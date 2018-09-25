Маленькая революция в Президиуме РАН: популяризация науки и борьба с фальсификациями

Если всё сказанное на заседании Президиума РАН 18 сентября не останется пустой риторикой, а будет воплощено в конкретные дела и проекты, то можно будет сказать, что наконец-то в Академии наук лед тронулся и произошла маленькая революция.

Пожалуй, впервые из уст руководителей РАН прозвучали названия ведущих научно-популярных проектов (фондов, лекториев, печатных и интернет-изданий, фестивалей науки и отдельных просветителей) и сказано о том, что РАН должна стать главной координирующей силой популяризации науки на государственном уровне.

Вице-президент РАН Алексей Хохлов, делая доклад «Задачи РАН по популяризации и пропаганде науки» [1], сформулировал семь возможных векторов движения. Он считает, что Академия наук в области популяризации может заниматься экспертной, методической, организационной, конкурсной, издательской и технической деятельностью, а также поддержкой существующих и учреждением новых премий РАН за лучшие работы по популяризации науки и достижения в области пропаганды научных знаний.

Возможно, что самым интересным для популяризаторов покажется намерение Академии наук заниматься конкурсами по созданию научно-популярных материалов (видеофильмов, сетевых ресурсов, лекций, книг, статей и т. п.), а также предоставлять площадки РАН под хорошо себя зарекомендовавшие просветительские проекты.

Говорилось и о том, что РАН должна разработать программу развития своих научно-популярных журналов («Земля и Вселенная», «Природа», «Человек» и «Энергия: экономика, техника, экология»). Для этой работы планируется привлечь ведущих популяризаторов науки и использовать новейшие средства публикации материалов. На заседании Президиума РАН главным редактором «Земли и Вселенной» под аплодисменты был утвержден академик РАН Лев Зелёный, а главредом «Человека» — философ Рубен Апресян.

Довольно неожиданно для меня большой интерес участников заседания ПРАН вызвал китайский опыт популяризации науки. Всё началось со слайда в докладе академика Хохлова, который процитировал слова председателя КНР Си Цзиньпина, назвавшего научно-технические инновации и популяризацию науки «двумя крыльями» в реализации инновационного развития [2]. Уже в ходе прений научный журналист Владимир Губарев рассказал о своем личном опыте сотрудничества с китайскими коллегами (см. в этой связи статью Александры Борисовой на стр. 7).

Президент РАН Александр Сергеев загорелся идеей созыва съезда популяризаторов России, способного привлечь на форум руководство страны, которых, к сожалению, не могут заинтересовать слеты просветителей (Академия наук могла бы, наверное, провести экспертный отбор потенциальных участников, чтобы в одном зале не оказались адепты плоской Земли и представители нормальной науки).

Ректор МГУ Виктор Садовничий рассказал об истории создания Всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+, ведущего отсчет с 2006 года. В этом году форум пройдет в сентябре-октябре во многих городах страны. И впервые в этом году одним из его соорганизаторов станет Академия наук.

Астрофизик Юрий Ковалев в живой и занимательной форме сообщил, что удалось сделать профессорам РАН в области популяризации науки, а затем остановился на своей идее создания централизованной службы пресс-секретарей институтов РАН, которая могла бы объединить профессионалов: научных журналистов, коммуникаторов, графических дизайнеров и др. Вместе с институтами и авторами научных результатов они могут профессионально и оперативно готовить и выпускать совместные пресс-релизы на высоком уровне.

В свою очередь Николай Андреев, возглавляющий Лабораторию по популяризации и пропаганде математики Математического института им. В. А. Стеклова РАН, отметил, что Академия наук не справится с задачами популяризации без привлечения институтов РАН, главным образом научной молодежи. Он уверен, что Академия наук должна выходить на Миннауки с просьбой включить популяризацию науки в госзадание институтов.

Андреев уверен, что в популяризации науки очень важно хорошее качество подачи материалов — как в технологическом смысле, так и в научном. И здесь ученые должны работать совместно с теми, кто делает научно-популярный продукт. «Чтобы сделать эту работу качественно, нужно очень много ресурсов, — подчеркнул Николай Андреев. — Мы со своей командой посекундно выверяем наши видео». Он заметил, что если Академия наук будет создавать свой научно-популярный портал, о планах по созданию которого говорили президент РАН и его коллеги, то его нужно сделать хорошо и качественно. Николай Андреев также напомнил о журнале «Квант», давно, к сожалению, существующем без всякой поддержки Академии наук, и призвал РАН помочь этому проекту: «Журнал „Квант“ — отражение того, как Академия наук относится к тому, что уже есть хорошего в РАН в области популяризации науки и что надо поддерживать». В заключение докладчик упомянул о Международном конгрессе математиков, который пройдет в 2022 году в Санкт-Петербурге, и сказал, что Академии наук стоило бы поучаствовать в мероприятиях, приуроченных к Всероссийскому году математики.

Председатель Комиссии по борьбе с лженаукой академик РАН Евгений Александров выступил с острой речью (см. видеозапись на сайте ТрВ-Наука), но на заседании Президиума обсуждать ее не стали. Далее состоялась небольшая дискуссия о том, как должно строиться образование современных школьников. В частности, академик РАН Евгений Каблов заметил, что проектная деятельность и работа в команде (которая, например, ведется «Кванториумом») не может заменить индивидуальную работу с каждым талантливым школьником: по его словам, так мы не воспитаем «вожаков». Между тем в своем выступлении Марина Ракова совсем не претендовала на то, чтобы возглавляемая ею сеть детских технопарков «Кванториум» заменила все формы привлечения детей и юношества в науку и технику.

