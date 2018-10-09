Итоговый документ конференции «Проблемы качества научной работы и академический плагиат»
(Москва, РГГУ, 26 сентября 2018 года)
- Преамбула
Мы, участники научно-практической конференции «Проблемы качества научной работы и академический плагиат», состоявшейся в РГГУ 26 сентября 2018 года, констатируем, что фальсификация научных исследований, производство фальшивых диссертаций и публикация научных статей, содержащих плагиат, в России приняли угрожающие размеры, разрушая национальную систему академической аттестации и дискредитируя российскую научную периодику. С 2013 года выявлено около 8000 диссертаций и 5000 научных статей с плагиатом, вскрыты «диссеродельные фабрики» — диссертационные советы, на счету которых по нескольку сотен фальшивых диссертаций, найдены «мусорные журналы», опубликовавшие десятки статей с плагиатом.
Плагиат в науке отличается от плагиата в литературе и искусстве, и для его осмысления требуется ввести новое понятие академического плагиата. Его совершают не для коммерческой эксплуатации чужого произведения, а для повышения статуса в научном сообществе путем фальсификации учебных, исследовательских и квалификационных работ. Его аналогом является не кража, а подлог. Его общественный вред заключается не только в нарушении авторских прав, но и в большей степени — в подрыве института научной репутации, компрометации ученых степеней и званий. Поскольку часто плагиат сопровождается образованием сетей коллективной фальсификации, объединенных корыстными интересами, его следует считать специфической формой академической коррупции.
Мы полагаем, что распространение плагиата в университетах отчасти связано с проблемами средней школы, в которой преобладает обучение формальным навыкам, а не систематическим, творчески осваиваемым знаниям. Для понимания проблемы академического плагиата может понадобиться критический пересмотр школьных программ и порядка проведения школьной аттестации. Нуждается также в публичном обсуждении практика применения наукометрических оценок труда ученых, одним из негативных последствий которой может быть фальсификация научных работ.
За последние годы, как правило по инициативе сообщества «Диссернет», удалось выявить и лишить ученых степеней значительное число лиц (около 200), получивших свои степени путем фальсификации, отозвать из научных журналов большое количество статей (около 100), содержавших плагиат. Решениями Минобрнауки России закрыты некоторые наиболее скомпрометировавшие себя диссертационные советы. Несмотря на эти положительные перемены, борьба государственных органов, университетов и научных учреждений с академическим плагиатом по-прежнему довольно часто носит декларативный или формальный характер. Сложилась тенденция представления изданных задним числом статей и книг лицами, в чьих работах были выявлены признаки плагиата, а также некритичное отношение диссертационных советов к подобным «доказательствам». Некоторыми участниками диссертационной индустрии распространяется псевдоправовая доктрина, согласно которой плагиатом в диссертации может считаться исключительно плагиат в выносимых на защиту положениях, а возможность принятия решений о лишении ученых степеней необходимо ограничить вплоть до упразднения института лишения ученых степеней как такового.
Выражая озабоченность таким положением дел, сознавая свою ответственность за состояние национальной системы научной аттестации и считая своим долгом защиту общественных интересов в академической сфере, мы принимаем и одобряем общим голосованием следующую резолюцию.
- Академический плагиат, использование неавторских текстов как авторских и научный подлог
1.0. В практике диссертационных советов имеют место случаи искаженного понимания «плагиата в диссертации», не соответствующие закону и тем целям, которые преследовал законодатель, устанавливая, что диссертации как научно-квалификационные работы должны удовлетворять определенным критериям. Приводимые ниже пояснения и примеры призваны разъяснить диссертационным советам, редакциям журналов и академическому сообществу наиболее типичные нарушения с тем, чтобы повысить в дальнейшем уровень контроля над соблюдением академической этики.
Мы подчеркиваем, что академический (научный) плагиат по своей сути не тождественен плагиату как уголовно наказуемому деянию, ответственность за которое установлена ст. 146 УК РФ, или плагиату как нарушению авторских прав, ответственность за которое установлена положениями гражданского законодательства и совпадает с этими понятиями лишь отчасти. Так, установление факта плагиата в первых двух случаях относится к исключительной компетенции суда, а наличие академического плагиата определяется исходя из логически непротиворечивой аргументации и здравого смысла в рамках открытой публичной дискуссии, как это принято в академическом сообществе.
