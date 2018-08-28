Будни копипейста в Министерстве просвещения
Мы, наверное, уже привыкли, что авторы фальшивых диссертаций с фальшивыми учеными степенями трудятся на высоких постах в Госдуме и Совете Федерации, в министерствах и университетах. Но когда автор «красочной» диссертации становится заместителем министра просвещения, то тут всё же перехватывает дух. Как же так? Как его взяли на эту должность? Ведь этот человек призван олицетворять собой этику науки и образования. Итак, знакомьтесь: Ирина Петровна Потехина — с января 2018 года замминистра образования и науки Ольги Васильевой [1].
Как сообщается на сайте министерства [1], будущий зам в 1982 году окончила Ленинградский институт текстильной и легкой промышленности, а в 2003-м — Академию государственной службы в Санкт-Петербурге. Свой трудовой путь начинала (1985–1988) как специальный корреспондент газеты «Смена», с 1990 по 2001 год прошла путь от собкора «Комсомольской правды» по Северо-Западу до гендиректора ЗАО «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге. С 2001 по 2003 год была вице-губернатором и членом правительства Санкт-Петербурга. С 2004 по 2005 год — генеральным директором издательской компании «Проф-Медиа Принт», а с 2005-го по 2012-й работала исполнительным вице-президентом, членом правления АФК «Система». С 2012 по 2015 год Ирина Потехина — помощник полпреда в Центральном федеральном округе.
Как раз в период работы в АФК «Система» Ирина Петровна, видимо, подготовила, а 21 декабря 2012 года защитила диссертацию «Влияние информационно-коммуникационных факторов на экономический рост в современной России» на степень кандидата экономических наук (специальность 08.00.01) [2].
Диссертационный совет 212.241.02 Саратовского государственного социально-экономического университета, в котором состоялась защита, к настоящему времени уже закрыт. По данным «Диссернета», в нем были утверждены 64 «красочные» защиты, а четыре члена диссовета стали «героями» копипейстного фронта [3].
Судя по экспертизе «Диссернета» [2], свою диссертационную работу Ирина Потехина умело склеила из 13 разных источников, копируя по 1–5 страниц из каждого. Более 100 страниц из содержательной части диссертации (158 страниц) несут следы некорректного цитирования. Причем, если у источника ее copy&paste аккуратно даются ссылки на первоисточники, то Ирина Петровна их столь же аккуратно отбрасывала — видимо, по незнанию, что такое этика науки.
Лидия Пушкова
1. минобрнауки.рф/лица/288
2. wiki.dissernet.org/wsave/PotehinaIP2012.html
3. rosvuz.dissernet.org/dissovet/125640
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Метки: #261, «Комсомольская правда», Диссернет, диссертация, Ирина Потехина, Лидия Пушкова, научная этика, Ольга Васильева, плагиат
Это, имхо, конечно несколько приятнее, нежели, если бы место получила, к примеру, госпожа У. Скойбеда (у главреда Сунгоркина, полагаю, достаточно подобных типа «лиц»).
Но — не намного, ибо базовое образование замминистра не имеет ничего общего с реальным педагогическим процессом. Впрочем, базовое образование (насколько я понял — дирижерско-хоровой факультет педвуза, может по страшной московской жаре ошибся — Л.К.) вышестоящего начальника / начальницы так же вызывает некоторые вполне себе обоснованные опасения.
Л.К.
да что ж у них эти гнезда на головах вечно. Похоже, что-то изменится к лучшему, когда у них появится хотя бы немножечко эстетического вкуса. А там, может, писать научатся...
зря наезжаете. сейчас именно такие востребованы на высоких постах. без знаний. без принципов. способные сделать что угодно и с кем угодно по команде «фас» сверху. так что обе мадам — министр и зам — на своих местах.
Больно уж места значимые для общества в целом и его перспективного развития.
В одном Вы, Коллега, правы. По всей видимости, в других ведомствах и подразделениях с подбором и расстановкой кадров — не лучше. Например вот:
Л.К.
"По всей видимости, в других ведомствах и подразделениях с подбором и расстановкой кадров — не лучше. " О да! Сиё чудо, косплеящее латиноамериканских «горилл» из советской пропаганды, тому пример.
Л.К.
1. А копипейст уже вошёл в Ру.Википедию, как «заячий» метод Хэйра?
2. Ура! Нашёлся в Викисловаре.
Вот только верится с трудом, что копипаст и копипейст суть точные синонимы.
Мы ведь различаем менеджеров и менагеров.
3. Не кажется ли вам, что Копипейст = копипаст менагера, а Копипаст = извинительный копипейст?
Мало ли что Би-би-си переводит «copy-paste» как «копипэйст»,
www.bbc.com/russian/inter...ostorozhno_audio
а английский и американский «paste» траскибируются в словарях как «peist»
Копипаст и копипаста звучат по-русски менее обидно.
Министр просвещения богослов, её зам текстильщик-журналист из Комсомольской «правды», министр науки экономист, а накрыто всё это уголовщиной за оскорбление чувств верующих. «Ведущие учёные», приезжайте!
Последняя фраза. В ней вся суть.
Л.К.