Обсуждение собственно российского, а также международного опыта популяризации науки (в частности, китайского), ситуации с гомеопатией и прочей лженаукой, индивидуальной и командной работы со школьниками могло бы хватить не на одно заседание Президиума РАН. Но, кажется, самым главным итогом заседания стало принятие постановления о трех комиссиях: по популяризации науки, по борьбе с лженаукой и по противодействию фальсификации научных исследований.

В них войдут не только академики, члены-корреспонденты и профессора РАН, но и другие представители научно-образовательного сообщества. Прежняя Комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований усилит свою работу, разделившись на две комиссии. Академик РАН Евгений Александров по-прежнему будет возглавлять Комиссию по борьбе с лженаукой, а главой Комиссии по противодействию фальсификации научных исследований станет академик РАН Виктор Васильев. Новая комиссия Васильева будет заниматься выявлением и анализом случаев фальсификации научных исследований в России, выработкой практических рекомендаций, информированием общества и государственных органов о ситуации с фальсификацией научных исследований и организацией мероприятий, направленных на противодействие фальсификации научных исследований.

Комиссию по популяризации возглавит эксперт в области физики полимеров Алексей Хохлов, а его заместителем станет известный лингвист Александр Молдован (оба академики РАН и члены Президиума). Комиссия призвана разработать программу деятельности РАН в области популяризации науки с учетом новых законодательно закрепленных целей и задач Российской академии наук. «Она будет призвана координировать работу РАН в существующих проектах и создании новых», — отметил в своем выступлении Алексей Хохлов.

Руководители всех трех комиссий должны до 1 ноября 2018 года подготовить проекты положений о комиссиях и их составы для утверждения на Президиуме РАН.

«У нас очень боевая комиссия, она всё время на острие внимания и общества…» Фрагменты выступления главы Комиссии РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований Евгения Александрова на заседании Президиума РАН 18 сентября 2018 года. Когда после смерти Э. П. Круглякова президент РАН Ю. С. Осипов предложил мне занять его место, то он прежде всего сказал: «Только никаких судебных процессов!» (смех в зале). Говорил это он не зря, ведь как раз перед этим закончился многолетний судебный процесс о преследовании трех академиков, членов нашей комиссии со стороны Петрика. Тот требовал от нас 6 млрд руб. компенсации за нарушение его интересов. Но сам Петрик возник не на ровном месте. (…) На недавнем заседании Президиума РАН 4 сентября я подал президенту Академии докладную записку с просьбой перевести Комиссию по лженауке из подчинения Президиума РАН в его личное подчинение. Мотивировал это тем, что после большого расширения РАН [после реформы 2013 года] в самой Академии наук завелось множество объектов нашего пристального внимания. И мы должны были выполнять роль службы собственной безопасности Академии. При этом мы наталкивались на постоянное сопротивление членов Президиума Академии наук тогда, когда затрагивались какие-то их интересы. (…) У нас очень боевая комиссия, она всё время на острие внимания и общества и, к сожалению, всяких коррупционных скандалов. Если нам запретить, поставить условием «никаких судебных процессов», то тогда надо просто закрыть эту комиссию как раздражающий фактор. Президент РАН Александр Сергеев: Спасибо, Евгений Борисович, за очень серьезное и эмоциональное выступление. На прошлом заседании Президиума Академии наук по предложению В. Е. Захарова мы выразили благодарность Евгению Борисовичу и его комиссии за работу. Я считаю эту работу очень важной и нужной. (…) Относительно того, чтобы вывести комиссию из подчинения Президиума РАН. (…) Давайте мы с вами спокойно разберемся в этом вопросе. Я всегда открыт для вас. (…) Что касается вопросов, связанных с гомеопатией. Действительно, в последнее время, в том числе и на последнем Президиуме, мы немного обсуждали эти вопросы. По-моему, мы все были единогласны, и голосование было за исключением одного воздержавшегося. Мы признали, что комиссия под вашим руководством в этом случае сыграла очень существенную роль. И то взвешенное заключение, которое было, не отменяет того, что тот, кто хочет лечиться гомеопатическими средствами, пусть лечится. Это вопрос веры: если человек верит, что это ему помогает… что, мы должны требовать, чтобы закрывались соответствующие места, где продаются гомеопатические средства?! С другой стороны, конечно, всё это должно быть как предмет веры отделено от государства. Гомеопатические средства не должны продаваться в государственных аптеках. Должна быть какая-то система этих аптек, как делается во многих странах мира. Е. Б. Александров: И в царской России так было. А. М. Сергеев: А то, что гомеопатии сотни лет и то, что она помогает… Кому-то помогает, и хорошо, что помогает. Коллеги, я не хочу сейчас ставить вопрос на голосование относительно выведения комиссии в подчинение президента. Сначала мы с Евгением Борисовичем еще раз поговорим, поговорим с некоторыми членами руководства Академии наук, и тогда уже, может быть, вынесем вопрос на голосование Президиума.

Наталия Демина

Фото автора

1. Скачать презентацию доклада можно по ссылке: ras.ru/news/shownews.aspx?id=80be6744-19d7-4e61-a304-e6527f04b580

2. russian.news.cn/2016-07/23/c_135534650.htm

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