1.1. К академическому (научному) плагиату относятся такие текстуальные и содержательные заимствования в научных работах (в частности, в диссертациях, научных статьях, монографиях), при которых:
(а) ссылка на автора и знаки, отделяющие заимствованный текст от авторского, полностью отсутствуют
или
(б) ссылка имеется, но не указаны границы заимствованного фрагмента (начало и конец),
и при этом имеется:
(а’) дословное воспроизведение текста, в том числе в переводе, авторство которого не принадлежит кому-либо из авторов данной работы,
или
(б’) воспроизведение текста с элементами редактуры, которые, однако, не мешают установить происхождение текста.
1.1.1. Указание произведения в библиографическом списке (в конце работы или конце раздела) без сопровождения заимствованных из него фрагментов соответствующими ссылками не может служить оправданием плагиата.
1.1.2. Плагиатом является и вторичное заимствование, когда заимствованный без надлежащей ссылки текст в диссертации (научной публикации) совпадает с ранее опубликованным текстом другого автора, который, в свою очередь, был неправомерно (без надлежащей ссылки) заимствован из более раннего текста третьего автора.
1.1.3. Из плагиата текста следует плагиат содержащихся в этом тексте идей и научных результатов.
1.1.4. Возможен плагиат идей и научных результатов без прямого плагиата текстов. Такой вид плагиата более сложен для обнаружения, и вопрос о нем не рассматривается в настоящей резолюции.
1.1.5. Для установления плагиата идей и научных результатов в научной работе без дословного заимствования текста (формул, графиков) необходимо заключение эксперта — профильного специалиста, имеющего соответствующий уровень образования и квалификации, в то время как для установления плагиата текста (а следовательно, идей и научных результатов) с дословным воспроизведением текста (формул, графиков) достаточно прямого сравнения текстов с анализом наличия или отсутствия: (а) соавторства, (б) ссылок на источник заимствований, (в) отделения авторского текста от заимствуемого, что не требует специальных знаний или компетенций.
1.1.6. Копирование в научной работе чужого обзора литературы по изучаемому вопросу с содержащимися в нем ссылками (или чужой компиляции с содержащимися в ней ссылками) также является плагиатом постольку, поскольку составление обзора (компиляции) – интеллектуальная творческая деятельность: это обусловлено трудом, который был затрачен автором на подбор источников, их расстановку, проверку, осмысление, комментирование, анализ.
1.1.7. Плагиатом является и заимствование значительного числа цитат из чужого обзора (компиляции) — в том числе при отсутствии заимствований из комментариев или собственного анализа автора (составителя) обзора (компиляции), — воспроизведенных в одной последовательности и одинаковом объеме без указания, что цитаты приводятся по такому обзору (компиляции).
1.1.8. Для установления плагиата не имеет значения оригинальность или общеизвестность идей, излагаемых в заимствованном тексте (например, если дословно заимствован текст учебника). Пространный пересказ азбучных истин — показатель низкого качества научной работы, а не плагиат.
1.2. Научным подлогом (симуляцией, фальсификацией научных исследований) называется утверждение о проведении исследований, которые в действительности не проводились (фиктивных исследований), или намеренное искажение результатов исследований. Наличие научного подлога в диссертации исключает ее из числа научно-квалификационных работ. К научному подлогу, в частности, относятся:
1.2.1. приписывание данных (статистических, экспериментальных), взятых из чужого исследования и полученных за один временной промежуток — другому промежутку;
1.2.2. приписывание наблюдательных (статистических, экспериментальных) данных, взятых из чужого исследования и полученных в отношении одного объекта — другому объекту;
1.2.3. намеренное искажение библиографических данных (в частности, для актуализации времени выхода источников исследования);
1.2.4. представление вымышленных сведений, данных, наблюдений.
1.3. Под неавторским текстом, выдаваемым за авторский, понимается текст (фрагмент диссертации, научной публикации), заявленный как результат собственной интеллектуальной (научной) деятельности, при том что в силу закона такой текст не может являться объектом авторских прав (например, нормативные правовые акты, официальные документы и т.д.).
