­щи­е­ся в дей­ству­ю­щем зако­но­да­тель­стве нор­мы, кото­рые мог­ли бы стать ору­жи­ем в борь­бе с пла­ги­а­том, явля­ют­ся «спя­щи­ми», т.е. пра­во­при­ме­ни­тель­ная прак­ти­ка по ним отсут­ству­ет. Мы кон­ста­ти­ру­ем, что у госу­дар­ствен­ных орга­нов, науч­ных и обра­зо­ва­тель­ных учре­жде­ний име­ет­ся доста­точ­но прав и пол­но­мо­чий, что­бы эффек­тив­но при­ме­нять эти нор­мы зако­но­да­тель­ства.

4.2. Рас­смот­ре­ние заяв­ле­ния о лише­нии уче­ной сте­пе­ни в том же дис­сер­та­ци­он­ном сове­те, кото­рый при­су­дил эту уче­ную сте­пень, есть нару­ше­ние акси­о­мы пра­ва «nemo judex in sua causa» («никто не может быть судьей в соб­ствен­ном деле»), и долж­но быть заме­не­но на обя­за­тель­ное рас­смот­ре­ние заяв­ле­ния в дис­сер­та­ци­он­ном сове­те, кото­рый не имел отно­ше­ния к при­суж­де­нию дан­ной уче­ной сте­пе­ни и сво­бо­ден от кон­флик­та инте­ре­сов.

4.3.1. Лица, обна­ру­жи­ва­ю­щие и пре­да­ю­щие глас­но­сти фак­ты ака­де­ми­че­ско­го пла­ги­а­та, долж­ны поль­зо­вать­ся защи­той со сто­ро­ны науч­ных инсти­ту­ций и науч­но­го сооб­ще­ства. Дис­сер­та­ци­он­ные сове­ты, пред­се­да­те­ли (заме­сти­те­ли пред­се­да­те­лей) кото­рых само­сто­я­тель­но в ини­ци­а­тив­ном поряд­ке напра­вят в Мино­бр­на­у­ки Рос­сии заяв­ле­ния о лише­нии уче­ных сте­пе­ней в отно­ше­нии лиц, защи­тив­ших в этих сове­тах дис­сер­та­ции с пла­ги­а­том, не долж­ны при­вле­кать­ся к ответ­ствен­но­сти (на них не долж­ны нала­гать­ся взыс­ка­ния).

4.3.2. Уни­вер­си­те­там и дис­сер­та­ци­он­ным сове­там пред­ла­га­ет­ся при подо­зре­ни­ях в нали­чии пла­ги­а­та в рабо­тах сотруд­ни­ков уни­вер­си­те­та, чле­нов дис­сер­та­ци­он­но­го сове­та или в их уча­стии в «дис­се­ро­дель­ной инду­стрии» орга­ни­зо­вы­вать сво­и­ми сила­ми про­вер­ку таких сотруд­ни­ков и чле­нов сове­тов вне зави­си­мо­сти от вре­ме­ни, про­шед­ше­го с момен­та нару­ше­ния, и воз­мож­но­сти (невоз­мож­но­сти) обра­тить­ся в Мино­бр­на­у­ки Рос­сии с заяв­ле­ни­я­ми о лише­нии уче­ных сте­пе­ней. Лица, име­ю­щие (имев­шие) отно­ше­ние к ака­де­ми­че­ско­му пла­ги­а­ту, не долж­ны допус­кать­ся к пре­по­да­ва­нию, при­суж­де­нию и лише­нию уче­ных сте­пе­ней.

4.3.3. Раз­об­ла­че­ние пла­ги­а­то­ров долж­но соче­тать­ся с разъ­яс­ни­тель­ной рабо­той сре­ди сту­ден­тов и школь­ни­ков. В кодек­сы ака­де­ми­че­ской эти­ки уни­вер­си­те­тов сле­ду­ет вклю­чить ста­тью о запре­те пла­ги­а­та, при этом поня­тие пла­ги­а­та долж­но быть мак­си­маль­но точ­но опре­де­ле­но (наря­ду с ком­пи­ля­ци­ей, фик­тив­ным соав­тор­ством и т.д.), а само дей­ствие (пла­ги­ат) рас­це­ни­вать­ся как абсо­лют­но недо­пу­сти­мое, вле­ку­щее за собой дис­ква­ли­фи­ка­цию допу­стив­ше­го его сту­ден­та или сотруд­ни­ка.

