Динозавры от возникновения до наших дней

Книжный рынок уже давно насыщен популярными изданиями о жизни динозавров. Благодаря, в частности, очередным «мирам юрского периода» они остаются неизменными героями масс-медиа. И всё же приходится в очередной раз констатировать: книг, сочетающих популярность изложения и научный подход, не так много. Новое издание — приятное исключение. Подчеркну: оно действительно новое, т. е. переведено с необычайной оперативностью.

Перед нами предстают буквально все актуальные проблемы науки о динозаврах — в книге не обойдены даже недавние сенсационные изменения в их генеалогическом древе и предложение пересмотреть традиционное деление динозавров на две большие группы — птицетазовых и ящеротазовых, — причем об этих палеонтологических нововведениях авторы говорят с предельным тактом и осторожностью.

Книга не перегружена научной терминологией, хотя и требует от читателя некоторой подготовки. Обилие иллюстраций повышает наглядность: если вам и придется заглядывать в словарь палеонтологических терминов, то не часто. Еще одно несомненное достоинство: авторы умудряются сохранять оптимальный баланс между рассказами непосредственно о динозаврах, о мире мезозоя и о способах изучения всего этого. Читатель как бы попадает на «палеонтологическую кухню». В фаворитах здесь, конечно, компьютерное моделирование, но и более почтенные методы вроде филогенетического брекетинга также не обойдены вниманием (за разъяснением, что же сие значит — филогенетический брекетинг, — адресуем вас к самой книге). Несмотря на краткость (200 с небольшим страниц, заполненных к тому же, как было уже сказано, многочисленными иллюстрациями), сочинение Нэйша и Барретта на редкость содержательно. Пусть и мимоходом, почти на бегу, но авторы успевают сообщить удивительно много сведений, уделяют внимание и истории исследований динозавров от Ричарда Оуэна до наших дней (с понятным перекосом в современность), рассказывают о климатических изменениях мезозоя и о том, как выглядели материки (например, в поздний меловой период). Делятся с читателями и самыми необычными теориями о строении и жизни динозавров — вроде идеи о существовании у птицетазовых динозавров каких-то клювоподобных образований вдоль всех челюстей. Естественно, обо всем этом говорится довольно кратко, но достаточно для того, чтобы вызвать у читателя интерес и сохранить его вплоть до последней страницы. Для большего погружения в тему остается лишь перейти к научным статьям…

Не всё, впрочем, так уж позитивно: при всей краткости изложения авторы умудряются несколько утомить малооправданными повторами. С одной стороны, это неизбежно — в книге шесть тематических глав и часть материалов неизбежно дублируется. Так, содержание первой главы («Их история, происхождение и мир») пересекается со второй («Семейное древо динозавров») и четвертой («Биология, экология и поведение динозавров»), а пятая глава («Происхождение птиц») повторяет отчасти третью («Анатомия»). Раздражает, однако, не это, а то, что каждый раз, когда, например, речь заходит о трицератопсах, авторам непременно нужно повторить, что это животные, известные своими костяными воротниками и рогами. Возможно, Нэйш и Барретт рассчитывали, что книгу будут читать не подряд, а выборочно, интересуясь конкретными темами, однако, даже если учесть это посыл, вряд ли ее возьмет в руки человек, совсем уж не осведомленный, чем же именно славны трицератопсы… В общем, такой косплей дешевых научно-популярных передач с непременным разжевыванием материала не очень идет этому изданию.

Ну и, конечно, при всей деликатности авторов, не обязательно с ними во всем соглашаться. Скажем, мысль о том, что динозавры лишь случайно вышли победителями в эволюционной гонке, сумевшими оперативно занять экологические ниши, освободившиеся после триасюрского вымирания (мысль, которая авторам, очевидно, симпатична), все-таки излишне отдает катастрофизмом. Всякая случайность в палеонтологической летописи слишком подозрительна… В конце концов, даже если признать динозавров лишь пассивными свидетелями печального упадка их родичей из другой группы архозавров, то стоит задать вопрос: почему же Землю после них не унаследовали, например, потомки господствовавших в перми синапсид? Почему еще почти 150 млн лет им, т. е. в конечном счете и нам — млекопитающим — пришлось дожидаться своего «звездного часа» и возвращения в крупный размерный класс? Впрочем, ответ на этот вопрос потребовал бы создания уже совершенно другой книги; Нэйш и Барретт же остаются верны динозаврам… Тем не менее при разборе причин мелпалеогенового вымирания, которому посвящена последняя глава книги (за выключением краткого рассказа о современных птицах), довольно подробно говорится о различных версиях того, что могло произойти с нептичьими динозаврами и частью птиц в конце мезозоя. Что любопытно: даже придя к естественному выводу о том, что неблагоприятных факторов, приведших к печальному концу нептичьих динозавров в конце мелового периода, могло быть несколько, авторы умудряются обойти вниманием конкуренцию с млекопитающими и собственно современными птицами. Возможно, у них просто нет желания признавать грехи предков (хотя поедание пситакозавров репеномамами авторы констатируют: здесь уж ничего не поделать — факт надежно задокументирован).

Из недостатков также хочется отметить, что оперативность с изданием не могла не повлечь за собой некоторую корявость перевода и верстки (либо в издательстве поселился ну очень ироничный верстальщик) — во всяком случае, вынесение (цитирую дословно) фрагмента «-сывать» (кусок слова «приписывать») в отдельный элемент верстки — это оригинально.

Если говорить о переводе, то, учитывая обычный уровень перевода научно-популярной книги (тем более книги на палеонтологическую тему) со всей привычной уже тяжеловесной наукообразностью, следует констатировать, что этот перевод не так уж и плох. Живой, отчасти разговорный язык авторов в переводе сохранить удалось (хотя, кажется, и не везде).

В целом книгу можно рекомендовать всем интересующимся палеонтологией и уже имеющим некоторые знания в этой области.

Юрий Угольников

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