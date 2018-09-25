Девятый вал

Уважаемая редакция!

Не знаю, как вы, коллеги, а я после отпуска полон сил и оптимизма, хотя и немного устала печень. И с каждым днем оптимизма становится всё больше и больше. Нет, конечно, приходят и неприятные известия: провокационные действия израильской военщины привели к тому, что был сбит наш самолет, а популисты из КПРФ и ЛДПР рвутся к руководящим должностям в ряде регионов. Но ничто не может омрачить осознания того, что наша страна находится на подъеме, что сейчас готовится целая серия национальных проектов, которые позволят России совершить качественный рывок вперед. Да, я уверен, что успешная реализация нацпроектов сделает нас, коллеги, здоровыми, богатыми и счастливыми. И не только нас, но и всех граждан России!

И как раз про один из наших национальных проектов, про проект в сфере науки, я хочу поговорить с вами сегодня. Но сначала считаю нужным сделать тут отступление. Насколько все-таки велик наш Виктор Антонович! И фамилия у него говорящая: Садовничий. Как ни крути, но тут слышится «садовник», человек, заботливо взращивающий сад. И фамилию свою Виктор Антонович оправдывает на 200%, уже более четверти века прилагая все свои силы к тому, чтобы наш университет рос и расширялся, пестуя перспективные кадры. Один из выдвинутых им людей — Алексей Ремович Хохлов, идеолог университетской Истины, много сделавший для нашего университета на посту первого проректора. Теперь Алексей Ремович является одним из руководителей Российской академии наук и, не сомневаюсь, много сделает для того, чтобы эта организация стала более активной и дееспособной.

Впрочем, вернемся к нашим баранам, то есть, извините, к науке и ученым. Недавно я прочитал интервью Алексея Ремовича, посвященное нацпроекту в сфере науки. Из интервью следует, что одной из основных задач нацпроекта будет попадание нашей страны в пятерку стран-лидеров по числу публикаций в журналах, которые входят в ведущие международные базы данных. А для этого, по словам вице-президента РАН, за шесть лет необходимо удвоить число публикаций российских ученых.

Отдельные коллеги, не скрою, уже кривят свои морды. Издеваются они над нами что ли?! Если сейчас приходится писать вместо одной нормальной статьи две проходных, чтобы отчитаться успешно о работе, то скоро придется писать по четыре! Вместо того, чтобы выделить больше денег на приборы, вместо того, чтобы повысить зарплаты инженерам и стипендии аспирантам, опять будем показухой заниматься. Эдак нашу науку накроет девятый вал мусорных статей, с раздражением констатируют они.

Должен сказать: рассуждения эти совершенно аполитичны. Статья — это тот результат, которым мы отчитываемся перед государством и налогоплательщиками. Статьи российских ученых в научных журналах, читаемых за рубежом, — это лицо нашей науки на мировой арене, число их — мерило престижа нашей науки. Поэтому каждый ответственный и честный ученый просто обязан прилагать свои усилия к тому, чтобы публиковать как можно больше статей.

Мусорными будут получаться статьи или не мусорными — вопрос не самый главный. В конце концов, если чувствуешь, что можешь только мусор на-гора выдавать, то уступи свое место другому, который сможет обеспечить и количество, и качество продукта.

Опять же хорошо видно, что критиканы диалектику учили не по Гегелю. Всем нормально учившимся людям известен диалектический закон перехода количество в качество. Он работает и в области научных публикаций. Помните, когда-то все жаловались на поток мусорных статей из Китая? А что сейчас? В Китае всё больше и больше серьезных ученых. Диалектика!

Собственно, для тех, для кого философские законы темны и непонятны, всё можно объяснить на пальцах. Ежели, к примеру, сотрудник не писал статей пять лет, то для него подготовка публикации — работа адова. Всё тяжело, всё сложно. А если сотрудник пишет по пять статей в год, то для него написать статью — раз плюнуть: он всё знает и умеет; и публикацию подготовить легко может, и куда послать, и что рецензенту отвечать — всё он знает.

Хотя нацпроект в сфере науки еще не утвержден, но к его выполнению нужно начинать готовиться уже сейчас. Поэтому, коллеги, призываю вас то время, которое вы тратите на недовольное бухтенье и жалобы, потратить на написание статей. С таким подходом, знаете ли, можно не только удвоить, но и утроить число публикаций!

Ваш Иван Экономов

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