1.4. Под статьей с сомнительным авторством понимается:
(а) полная или частичная републикация текста соавторов, часть из которых не указана в качестве авторов нового текста;
(б) републикация статьи нескольких соавторов, к которым присоединились иные лица, не внесшие своего вклада (в виде нового текста) в статью.
1.5. Под множественной публикацией статьи (тиражированием, самоплагиатом, автоплагиатом) понимается перепечатка автором (авторами) собственных работ, не оправданная какими-либо объективными причинами (внесение изменений в текст статьи, перевод на другой язык, обращение к иной читательской аудитории, включение текста статьи в тематическую подборку или антологию) и без указания источника первоначальной публикации.
1.5.1. Включение текста опубликованной автором научной статьи (в том числе в соавторстве) в собственную диссертацию или монографию автора не может считаться автоплагиатом. Текст такой статьи, как правило, не отделяется от основного текста диссертации (монографии), а о его использовании упоминается в автореферате или во введении диссертации (монографии).
- Этическая политика научных журналов
2.0. Значительная часть журналов, допускавших нарушения в издательской практике, в настоящее время существенно улучшили свою политику. Однако редакции ряда журналов продолжают игнорировать запросы о ретракции (отзыве) статей, и не только сохраняют неприемлемые практики, но и оправдывают подобные действия в публичном пространстве.
Для журналов, претендующих на статус научных, на вхождение в международные наукометрические системы и Перечень ВАК, мы считаем неприемлемыми следующие практики:
2.1. наличие членов редакционной коллегии / редакционного совета, имеющих отношение к необоснованному присуждению ученых степеней или к созданию некорректных публикаций;
2.2. требование рецензий от самих авторов;
2.3. публикация статей с плагиатом;
2.4. тиражирование множественных публикаций;
2.5. публикация статей с сомнительным авторством;
2.6. искусственное увеличение взаимных цитирований в публикуемых статьях;
2.7. отсутствие на сайте издания положения о публикационной этике;
2.8. организация, реклама или публикация материалов заочных конференций;
2.9. ускоренная публикация или размещение статей на главной странице сайта издания за плату;
2.10. распространение некорректной информации о включении в базу данных / систему цитирования, о библиометрических показателях, импакт-факторе, включении в ресурсы, использующие вводящие в заблуждение термины (метрики);
2.11. спам-рассылки информационных писем с приглашением к публикации статей;
2.12. избирательное рецензирование;
2.13. непрозрачность финансовой политики;
2.14. услуги по сверхбыстрому рецензированию;
2.15. требование к авторам о необходимости цитировать статьи из данного журнала.
2.16. Редакции не должны ограничиваться автоматизированной системой проверки на плагиат как для принятия статьи к публикации, так и для отказа в нем. Практика чисто автоматической проверки без участия эксперта вынуждает авторов, которые добросовестно оформляют все заимствования, вносить изменения в свои работы, отказываясь от правомерных заимствований.
- Оценка заимствований в диссертациях в рамках действующего законодательства и национальная система научной аттестации
3.0. Целью системы научной аттестации (как государственной, так и университетской) является защита публичного интереса, состоящего в эффективном функционировании общественных институтов, обеспечивающих право граждан на образование и на занятие научной деятельностью. Сохранение ученых степеней у лиц, которые сами не писали своих диссертаций, и неретрагирование (неотзыв) статей с плагиатом ущемляют права добросовестных исследователей, так как ставят их в неравное конкурентное положение. Добросовестные ученые вынуждены конкурировать за гранты и университетские должности с лицами, необоснованно получившими такие же формальные основания (ученые степени и публикации) для подачи заявок на одни и те же конкурсы, гранты, должности и премии.
Сохранение ученых степеней у лиц, которые сфальсифицировали свои диссертации, наносит прямой ущерб государственному бюджету России, если эти лица получают зарплату, занимая должности в государственных вузах, которые они не могли бы занимать, не имея требуемой квалификации. Сфальсифицированные диссертации и публикации с подложными данными исследований наносят экономический ущерб науке и потому, что другие ученые вынуждены тратить средства из государственного финансирования на то, чтобы выяснить, что данное исследование не проводилось, вопрос не изучался, а следовательно, на данную работу невозможно опереться в последующих исследованиях.
