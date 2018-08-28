Деньги только портят

Уважаемая редакция!

Некоторые мои коллеги недавно возмутились выступлением председателя Государственной Думы Вячеслава Володина в Саратове. Ты слышал, говорили они, что сказал наш спикер?! Он, мол, встречался с жителями Саратова, и одна из женщин, пришедших на встречу, пожаловалась, что в случае повышения пенсионного возраста ни она, ни ее ровесники до пенсии просто не доживут. Володин вначале пошутил, что для увеличения срока жизни есть спортплощадки, а потом начал говорить о трудностях пенсионной системы и заявил: «Будут у нас дальше государственные пенсии или нет — это тоже вопрос, потому что бюджет стал дефицитным».

Это может, говорили они, маме Володина пенсия не нужна, поскольку она стала успешной бизнесменшей и имеет квартиру, в которой можно большую спортплощадку сделать. А федеральный бюджет у нас, добавляли, кстати говоря, профицитный. И при этом у него язык еще поворачивается говорить про отмену пенсий вообще! Совсем, мол, там, наверху, совесть потеряли.

Они привычно возмущались, а я думал. Да, конечно, пенсионное обеспечение для нас дело привычное, но настолько ли оно правильное и хорошее? Универсальная пенсионная система была впервые введена в бисмарковской Германии, так что нужно понимать, что это всё пришло в Россию с развращенного Запада.

Не портит ли пенсионная система наш народ, не приучает ли она его к иждивенчеству? Задумайтесь, коллеги: многие тысячелетия никаких пенсий не существовало. Чтобы было на кого положиться в старости, люди должны были рожать детей, более того, необходимо было хорошо воспитывать их, чтобы они не увели родителей умирать куда-нибудь подальше в лес, когда те станут старыми.

А что мы имеем сейчас? Никакой необходимости рожать детей нет, и уж тем более нет необходимости как-то их воспитывать: достаточно оттарабанить на работе сколько-то лет — и всё, до конца жизни ты будешь ежемесячно получать деньги от государства. Худо-бедно, но как-то прожить на эти деньги можно. Халява, сэр!

Как можно терпеть такую развращающую и дестимулирующую систему в условиях, когда мы окружены врагами, когда требуется всеобщая мобилизация?! Да, федеральный бюджет пока еще сводит концы с концами, но кто знает, сколько еще коварных санкционных ударов нанесут нам враги? Поэтому прав Вячеслав Викторович: пора задуматься о необходимости существования государственных пенсий.

Деньги вообще портят. Вот сейчас готовится национальный проект по науке. Профсоюзы жалуются, что выделяемых денег недостаточно, кричат — нужно гораздо больше! Я же опять думаю, оглядываясь вокруг. Вот стало больше денег в науке и образовании, и что — стали мы лучше? Как бы не так! Еще лет пятнадцать-двадцать назад мы были готовы пахать за копейки и грант РФФИ был для нас счастьем. А что теперь? Иные коллеги от грантов РФФИ брезгливо морды воротят — это, мол, не деньги. Покупают иностранные машины, отдыхать ездят за границу. Порой даже кажется, что в их взгляде начинает проступать так называемое собственное достоинство, а на деле — бесовская гордыня. Если денег станет еще больше, то совсем мы зажремся, и кто знает, до чего это доведет. Начнут в университетах требовать постоянных позиций и настоящей выборности ректоров — вот куда это может завести!

Да, впрочем, ладно коллеги. Чтобы убедиться в том, что старая истина верна, посмотрите наверх. Возьмем для примера миллиардера Прохорова. Он не знает, куда деньги девать: то девок в Куршавель вывезет, то американский баскетбольный клуб купит, то президентом России захочет стать. А когда такие хотелки прут — шаг один остается до того, чтобы, подобно старухе из сказки, остаться у разбитого корыта.

Считаю, что во сто крат лучше жизнь честная и скромная, заключающаяся в беззаветном служении своей стране и народу; жизнь, когда деньги — совсем не главное. Именно так возникали великие империи, именно так они преодолевали великие трудности. Бедные и готовые всё отдать за страну граждане делали возможным невозможное. Но только приходило богатство, как начиналось разложение, исчезала жертвенность, все помыслы обращались к благополучию собственной персоны.

Поэтому, считаю, не следует вливать больше денег в науку, да и насчет пенсий нужно подумать.

Ваш Иван Экономов

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