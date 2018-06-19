Борис Штерн в «Фейсбуке», 17 июня 2018 года
Сегодня обидел чуть ли не ползала на «Ученые против мифов — ПРОФИ», выдвинув следующие тезисы в докладе про миссию просветителя:
1. Не надо прогибаться под изменчивый мир и массовую аудиторию;
2. Целевая аудитория — «ботаники», «очкарики», «яйцеголовые» — мыслящее меньшинство всех возрастов и сословий;
3. Эта публика требует серьезного разговора. Пытаясь заигрывать с ширнармассами средствами попсы, вы можете показаться идиотом своей естественной аудитории.
Вопросы показали, что часть народа не понимает этих тезисов, а часть восприняла как наезд (наверное, справедливо). Похоже, что средства заигрывания с широкими массами как раз обсуждались до меня.
После доклада ко мне подошли ребята из «Архэ» — Алексей Сивухин и Ксения Теплякова— со словами: «Ну наконец-то это кто-то сказал», и предложили устроить рубку по данному вопросу в «Архэ» грядущей осенью. Я двумя руками за.
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Метки: #256, Facebook, «Ученые против мифов», Алексей Сивухин, аудитория, блогосфера, Борис Штерн, доклад, Ксения Теплякова, мнение, популяризация науки, просвещение, разговор, тезисы, центр «Архэ»
Типичная позиция большинства специалистов. И невдомёк вам, что именно эти массы рожают и воспитывают ваших потенциальных коллег, именно этим массам пудрят мозги разного рода астрологи, гадалки, церковники и прочие мракобесы. Конечно, можно долго размышлять на тему определённых животных и бисера. Замыкайтесь и дальше в своей башне из слоновой кости. Кто знает, может быть через поколение эта самая масса в лучшем случае откажется вас кормить, а в худшем — подпалит вашу башню. Ибо масса просто не будет понимать, на что вы нужны и на кой она платит налоги на ваше содержание. И уж само собой, те самые потенциальные очкарики и ботаники пойдут, скорее в астрологи и священники, чем в учёные, ибо там всё понятно, да и денежно.
Прошу прощение, наболело... Просто зло берёт, когда, например, родитель 10-классника спрашивает про популярную книгу по астрономии, а ему советуют дать сыну статью из какого-ниб Nature. Ага, как же, пойдёт после этого сынок на астронома... Или в отзыве на популярную книгу сказануть — что в ней, дескать, ничего нового и интересного для специалиста...
Насколько же большинство специалистов не понимают роли и смысла научно-популярной литературы. И как хорошо, что всё таки находятся те немногие, которые самоотверженно рассказывают о том, как устроен наш мир обычным, а не жаргонным языком, пытаются объяснить такие вещи, которые и специалисты не все понимают. Читая их книги, понимаешь, насколько то, что нас окружает, богаче и интереснее любой, даже самой талантливой, выдуманной фэнтезятины. Так что, уважаемые популяризаторы науки, забейте на злопыхания злопыхателей, мы с нетерпением ждём от вас новых книг, лекций, статей...
Михаил, вы абсолютно правы! Яйцеголовых не нужно просвещать, они уже просвещены! Обучать нужно тех, кто ещё не обучен. Без обучения тупых людей вообще вся подобная деятельность просто бессмыслненна!
Но все похоже забыли, что взрослые люди, вырасшие тупицами, практически неспособны учиться, а это значит что единственная, подчёркиваю, ЕДИНСТВЕННАЯ целевая аудитория вообще всех популяризаторов — это дети и подростки.
А теперь посмотрите, сколько детей смотрят вообще всех так называемых популяризаторов. Я ровно ноль!
Вы только вдумайтесь, даже Пушной из передачи Галилео, не смотря на то, что распространяет неприятный стереотип о безумии учёных своим сценическим образом, даже он сделал на практике больше будущих учёных, чем все популяризаторы вместе взятые. Так же можно привести пример «Креосана», вот он смог сделать свой контент интересным. Он показывает в том числе и детям практические заметные и бомбастически красивые результаты выбора пути интеллекта, науки и техники, вместо путей футбола, рэпа и тому подобных гадостей, которые сейчас популярны у детей. А знаете почему эти гадости популярны? Да потому что они за деньги накручены и попали в топ ютуба, а также опять за деньги показываются по телевизору. Это значит что управлять популярными темами среди детецйй оччень легко, достаточно создавать интересный контент! И вот пока популяризаторы не научатся делать видео хотя-бы уровня Креосана по критерию привлекательности для детей, и пока эти видео не начнут присутствовать в топе ютуба — современная ситуация не изменится, а значит и в учёные пойдёт уже не тысячи а единицы современных детей.
Вспомните себя, когда вы решили что-то изучить, сконструировать или самостоятельно почитать? Это точно было не после института, а в школьном и дошкольном возрасте. Вы поди и не вспомните откуда в вас взялась эта тяга, но это очевидно — из передачи очумелые ручки, из фильмов типа робокоп, терминатор, судья дредд и звёздные войны, из гостьи из будущего и москвы-кассиопеи, отроков в космосе, из мультфильмов типа тайны третьей планеты и трансформеров. А сейчас детям вместо таких вещей, стимулирующих правильный интерес, подсовывают гораздо более тупые но более яркие и простые поделия, типа щенячьего патруля и лунтика. Значит вся эта конференция напрасна! Все эти популяризаторы просто бесполезны! Они просто не привлекают внимание единственной целевой аудиотрии, которую стоит просвещать.
И я не вижу способа это изменить. Они жек считают себе самыми умными, но умны они в своей области, а не в педагогике! Как донести до всех популяризаторов, что они в крорне ошиблись со стратегией и им нужно полностью менять вообще всё?