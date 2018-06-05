Мусор в нашей жизни

ТрВ-Наука обратился к ученым, живущим в разных странах, с просьбой рассказать, что они делают с мусором, как его сортируют (если сортируют), насколько проблема мусора затрагивает их повседневную жизнь. Кроме того, исследователям задали вопрос, что, на их взгляд, может сделать наука в решении проблемы переработки отходов жизни человека на планете Земля.

Великобритания

Валерий Аджиев, гл. науч. сотр. Национального центра компьютерной анимации в Университете Борнмута

Всё, что я делаю в моем многоквартирном доме, — это (в соответствии с требованиями, здесь принятыми) помещаю мусор в три различных пакета и выношу в контейнеры на улице: один — для мусора, который может быть переработан (recycling — бумага, бутылки и пр.), другой — который не перерабатывается (rubbish) и третий — для пищевых отходов (за ним приезжают раз в неделю, в отличие от первых двух — раз в две недели).

Что касается университета, то там все урны, большие и малые (как внутри корпусов, так и снаружи) являются «специализированными» по разным типам мелкого мусора. Что легко видеть на фотографиях.

Германия

Николай Митрохин, историк, социолог религии, социальный антрополог

Раздельный выброс мусора — это новая московская фишка. Скоро уже 13 лет живу в Германии, из этого времени 7 месяцев прожил в Японии. Разделяю, как положено, мусор и там, и там, но спасения человечества в этих процедурах не вижу. Почему? Дело вот в чем.

А. Чаще всего разделенный мусор забирают по некому графику. Это значит, что ты должен жить в квартире с вонючим мешком определенного вида отходов. Плюс, как в Японии, испытывать большое неудобство от полного отсутствия урн на улице.

Б. Многие граждане (в Германии, говорят, до 30%) всё это игнорируют, что приводит к нарушению процессов (банально к переполнению баков общего мусора) и различным неприятным последствиям (например, в виде горы мусорных пакетов рядом с переполненным баком на жаре), а санкций за подобное, порой наглое игнорирование нет.

В. Реальные правила разделения довольно сложны и запутанны, поэтому граждане тотально используют наиболее простые принципы разделения (например, никто не смотрит, есть ли на пластиковой упаковке специальный значок, обозначающий ее принадлежность к «желтому мешку» с пластиковыми отходами).

Г. Технология сбора уже разделенного мусора тоже не соблюдается. Например, в одних местах хотят, чтобы ты засыпал стекло отдельно в контейнеры с цветным и белым (а то и синим) стеклом, а в других — стоит один контейнер. Или же (в Японии) из сетчатых ящиков с мусором местные вороны, пробив мешки клювом, тащат мусор по улице.

Д. Использованием и переработкой разделенного мусора занимаются коммерческие компании. Занимаясь разделением мусора (и тем более отмывая его перед выбрасыванием), ты исполняешь функции их бесплатной рабочей силы, что не кажется мне правильным.

Так что, на мой взгляд, не надо тащить в Россию и Украину устаревшие западные социальные технологии, какими бы модерными они не казались для обществ догоняющего развития. Ведь существуют и работают комплексы по автоматической переработке любого мусора. Они да, дорогие, но когда-нибудь города на них перейдут. Если говорить о РФ, то первый из них даже работает в Костроме с 2016 года. И раздел мусора уже сейчас является бессмысленной трудозатратой для людей, которым, в принципе, есть чем заняться.

Франция

Андрей Калиничев, профессор Высшего национального института горных наук и телекоммуникаций (Institut Mines-Télécom Atlantique, Нант, Франция), гл. науч. сотр. Международной лаборатории суперкомпьютерного атомистического моделирования и многомасштабного анализа НИУ ВШЭ

Чтобы было понятно: я живу вблизи Нанта в небольшой коммуне (минимальная административно-территориальная единица Франции), к которой принадлежит один городок и примерно 100 деревень-хуторов, вместе всего около 4700 жителей на 30 км2. Как и везде во Франции, у нас организована сортировка мусора и бытовых отходов.

Для каждого домовладения мэрия выдает пластиковые контейнеры для сбора бытовых отходов и вывоза на свалку без сортировки, и специальные пластиковые мешки для пластикового, картонного, жестяного и др. упаковочного мусора, который подлежит переработке. Размер выдаваемых контейнеров зависит от размера семьи, и за их регулярное опорожнение сверх стандартных 12 раз в год нужно платить дополнительно к некоей небольшой годовой абонементной плате.

Мусоровозка приезжает за этим раз в две недели (расписание известно), но наш 120-литровый контейнер обычно заполняется за четыре недели, т. е. как раз в рамках минимальной абонементной платы примерно 15 евро в месяц. Мешки с сортированным мусором тоже собираются и вывозятся в те же дни в неограниченном количестве и бесплатно.

