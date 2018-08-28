Авторская колонка

Деньги только портят

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Уважаемая редакция!

Некоторые мои коллеги недавно возмутились выступлением председателя Государственной Думы Вячеслава Володина в Саратове. Ты слышал, говорили они, что сказал наш спикер?! Он, мол, встречался с жителями Саратова, и одна из женщин, пришедших на встречу, пожаловалась, что в случае повышения пенсионного возраста ни она, ни ее ровесники до пенсии просто не доживут. Володин вначале пошутил, что для увеличения срока жизни есть спортплощадки, а потом начал говорить о трудностях пенсионной системы и заявил: «Будут у нас дальше государственные пенсии или нет — это тоже вопрос, потому что бюджет стал дефицитным».

Это может, говорили они, маме Володина пенсия не нужна, поскольку она стала успешной бизнесменшей и имеет квартиру, в которой можно большую спортплощадку сделать. А федеральный бюджет у нас, добавляли, кстати говоря, профицитный. И при этом у него язык еще поворачивается говорить про отмену пенсий вообще! Совсем, мол, там, наверху, совесть потеряли.

Они привычно возмущались, а я думал. Да, конечно, пенсионное обеспечение для нас дело привычное, но настолько ли оно правильное и хорошее? Универсальная пенсионная система была впервые введена в бисмарковской Германии, так что нужно понимать, что это всё пришло в Россию с развращенного Запада.

Не портит ли пенсионная система наш народ, не приучает ли она его к иждивенчеству? Задумайтесь, коллеги: многие тысячелетия никаких пенсий не существовало. Чтобы было на кого положиться в старости, люди должны были рожать детей, более того, необходимо было хорошо воспитывать их, чтобы они не увели родителей умирать куда-нибудь подальше в лес, когда те станут старыми.

А что мы имеем сейчас? Никакой необходимости рожать детей нет, и уж тем более нет необходимости как-то их воспитывать: достаточно оттарабанить на работе сколько-то лет — и всё, до конца жизни ты будешь ежемесячно получать деньги от государства. Худо-бедно, но как-то прожить на эти деньги можно. Халява, сэр!

Как можно терпеть такую развращающую и дестимулирующую систему в условиях, когда мы окружены врагами, когда требуется всеобщая мобилизация?! Да, федеральный бюджет пока еще сводит концы с концами, но кто знает, сколько еще коварных санкционных ударов нанесут нам враги? Поэтому прав Вячеслав Викторович: пора задуматься о необходимости существования государственных пенсий.

Деньги вообще портят. Вот сейчас готовится национальный проект по науке. Профсоюзы жалуются, что выделяемых денег недостаточно, кричат — нужно гораздо больше! Я же опять думаю, оглядываясь вокруг. Вот стало больше денег в науке и образовании, и что — стали мы лучше? Как бы не так! Еще лет пятнадцать-двадцать назад мы были готовы пахать за копейки и грант РФФИ был для нас счастьем. А что теперь? Иные коллеги от грантов РФФИ брезгливо морды воротят — это, мол, не деньги. Покупают иностранные машины, отдыхать ездят за границу. Порой даже кажется, что в их взгляде начинает проступать так называемое собственное достоинство, а на деле — бесовская гордыня. Если денег станет еще больше, то совсем мы зажремся, и кто знает, до чего это доведет. Начнут в университетах требовать постоянных позиций и настоящей выборности ректоров — вот куда это может завести!

Да, впрочем, ладно коллеги. Чтобы убедиться в том, что старая истина верна, посмотрите наверх. Возьмем для примера миллиардера Прохорова. Он не знает, куда деньги девать: то девок в Куршавель вывезет, то американский баскетбольный клуб купит, то президентом России захочет стать. А когда такие хотелки прут — шаг один остается до того, чтобы, подобно старухе из сказки, остаться у разбитого корыта.

Считаю, что во сто крат лучше жизнь честная и скромная, заключающаяся в беззаветном служении своей стране и народу; жизнь, когда деньги — совсем не главное. Именно так возникали великие империи, именно так они преодолевали великие трудности. Бедные и готовые всё отдать за страну граждане делали возможным невозможное. Но только приходило богатство, как начиналось разложение, исчезала жертвенность, все помыслы обращались к благополучию собственной персоны.

