В поисках утраченных кавычек

В редакцию ТрВ-Наука пришло письмо от нашего постоянного автора, историка науки Евгения Берковича, в котором он сообщает о некорректном цитировании своей работы. Несколько страниц из статьи Е. Берковича «Вы уволены, господин профессор!» [1] практически в неизменном виде и без ссылок на источник обнаружились в недавно изданной книге Николая Кудряшова «История атомного оружия в свете открытий в физике» [2]. Считать ли этот случай плагиатом или досадной ошибкой автора книги, судить не нам. Факты, изложенные ниже Е. Берковичем, подтверждаются, однако и ответ его оппонента заслуживает внимания.

Признаться, у нас возникали сомнения: нужно ли выносить эту историю на страницы газеты, когда мы все зачастую проходим мимо гораздо более серьезных прегрешений. Однако так или иначе все подобные истории выходят в Сеть и обсуждаются чаще всего довольно однобоко. В данном случае мы надеемся, что «разбор полетов» выйдет хоть сколько-нибудь поучительным и заставит задуматься о последствиях неаккуратности с кавычками для репутации как авторов, так и издателей.

Несколько месяцев назад вышла в свет книга Н. А. Кудряшова «История атомного оружия в свете открытий в физике». Благодаря актуальности темы и имени автора книга с самого начала обречена стать бестселлером.

Книга построена как обзор большого числа источников (в списке литературы — 91 название). Источники цитируются очень щедро, иногда цитата мелким шрифтом занимает почти всю книжную страницу. В собственном тексте автора, соединяющем цитаты, встречаются неточности, показывающие, что в некоторых из поднятых вопросов он не силен. Например, говоря об эмиграции Эйнштейна из Германии после прихода нацистов к власти, Н. А. Кудряшов пишет: «В 1933 году Эйнштейн навсегда покинул Германию и с гостевыми визами вместе с семьей выехал в США. В знак протеста против нацизма он отказался от немецкого гражданства и вышел из Прусской и Баварской академии наук» [2, стр. 87].

На самом деле Эйнштейна в 1933 году в Германии вообще не было. В 1932 году он выехал в Америку, чтобы читать лекции в Калифорнийском технологическом институте в Пасадене, близ Лос-Анджелеса. По договоренности с Прусской академией наук ученый полгода работал в Берлине, а полгода — в США. В феврале 1933 года Эйнштейн окончательно решил не возвращаться в Германию, а 12 марта, накануне отъезда из Лос-Анджелеса, выступил с официальным заявлением перед журналистами. Из Америки Альберт с женой Эльзой приплыли на корабле в Бельгию и остановились в курортном местечке Ле-Кок-сюр-Мер. Дочь Эльзы Марго с мужем Дмитрием Марьяновым только в апреле выбрались из Берлина в Париж, а затем приехали в Бельгию. В Берлине оставалась еще старшая дочь Ильза с мужем Рудольфом Кайзером. Так что ни о каком «покидании Германии с гостевыми визами вместе с семьей» речи не было. Окончательно в США Эйнштейн уехал с семьей из Бельгии в октябре 1933 года, и больше его нога не ступала на землю Европы. Эти полгода Эйнштейны прожили в страшном напряжении — великий ученый оказался без своего дома и без работы, а выбор Принстона из множества других предложений был нелегок.

Об этом я подробно рассказываю в книге «Альберт Эйнштейн в фокусе истории ХХ века» [3, стр. 179 и след.], которую цитирует Николай Алексеевич, но, видно, до нужного места он ее не дочитал. Такие мелкие неточности хотя и обидны, но понятны и по большому счету простительны: материал в книге Кудряшова затронут большой, трудно быть специалистом во всех деталях. Я сейчас говорю о другом.

Как я уже упомянул, Николай Алексеевич цитирует мою книгу об Эйнштейне, когда приводит данные об увольнении евреев из университетов и институтов гитлеровской Германии [2, стр. 74].

