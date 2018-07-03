Пенсионный фонд околпачивает лауреатов премии Правительства РФ

Юридическая казуистика и бюрократическая волокита приводят к тому, что пожилые лауреаты премии Правительства РФ в области науки и техники из разных городов России в последние месяцы вынуждены добиваться оговоренной в законе выплаты надбавки к пенсии через суды, которые далеко не всегда выносят справедливое решение. Есть основания предположить, что сотрудники Пенсионного фонда заинтересованы в противозаконной экономии государственных средств, и речь идет не просто о сбоях системы, а о циничной мошеннической схеме.

В феврале 87-летний Владислав Николаевич Борисов, сотрудник отдела мощных лазеров Троицкого института инновационных и термоядерных исследований (ТРИНИТИ), вышел на пенсию после 63 лет непрерывного трудового стажа.

Еще в сталинские годы Владислав Николаевич окончил с серебряной медалью школу в Казани, где его отец был начальником порохового завода, поступил на моторостроительный факультет Казанского авиационного института. Он защитил диссертацию по газодинамике под руководством знаменитого инженера-конструктора Георгия Сергеевича Жирицкого (в честь которого назван кратер на Луне), работал в расчетно-исследовательском отделе местного опытно-конструкторского бюро, впоследствии был переведен в Троицк и принимал участие в создании мощных лазеров. В 1997 году он получил премию Правительства РФ в области науки и техники за разработки в интересах оборонного комплекса.

Владислав Николаевич выглядит гораздо моложе своих лет: он долго занимался туризмом и альпинизмом, играл в бадминтон и теннис, в течение пяти лет был чемпионом Казани по баскетболу. Но, по его словам, последние три месяца лишили его душевного равновесия и состарили больше, чем все предыдущие годы. Всё это время он обивает пороги казенных учреждений, тщетно пытаясь доказать свое право на получение надбавки к пенсии, положенной лауреатам государственных премий.

Дальнейшее по степени абсурда перекрывает самые зловещие фантазии Франца Кафки, но, к сожалению, всё это чистая правда.

Из протокола Комиссии по рассмотрению вопросов реализации пенсионных прав граждан № 1343 от 01.03.2017 г. (sic! — Ред.) Главного управления ПФР №4 по г. Москве и Московской области. «Пунктом 2 статьи 1 Федерального закона от 04.03.2002 г. № 21-ФЗ „О дополнительном материальном обеспечении граждан РФ за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией“ установлен перечень премий, дающих право на получение ДМО. Согласно перечня (sic! — Ред.) право имеют: лауреат Ленинской премии, лауреат Государственной премии СССР, лауреат Государственной премии РСФСР и лауреат Государственной премии Российской Федерации. Комиссия рекомендует: отказать Борисову В.Н. в установлении выплаты ДМО в соответствии с Федеральным законом от 04.03.2002 г. № 21-ФЗ, так как „Премия Правительства Российской Федерации“ не поименована в перечне».

Этот документ заслуживает самого пристального внимания. Во-первых, он составлен на редкость небрежно, если не сказать безграмотно: члены комиссии, вероятно, изобрели машину времени, и рассмотрели заявление Владислава Николаевича за год до того, как оно было подано, а потом вообще перенеслись в XIX век, когда родительный падеж после предлога «согласно» еще был литературной нормой. Во-вторых (если говорить серьезно), члены комиссии просто-напросто переписали закон в своих корыстных интересах.

Тот самый пункт 2 статьи 1 Федерального закона № 21-ФЗ на самом деле предписывает, что дополнительное материальное награждение назначается «лауреатам Ленинской премии, лауреатам государственных премий СССР и лауреатам государственных премий Российской Федерации (РСФСР)» [1]. Не «Государственной премии РФ» (в единственном числе, с большой буквы), а «государственных премий РФ» (во множественном числе, с маленькой буквы).

Более того, все эти премии подробно перечислены в специальной телеграмме Министерства труда и социального развития РФ и Пенсионного фонда РФ от 12 апреля 2002 года «О разъяснениях к Федеральному закону от 4 марта 2002 года № 21-ФЗ» [2]. В этом перечне черным по белому указана та самая премия Правительства Российской Федерации.

Казус в том, что в постановлении Минтруда России от 6 августа 2002 года № 53 (ред. от 17 февраля 2015) «Об утверждении перечня документов, необходимых для назначения дополнительного ежемесячного материального обеспечения граждан РФ» в перечень входит «постановление Правительства РФ о присуждении премии Правительства РФ и присвоении звания лауреата» [3], но в новом приказе Минтруда от 20 марта 2018 года № 172н это постановление признается утратившим силу, а диплом лауреата премии Правительства РФ уже не упомянут [4]. (Заметим, что протокол комиссии датирован 1 марта, то есть не исключено, что машина времени позволяла путешествовать еще и в будущее.)

В то же время в пункте 24 приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 июня 2017 года № 520н (который, насколько нам известно, никем не отменен) премия Правительства РФ все-таки фигурирует [5].