4.3.4. Мно­же­ствен­ная пуб­ли­ка­ция ста­тей в смыс­ле п.1.5 насто­я­щей Резо­лю­ции долж­на влечь за собой пуб­лич­ное пори­ца­ние, а создан­ные таким обра­зом пуб­ли­ка­ции — исклю­чать­ся из всех учет­ных баз дан­ных.

4.4. Уни­вер­си­те­там, не вхо­дя­щим в госу­дар­ствен­ную систе­му науч­ной атте­ста­ции (систе­му ВАК при Мино­бр­на­у­ки Рос­сии), реко­мен­ду­ет­ся в сво­их Поло­же­ни­ях о при­суж­де­нии уче­ных сте­пе­ней преду­смот­реть воз­мож­ность пода­чи заяв­ле­ний о лише­нии уче­ных сте­пе­ней любым пра­во­дее­спо­соб­ным лицом.

4.5. Дис­сер­та­ци­он­ным сове­там пред­ла­га­ет­ся:

4.5.1 при обна­ру­же­нии пла­ги­а­та в дис­сер­та­ци­ях, защи­щен­ных в дан­ном сове­те, в ини­ци­а­тив­ном поряд­ке пода­вать заяв­ле­ния о лише­нии их авто­ров уче­ных сте­пе­ней;

4.5.2. хода­тай­ство­вать об исклю­че­нии из соста­вов дис­сер­та­ци­он­ных сове­тов лиц, имев­ших (име­ю­щих) отно­ше­ние к «дис­се­ро­дель­ной инду­стрии»;

4.5.3. при лише­нии уче­ных сте­пе­ней опи­рать­ся на рецен­зии (экс­пер­ти­зы, заклю­че­ния) лиц и орга­ни­за­ций, у кото­рых отсут­ству­ет кон­фликт инте­ре­сов;

4.5.4. рас­ши­рять прак­ти­ку интер­на­ци­о­на­ли­за­ции науч­но­го рецен­зи­ро­ва­ния.

4.6. Мы при­вет­ству­ем осу­ществ­ля­е­мый в тече­ние 2018 года жест­кий кон­троль ВАК при Мино­бр­на­у­ки Рос­сии над недо­пу­ще­ни­ем пред­ста­ви­те­лей «дис­се­ро­дель­ной инду­стрии» к науч­но-атте­ста­ци­он­ной дея­тель­но­сти и под­дер­жи­ва­ем ини­ци­а­ти­ву ВАК при Мино­бр­на­у­ки Рос­сии о более глу­бо­кой про­вер­ке кан­ди­да­тов в чле­ны экс­перт­ных и дис­сер­та­ци­он­ных сове­тов. Счи­та­ем полез­ным предо­ста­вить науч­но­му сооб­ще­ству воз­мож­ность участ­во­вать в опре­де­ле­нии кри­те­ри­ев пуб­ли­ка­ци­он­ной актив­но­сти чле­нов этих сове­тов.

4.7. Счи­та­ем, что мак­си­маль­ная объ­ек­тив­ность, бес­при­страст­ность и соот­вет­ствие науч­ной эти­ке при рас­смот­ре­нии заяв­ле­ний о лише­нии уче­ных сте­пе­ней в Пре­зи­ди­у­ме ВАК может быть обес­пе­че­на посред­ством уча­стия в нем чле­нов Пре­зи­ди­у­ма ВАК как мож­но более широ­ко­го кру­га науч­ных спе­ци­аль­но­стей.

Заклю­чи­тель­ные поло­же­ния.

Насто­я­щую Резо­лю­цию мы пред­ла­га­ем к обсуж­де­нию рос­сий­ско­му ака­де­ми­че­ско­му сооб­ще­ству, уни­вер­си­те­там и науч­но-иссле­до­ва­тель­ским орга­ни­за­ци­ям.

Резо­лю­ция при­ня­та кон­сен­су­сом на заклю­чи­тель­ном засе­да­нии кон­фе­рен­ции.

Орг­ко­ми­тет кон­фе­рен­ции:

А.Б. Без­бо­ро­дов, О.В. Пав­лен­ко, С.Н. Зен­кин, А.В. Заякин, Л.Л. Бато­ва, Н.А. Бори­сов, Е.Е. Жига­ри­на, Г.И. Зве­ре­ва, А.П. Логу­нов

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