Не скрою, мне было приятно это увидеть: значит, моя книга постепенно входит в научный оборот, становится частью общего процесса исследования истории науки. По инерции прочитал следующий за цитатой абзац и в недоумении остановился. Он звучит так: «Математики пострадали больше других: гонения затронули 187 преподавателей и исследователей, из них 134 эмигрировали из Германии.

Ученых увольняли из университетов по всей Германии, но интенсивность чисток была неодинаковой. Например, в Кенигсберге отправили в бессрочный отпуск 6 математиков, во Франкфурте — 8, а в Брауншвайге, Фрейбурге, Мюнстере — по одному» [2, стр. 74].

Сначала меня удивил пассаж о математиках: книга-то о физиках. Потом текст показался подозрительно знакомым. Стал вспоминать и понял, что это написал я сам десять лет назад, в статье именно про математиков «Вы уволены, господин профессор!» [1]. У меня, правда, в этом месте было три предложения и дана ссылка на литературу [1].

Господин Кудряшов выбросил ссылку и второе предложение («Среди них было много друзей и знакомых Альфреда Прингсхайма»). Остальное осталось без изменений. Осталась нетронутой даже моя нелогичная орфография, которую я сейчас осуждаю: «Брауншвайг» написано через «ай», а «Фрейбург» — через «ей». Сегодня я бы так не написал.

Хотя ссылки на статью 2008 года в книге Кудряшова нет, но первым побуждением было считать, что он, приведя чужой текст, просто забыл поставить кавычки. Это можно было бы списать на рассеянность, если бы не дальнейшее чтение книги.

Оказывается, весь следующий текст, начиная со стр. 74 до стр. 79 включительно, переписан с моей статьи 2008 года. Изменения, внесенные Николаем Алексеевичем, свелись к тому что исчезли мои ссылки на литературные источники — имею такую слабость подкреплять цитаты ссылками на оригиналы. Ну и фотографии, иллюстрирующие статью, в книге оказались не нужны. Всего я насчитал 14 фрагментов текста, дословно совпадающих с моей статьей1. Общий объем процитированного текста составляет почти 11 тыс. печатных знаков. Из семи страниц статьи в книгу вошли шесть. Какие уж тут кавычки!

В «Википедии» указывается, что «плагиат в научно-популярной литературе тоже встречается, но он труднее доказуем, чем в художественной, так как фразу вроде „Волга впадает в Каспийское море“ трудно сформулировать по-другому». Мне кажется, что случай с книгой Кудряшова иной. Скопированный один в один текст отнюдь не ограничивается всем известной справочной информацией. Изменено было лишь одно предложение из примерно семидесяти. В другой раз творческая жилка профессора дала себя знать, когда мое выражение «не удивительно» он написал слитно.

Николай Алексеевич не только заимствовал фактические данные и комментарии к ним из моей статьи. Он не поленился присвоить и художественные обороты, которыми я в то время увлекался. Например, такую романтичную фразу не отнесешь к банальностям типа Волги и Каспия: «Тьма, опускающаяся над Германией, не оставляла супругам Вейль и их двум сыновьям надежды на рассвет» [2, стр. 78] (см. также [1]).

Теперь читатель будет уверен, что романтиком является Николай Алексеевич Кудряшов.

Комментарий Н. А. Кудряшова

Книга «История атомного оружия в свете открытий в физике» содержит более трехсот цитат из разных источников. Некоторые цитаты в книге достаточно длинные и достигают одной или даже более страниц. На стр. 74 читаем: «В книге Евгения Берковича приводятся следующие данные об увольнении евреев из университетов и институтов гитлеровской Германии [9]». Далее идет цитата Е. М. Берковича «В начале 1933 года…», которая заканчивается «…ученых и преподавателей высшей школы».

К сожалению, в этом месте текста появилась опечатка, которая, по-видимому, стала поводом к обвинению меня в плагиате. Опечатка состоит в том, что цитата Е. Берковича должна быть продолжена, поскольку часть текста далее также принадлежит ему. Происхождение этой опечатки имеет следующую историю. Первое издание книги под названием «Открытия в физике и создание атомного оружия» издана в 2015 году в МИФИ и содержит полную цитату из материала Е. Берковича <…> После слов «высшей школы» никаких кавычек нет, и весь последующий текст также относится, как и положено, к цитате Е. Берковича.

