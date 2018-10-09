Беляевская премия — 2018

6 октяб­ря 2018 года в Доме куль­ту­ры горо­да Пуш­ки­на под Санкт-Петер­бур­гом состо­я­лась тор­же­ствен­ная цере­мо­ния вру­че­ния Лите­ра­тур­ной пре­мии име­ни А. Р. Беля­е­ва.

ЛАУРЕАТЫ 2018 ГОДА

В номи­на­ции «Луч­шая ори­ги­наль­ная про­све­ти­тель­ская кни­га года»

Ста­ни­слав Дро­бы­шев­ский за двух­том­ную кни­гу «Доста­ю­щее зве­но».

Алек­сандр Пипер­ски за кни­гу «Кон­стру­и­ро­ва­ние язы­ков: От эспе­ран­то до дотра­кий­ско­го».

В номи­на­ции «Луч­ший пере­вод про­све­ти­тель­ской кни­ги на рус­ский язык»

Игорь Лисов за пере­вод кни­ги Май­ка Мал­лей­на «Вер­хом на раке­те. Воз­му­ти­тель­ные исто­рии аст­ро­нав­та шатт­ла».

В номи­на­ции «Луч­шая ори­ги­наль­ная серия очер­ков, посвя­щен­ных какой-либо общей теме, или раз­вер­ну­тое эссе»

Сер­гей Гле­зе­ров за серию очер­ков, опуб­ли­ко­ван­ных в раз­де­ле «Исто­рия» газе­ты «Санкт-Петер­бург­ские ведо­мо­сти» в тече­ние 2017 года.

В номи­на­ции «Изда­тель­ству — за луч­шую под­бор­ку про­све­ти­тель­ской лите­ра­ту­ры, выпу­щен­ную в тече­ние года»

Изда­тель­ство «Паль­ми­ра» и груп­па ком­па­ний «РИПОЛ клас­сик» за серии про­све­ти­тель­ских книг «Север­ная Паль­ми­ра», «Золо­тое сече­ние» и «Наше сто­ле­тие», изда­ва­е­мые с 2017 года.

В номи­на­ции «Жур­на­лу — за наи­бо­лее инте­рес­ную дея­тель­ность в тече­ние года»

Жур­на­лы «Тех­ни­ка — моло­де­жи» и «Ново­сти кос­мо­нав­ти­ки» за пло­до­твор­ную рабо­ту в 2017 году и мно­го­лет­нюю про­све­ти­тель­скую дея­тель­ность.

В номи­на­ции «Спе­ци­аль­ная пре­мия жюри»

Вален­тин Сыро­мят­ни­ков за кни­гу-фото­аль­бом «Послед­ние паро­хо­ды Рос­сии» (2017).

В номи­на­ции «Вос­ста­нов­ле­ние спра­вед­ли­во­сти»

Вла­ди­мир Малов за науч­но-худо­же­ствен­ные кни­ги, посвя­щен­ные исто­рии гео­гра­фи­че­ских откры­тий: «Зате­рян­ные экс­пе­ди­ции» (1980), «Леген­ды ведут к откры­ти­ям» (1982), «Весе­лый Род­жер: Всё о пира­тах» (1983), «Кораб­ли и моря­ки» (2000), «Гео­гра­фи­че­ские кар­ты» (2001), «Тай­ны леген­дар­ных стран» (2005), «Рус­ские путе­ше­ствен­ни­ки» (2010) и др.

В номи­на­ции «Про­све­ти­тель­ский или науч­но-попу­ляр­ный сайт — за наи­бо­лее инте­рес­ную дея­тель­ность в пред­ше­ству­ю­щий пери­од»

Элек­трон­ная вер­сия жур­на­ла «Семь искусств»: 7i.7iskusstv.com.

Бла­го­да­рим Анто­на Перву­ши­на

за предо­став­лен­ную инфор­ма­цию

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