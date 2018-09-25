Химия пресс-релиза

Пресс-секретари и, тем более, пресс-службы есть не во всех вузах и далеко не во всех академических институтах. На вопрос, нужны ли они вообще, научное сообщество, кажется, ответило утвердительно, но необходимы ли они в каждой научной организации — вопрос пока дискуссионный. Обсуждаются, например, варианты организации пресс-служб, которые бы работали с несколькими институтами. Причем речь идет о крупных научных центрах. При этом в МГУ помимо общеуниверситетской пресс-службы начали возникать факультетские. Самая молодая из них появилась на химическом факультете МГУ 20 мая.

Казалось бы, зачем отдельному факультету (пусть даже ведущего вуза страны) своя пресс-служба? Чтобы понять это, имеет смысл оценить параметры организации. Химический факультет МГУ сам по себе достаточно крупный научный центр, в котором только на полную ставку работает 1050 сотрудников. Практически все — кандидаты и доктора наук (в основном химических или физико-математических). Если брать в расчет индекс Хирша, то почти у сотни сотрудников факультета он больше или равен 18 — это ученые международного масштаба. Ежегодно ученые факультета публикуют до 1,5 тыс. статей в ведущих научных журналах мира, оформляют десятки патентов, заключают многомиллионные хоздоговоры. Здесь проходят переподготовку сотни учителей, учатся старшеклассники ведущих школ России, готовятся олимпиадники-международники.

Вся вышеперечисленная статистика выражает одну простую мысль: факультету есть о чем рассказать и как научному, и как образовательному центру.

Особенно важно, что работа по продвижению факультета полностью поддерживается и. о. декана чл. -корр. РАН Степаном Николаевичем Калмыковым и президентом факультета академиком РАН Валерием Васильевичем Луниным. Собственно, на новой должности он стал одним из главных амбассадоров факультета. Полная поддержка системы факультетских пресс-служб есть и на уровне ректора МГУ академика РАН Виктора Антоновича Садовничего, так как без его подписи создать такую службу просто невозможно.

Среди сотрудников факультета даже на первом этапе оказалось достаточно людей, которые готовы вкладывать усилия в рассказы о своих достижениях. Тем более, что речь идет не только о повышении репутации химического факультета и МГУ в целом на международной арене (что для рядового сотрудника может быть некоей абстракцией), но и о вполне реальных бонусах для самих участников информационных кампаний. И многие из ученых факультета, знакомые с работой пресс-служб за рубежом и первыми вышедшие на контакт с новой структурой, уже успели почувствовать выгоду от ее работы и на родном факультете.

Возьмем для примера информационное сообщение от 9 июня 2018 года о допированном наночастицами металлов вспененном графите — разработке кафедры химической технологии и новых материалов. Релиз вызвал серьезную информационную волну: помимо традиционных научных изданий публикации сделали корреспонденты «Аргументов и фактов» [1], «Парламентской газеты» [2], MOS.NEWS [3] — всего более 50 публикаций в различных СМИ. В результате такой «ковровой бомбардировки» удалось привлечь внимание потенциальных заказчиков не только к этой, но и к другим разработкам кафедры.

Новые методики определения сверхмалых концентраций вредных веществ в воде, разработанные аналитиками химического факультета, привлекают не только «Интерфакс» [4], Indicator.ru [5], но и внимание организаций, которым необходимы услуги Аналитического центра МГУ. Также можно сказать, что благодаря релизу удалось сообщить о компетенциях факультета заинтересованным лицам, которые прочитали статью в «Комсомольской правде» о запатентованном экспресс-методе обнаружения фосфорсодержащих органических ядов [6].

Как образовательная организация химический факультет МГУ заинтересован в привлечении международных студентов, а как научная — ученых мирового уровня. С обеих сторон выгодно создавать идущий за пределы страны информационный поток о достижениях, компетенциях и возможностях факультета. Поэтому в прио ритете работа с российскими информагентствами, а также зарубежными СМИ. Обычная практика РИА «Новости» — публиковать не только новость на русском языке [7], но и (в случае интересного материала) делать перевод на другие языки. Так что про фосфорорганику, например, писала не только «Комсомолка», но и Phys.org [8], а про упрощенную методику синтеза носителей антираковых препаратов — MedicalXpress [9] и множество других СМИ по всему миру.

Есть у пресс-службы химического факультета и другие задачи, такие как доведение до сотрудников информации извне, а также внутренние коммуникации. Если на презентацию ведущих китайских вузов и институтов Китайской академии наук смогли прийти около 20 человек, то запись трансляции смогли посмотреть больше тысячи. Так многие сотрудники узнали, что китайские коллеги заинтересованы в международных коллаборациях просто потому, что без зарубежного партнера им не дают грант [10]. И сейчас прорабатывают варианты возможного сотрудничества. А распространение через недавно созданные в соцсетях группы факультета информации о семинаре лаборатории квантовой фотодинамики увеличило число слушателей семинара вдвое, что стало для организаторов приятной неожиданностью. В практике пресс-службы химического факультета даже появился случай, когда несколько сотрудников факультета узнали о разработке коллег с другой кафедры из утреннего сообщения «Первого канала», сделанного на основе материала РИА «Новости». Пресс-служба химического факультета МГУ только начала работу. В планах такие масштабные мероприятия, как обновление сайта факультета, подготовка к 90-летию факультета и юбилею открытия периодической таблицы, полное включение студентов, аспирантов и сотрудников в информационные потоки о грантах и субсидиях, о запросах промышленности, правилах создания стартапов и многом другом, интеграция со всеми структурами, которые так или иначе помогают факультету развиваться, — от Студсовета до Проектного офиса. Так что пресс-служба вскоре может стать полноценным PR-департаментом.

Сергей Ивашко,

руководитель пресс-службы химического факультета МГУ

1. www.aif.ru/society/science/himiki_mgu_razrabotali_sposob_ochishcheniya_morey_ot_nefti

2. www.pnp.ru/social/rossiyskie-uchyonye-predlozhili-novyy-sposob-ochistki-morey.html

3. mos.news/news/yuzao/khimiki_mgu_predstavili_novuyu_razrabotku/

4. academia.interfax.ru/ru/news/articles/1583

5. indicator.ru/news/2018/09/17/rtut-v-vode/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

6. www.kp.ru/online/news/3180821/

7. ria.ru/science/20180815/1526593495.html

8. phys.org/news/2018-07-chemists-fast-technique-products-poisonous.html

9. medicalxpress.com/news/2018-08-scientists-platform-cancer-cells.html

10. www.facebook.com/chemistryofmsu/

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