Некоторые диссертационные советы искаженно понимают положения действующего законодательства, выгораживая недобросовестных диссертантов в ущерб интересам общества и университетов, науки и государства. Ниже опровергаются некоторые такие типичные искаженные трактовки.
3.1. Оценка заимствований в диссертации не может зависеть:
3.1.1. от наличия или отсутствия частноправовых претензий к автору;
3.1.2. от того, в какой части диссертации (введение, обзор, основная часть, заключение) обнаружен плагиат (неавторский текст, выдаваемый за авторский);
3.1.3. от содержания фрагмента с плагиатом (неавторского текста, выдаваемого за авторский), его новизны, актуальности, соотнесенности с выводами и результатами диссертации, выносимыми на защиту положениями;
3.1.4. от объема заимствования (если он достаточен для установления факта плагиата);
3.1.5. от общеизвестности или уникальности содержания заимствованного фрагмента;
3.1.6. от того, установлен ли автор заимствованного фрагмента или речь идет о фрагменте, который, в свою очередь, мог быть заимствован у третьего лица;
3.1.7. от истечения срока действия исключительного права на произведение (например, плагиат с работы 1900 года издания остается научным плагиатом).
3.2. Правительство Российской Федерации в соответствии с п. 2.1 ст. 4 Федерального закона от 23.08.1996 №127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» определило совокупность требований (критериев), которым должна удовлетворять диссертация (пп. 9–14 Положения о присуждении ученых степеней; далее — Положения). Ученая степень может быть присуждена только в том случае, если диссертация соответствует всем указанным критериям одновременно.
Следовательно, ученая степень должна отзываться безусловно в случае нарушения любого из пунктов Положения, в частности:
3.2.1. если нарушен п. 9, т.е., в частности,
(а) когда диссертация не является произведением науки,
(б) когда научное исследование выполнено не диссертантом;
3.2.3. если нарушен п. 11, т.е., в частности, если в автореферате указаны несуществующие публикации или искажены библиографические данные публикаций;
3.2.4. если нарушен п. 14, т.е., в частности, если в диссертации имеется хотя бы один фрагмент с плагиатом.
Наличие у диссертации каких-либо иных достоинств не может устранить дефект, связанный с нарушением любого из установленных в соответствии с законом требований.
3.3. Нередко авторы работ, содержащих плагиат, оправдывают его наличие соавторством с авторами заимствованных текстов. Доказательством такого соавторства не могут быть:
3.3.1. публикации диссертанта, не перечисленные в списке его научных работ в автореферате, сведения о которых отсутствовали в Российской книжной палате (Филиале «ИТАР-ТАСС») или международных библиометрических системах на момент защиты диссертации;
3.3.2. отчеты о научно-исследовательской работе, если те не были представлены (задепонированы) ранее защиты диссертации в не связанной с диссертантом организации.
3.4. Требования к диссертационным работам в части самостоятельного написания и необходимости сопровождать заимствования ссылками на авторов и источники заимствований не менялись по существу как минимум с 1989 года, несмотря на принятие новых нормативно-правовых актов. Высказывания, что нынешний «пересмотр диссертаций» проводится якобы по «ужесточенным» правилам и тем самым нарушается принцип «закон не имеет обратного действия», — неверны.
- Предложения
4.0. В пп. 1–3 были перечислены ошибки правоприменительной практики в рамках действующего законодательства. Нам представляется важным работать над улучшением нормативно-правовой базы и процедур научной аттестации.
4.1. Зачастую имеющиеся в действующем законодательстве нормы, которые могли бы стать оружием в борьбе с плагиатом, являются «спящими», т.е. правоприменительная практика по ним отсутствует. Мы констатируем, что у государственных органов, научных и образовательных учреждений имеется достаточно прав и полномочий, чтобы эффективно применять эти нормы законодательства.
