Уважаемая редакция!

Закончилась пора зачетов, экзаменов, защит, а к стенам вузов уже приближается новое поколение юношей и девушек, жаждущих знаний. В общем, покой нам только снится. Тем не менее и в научно-образовательной сфере лето — это пора отпусков, затишья. Патриотично настроенные граждане разъезжаются по дачам, где занимаются выращиванием сельскохозяйственных культур, укрепляя продовольственную безопасность Родины.

Безусловно, так поступлю и я: осяду на даче и буду взращивать культуры. Не нужен мне берег турецкий, и Африка мне не нужна. Замечу, однако, что дачи — это не просто элемент продовольственной безопасности, но и важный социокультурный элемент нашей жизни. Вечерние посиделки с соседями — это, так сказать, определенные духовные скрепы, скрепляющие нас в единый народ.

А поскольку наутро после вечерних посиделок заниматься сельскохозяйственными работами не очень сподручно, то у меня появляется время, чтобы подумать над вопросами государственной и общественной жизни, провести их глубокий анализ. Тем более и общий эмоциональный фон соответствует серьезности задачи.

Но в этом году привычный ход дел был нарушен — в самом положительном смысле — чемпионатом мира по футболу, проходящим в нашей стране. Разноплеменные толпы болельщиков заполонили одиннадцать российских городов, включая две столицы. Прекрасная организация турнира, радостные лица, общение между народами, несмотря на все особенности этого процесса, обсуждающиеся в прессе, — настоящий праздник. Праздник, который посрамил зарубежных борзописцев, предрекавших всевозможные ужасы всем, кто рискнет посетить нашу страну.

Главной, однако, радостью стала игра нашей сборной. Фантастическая победа над саудитами — 5:0, победа над Египтом и, наконец, то, что я не могу назвать иначе, чем чудо в Лужниках, — победа над Испанией, сильной сборной, которая выигрывала и чемпионат мира, и чемпионат Европы. Мы вышли в четвертьфинал!

Какие уроки мы можем извлечь из этого, дорогие коллеги? Нужно обратить внимание на тактику, которая привела нас к победе. Большую часть игры мы провели в глубокой обороне, мы бились и держались зубами. И именно такая тактика оказалась выигрышной! Никто не верил в нашу победу, все ставили на более сильных, но мы выиграли.

А представьте себе, что было бы, если бы мы пытались всё время активно атаковать и идти вперед? Думаю, это был бы впечатляющий провал.

Думаю, то же верно и в отношении науки и научно-технологического развития. Да, мы уступаем ведущим странам в уровне исследований и финансирования науки, и некоторые горячие головы предлагают бежать за ними, наращивать финансирование, в общем, прямолинейно соревноваться.

Боюсь, что при таком подходе ситуация окажется столь же плачевной, как в случае попытки атакующей игры против сборной Испании: не по Сеньке шапка. Поэтому, убежден, нам нужно держаться глубоко в обороне, не растрачивая попусту усилия и ресурсы. Сидим в засаде, не высовываемся, ждем своего часа, так сказать, серии пенальти, а потом закатываем победный мяч в ворота соперников.

Нет, я всё понимаю, план хорош, но не до конца продуман. Мне коллега в ответ на его изложение рассказал древний советский анекдот.

— Чем прославился Кутузов?

— Он заманил французов под Москву и дождался сорокаградусных морозов.

— Чем прославился Жуков?

— Он заманил немцев под Москву и дождался сорокаградусных морозов.

— А чем прославился Ясир Арафат?

— Он заманил израильтян в Палестину и дожидается сорокаградусных морозов.

Конечно, можно ерничать, но чудо в Лужниках показывает единственный для нас путь к победе над более развитым соперником. А детали нужно додумывать и дорабатывать.

В общем, кто как, а я предстоящим летом буду усиленно общаться с соседями по даче летними вечерами, а наутро — усиленно работать над прорывными предложениями по разработке национального проекта по науке. Надеюсь, чиновники последуют моему примеру и также усиленно поработают этим летом.

Ваш Иван Экономов

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Связанные статьи

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

оценок, среднее:из 5)