По муниципальной статистике, за счет упорядочения сортировки и переработки количество перерабатываемого мусора в нашей коммуне увеличилось за последние шесть лет с 13 до 23 кг на человека в год, а количество не подлежащих переработке отходов — наоборот, уменьшилось с 195 до 123 кг на человека в год.

Кроме того, старые банки-бутылки и газеты-журналы тоже отдельно собираются в специальные контейнеры, которые расставлены во множестве по коммуне в не очень заметных, но легко доступных местах. Такие же контейнеры стоят на свалке, которую имеет каждая коммуна. Но на свалке есть еще и отдельные большие контейнеры для сбора строительных отходов, деревянных отходов, садовых отходов, упаковочного картона, отработанного машинного масла, старых покрышек, одноразовых шприцев. Туда же по специальному расписанию раз в месяц можно отвозить металлолом и старые бытовые электроприборы. Местная свалка открыта по субботам и средам. При острой необходимости, можно воспользоваться и свалками в соседних коммунах, которые работают в другие дни.

Сортировка и вывоз мусора не отнимает много времени, но к этому режиму нужно, конечно, привыкнуть.

Я не ожидаю каких-либо особых научных прорывов в решении «проблемы мусора на планете Земля». Всё уже более-менее давно известно и понятно. Нужна сортировка и переработка того, что еще можно снова использовать; разработка новых упаковочных материалов, которые бы саморазлагались; разработка новых технологий производства, которые бы производили меньше отходов; распространение моделей человеческого поведения, нацеленных на ресурсо- и природосбережение. При этом главным критерием всё равно остается удобство для человека-потребителя, баланс затрат рабочего времени и ресурсов на производство чего бы то ни было нужного и эффективную безопасную утилизацию этого самого «чего бы то ни было», когда оно становится ненужным.

Япония

Сергей Голунов, политолог, независимый исследователь

В разных регионах Японии действуют различные правила утилизации мусора. Мы жили в Саппоро и в Фукуоке. В Саппоро мусор сортируется на девять категорий, из которых для рядового домохозяйства наиболее актуальны четыре: сжигаемые отходы, несжигаемые отходы; пластиковая упаковка; бутылки и банки. В Фукуоке основных категорий меньше: сжигаемые и несжигаемые отходы. Насколько я знаю, более либеральные правила связаны с тем, что мусор активно используется для наращивания суши, отвоевания территории у моря.

И в Саппоро, и в Фукуоке нам нужно было покупать пакеты для сжигаемых и несжигаемых отходов. Пакеты были довольно дорогие: 30-литровые, например, стоили 200–250 руб. в эквиваленте. Это такая форма взимания налога за утилизацию мусора, которая имеет, видимо, смысл только при японской честности (у нас бы, вероятно, нашлись умельцы, изготавливающие и продающие такие пакеты по более низкой цене).

Помимо перечисленных категорий мусора, и в Саппоро, и в Фукуоке есть и другие, например батарейки, электробытовые приборы и крупногабаритный мусор. За утилизацию приборов и крупногабаритного мусора приходится немало платить. В Фукуоке, например, мне не удалось выбросить свой старый ноутбук, поскольку за его утилизацию пришлось бы заплатить примерно под 1000 руб. Еще более серьезна проблема с утилизацией велосипедов и автомобилей: чтобы избежать уплаты сбора, несознательные японцы предпочитают их попросту оставлять где попало.

Не скажу, что сортировка мусора отнимала у нашей семьи много времени: наготове просто были нужные пакеты, куда соответствующие виды мусора сразу выбрасывались. Несколько больше неудобств доставляла необходимость приспосабливаться к графику приема различных видов отходов: их можно было оставлять в специально отведенных местах строго по отведенным дням недели. В некоторых случаях нужно было ждать две недели или месяц.

Решать проблему мусора на планете, безусловно, нужно. Это в особенности касается России, где отношение к утилизации отходов было и остается наплевательским. Наши власти игнорировали зарубежный опыт сортировки отходов то ли из-за шапкозакидательских представлений о том, что территории для свалок у нас сколько угодно, то ли из-за теневых связей с интересами влиятельных мусороперерабатывающих компаний.

Но недавно ситуация почему-то стала выходить из-под контроля сразу во многих регионах РФ, включая Москву и Подмосковье. Выяснилось, что территорий для свалок в России не так уж и много, как это кому-то могло показаться, и что рост этих свалок приводит к катастрофическим последствиям для экологии. Как ни удивительно, даже это пока не заставило власти задуматься о повсеместном внедрении системы раздельного сбора мусора; те шаги, которые делаются в этом направлении, пока очень слабые и робкие. При этом у меня сложилось впечатление о том, что многие люди уже достаточно сознательны и готовы сортировать отходы по своей инициативе. В Волгограде, например, пользуются популярностью установленные коммерческой организацией контейнеры для сбора бумажного мусора; также полны устанавливаемые в последнее время у мусорных баков емкости для сбора пластика.

