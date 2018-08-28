Будни копипейста в Министерстве просвещения

Мы, наверное, уже привыкли, что авторы фальшивых диссертаций с фальшивыми учеными степенями трудятся на высоких постах в Госдуме и Совете Федерации, в министерствах и университетах. Но когда автор «красочной» диссертации становится заместителем министра просвещения, то тут всё же перехватывает дух. Как же так? Как его взяли на эту должность? Ведь этот человек призван олицетворять собой этику науки и образования. Итак, знакомьтесь: Ирина Петровна Потехина — с января 2018 года замминистра образования и науки Ольги Васильевой [1].

Как сообщается на сайте министерства [1], будущий зам в 1982 году окончила Ленинградский институт текстильной и легкой промышленности, а в 2003-м — Академию государственной службы в Санкт-Петербурге. Свой трудовой путь начинала (1985–1988) как специальный корреспондент газеты «Смена», с 1990 по 2001 год прошла путь от собкора «Комсомольской правды» по Северо-Западу до гендиректора ЗАО «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге. С 2001 по 2003 год была вице-губернатором и членом правительства Санкт-Петербурга. С 2004 по 2005 год — генеральным директором издательской компании «Проф-Медиа Принт», а с 2005-го по 2012-й работала исполнительным вице-президентом, членом правления АФК «Система». С 2012 по 2015 год Ирина Потехина — помощник полпреда в Центральном федеральном округе.

Как раз в период работы в АФК «Система» Ирина Петровна, видимо, подготовила, а 21 декабря 2012 года защитила диссертацию «Влияние информационно-коммуникационных факторов на экономический рост в современной России» на степень кандидата экономических наук (специальность 08.00.01) [2].

Диссертационный совет 212.241.02 Саратовского государственного социально-экономического университета, в котором состоялась защита, к настоящему времени уже закрыт. По данным «Диссернета», в нем были утверждены 64 «красочные» защиты, а четыре члена диссовета стали «героями» копипейстного фронта [3].

Судя по экспертизе «Диссернета» [2], свою диссертационную работу Ирина Потехина умело склеила из 13 разных источников, копируя по 1–5 страниц из каждого. Более 100 страниц из содержательной части диссертации (158 страниц) несут следы некорректного цитирования. Причем, если у источника ее copy&paste аккуратно даются ссылки на первоисточники, то Ирина Петровна их столь же аккуратно отбрасывала — видимо, по незнанию, что такое этика науки.

Лидия Пушкова

1. минобрнауки.рф/лица/288

2. wiki.dissernet.org/wsave/PotehinaIP2012.html

3. rosvuz.dissernet.org/dissovet/125640

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