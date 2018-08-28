Деньги только портят
Уважаемая редакция!
Некоторые мои коллеги недавно возмутились выступлением председателя Государственной Думы Вячеслава Володина в Саратове. Ты слышал, говорили они, что сказал наш спикер?! Он, мол, встречался с жителями Саратова, и одна из женщин, пришедших на встречу, пожаловалась, что в случае повышения пенсионного возраста ни она, ни ее ровесники до пенсии просто не доживут. Володин вначале пошутил, что для увеличения срока жизни есть спортплощадки, а потом начал говорить о трудностях пенсионной системы и заявил: «Будут у нас дальше государственные пенсии или нет — это тоже вопрос, потому что бюджет стал дефицитным».
Это может, говорили они, маме Володина пенсия не нужна, поскольку она стала успешной бизнесменшей и имеет квартиру, в которой можно большую спортплощадку сделать. А федеральный бюджет у нас, добавляли, кстати говоря, профицитный. И при этом у него язык еще поворачивается говорить про отмену пенсий вообще! Совсем, мол, там, наверху, совесть потеряли.
Они привычно возмущались, а я думал. Да, конечно, пенсионное обеспечение для нас дело привычное, но настолько ли оно правильное и хорошее? Универсальная пенсионная система была впервые введена в бисмарковской Германии, так что нужно понимать, что это всё пришло в Россию с развращенного Запада.
Не портит ли пенсионная система наш народ, не приучает ли она его к иждивенчеству? Задумайтесь, коллеги: многие тысячелетия никаких пенсий не существовало. Чтобы было на кого положиться в старости, люди должны были рожать детей, более того, необходимо было хорошо воспитывать их, чтобы они не увели родителей умирать куда-нибудь подальше в лес, когда те станут старыми.
А что мы имеем сейчас? Никакой необходимости рожать детей нет, и уж тем более нет необходимости как-то их воспитывать: достаточно оттарабанить на работе сколько-то лет — и всё, до конца жизни ты будешь ежемесячно получать деньги от государства. Худо-бедно, но как-то прожить на эти деньги можно. Халява, сэр!
Как можно терпеть такую развращающую и дестимулирующую систему в условиях, когда мы окружены врагами, когда требуется всеобщая мобилизация?! Да, федеральный бюджет пока еще сводит концы с концами, но кто знает, сколько еще коварных санкционных ударов нанесут нам враги? Поэтому прав Вячеслав Викторович: пора задуматься о необходимости существования государственных пенсий.
Деньги вообще портят. Вот сейчас готовится национальный проект по науке. Профсоюзы жалуются, что выделяемых денег недостаточно, кричат — нужно гораздо больше! Я же опять думаю, оглядываясь вокруг. Вот стало больше денег в науке и образовании, и что — стали мы лучше? Как бы не так! Еще лет пятнадцать-двадцать назад мы были готовы пахать за копейки и грант РФФИ был для нас счастьем. А что теперь? Иные коллеги от грантов РФФИ брезгливо морды воротят — это, мол, не деньги. Покупают иностранные машины, отдыхать ездят за границу. Порой даже кажется, что в их взгляде начинает проступать так называемое собственное достоинство, а на деле — бесовская гордыня. Если денег станет еще больше, то совсем мы зажремся, и кто знает, до чего это доведет. Начнут в университетах требовать постоянных позиций и настоящей выборности ректоров — вот куда это может завести!
Да, впрочем, ладно коллеги. Чтобы убедиться в том, что старая истина верна, посмотрите наверх. Возьмем для примера миллиардера Прохорова. Он не знает, куда деньги девать: то девок в Куршавель вывезет, то американский баскетбольный клуб купит, то президентом России захочет стать. А когда такие хотелки прут — шаг один остается до того, чтобы, подобно старухе из сказки, остаться у разбитого корыта.
