Книжное лето

Важное событие начала книжного лета — объявление длинного списка премии «Просветитель». В этом году в него попало семь книг «Альпины нон-фикшн» — хороший результат работы в прошлом году. Многие из них — «Воля и самоконтроль» Ирины Якутенко, «От атомов к древу» Сергея Ястребова, «Сотворение Земли» Андрея Журавлёва, «Байки из грота» Станислава Дробышевского, «Языкознание» Владимира Алпатова — отличные примеры качественного научно-популярного текста, безукоризненного с научной точки зрения. За лето мы поучаствовали в нескольких региональных и московских книжных фестивалях, главными и самыми перспективными из которых видятся фестиваль на Красной площади и Летний книжный фестиваль «Смены» в Казани. Провели несколько важных презентаций и встреч с авторами на десятке разных площадок.

Ну и, конечно, новинки. Мы, как и всегда, не стали откладывать выход важных книг на «высокий» осенний сезон и летом порадовали читателей несколькими отличными текстами: «Кто мы такие? Гены, наше тело, общество» одного из ведущих нейробиологов мира, профессора Стэнфордского университета Роберта Сапольски вышла при поддержке «Книжных проектов Дмитрия Зимина», а «Путеводитель для влюбленных в математику» Эдварда Шейнермана, профессора в Университете Джонса Хопкинса, — с фондом «Эволюция»; уже упоминавшиеся «Байки из грота» Станислава Дробышевского — плод кооперации с ИД «Пост наука», замечательная получилась книга; вышла важная книга на «запретную» тему Николаса Уэйда «Неудобное наследство. Гены, расы и история человечества»; «Динозавры. 150 000 000 лет господства на Земле» палеонтолога Даррена Нэйша из Университета Саутгемптона и профессора Пола Барретта, палеобиолога Музея естествознания в Лондоне, — первая на сей момент полноцветная и современная книга о динозаврах на русском языке для взрослых (эта книга вообще уникальна, в России дополненное издание с самыми последними палеонтологическими данными вышло раньше, чем оригинал в Британии), книжка издана при поддержке фонда «Траектория»; ну и завершили мы лето выходом «Секса. От нейробиологии либидо до виртуального порно» Дарьи Варламовой и Елены Фоер, которую поддержала «Эволюция». И об этой книге вы услышите еще не раз!

Павел Подкосов,

генеральный директор издательства «Альпина нон-фикшн»

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