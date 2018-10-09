Фильм «Дюн­керк» рас­ска­зы­ва­ет об одном эпи­зо­де Вто­рой миро­вой вой­ны: это вынуж­ден­ная экс­трен­ная эва­ку­а­ция войск англий­ской армии (а так­же раз­роз­нен­ных частей союз­ных армий) с фран­цуз­ско­го побе­ре­жья в рай­оне город­ка Дюн­керк на побе­ре­жье Вели­ко­бри­та­нии (1940).

Эва­ку­а­ция без мало­го полу­мил­ли­о­на воору­жен­ных сол­дат коа­ли­ции, кото­рые, когда сопро­тив­ле­ние про­тив­ни­ку ста­ло объ­ек­тив­но без­на­деж­ным, ока­за­лись под угро­зой быть сбро­шен­ны­ми в море насту­пав­ши­ми гит­ле­ров­ски­ми вой­ска­ми, была тем самым опе­ра­ци­ей по спа­се­нию.

С этой точ­ки зре­ния эпи­зод Вто­рой миро­вой вой­ны, кото­рый остал­ся в исто­ри­че­ской памя­ти как Дюн­керк, более мно­го­зна­чен, неже­ли про­сто хро­ни­ка геро­и­че­ско­го сопро­тив­ле­ния гит­ле­ров­ско­му наше­ствию. Дюн­керк — это преж­де все­го акт обще­на­ци­о­наль­но­го спло­че­ния и обра­зец не толь­ко воен­но­го, но и граж­дан­ско­го муже­ства, тем самым обра­зец само­от­вер­жен­но­го пре­одо­ле­ния на все вре­ме­на.

…Летом 1940 года мне было восемь лет, и Вто­рая миро­вая вой­на — в отли­чие от так и не ото­шед­ших в про­шлое собы­тий граж­дан­ской вой­ны в Испа­нии — меня еще не кос­ну­лась.

Да и в даль­ней­шем я «обхо­ди­лась» мини­маль­ным набо­ром све­де­ний о Дюн­кер­ке, как они пред­став­ле­ны в тру­дах по исто­рии Вто­рой миро­вой.

«Дюн­керк» Кри­сто­фе­ра Нола­на посвя­щен фено­ме­ну Дюн­кер­ка, и пото­му он не сво­дим к тем све­де­ни­ям, кото­рые мы можем извлечь из исто­ри­че­ских тру­дов.

Фено­мен Дюн­кер­ка — это моби­ли­за­ция сил нации для эва­ку­а­ции при­мер­но 350 тыс. сол­дат, при­тис­ну­тых немец­ким наступ­ле­ни­ем к морю в рай­оне Дюн­кер­ка. Коман­до­ва­ние пони­ма­ло, что оно не рас­по­ла­га­ет регу­ляр­ны­ми плав­сред­ства­ми для эва­ку­а­ции из это­го рай­о­на, и обра­ти­лось к граж­да­нам. В резуль­та­те были задей­ство­ва­ны все граж­дан­ские суда и любые суде­ныш­ки, кото­рые мог­ли бы заби­рать сол­дат пря­мо с пля­жа и затем уже пере­са­жи­вать их на более круп­ные суда.

Извест­но при­мер­но о 850 неболь­ших граж­дан­ских судах, задей­ство­ван­ных с 26 мая по 4 июня 1940 года для эва­ку­а­ции англий­ских и фран­цуз­ских войск.

Соб­ствен­но, «Дюн­керк» снят имен­но про это.

Это фильм о надеж­де и отча­я­нии, о стра­хах, почти лиша­ю­щих рас­суд­ка, о поте­ре надеж­ды и готов­но­сти к смер­ти… Полу­слу­чай­ная гибель юно­ши, совсем еще маль­чи­ка; холод­ное море и рав­но­душ­ное небо. Сокру­ши­тель­ная сила духа…

Само­лет, явно едва дер­жа­щий­ся на кры­ле; тону­щие круп­ные кораб­ли и чудом еще уце­лев­шие рыба­чьи суде­ныш­ки-скор­луп­ки… И сня­то всё это как буд­ни, так что оцен­ка оста­ет­ся зада­чей зри­те­ля.

Я посмот­ре­ла фильм вто­рой раз, но мне так и не рас­крыл­ся сек­рет режис­сер­ско­го мастер­ства, бла­го­да­ря кото­ро­му зри­тель ощу­ща­ет себя рядом с геро­я­ми и пото­му — пусть под­со­зна­тель­но — запре­ща­ет себе пре­да­вать­ся чув­ству без­на­деж­но­сти. Пото­му что угро­за смер­ти в филь­ме рас­тво­ре­на в воз­ду­хе, кото­рым — сам того не заме­чая — зри­тель дышит вме­сте с геро­я­ми вплоть до послед­них кад­ров.

Сек­рет филь­ма — имен­но в этом вме­сте.

Ревек­ка Фрум­ки­на

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