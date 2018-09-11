Уроки ФАНО. Впечатления простого научного сотрудника
В истории российской науки закончилась эпоха ФАНО, продолжавшаяся почти пять лет. В различных интервью можно услышать самые хвалебные (будем надеяться, что искренние) отзывы в адрес ФАНО, как правило, от руководителей учреждений. А я хочу высказать свои впечатления о времени ФАНО с позиций простого научного сотрудника.
Впечатление 1-е. Тренировка на послушность
Одна из первых инициатив ФАНО (вроде и выходящая за рамки хозяйственной деятельности) — реорганизация учреждений-институтов в форме объединения в ФИЦ, НИЦ и т. д. Это уменьшение числа юридических лиц проходило без особого разбора: присоединение идет к научному лидеру или просто к административному центру. А рассуждения о том, что в одну кучу сваливают физиков, филологов и животноводов, уже навязли в зубах. При этом послушность руководителей объединяемых институтов щедро вознаграждалась: отмена возрастного ценза со всеми вытекающими, отмена оценки результативности, приравнивание к 1-й группе по результативности при начислении дополнительного финансирования и другие бонусы для тех, кто с пониманием отнесся к пожеланиям ФАНО вопреки интересам многодесятилетней истории институтов-лидеров своей отрасли (и просто лидеров). В том же стиле в соответствии с принципом «как наверху, так и внизу» прошла и эпопея профанирования повышения зарплат научным сотрудникам. Директора «давили на психику» нерадивым сотрудникам, за которыми водились недоработки или работа на стороне, и те послушно писали заявления о переводе на неполный рабочий день (сначала на 1-й квартал, а затем и до конца года). План по «полставочникам» даже был перевыполнен.
И всем хорошо: не очень передовые ученые работают на полставки, а получают полную, да еще с приплатой; ФАНО сумело поднять зарплаты ученым до нужных 200% от средней по региону. А у кого реально поднялись эти зарплаты — у стахановцев или лодырей — какая разница? Формально всё выполнено, да еще и выработан павловский рефлекс: послушному — двойную зарплату!
Впечатление 2-е. Управлять наукой — не дело ученых
Одним из главных постулатов ФАНО как чиновничьей организации стало положение о том, что руководство институтами и их внутренними подразделениями НЕ должно осуществляться учеными — лидерами в своих областях науки. Конечно, любой психоаналитик найдет здесь неглубоко запрятанную идею о всемогуществе чиновников, о том, что именно они знают, как наилучшим образом поднять российскую науку (хотя, не будучи представителями научной среды, имеют весьма туманные представления о науке). Отсюда пошло губительное для науки разделение на научных работников и научных сотрудников. Раньше, в советские времена, заведующими лабораториями становились лидеры научных направлений, теперь они объявлялись не учеными, а эффективными менеджерами. Неясно, правда, было, каков у этих менеджеров функционал, кроме подписания заявлений на отпуск и табелей. Сотрудники уже четверть века имеют возможность сами подавать на гранты в тот же РФФИ и быть относительно самостоятельными, хотя представление сотрудника на повышение в должности всё еще зависит от заведующего. Заведующие уже с гордостью стали заявлять, что не обязаны быть учеными и соответствовать высоким показателям (хирши, цитирования, публикации WoS…). Но тут выяснилось, что дополнительное финансирование и повышение зарплат касается только научных сотрудников, что стало также и больной темой для Профсоюза РАН. Решение нашлось очень быстро. Эффективные менеджеры остались на полставки завлабами, а на полставки стали сотрудниками, и всё осталось при них — и власть над сотрудником, и повышенная зарплата. При этом осуществилась следующая парадоксальная логическая цепочка: заведующие не должны были быть учеными, но когда из заведующих стали на полставки переходить в сотрудники, тут уж они не могли стать ниже, чем главными (ну, на худой конец, ведущими) научными сотрудниками, несмотря на свои скромные научные показатели. Тут даже была задействована специальная конкурсная технология. Чтобы желаемый дирекцией соискатель победил в конкурсе, в конкурсном объявлении на замещение должности указываются именно его скромные результаты научной деятельности. Вы же, будь хоть нобелевский лауреат, не сможете победить, и вам комиссия поставит 0 (ноль) за научную работу. Гарантом этого является открытое голосование под присмотром директора института; он поднимет руку «за» — и все члены конкурсной комиссии поднимут «за». Ведь в составе конкурсной комиссии тоже не бог весть какие научные звезды, но уж точно нет камикадзе… Следует отметить, что такая технология работает уже не первый год и дала свои плоды: все главные и ведущие (за единичными исключениями) находятся на дне рейтинговой таблицы института (благо, подсчет ПРНД еще остался в силе), а в первой десятке стабильно находятся «загнобленные» старшие и просто научные сотрудники. Как же эти тренды могут соответствовать намерениям национального проекта «Наука»?