Считаю, что во сто крат лучше жизнь честная и скромная, заключающаяся в беззаветном служении своей стране и народу; жизнь, когда деньги — совсем не главное. Именно так возникали великие империи, именно так они преодолевали великие трудности. Бедные и готовые всё отдать за страну граждане делали возможным невозможное. Но только приходило богатство, как начиналось разложение, исчезала жертвенность, все помыслы обращались к благополучию собственной персоны.
Поэтому, считаю, не следует вливать больше денег в науку, да и насчет пенсий нужно подумать.
Ваш Иван Экономов
Связанные статьиОценить:
Метки: #261, бюджет, Вячеслав Володин, деньги, Иван Экономов, Михаил Прохоров, пенсионный возраст, пенсия, РФФИ, скандал, финансирование, финансирование науки
Красиво пишет Экономов!
Но есть проколы. Например цитата
«... когда деньги — совсем не главное. Именно так возникали великие империи, именно так они преодолевали великие трудности. Бедные и готовые всё отдать за страну граждане делали возможным невозможное.»
Заметь, империи тогда и возникали, когда массы были бедны, а верхи не знали куда деть деньги. Проблемы у империй стали возникать , когда народ получил образование.
А сейчас проблемы возникли от того , что потряслось образование и воспитание.
Рожать и производить не хотят, а развлечения (платные, конечно) подавай.
Пенсия- это часть твоего официального заработка (через налоги).
Сколько заработал, столько и получи (к старости).
А когда выходить- твое дело. Съел пенсию- палец соси...
Воспитание- этому делу основа...
Я бы с другой стороны посморел. Почему без пенсий в России будет плохо? Потому что нет фин.культуры. У многих ли есть хоть какой-то денежный резерв? Многие ли знают, как экономно тратить свои финансы, сохранять хотя бы небольшие суммы и грамотно их инвестировать (пусть даже во вклад, хотя вариантов гораздо больше)? Лично у меня таких примеров почти нет. Потому что да, люди рассчитывают на пенсию, поэтому сами почти ничего не делают.
В общем, чтоб жить без пенсий — сначала надо научить людей, КАК ИМЕННО жить без них. Ну и стабильности бы не помешало с работой и зарплатой, конечно же (но это уже другая история)
Красивая вещь — приятно читать. Согласен с автором — …деньги только портят. Но ведь они когда-нибудь кончаются и ситуация, тем самым, когда-нибудь улучшается – приходится работать. В итоге — жизнь продолжается. Похоже, с зарплатой и пенсией всех устраивает вариант периодического процесса – разногласия только по его частоте, амплитуде и индивидуальной продолжительности, а тут особенно не разбежишься – все они лимитируются имеющимися параметрами Мира – биологическими, физическими, космологическими…. Правда, всегда остается заманчивый вариант – «… мы наш, мы новый Мир построим», но похоже, это просто неприкосновенно запасной стимул жить, когда жить почти невозможно. Это радует — и кажется гарантированной защитой от скуки и лени при непременном условии:
…Только, чур, со мной не драться
И давать мне высыпаться,
А не то я был таков!..
Петр Павлович Ершов. Конек-Горбунок
В нашем Мире, согласно народной биофизике — …хочешь жить – умей вертеться. В Мире на размерность ниже — приходится колебаться. Интересно, что надо уметь в Мире на размерность выше нашего? И как там с пенсиями? – вопросы, интересные некоторым инженерам-пенсионерам. :)
Не деньги портят, Ваня, а их количество ))
Л.К.
Чисто теоретически- увеличение пенсионного возраста -> увеличение предложения на рынке труда и безработицы -> СНИЖЕНИЕ поступлений в пенсионный фонд (безработные не платят туда а снижение зарплат приведет и к снижению поступлений) -> собственно снижение зарплат на этом фоне...
Очевидно, что последствия увеличения пенсионного возраста скорее всего снизят или полностью перекроют экономический эффект от увеличения пенсионного возраста.
Дебилов и олигофренов в правительстве вроде бы нет и они должны это понимать, тогда возникает вопрос — ЗАЧЕМ им нужно занижать зарплаты и ослаблять рубль?