Свадьба в часовне Св. Георгия

Королевская свадьба в прямом эфире — как не соблазниться?.. Мой скромный компьютер послушно показал всё, сохранив цветовую гамму…

Я была однажды в Виндзоре, но мой старинный друг, пожертвовавший ради этой поездки редким свободным днем, не мог даже вообразить такой холод и ветер в начале мая. В результате в часовне Св. Георгия я побывала, но едва ли это значит, что я ее видела: чтобы оценить эту несказанной красоты позднюю готику, надо было бы посидеть там в тишине хоть полчаса…

…Итак, сначала я посмотрела всю нашу трансляцию свадебной церемонии (кстати сказать, показали мало), а потом обратилась к Сети и много чего там нашла. В частности, я узнала, что часовня Св. Георгия находится под прямым покровительством и в юрисдикции Ее Величества королевы Елизаветы II, а одновременно это здание служит главным храмом Ордена Подвязки.

Часовня рассчитана на 800 мест и полностью сохранила все черты, присущие храму эпохи Высокой готики. Залитый светом зал, украшенный золотящимися полотнищами с гербами, выглядит сказочным и становится реальным, когда его заполняет публика. Остальное вы, смею думать, сами видели. На меня наибольшее впечатление произвела естественность поведения героев торжества. Да, это было довольно необычно, но отнюдь не походило на отрепетированный спектакль. А ведь часть подобной церемонии обязательно заранее отрабатывается.

Всё было красиво, но без какой-либо позы; мать невесты выглядела грустной, зато сама невеста обаятельно улыбалась, и шлейф подвенечного платья послушно следовал за новобрачными…

Ревекка Фрумкина

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