Таким образом, ФАНО открыло зеленый коридор в науку, говоря политкорректно, случайным людям. Мне представляется, что из той же области инициатива ФАНО по созданию кадрового резерва руководителей; это будет что-то вроде кальки с советской номенклатуры. Попал туда, неважно, какими путями, — быть тебе всегда начальником, не попал в лист — сиди в рядовых, будь хоть семи пядей во лбу…
Впечатление 3-е. Без внутренних оптимизаций
Добившись реорганизаций в основном региональных институтов в различные центры, ФАНО успокоилось и не стало смотреть, а что же там получилось внутри. Почему так много эффективных менеджеров, и не является ли вообще наличие должностей заведующих атавизмом советских времен? Сейчас сотрудники работают по госзаданиям, утвержденным на 4–5 лет и возглавляемым руководителями базовых проектов. Но таких должностей нет, это просто общественная нагрузка. Вот здесь следовало бы навести оптимизацию. Например, надо мной сейчас находится семь иерархических ступеней начальников: завлаб, завотделом, руководитель базового проекта, замдиректоры обособленного подразделения, директор обособленного подразделения, замдиректоры ФИЦ, директор ФИЦ. А достаточно было бы и трех… а все эти завлабораториями и завотделами — явно избыточные звенья.
Впечатление 4-е. О недопустимости дарения и принятия подарков
Такой приказ, разосланный в организации ФАНО, висит на доске объявлений. Этот шаг, видимо, был предпринят для борьбы с коррупцией. На практике не так просто поймать за руку дарящих… Я уже десять лет предлагаю более наглядный и эффективный показатель наличия коррупции. Это стоимость балла научного сотрудника (совокупная зарплата, деленная на количество баллов за год или два). Тут-то и выявятся высокооплачиваемые директорские «кунаки», цена такого балла у которых будет приближаться к бесконечности…
Впечатление 5-е. Прочие инициативы ФАНО
Среди других предложений, исходящих от руководства ФАНО, мне запомнилось еще предложение уменьшать базовое финансирование сотрудникам, получившим гранты всякого рода, например РФФИ. Любой из научной среды знает, что средства этих грантов идут в основном на оборудование, химикаты, расходные материалы и командировки, даже если проходят по статье «личное потребление». Кстати, даже если бы получившие гранты решили лично «обогатиться», то в среднем это получилось бы по 30-50 тыс. руб. в ГОД на исполнителя. Автор обсуждаемого предложения в курсе размера сумм?
Заключение
Лично я как научный сотрудник от деятельности ФАНО по реформированию российской науки почувствовала полное разочарование — всё свелось к механистической профанации и главенствованию формы над живым творческим содержанием. Видимо, варяги от чиновничества в этом деле все-таки не помогут. Не вернуть ли назад к управлению российской наукой обновленную после сурового урока Академию?
Елена Парфёнова,
науч. сотр. Института леса им. В. Н. Сукачёва ФИЦ КНЦ СО РАН
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непонятно, где автор видела хвалебные оды ФАНО. Скорее, директора ФАНО ругали за бюрократизм. Лид немного странный получился.
Ну что Вы, очень многие чиновники от науки и даже ученые говорят, что в начале реформы РАН даже не ожидали, что ФАНО окажется таким эффективным! Не могу сейчас привести какую-нибудь конкретную ссылку, но за эти годы подобных публикаций в СМИ было немало.
В нашем институте директор старался идти впереди ФАНО, постоянно придумывая правила, до которых в ФАНО еще не додумались. И любая инициатива ФАНО у нас немедленно усердно перевыполнялась .