4.2. Рассмотрение заявления о лишении ученой степени в том же диссертационном совете, который присудил эту ученую степень, есть нарушение аксиомы права «nemo judex in sua causa» («никто не может быть судьей в собственном деле»), и должно быть заменено на обязательное рассмотрение заявления в диссертационном совете, который не имел отношения к присуждению данной ученой степени и свободен от конфликта интересов.
4.3.1. Лица, обнаруживающие и предающие гласности факты академического плагиата, должны пользоваться защитой со стороны научных институций и научного сообщества. Диссертационные советы, председатели (заместители председателей) которых самостоятельно в инициативном порядке направят в Минобрнауки России заявления о лишении ученых степеней в отношении лиц, защитивших в этих советах диссертации с плагиатом, не должны привлекаться к ответственности (на них не должны налагаться взыскания).
4.3.2. Университетам и диссертационным советам предлагается при подозрениях в наличии плагиата в работах сотрудников университета, членов диссертационного совета или в их участии в «диссеродельной индустрии» организовывать своими силами проверку таких сотрудников и членов советов вне зависимости от времени, прошедшего с момента нарушения, и возможности (невозможности) обратиться в Минобрнауки России с заявлениями о лишении ученых степеней. Лица, имеющие (имевшие) отношение к академическому плагиату, не должны допускаться к преподаванию, присуждению и лишению ученых степеней.
4.3.3. Разоблачение плагиаторов должно сочетаться с разъяснительной работой среди студентов и школьников. В кодексы академической этики университетов следует включить статью о запрете плагиата, при этом понятие плагиата должно быть максимально точно определено (наряду с компиляцией, фиктивным соавторством и т.д.), а само действие (плагиат) расцениваться как абсолютно недопустимое, влекущее за собой дисквалификацию допустившего его студента или сотрудника.
4.3.4. Множественная публикация статей в смысле п.1.5 настоящей Резолюции должна влечь за собой публичное порицание, а созданные таким образом публикации — исключаться из всех учетных баз данных.
4.4. Университетам, не входящим в государственную систему научной аттестации (систему ВАК при Минобрнауки России), рекомендуется в своих Положениях о присуждении ученых степеней предусмотреть возможность подачи заявлений о лишении ученых степеней любым праводееспособным лицом.
4.5. Диссертационным советам предлагается:
4.5.1 при обнаружении плагиата в диссертациях, защищенных в данном совете, в инициативном порядке подавать заявления о лишении их авторов ученых степеней;
4.5.2. ходатайствовать об исключении из составов диссертационных советов лиц, имевших (имеющих) отношение к «диссеродельной индустрии»;
4.5.3. при лишении ученых степеней опираться на рецензии (экспертизы, заключения) лиц и организаций, у которых отсутствует конфликт интересов;
4.5.4. расширять практику интернационализации научного рецензирования.
4.6. Мы приветствуем осуществляемый в течение 2018 года жесткий контроль ВАК при Минобрнауки России над недопущением представителей «диссеродельной индустрии» к научно-аттестационной деятельности и поддерживаем инициативу ВАК при Минобрнауки России о более глубокой проверке кандидатов в члены экспертных и диссертационных советов. Считаем полезным предоставить научному сообществу возможность участвовать в определении критериев публикационной активности членов этих советов.
4.7. Считаем, что максимальная объективность, беспристрастность и соответствие научной этике при рассмотрении заявлений о лишении ученых степеней в Президиуме ВАК может быть обеспечена посредством участия в нем членов Президиума ВАК как можно более широкого круга научных специальностей.
- Заключительные положения.
Настоящую Резолюцию мы предлагаем к обсуждению российскому академическому сообществу, университетам и научно-исследовательским организациям.
Резолюция принята консенсусом на заключительном заседании конференции.
Оргкомитет конференции:
А.Б. Безбородов, О.В. Павленко, С.Н. Зенкин, А.В. Заякин, Л.Л. Батова, Н.А. Борисов, Е.Е. Жигарина, Г.И. Зверева, А.П. Логунов
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Не поняла «.2.1. если нарушен п. 9, т.е., в частности,»
Искала п.9 – не нашла
Ранее сказано: пп. 9–14 Положения о присуждении ученых степеней (пункты Положения, а не этого текста).
http://base.garant.ru/70461216/