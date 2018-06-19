Вкус победы

Уважаемая редакция!

Самое важное, что случилось со страной в последние дни — да что там дни, месяцы, если считать с марта, — это, конечно, триумфальная победа сборной России над нашими саудовскими друзьями по нефтебаррелю. 5:0, коллеги, — это счет, которого не ожидали не только записные злопыхатели, но даже патриотически настроенная публика. Это счет, который золотыми буквами впишет нашу сборную в историю футбола, о котором будут вспоминать не только наши дети, но и наши внуки!

Казалось бы, радость от великой победы должна быть общенародной и непоколебимой, но находятся люди, с позволенья сказать наши сограждане, которые пытаются в бочке меда нашей жизни выискать свою любимую ложку дегтя. Найти эту ложку можно с трудом, но при желании, конечно, можно. А поскольку желание есть, то сограждане нашли эту ложку. Повышение пенсионного возраста.

Да, наше правительство приняло решение о повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Очень разумное и выверенное решение: принятые много десятков лет назад пороги для выхода на пенсию были ориентированы на совсем другие жизненные реалии. С тех пор продолжительность жизни значительно увеличилась, а рождаемость упала. Пенсионеров становится всё больше и больше, отношение числа пенсионеров к числу трудоспособных граждан всё растет. Поэтому единственной возможностью сохранить пенсионную систему в состоянии равновесия остается повышение пенсионного возраста.

Но нет, рациональные доводы на нашу публику не действуют, она кричит, что работающих людей грабят, что обижают женщин, для которых пенсионный возраст повышают аж на целых восемь лет. Помилуйте, господа, но женщины ведь живут гораздо дольше мужчин, они хоронят нас и потом отлично проводят время в компании своих подруг! С чего бы государству спонсировать их приятное времяпрепровождение?

Но наши люди склонны действовать из корыстных соображений, не считаясь с интересами государства. Им бы содрать с общества и государства лишнюю копейку, а там хоть трава не расти. Ну и, конечно, бухтят всякие политиканы и профсоюзы. Запретить бы их всех, как подрывные организации, ставящие палки в колеса развитию нашей экономики!

Как ни странно, даже отдельные либералы выступают против повышения пенсионного возраста: мол, в наступающей постиндустриальной экономике роботы вытеснят людей, поэтому возникнет вопрос о том, как занять имеющееся народонаселение. И он станет еще более серьезным при поднятии пенсионного возраста. Опять же, говорят либералы, бюджет сэкономит деньги на трансфертах в Пенсионный фонд только для того, чтобы направить их всяческим Ротенбергам и Тимченко на «Силы Сибири» и мосты на Сахалин.

Друзья мои! Мосты и трубопроводы — это непосредственные вложения в развитие нашей экономики. А Ротенберги и Тимченко, в отличие от Дерипаски и Абрамовича, вкладывают деньги не в яхты и «Челси», а в экономику нашей страны. И если что-то страшно санкционное с нами случится, они непременно придут на помощь России.

Но это общие рассуждения, а особенно странно жаловаться на повышение пенсионного возраста ученым, для которых работа — это счастье. Вот посмотрите на РАН: расцвет приходится у ученых на 60, 70, 80 лет — именно в этом возрасте наступает подлинная зрелость и величие, они начинают определять приоритеты и проводить экспертизу, награждать друг друга всякими наградами.

Если уж упомянул Академию. И там всё не гладко, и академики нашли свою ложку дегтя. Мол, в президентский законопроект, расширяющий права РАН, правительство внесло свои поправки, которые выхолащивают президентскую инициативу. Академики жалуются, что президентский законопроект давал РАН право согласовывать или не согласовывать решения о ликвидации или реорганизации научных учреждений, а правительство предлагает РАН не согласовывать, а «рассматривать» такого рода решения. Академики говорят, что это уничтожает правило «двух ключей», что рассматривать можно только витрину или картину, что это снижает функционал Академии. Жаль, конечно, огорчать крупных ученых, но функционал Академии был урезан еще пять лет назад, и пора бы к этому привыкнуть, перестать мучиться фантомными болями отрезанных институтов.

Сконцентрируйтесь на позитиве, господа академики: на пенсию вы уже вышли, а повышенная стипендия вполне позволяет рассматривать витрины. Не говорю уже о том, что мы обыграли саудитов!

Ваш Иван Экономов

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