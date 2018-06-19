Длинный список премии «Просветитель» — 2018
- Владимир Алпатов. Языкознание. От Аристотеля до компьютерной лингвистики. М.: Альпина нон-фикшн, 2018.
- Ольга Арнольд. Люди и звери: мифы и реальность. М.: Альпина нон-фикшн, 2018.
- Ольга Астапова. Истоки сакрализации власти. Священная власть в древних царствах Египта, Месопотамии, Израиля. М.: Рипол-классик, 2017.
- Софья Багдасарова. Омерзительное искусство. Юмор и хоррор шедевров живописи. М.: Эксмо, 2018.
- Катерина Беленкина, Илья Венявкин, Анна Немзер, Татьяна Трофимова. Музей 90-х. Территория свободы. М.: НЛО, 2016.
- Денис Горелов. Родина слоников. М.: Флюид ФриФлай, 2018.
- Леонид Гохберг (главный редактор). Атлас технологий будущего. М.: Издательская группа «Точка». Издательство «Аль-пина Паблишер», 2017.
- Станислав Дробышевский. Байки из грота: 50 историй из жизни древних людей. М.: Альпина нон-фикшн, 2018.
- Евгений Жаринов. Лекции о зарубежной литературе. От Гомера до Данте. М.: АСТ, 2018.
- Андрей Журавлев. Сотворение земли. Как живые организмы создали наш мир. М.: Альпина нон-фикшн, 2018.
- Сергей Зотов, Михаил Майзульс, Дильшат Харман. Страдающее Средневековье. М.: АСТ, 2018.
- Владислав Иноземцев. Несовременная страна. Россия в мире XXI века. М.: Альпина Паблишер, 2018.
- Борислав Козловский. Максимальный репост. Как соцсети заставляют нас верить фейковым новостям. М.: Альпина Паблишер, 2018.
- Борис Колоницкий. #1917 Семнадцать очерков по истории Российской революции. СПб.: Издательство Европейского университета, 2018.
- Аркадий Курамшин. Жизнь замечательных устройств. М.: АСТ, 2018.
- Иван Курилла. Заклятые друзья. История мнений, фантазий, контактов, взаимо(не)понимания России и США. М.: НЛО, 2018.
- Александр Панчин. Защита от темных искусств. Путеводитель по миру паранормальных явлений. М.: Corpus,
- Сергей Парновский. Как работает Вселенная. Введение в современную космологию. М.: Альпина нон-фикшн, 2018.
- Ирина Позднякова. Любительская Астрономия. М.: АСТ, 2018.
- Алексей Савватеев. Математика для гуманитариев. Живые лекции. М.: Университет Дмитрия Пожарского, 2017.
- Амиран Урушадзе. Кавказская война. Семь историй. М.: НЛО, 2018.
- Дмитрий Швидковский. От мегалита до мегаполиса. Очерки истории архитектуры и градостроительства. М.: Кучково поле, 2018.
- Ирина Якутенко. Воля и самоконтроль. Как гены и мозг мешают нам бороться с соблазнами. М.: Альпина нон-фикшн, 2018.
- Сергей Ястребов. От атомов к древу: Введение в современную науку о жизни. М.: Альпина нон-фикшн, 2018.
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