Поэтому, считаю, не следует вливать больше денег в науку, да и насчет пенсий нужно подумать.

Ваш Иван Экономов

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6 комментариев

  • влад:
    29.08.2018 в 11:35

    Красиво пишет Экономов!

    Но есть проколы. Например цитата

    «... когда деньги — совсем не главное. Именно так возникали великие империи, именно так они преодолевали великие трудности. Бедные и готовые всё отдать за страну граждане делали возможным невозможное.»

    Заметь, империи тогда и возникали, когда массы были бедны, а верхи не знали куда деть деньги. Проблемы у империй стали возникать , когда народ получил образование.

    А сейчас проблемы возникли от того , что потряслось образование и воспитание.

    Рожать и производить не хотят, а развлечения (платные, конечно) подавай.

    Пенсия- это часть твоего официального заработка (через налоги).

    Сколько заработал, столько и получи (к старости).

    А когда выходить- твое дело. Съел пенсию- палец соси...

    Воспитание- этому делу основа...

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  • Илья:
    31.08.2018 в 13:53

    Я бы с другой стороны посморел. Почему без пенсий в России будет плохо? Потому что нет фин.культуры. У многих ли есть хоть какой-то денежный резерв? Многие ли знают, как экономно тратить свои финансы, сохранять хотя бы небольшие суммы и грамотно их инвестировать (пусть даже во вклад, хотя вариантов гораздо больше)? Лично у меня таких примеров почти нет. Потому что да, люди рассчитывают на пенсию, поэтому сами почти ничего не делают.

    В общем, чтоб жить без пенсий — сначала надо научить людей, КАК ИМЕННО жить без них. Ну и стабильности бы не помешало с работой и зарплатой, конечно же (но это уже другая история)

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  • Владимир Аксайский:
    01.09.2018 в 11:39

    Красивая вещь — приятно читать. Согласен с автором — …деньги только портят. Но ведь они когда-нибудь кончаются и ситуация, тем самым, когда-нибудь улучшается – приходится работать. В итоге — жизнь продолжается. Похоже, с зарплатой и пенсией всех устраивает вариант периодического процесса – разногласия только по его частоте, амплитуде и индивидуальной продолжительности, а тут особенно не разбежишься – все они лимитируются имеющимися параметрами Мира – биологическими, физическими, космологическими…. Правда, всегда остается заманчивый вариант – «… мы наш, мы новый Мир построим», но похоже, это просто неприкосновенно запасной стимул жить, когда жить почти невозможно. Это радует — и кажется гарантированной защитой от скуки и лени при непременном условии:

    …Только, чур, со мной не драться

    И давать мне высыпаться,

    А не то я был таков!..

    Петр Павлович Ершов. Конек-Горбунок

    В нашем Мире, согласно народной биофизике — …хочешь жить – умей вертеться. В Мире на размерность ниже — приходится колебаться. Интересно, что надо уметь в Мире на размерность выше нашего? И как там с пенсиями? – вопросы, интересные некоторым инженерам-пенсионерам. :)

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  • res:
    05.09.2018 в 9:02

    Не деньги портят, Ваня, а их количество ))

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  • Леонид Коганов:
    08.09.2018 в 11:35

    www.mk.ru/economics/2018/...m-ne-grozit.html

    Л.К.

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  • Афонюшкин Василий:
    09.09.2018 в 5:49

    Чисто теоретически- увеличение пенсионного возраста -> увеличение предложения на рынке труда и безработицы -> СНИЖЕНИЕ поступлений в пенсионный фонд (безработные не платят туда а снижение зарплат приведет и к снижению поступлений) -> собственно снижение зарплат на этом фоне...

    Очевидно, что последствия увеличения пенсионного возраста скорее всего снизят или полностью перекроют экономический эффект от увеличения пенсионного возраста.

    Дебилов и олигофренов в правительстве вроде бы нет и они должны это понимать, тогда возникает вопрос — ЗАЧЕМ им нужно занижать зарплаты и ослаблять рубль?

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