Когда тираж первого издания в 500 экз. разошелся, издательству URSS было предложено переиздание моей книги и отправлен текст, изданный в МИФИ. <…>

При подготовке оригинал-макета [новой] книги редактором издательства был внесен ряд изменений, в целом способствовавших улучшению книги. В частности, <…> [были] объединены некоторые параграфы, посвященные описанию науки в Германии до начала Второй мировой войны и изгнанию ученых из Германии. Именно на этом этапе произошло значительное урезание цитаты Е. Берковича и потеря кавычек, которая и привела к опечатке…

Бесспорно, я виноват, что не внес исправление в текст и приношу в связи с этим свои извинения Е. Берковичу. Надо было более внимательно и аккуратно выверять верстку книги (меня подвела большая занятость по основной работе и уверенность, что во втором издании практически не должно быть новых опечаток). В следующем издании книги будет внесено исправление.

Таким образом, никакого плагиата в представленном мной материале не было и не могло быть. Произошел очевидный недосмотр, но это уже явление совсем другого порядка.

Николай Алексеевич Кудряшов Зав. кафедрой прикладной математики и член наблюдательного совета Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ», докт. физ. -мат. наук, профессор. Лауреат престижных государственных премий, заслуженный деятель науки Российской Федерации. Автор более 400 научных публикаций, а также нескольких книг по истории науки: «Берия и советские ученые в Атомном проекте. Судьба Лаврентия Берии» (2017), «Хроники ядерного университета МИФИ» (в соавторстве с М. Н. Стрихановым; 2017), «История атомного оружия в свете открытий в физике» (2018) и других.

От редакции

В комментарии Николая Алексеевича мы заметили ряд неточностей. Во-первых, и в первом издании книги (МИФИ, 2015) [4] цитата из Е. Берковича оформлена некорректно: у нее есть начало, но нет внятного окончания, которое отделяло бы ее от авторского текста. Во-вторых, в обоих изданиях Николай Алексеевич ссылается на книги, не содержащие указанного фрагмента. В «Открытиях в физике…» (2015) — это книга Е. Берковича «Банальность добра. Герои, праведники и другие люди в истории Холокоста» [5], где нет речи об увольнениях еврейских ученых. А «История атомного оружия…» отсылает к уже упоминавшейся «Альберт Эйнштейн в фокусе XX века» [3]. По этому перестановка кавычек, увы, не спасет ситуацию. Вопреки тому, что пишет Николай Алексеевич, цитата не может «быть продолжена» — поскольку в книгах Берковича, обозначенных как ее источники, этого «продолжения» нет. Зато оно есть в статье [1], опубликованной в «Заметках по еврейской истории». И водворенные на законное место кавычки будут иметь смысл только при наличии ссылки на нее. Лишь тогда недосмотр уважаемого автора можно будет считать исправленным, чего мы искренне желаем следующему изданию его книги.

1. Беркович Е. Вы уволены, господин профессор! // Заметки по еврейской истории. 2008. № 3 (94). http://berkovich-zametki.com/2008/Zametki/Nomer3/Berkovich_Saga_Vy_uvoleny.htm#_ftn2

2. Кудряшов Н. История атомного оружия в свете открытий в физике: От открытия рентгеновских лучей до трагедии Хиросимы и Нагасаки. М.: ЛЕНАНД, 2018.

3. Беркович Е. Революция в физике и судьбы ее героев: Альберт Эйнштейн в фокусе истории XX века. М.: ЛЕНАНД, 2018.

4. Кудряшов Н. А. Открытия в физике и создание атомного оружия. М.: НИЯУ МИФИ, 2015.

5. Беркович Е. Банальность добра. Герои, праведники и другие люди в истории Холокоста. Заметки по еврейской истории двадцатого века. М.: Янус-К, 2003.

1 На странице 7i.7iskusstv.com/plagiat_prof_kudrjashova/ приведены сканы фрагментов книги «История атомного оружия…» и соответствующие скриншоты моей статьи. — Е. Б.

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