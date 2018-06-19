ЭС ВАК проголосовал против главы ЦИК Башкирии

Конечно, мы давно подозревали, что в некоторых избирательных комиссиях сидят жулики, но как же приятно, когда это удается подтвердить документально! 15 июня 2018 года экспертный совет по политологии рекомендовал лишить докторской степени председателя ЦИК Башкирии Хайдара Валеева [1].

Биография у этого видного деятеля Башкирии вполне выдающаяся. По образованию он агроном, заслуженный работник сельского хозяйства Республики Башкортостан. Сразу после окончания института пошел по карьерной лестнице в родной республике (секретарь парткома, слушатель ВПШ, замглавы администрации района, замминистра сельского хозяйства, начальник управления в Администрации Президента, наконец, председатель ЦИК). При такой загрузке — научный рост, сначала в Башкирском филиале РАНХиГС, потом в Башкирском государственном университете: 2006 год — кандидатская по юридическим наукам, 2011 год — докторская по политическим наукам! Ну просто человек-оркестр!

«Диссернет», однако, уже давно присмотрелся к двум диссертациям главы Центризбиркома. Кандидатская диссертация [2], по мнению экспертов «Диссернета», на 80% списана с диссертации И. Д. Гимаева, защищенной годом ранее. Более того: оказалось, что научным руководителем на защите диссертации Валеева был А. Д. Керимов [3] — также хороший знакомый «Диссернета», участник (в качестве научного руководителя или оппонента) шести липовых защит. Но самое интересное в данной ситуации обстоятельство состоит в том, что он же был оппонентом на защите диссертации-источника. Спрашивается, как же он не заметил 80% совпадений?

Прошло пять лет, наш герой вошел в ЦИК Башкирии — и обратился к политическим наукам. Докторская диссертация [4], по мнению экспертов «Диссернета», уже не сводится к примитивному копированию одной чужой работы: был проделан изрядный труд по компиляции текста из трех чужих диссертаций. Масштабные заимствования обнаружены на 313 страницах из 424, включая целый раздел под названием «Научная новизна». Защита, однако, прошла триумфально [5]! Все ее участники — добрые старые знакомые «Диссернета», соревнующиеся между собой по числу кейсов участия в липовых защитах: Н. П. Медведев [6] — 8 кейсов, опять А. Д. Керимов — 6 кейсов, В. В. Гайдук [7] — своя почти полностью списанная диссертация плюс 2 кейса участия, В. Ю. Зорин [8] — 2 кейса.

По кандидатской диссертации десятилетний срок давности для попытки лишения степени истек, однако «Диссернет» подал ЗоЛУС на докторскую диссертацию. В декабре прошлого года диссовет при СПбГУ рекомендовал лишить Валеева докторской степени. Ну а дальше вы уже знаете: экспертный совет по политологии это решение поддержал. Посмотрим, что скажет президиум ВАК -обычно он соглашается с решением экспертного совета, если не вмешивается политическая составляющая. В любом случае спасти репутацию председателя ЦИК Башкирии как честного человека уже вряд ли удастся даже президиуму ВАК.

Лариса Мелихова

1. rosvuz.dissernet.org/person/119768

2. wiki.dissernet.org/wsave/ValeevKhA2006.html

3. rosvuz.dissernet.org/person/86286

4. wiki.dissernet.org/wsave/ValeevKhA2011.html

5. youtube.com/watch?v=xlU4E6M6uIw

6. rosvuz.dissernet.org/person/54947

7. rosvuz.dissernet.org/person/100466

8. rosvuz.dissernet.org/person/103722

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