Весь текст более чем странный и имеющий малое отношение к реальности. У автора давний конфликт с директором своего института и она ищет любой канал для слива негатива
Максим Борисов (Maxim Borisov) fyi
Ну вот, насколько понимаю, как раз Красноярский научный центр во многом транслировал вовне свой опыт позитивного взаимодействия с ФАНО (чем отличался от других регионов, которые в этом смысле выражали укор и больше сопротивлялись). И автор заметки, надо думать, и находилась в этой атмосфере одобрямся, это же ее слова, а не от редакции. Так что достаточно обменяться опытом комментаторам выше, наверняка появятся взаимные ответы на недоумения :-) Разумеется, в таких случаях транслируются и очевидные конфликты, иначе люди «с мест» нам и не пишут. Но вообще довольно комично публично спохватываться после публикации членам редсовета и авторам, которые могли бы по меньшей мере открыть предварительный PDF и если не тексты прочесть, то хотя бы заголовки и анонсы увидеть. Плюс вопрос задавался, разумеется (выпускающий не принимает единоличных решений такого рода): содержательно ли это, печатаем? Я получил ответ «да» и не получил никаких возражений. Хотя сам, разумеется, так во всем этом не варюсь и склонен доверять более погруженным в жизнь институтов коллегам. Для споров (если есть о чем спорить) площадка открыта.
Максим Борисов Я, конечно, видел этот текст в черновике, хочет автор — пусть пишет. Но это очень странная картина мира, с которой мне связываться не хочется, поэтому и не стал ничего говорить
Егор Задереев Ну просто занятно, что Наташе вроде бы показалось это все самоочевидным, и она удивилась (если я правильно понял), что автор с этим очевидным для всех вдруг спорит, что кому-то из ученых вообще могло в голову прийти говорить что-то положительное о ФАНО. А второй комментарий, наоборот, обвиняет автора в выдумках :-) Очевидное противоречие! Впрочем, я понимаю, что сколько людей, столько и мнений, да и вообще субъективный взгляд «с наездами» многим должен не понравиться. Вполне возможно, что мы бы это все еще в редакции обсудили, если бы кто-то поднял вопрос.
Максим Борисов я в отпуске была, имею право хотя бы один номер читать только как читатель со стороны. В этом особое удовольствие. А фамилии физиков в оригинале в статью Рубакова-Штерна добавила. Почему-то забыли. Но лид в статье точно странный, мы столько сами у себя в ТрВ публиковали критики в адрес ФАНО со стороны директоров...
Я кстати полез править эту статью, ладно, не здесь
Мне как-то неловко стало от вашего комментария.
Сколько можно оплакивать ФАНО? Оно живо и здравствует в составе Минобрнауки. Так что эпоха продолжается, названия только изменились. Из серии «Хоть горшком назови, только в печку не ставь»...
А теперь руководивший всем этим безобразием эффективный менеджер стал министром науки и высшего образования! Так что...
«всё свелось к механистической профанации и главенствованию формы над живым творческим содержанием. Видимо, варяги от чиновничества в этом деле все-таки не помогут» — мне кажется, что все самое важное написано в последнем абзаце. В руководстве наукой нужны эффективные менеджеры или ученые: «и кухарка может руководить государством» (за точность цитаты не ручаюсь), либо те кто сам может или мог в прошлом написать статью в журнал Scopus или выполнить приличный хозрасчетный НИР.
Чтобы лучше понять эту дилемму, утрирую ее на нескольких примерах. Сборная России между Хидингом и Черчесовым не показывала выдающихся результатов, и вместо человека с огромным опытом в футболе надо было назначить главным тренером, скажем, опытного директора музыкальной школы. К Банку России сейчас очередной всплеск претензий, и во благо валютному курсу надо назначить на должность Председателя Банка России, скажем вице-президента РАН Хохолова А.Р., чтобы известный физик применил к управлению валютным курсом новаторские подходы.
«Хорошо бы новый не был научником. Такие хотя бы не мнят, что они что-то понимают в наших делах» — одна цитата в ответ на финальный вопрос про академиков. Там те же недостатки + ещё некоторые.
Не понимаю, о чём спор: всё, что написано в статье — так и есть! Во главу угла поставлена «деятельность» (а не научные достижения), при этом, опять же, реальное положение дел никого не интересует (особенно ярко это проявилось в 200% з/п). Ну и число разных «научных» бюрократов — это видно по всё возрастающему числу сотрудников адм.аппарата. Так что всё верно: в 95% сплошная показуха и ИБД.
