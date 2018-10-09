Беляевская премия — 2018
6 октября 2018 года в Доме культуры города Пушкина под Санкт-Петербургом состоялась торжественная церемония вручения Литературной премии имени А. Р. Беляева.
ЛАУРЕАТЫ 2018 ГОДА
В номинации «Лучшая оригинальная просветительская книга года»
Станислав Дробышевский за двухтомную книгу «Достающее звено».
Александр Пиперски за книгу «Конструирование языков: От эсперанто до дотракийского».
В номинации «Лучший перевод просветительской книги на русский язык»
Игорь Лисов за перевод книги Майка Маллейна «Верхом на ракете. Возмутительные истории астронавта шаттла».
В номинации «Лучшая оригинальная серия очерков, посвященных какой-либо общей теме, или развернутое эссе»
Сергей Глезеров за серию очерков, опубликованных в разделе «История» газеты «Санкт-Петербургские ведомости» в течение 2017 года.
В номинации «Издательству — за лучшую подборку просветительской литературы, выпущенную в течение года»
Издательство «Пальмира» и группа компаний «РИПОЛ классик» за серии просветительских книг «Северная Пальмира», «Золотое сечение» и «Наше столетие», издаваемые с 2017 года.
В номинации «Журналу — за наиболее интересную деятельность в течение года»
Журналы «Техника — молодежи» и «Новости космонавтики» за плодотворную работу в 2017 году и многолетнюю просветительскую деятельность.
В номинации «Специальная премия жюри»
Валентин Сыромятников за книгу-фотоальбом «Последние пароходы России» (2017).
В номинации «Восстановление справедливости»
Владимир Малов за научно-художественные книги, посвященные истории географических открытий: «Затерянные экспедиции» (1980), «Легенды ведут к открытиям» (1982), «Веселый Роджер: Всё о пиратах» (1983), «Корабли и моряки» (2000), «Географические карты» (2001), «Тайны легендарных стран» (2005), «Русские путешественники» (2010) и др.
В номинации «Просветительский или научно-популярный сайт — за наиболее интересную деятельность в предшествующий период»
Электронная версия журнала «Семь искусств»: 7i.7iskusstv.com.
Благодарим Антона Первушина
за предоставленную информацию
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