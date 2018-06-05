Светлане Алексиевич — 70!

31 мая 2018 года исполнилось 70 лет лауреату Нобелевской премии Светлане Алексиевич. Публикуем поздравление в ее адрес от Ассоциации «Свободное слово».

Дорогая Светлана Александровна!

Примите самые сердечные поздравления!

Кого-то из нас связывают с Вами давние дружеские отношения, кто-то с Вами лично не знаком, но все мы бесконечно счастливы тем, что Вы — с нами. Прежде всего потому, что Вы — прекрасный писатель, создатель уникального жанра, в котором магически соединены документ и поэзия. Ваши книги, заслуженно награжденные более чем значимыми премиями (включая Нобелевскую), — «У войны не женское лицо», «Цинковые мальчики», «Чернобыльская молитва» — классика современной русской литературы, словесный слепок жизни «красного человека».

А «Время сэконд хэнд» — крик его боли и агонии; он уходит в прошлое и опасно резонирует в будущем. Ваши книги связаны с поисками европейской словесности и в то же время продолжают лучшие традиции русского золотого века, с его вниманием к страданиям «маленького человека», униженным и оскорбленным, с его стремлением к идеалу, справедливости и добру. Они открыты миру: благодаря Вам читатели многих стран смогли осмыслить трагический опыт советского эксперимента, понять и почувствовать слезы и мечты, отчаяние и отвагу людей, живших за «железным занавесом», услышать «голоса из хора».

Ваши книги неотделимы от Вашей гражданской и человеческой позиции. И в этом Вы также следуете принципам великой литературы. А значит, на Вас неизбежно обращается ярость тех, кто мечтает возродить тоталитаризм и уничтожить свободное слово и свободное творчество как таковые. Как Вы знаете, это судьба всех великих гуманистов в России, Белоруссии, Украине. И именно Ваше слово и участие в дискуссии дает надежду и силы сопротивляться злу. Даже когда, казалось бы, для надежды нет никаких оснований.

«Свободное слово», совсем молодой проект, возник чуть больше года назад, в ситуации, когда многие структуры, вроде бы призванные защищать независимость высказывания и творчества, забыли о своем предназначении. Это было неизбежностью — собраться, чтобы защищать тех, кого некому защитить. Олег Сенцов, Юрий Дмитриев, Наталья Шарина, журналисты «Новой», Серебренников и «Седьмая студия», многие другие. Мы не всё сумели, но смогли многое. А главное — мы увидели свет. Вы помните молодые лица на Ваших вечерах в Гоголь-центре в Москве и Эрмитаже в Петербурге. Им важны были Ваши слова, они сверяли с Вами свои чувства и мысли. Как это делали и участники встреч Клуба Светланы Алексиевич в Минске. И в других городах и странах. И это — самое главное.

Мы желаем Вам в этот день крепкого здоровья, сил и успехов во всем. Удачи в работе над новыми книгами, которых ждем с нетерпением. И очень надеемся скоро встретиться снова в Москве.

Ваша ассоциация

«Свободное слово»

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