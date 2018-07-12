Математическую олимпиаду выиграли школьники из США, России и Китая

5 золотых и 1 серебряную медали получили российские школьники на 59-ой международной математической олимпиаде в Румынии (3 -14 июля 2018). В неофициальном командном зачете первое место заняла команда США, наши – на втором месте, команда КНР – на третьем. Об этом говорится в телеграм-канале «Непрерывное математическое образование» и на сайте IMO.

Следующая, 60-я олимпиада, пройдет в 2019 году в Великобритании, а 61-я, в 2020 году, в России. Лучший результат среди россиян показал Марат Абдрахманов (Челябинская область), набравший 39 баллов из 42 возможных (4-ое место в индивидуальном рейтинге на олимпиаде). Он решил все задачи, но самую последнюю не до конца (7 7 7 7 7 4). Напомним, что максимальный балл за каждую решенную задачу равен 7.

Золотые медалисты из России таковы: Артур Герасименко (Москва) набрал 35 баллов (7 7 0 7 7 7), Владимир Петров из Санкт-Петербурга – 34 балла (7 7 3 7 6 4), Станислав Крымский из Санкт-Петербурга – 32 балла (7 7 1 7 7 3) и Егор Рябов из Москвы – 31 балл (7 7 0 7 7 3).

Серебряную медаль получил Сергей Лучинин из Кировской области – 30 баллов (7 7 0 7 7 2).

У сборной США 5 золотых и 1 серебряная, как и у России, но американец James Lin полностью решил все задачи (7 7 7 7 7 7). Другие ребята из американской команды набрали 40, 36, 34, 31 и 29 баллов.

Cборная КНР получила 4 золотых и две серебряных медали, выступив хуже, чем в 2017 году.

Условия задач на русском языке (в 1 и 2 день олимпиады):

На фото Н. Ягодной из блога МЦНМО слева направо: Марат Абдрахманов (Челябинская область), Сергей Лучинин (Кировская область), Владимир Петров (Санкт-Петербург), Артур Герасименко (Москва), Егор Рябов (Москва), Станислав Крымский (Санкт-Петербург) и руководители: Кирилл Андреевич Сухов, главный тренер (крайний слева) и Максим Яковлевич Пратусевич (крайний справа).

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