Кое-что изменилось в положительную сторону. А именно: директор перестал быть ХОЗЯИНОМ института. До реформы он был именно хозяином, «что хочу, то и ворочу». Я все жизнь проработал в одном из институтов РАН и мне всегда было очень неприятно ощущать себя наемным работником, зависящим от прихотей дирекции. Потому что члены дирекции были хозяевами института, а мы у них наемными работниками. Теперь, после реформы, директор такой же наемный работник, как и я. И это правильно.
Не скажите — теперь у администраторов на порядок больше возможностей манипуляции сотрудниками. Например, срочные трудовые контракты — вот кончился он, и никто не обязан заключить с вами следующий. Это не переаттестация, на которой при хороших показателях с «ершистым» сотрудником ничего нельзя было поделать! Теперь просто «уволить в связи с истечением срока действия контракта» — и всё. Будь ты хоть нобелиатом: надо уволить — уволят! Более того, администраторам теперь ещё легче эксплуатировать работников: не сделаешь какую-то работу (или соавторство) — подумай, а ведь скоро конкурс... Я уж не говорю про «систематические прогулы» и прочие возможности давления. А профсоюз давно стал даже не фикцией — а просто придатком адм.аппарата.
а мы не особо пострадали. Нет, конечно реформирование и создание НИЦ нанесло только по моей группе минимум 1.5. млрд ущерба сельскому хозяйству в год. В целом блокирование деятельности нашего НИИ обходится стране миллиардов в 7 предотвращенного ущерба в год минимум. Но это скорее заслуга наших же управленцев и законодательства чем ФАНО. Да бумаг стало больше но для начальства и начальству стало просто некогда придираться к каждой запятой и вымерять линейкой поля на отчетах (раньше около 40 страниц основной отчет + около 20 страниц патентного отчета). Да и некоторые из запросов хотя-бы создавали иллюзию попытки понять что происходит и как лучше сделать. Академики этим не грешили и просто делили ресурсы (видимо). Раньше по реактивам в статье расходов всегда стоял ноль (ну или почти всегда) а теперь, хотя-бы иногда, их покупают и оборудование. Да, деньги тратились во многом бездарно, ввиду неопытности, но есть и полезные приборы, мы хоть выкарабкались из 19 века и шагнули в конец 20-го, наш центр за 300 млн (чуть меньше) наконец-то сравнялся с лабораторией птицефабрики или свинокомплекса (уровня чуть выше среднего) и на эти результаты закрывать глаза тоже нельзя. Государство повернулась к нам уже не спиной а хотя-бы боком.
«Академики ...просто делили ресурсы (видимо). Раньше по реактивам в статье расходов всегда стоял ноль (ну или почти всегда) а теперь, хотя бы иногда, их покупают и оборудование.»
Правильно! Я об этом и написал выше. Начальство делило ресурсы и деньги по своему усмотрению! А теперь есть нормативы — и премия по итогам года у рядовых сотрудников стала в три раза больше, чем была до реформы. Понятно, что академикам это не нравится. Они бы нашли другое применение этим деньгам, которые теперь достаются рядовым.
просто раньше была большая ассиметрия распределения средств по академиям. Академики РАН активно перетягивали финансовое одеяло на себя и доминировали как успешные кормильцы РАНовцев (и сложно их за это винить) но некому было балансировать финансы в масштабе страны и в плане распределения между ведомствами. Академики РАСХН доминировали над голодранцами и заслуживали любовь властей своей дисциплиной, готовностью жертвовать как своими сотрудниками так и их зарплатами (вероятно) не сильно упираясь в плане выпрашивания финансов для РАСХН (впрочем отдельные НИИ при правильных академиках получали ничуть не меньшие деньги чем РАНовские НИИ, что не сильно, впрочем, влияло на благосостояние их сотрудников). ФАНО худо или бедно этот баланс хотя-бы выровняло чуть чуть. Появились гранты РФФИ для сельхоз-наук. Стало возможным менять тему в течение пятилетки (это очень прогрессивно) правда потом это все угробили укрупнив темы (путем объединения 4-5 тем из бывших лабораторий в одну).
Только после закрытия академий академики озаботились эффективностью науки и мнением рядовых ученых и был создан проект в интернете где велось обсуждение о том как реформировать науку , как повысить ее эффективность для общества. государства и экономики и довольно демократично и открыто и выводы сделали правильные, но рекомендации свелись к тому чтобы дать академикам еще денег и власти. Хотя знакомые мне лично академики весьма неглупы и вроде за дело болеют.