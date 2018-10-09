«Дюнкерк»
Фильм «Дюнкерк» рассказывает об одном эпизоде Второй мировой войны: это вынужденная экстренная эвакуация войск английской армии (а также разрозненных частей союзных армий) с французского побережья в районе городка Дюнкерк на побережье Великобритании (1940).
Эвакуация без малого полумиллиона вооруженных солдат коалиции, которые, когда сопротивление противнику стало объективно безнадежным, оказались под угрозой быть сброшенными в море наступавшими гитлеровскими войсками, была тем самым операцией по спасению.
С этой точки зрения эпизод Второй мировой войны, который остался в исторической памяти как Дюнкерк, более многозначен, нежели просто хроника героического сопротивления гитлеровскому нашествию. Дюнкерк — это прежде всего акт общенационального сплочения и образец не только военного, но и гражданского мужества, тем самым образец самоотверженного преодоления на все времена.
…Летом 1940 года мне было восемь лет, и Вторая мировая война — в отличие от так и не отошедших в прошлое событий гражданской войны в Испании — меня еще не коснулась.
Да и в дальнейшем я «обходилась» минимальным набором сведений о Дюнкерке, как они представлены в трудах по истории Второй мировой.
«Дюнкерк» Кристофера Нолана посвящен феномену Дюнкерка, и потому он не сводим к тем сведениям, которые мы можем извлечь из исторических трудов.
Феномен Дюнкерка — это мобилизация сил нации для эвакуации примерно 350 тыс. солдат, притиснутых немецким наступлением к морю в районе Дюнкерка. Командование понимало, что оно не располагает регулярными плавсредствами для эвакуации из этого района, и обратилось к гражданам. В результате были задействованы все гражданские суда и любые суденышки, которые могли бы забирать солдат прямо с пляжа и затем уже пересаживать их на более крупные суда.
Известно примерно о 850 небольших гражданских судах, задействованных с 26 мая по 4 июня 1940 года для эвакуации английских и французских войск.
Собственно, «Дюнкерк» снят именно про это.
Это фильм о надежде и отчаянии, о страхах, почти лишающих рассудка, о потере надежды и готовности к смерти… Полуслучайная гибель юноши, совсем еще мальчика; холодное море и равнодушное небо. Сокрушительная сила духа…
Самолет, явно едва держащийся на крыле; тонущие крупные корабли и чудом еще уцелевшие рыбачьи суденышки-скорлупки… И снято всё это как будни, так что оценка остается задачей зрителя.
Я посмотрела фильм второй раз, но мне так и не раскрылся секрет режиссерского мастерства, благодаря которому зритель ощущает себя рядом с героями и потому — пусть подсознательно — запрещает себе предаваться чувству безнадежности. Потому что угроза смерти в фильме растворена в воздухе, которым — сам того не замечая — зритель дышит вместе с героями вплоть до последних кадров.
Секрет фильма — именно в этом вместе.
Ревекка Фрумкина
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