Читаем Алана Холлингхёрста

Алан Холлингхёрст (Alan James Hollinghurst, р. 1954) — знаменитый английский романист, лауреат многих литературных премий и постоянный сотрудник почтенного издания Times Literary Supplement. Я прочитала два романа Холлингхёрста из числа наиболее известных.

Один из них — «Дитя незнакомца» (“The Stranger's Child”, 2011) мне даже понравился (я, правда, не поняла, к кому меня отсылает заглавие, но это не важно). Сюжет этого романа довольно-таки размыт, при этом описанные события разделены десятилетиями, так что текст «по ходу дела» оказывается населен ранее не появлявшимися действующими лицами. Впрочем, к подобной «рыхлости» привыкаешь, тем более что логика поведения героев достаточно внятна — с моей точки зрения, большая редкость для современного романа…

«Точкой схода» лиц, мнений и событий в романе является погибший в Первую мировую войну поэт Сесил Валанс (вымышленное лицо) и его поэма «Два акра», ставшая после его смерти хрестоматийным сочинением.

Герои романа — уже немолодые люди, в юности лично знавшие и любившие поэта, а также новые поколения читателей — наши современники, которым стихи Валанса теперь оказываются адресованы. Собственно, о самих стихах далее ничего сказано не будет, кроме того, что, по мнению одного из героев романа, творчество Сесила Валанса — это первостатейный пример того, как второсортный поэт в сознании массового читателя ценится выше многих великих мастеров1.

Однако в романе стихи Валанса (т. е. нечто вымышленное) изучают весьма достойные люди, а из рецензий на «Дитя незнакомца» видно, что, по крайней мере, роман Холлингхёрста о Валансе тоже был внимательно прочитан и проанализирован.

Второй роман Холлингхёрста из недавно мной прочитанных — «Линия красоты» (“The Line of Beauty”, 2004); именно за него писатель в свое время получил Букеровскую премию.

Я послушно прочитала книгу «от корки до корки», испытывая при этом преимущественно недоумение… Роман этот интересен, что называется, местами — поскольку непрописанной осталась логика характера главного героя — Ника.

Заканчивающий обучение в Оксфорде Ник оказывается постоянным гостем в доме богатой семьи Федден, где отец семейства достаточно известный деятель партии тори, чтобы пригласить в гости саму Маргарет Тэтчер. Сюжет складывается из описания встреч Ника с членами семьи Федден, затем с богатым молодым ливанцем Вани Уради, который вовлекает его в свои масштабные коммерческие планы, и, соответственно, Ник оказывается в новом для себя окружении, и т. д.

В целом сюжет «Линии красоты» слабо структурирован, так что возникает, с одной стороны, ощущение незаконченности, а с другой — повторяемости сюжетных ходов. Тем не менее у читателя остается впечатление приобщенности к жизни и ценностям определенного слоя британского общества.

Ревекка Фрумкина

1 www.theguardian.com/books/2011/jun/17/strangers-child-alan-hollinghurst-review

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