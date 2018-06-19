16 мая 2018 года в Киеве умер замечательный математик Сергей Коляда (род. в 1957 году), с 2006-го по 2014-й возглавлявший Киевское математическое общество и многое сделавший для сотрудничества ученых наших двух стран. Гл. науч. сотр. Санкт-Петербургского отделения МИАН Анатолий Вершик написал о нем следующее:

«Сергей Коляда в 2006 году создал и до 2014 года возглавлял Киевское математическое общество, с присущей ему энергией стараясь организовать работу общества в современном стиле. Его связи с европейскими математическими центрами помогали в этом. Наши контакты тоже были связаны с этим. Последний раз я приехал в Киев отчасти по его приглашению для доклада на заседании общества в мае 2014 года. Киевским математикам будет остро не хватать инициатив С. Коляды. Надеюсь, что его имя не будет забыто».

Президент Московского математического общества Виктор Васильев направил профессору Анатолию Никитину, президенту Киевского математического общества, следующее письмо:

«Глубокоуважаемый президент, примите наши искренние соболезнования в связи с преждевременной смертью замечательного математика и человека, неутомимого труженика Сергея Фёдоровича Коляды. Я уверен, что его мудрость, твердость и энергия, его служение своему делу и стране, его светлая улыбка не будут забыты и будут приносить добро еще многие годы. Передайте наши искренние соболезнования родным и друзьям Сергея Фёдоровича, Киевскому математическому обществу, всем украинским математикам».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Связанные статьи

(Пока оценок нет)

(Пока оценок нет)