На пути прогресса

Уважаемая редакция!

Ученые, преподаватели, студенты по традиции ассоциируются у нас с прогрессом и развитием. Наверное, в таком ви́дении много правды, но не всё так однозначно…

Когда я смотрю на гордый профиль главного здания моего родного университета, когда я вспоминаю великие имена, связанные с ним, — Ломоносов, Лебедев, Колмогоров, Садовничий, Дерипаска и десятки других, — у меня на глаза наворачиваются слезы. Это слезы гордости: я горжусь, что работаю в МГУ! Но когда я читаю некоторые сообщения в СМИ, у меня на глазах слезы. Но это другие слезы — это слезы стыда. Мне стыдно, что я тоже связан с МГУ.

Да, коллеги, такова горькая правда. Именно так порой ведут себя некоторые преподаватели и, еще чаще, студенты моего родного университета. Вот только что я прочел сообщение, что трое студентов МГУ были задержаны за порчу рекламной конструкции, посвященной чемпионату мира по футболу. После возбуждения уголовного дела о вандализме все трое были отпущены из отделения полиции.

Что же сделали эти оболтусы? Написали на рекламной тумбе «Нет фан-зоне» в рамках протестной акции против размещения фан-зоны чемпионата мира по футболу у комплекса университетских зданий.

Читая это, я испытывал жгучий стыд. До каких пор эти бездельники и бузотеры будут дискредитировать высокое звание студента МГУ в глазах российского и мирового сообщества?! Уже несколько месяцев продолжается эта возмутительная возня с протестами против фан-зоны на Воробьёвых горах. Активисты, так сказать, начали загодя вопить, что, мол, впервые в истории чемпионатов мира одна из крупнейших фан-зон расположится на территории университета во время учебного процесса, и впервые в истории чемпионатов мира фан-зона будет располагаться прямо у стен жилого здания, в котором проживает несколько тысяч человек. Де-мол, это будет мешать проведению сессии и всё такое. Студенты писали воззвания, пытались отвлечь от дел самого Виктора Антоновича…

Скандалистам пошли навстречу, с ними встречался вице-премьер правительства, фан-зону отодвинули от главного здания МГУ на 300 метров, сессию переносить не будут. Но они всё не унимаются!

Стыдно, товарищи студенты! Как можно сравнивать несравнимое?! С одной стороны, заурядная проверка знаний у всяких троечников и тусовщиков. С другой — мировой праздник футбола, праздник, который Владимир Владимирович Путин подарил нашему народу! Возможность показать миру гостеприимную и миролюбивую душу нашей страны и, глядишь, добиться ослабления санкций. В общем, мероприятие высшего идейно-политического значения!

Про то, что, мол, болельщики помешают отдыху студентов, помешают студентам готовиться к экзаменам. Эти сказки можно рассказывать журналистам, которые в свою редакцию прямо из глухой деревни приехали, но не мне. Я сам был студентом, пил в общаге, и, поверьте, никакая фан-зона мне бы не помешала.

К сожалению, коллеги, не только представители научно-образовательного сообщества из моего родного университета стоят на пути прогресса. Таких ситуаций можно найти немало. Возьмем для примера Пулковскую обсерваторию. Красавец-Петербург растет, расширяется, петербуржцы и гости северной столицы хотят улучшать свои жилищные условия. А тут нá тебе — обсерватория, защитная зона.

Ну какая может быть обсерватория около большого города, рядом с аэропортом? На звезды нужно смотреть где-нибудь в пустыне Атакама или из космоса. Комиссия РАН во главе с авторитетным астрономом, академиком Юрием Балегой, признала бесперспективность оптических наблюдений в Пулковской обсерватории. Но некоторые несознательные сотрудники всё твердят про ряды наблюдений, продолжающиеся десятилетиями. И ругают директора за то, что он увольняет молодых ученых, не нанимает на работу новых. Да еще намекают, что всё это неспроста — за этим стоят большие деньги.

В общем, астрономы хотят глядеть в свои телескопы, и нет им никакого дела до того, что тысячи граждан России могли бы приобрести квартиры в новых домах. Надеюсь, скоро будет принято окончательное решение о закрытии обсерватории: ряды наблюдений когда еще и кому пригодятся, а квартиры нужны стране уже сейчас. Что же касается намеков на чью-то заинтересованность, то пути прогресса иногда тяжелы и, как говорится, не подмажешь — не поедешь.

Ваш Иван Экономов

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