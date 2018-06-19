Борис Штерн в «Фейсбуке», 17 июня 2018 года

Сегодня обидел чуть ли не ползала на «Ученые против мифов — ПРОФИ», выдвинув следующие тезисы в докладе про миссию просветителя:

1. Не надо прогибаться под изменчивый мир и массовую аудиторию;

2. Целевая аудитория — «ботаники», «очкарики», «яйцеголовые» — мыслящее меньшинство всех возрастов и сословий;

3. Эта публика требует серьезного разговора. Пытаясь заигрывать с ширнармассами средствами попсы, вы можете показаться идиотом своей естественной аудитории.

Вопросы показали, что часть народа не понимает этих тезисов, а часть восприняла как наезд (наверное, справедливо). Похоже, что средства заигрывания с широкими массами как раз обсуждались до меня.

После доклада ко мне подошли ребята из «Архэ» — Алексей Сивухин и Ксения Теплякова— со словами: «Ну наконец-то это кто-то сказал», и предложили устроить рубку по данному вопросу в «Архэ» грядущей осенью. Я двумя руками за.

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