Таким образом, открыто и ясно отмена надбавки к пенсии за премию Правительства РФ нигде официально не указана.

Сотрудница Пенсионного фонда, вручившая диковинный протокол Владиславу Борисовичу, с непроницаемым лицом посоветовала обращаться в суд. Троицкий районный суд рассмотрел обращение за три дня и перенаправил истца в Люблинский районный суд «по местонахождению ответчика». Это решение шло по почте около месяца. Дата заседания Люблинского районного суда на данный момент неизвестна.

Отдельно стоит отметить, что за официальным подтверждением того, что премия действительно была присуждена, Владислав Николаевич вынужден был лично отправиться сначала в Государственный архив, а потом напрямую в Белый дом. Нет документа, нет и человека, как говорил один из бесов в свите Воланда.

Олег Владиславович, сын Владислава Николаевича, стал разыскивать похожие случаи в открытой базе судебных решений и обнаружил, что с октября 2017 по июнь 2018 года в разных городах России прошло по меньшей мере девять судебных заседаний, где лауреаты премии Правительства РФ пытались отстоять свои права.

Как минимум в шести случаях суд встал на сторону истца: Чебаркульский городской суд Челябинской области [6], Калужский районный суд Калужской области (2 иска) [7, 8], Октябрьский районный суд города Красноярск [9], Индустриальный районный суд города Ижевск Удмуртской Республики [10], Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга [11]. В частности, суды удовлетворили иски двух лауреатов 1996 года: Виталия Константиновича Ребонэ, ст. науч. сотр. Российского научного центра «Прикладная химия» (премия за разработку и создание новой техники) и В. П. Клементьевой, ветерана предприятия «Ижевский механический завод» (премия за разработку и постановку на серийное производство гаммы моделей гражданского и служебного оружия).

Но, вопреки закону и здравому смыслу, как минимум в трех случаях усилия не увенчались успехом. Ленинский районный суд города Уфы отказал в удовлетворении иска [12], а Вологодский областной суд [13] и Калининградский областной суд [14] при подаче апелляции подтвердили отрицательное решение нижестоящей инстанции.

Вот характерная цитата:

«Правовая позиция, изложенная в иске и в апелляционной жалобе, сводится, по сути, к тому, что премия Правительства Российской Федерации является государственной премией. С обоснованностью такой позиции согласиться нельзя.

Телетайпограмма Министерства труда и социального развития Российской Федерации и Пенсионного фонда Российской Федерации от 12 апреля 2002 года, содержащая разъяснения относительно того какие премии следует считать государственными, не прошла регистрацию в Минюсте РФ, не является нормативным актом и не может явиться правовым основанием для удовлетворения заявленного иска» [14].

Абсурд! Премия Правительства РФ не является государственной? Неужели это частная премия? И как быть с приказом № 520н?

Не дожидаясь начала суда, Олег Владиславович подал жалобу в Администрацию президента, но оттуда его перенаправили в Минтруда, а уже оттуда снова в Пенсионный фонд. Круг замкнулся.

О мытарствах Владислава Николаевича и казуистическом механизме с подменой «государственных премий» на «Государственную премию» редакции стало известно от Александра Алексеевича Васелёнка, начальника одной из лабораторий отдела мощных лазеров института ТРИНИТИ, экс-депутата Троицкого горсовета, также лауреата премии Правительства РФ в области науки и техники за 1997 год.

— Это настоящее наперсточничество! — говорит Александр Алексеевич. — На мой взгляд, действия сотрудников Пенсионного фонда подпадают под компетенцию статьи Уголовного кодекса № 159 «Мошенничество». Судя по идентичности обоснований отказов в предоставлении надбавок и заурядным задержкам выплаты пенсий по всей стране, мы имеем дело с хорошо срежиссированным сценарием экономии средств.

Редакция газеты «Троицкий вариант — Наука» обещает следить за развитием событий и в случае необходимости направить официальный запрос в Пенсионный фонд и другие инстанции.

Мы просим всех лауреатов премии Правительства РФ, пострадавших от казуистики сотрудников Пенсионного фонда, сообщить по электронной почте в редакцию газеты и автору этой заметки: info@trv-science.ru, alexey.ognyov@gmail.com.

Алексей Огнёв

1. base.garant.ru/184227/

2. base.garant.ru/184485/

3. base.garant.ru/184902/

4. base.garant.ru/71934072/

5. www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71645060/

6. судебныерешения.рф/32033220

7. судебныерешения.рф/32206608

8. судебныерешения.рф/33109232

9. судебныерешения.рф/32859134

10. судебныерешения.рф/33026624

11. судебныерешения.рф/33288657

12. судебныерешения.рф/34117721

13. судебныерешения.рф/34642202

14. судебныерешения.рф/33590173

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Связанные статьи

(3 оценок, среднее: 4,67 из 5)

оценок, среднее:из 5)