Финляндия

Владимир Гельман, политолог, профессор Хельсинкского университета и Европейского университета в Санкт-Петербурге

Если кратко, то мусор в Финляндии сортируется на уровне домохозяйств — все отходы принято раскладывать по шести категориям мусора (био, бумага, картон, металл, стекло и всё остальное), для каждой из них предусмотрены отдельные контейнеры.

В многоквартирных домах обычно есть специальное помещение, где они хранятся. Пару раз в неделю приезжают специальные машины, забирают полные контейнеры и ставят на их место пустые — управляющие компании заключают договоры с соответствующими фирмами, которые обслуживают дома, эти услуги включаются в коммунальные платежи.

Плюс еще пластиковые бутылки и металлические банки из-под напитков принимают в специальных приемных окнах в магазинах, их цена включается в стоимость напитков. Ну и отдельно в любом магазине есть контейнер для приема батареек и аккумуляторов на утилизацию.

Времени на сортировку уходит не так много, надо один раз приучить себя к тому, что мусор раскладывается отдельно, а потом всё происходит почти «на автопилоте». В Финляндии этому люди учатся с детства, и, на мой взгляд, такой подход наиболее оправдан.

Зато когда приезжаешь в Россию, то сразу бросается в глаза, что в Санкт-Петербурге (да и в других городах) раздельным сбором мусора никто не занимается, условий для этого почти не создано (хотя с недавних пор батарейки и аккумуляторы стали утилизировать и у нас). Надеюсь всё же, что это вопрос времени.

Италия

Анна Абалкина, канд. экон. наук, РhD

В Италии правила разделения мусора варьируются от региона к региону. Семьи, как правило, сортируют мусор на бумагу, пластик и металл, стекло, органические отходы и недифференцированные сухие отходы.

В больших городах предусмотрены специальные уличные баки под каждый вид мусора. Нередко используются пакеты определенного цвета. Предполагается, что именно в этих пакетах необходимо складывать мусор в бак.

В исторических центрах городов может применяться своя система, чтобы не портить вид города мусорными контейнерами. Во Флоренции, например, разработали баки особого дизайна.

В Перудже в историческом центре очень эффективная система сбора мусора. Каждая семья, проживающая в центре города, получает бесплатно ведра и пакеты, для того чтобы выносить мусор у подъезда с 20 до 22 часов вечера. После 22 приезжает мусорная машина (скорее даже машинка, потому что улицы узкие) и в определенный день забирает один из типов мусора. Органические отходы собираются в разлагаемые пакеты и помещаются в ведра. Недифференцируемые сухие отходы и стекло собираются в любой тип пакетов и также помещаются в ведра. А бумага и пластик помещаются наружу в пакетах синего и желтого цвета соответственно.

Если же семье неудобно выносить мусор вечером, то предусмотрено несколько линий дневных мусорных машин. Фактически это похоже на маршрут автобуса с двадцатиминутными остановками. В это же время можно по индивидуальному штрихкоду получить пакеты.

В будущем планируется нанесение персонального штрихкода на ведра и пакеты, таким образом плата за мусор будет начисляться исходя из частоты пользования услугами.

За неправильную сортировку мусора сначала выносят предупреждение. Например, приклевают наклейку с типом нарушения на ведро. За злостное нарушение правил штрафуют. Однако система направлена не на то, чтобы карать, а скорее правильно научить сортировать мусор. Во время народных гуляний мусорная компания Genesu проводила просветительскую работу, выпускаются буклеты с объяснениям, как правильно сортировать тот или иной мусор. Например, бумажные термочеки нельзя сортировать вместе с бумагой, керамика и стеклянные стаканы не являются стеклом, а некоторые пластмассовые детские игрушки нельзя сдавать вместе с пластиком. Можно также заказать на год сервис по сбору подгузников.

Персональные ведра для мусора, как правило, не воруют. Однако случаются эксцессы. Однажды молодежь унесла ночью ведра, но на следующий день одно из них вернула полиция, которая нашла ведро с нанесенным на него адресом на другом конце города.

Помимо сбора традиционного мусора, существуют пункты приема использованных батареек, просроченных лекарств, неоновых ламп, громоздких изделий и т. д.

Россия

Павел Колосницын, археолог

В Великом Новгороде с организованной переработкой мусора дело обстоит так же, как и по всей России. То есть никак. Организации, занимающиеся ТБО (твердыми бытовыми отходами), просто вывозят весь мусор на загородные полигоны для захоронения. В лучшем случае только небольшая часть отходов проходит сортировку, в ходе которой из них извлекают наиболее ценные фракции — прежде всего металл.

Городские и областные власти, несмотря на периодическое обсуждение «мусорных проблем», не предпринимают ничего, кроме расширения старых и открытия новых свалок.

Но это устраивает не всех. В Великом Новгороде уже четыре с половиной года действует движение «Раздельный сбор». Волонтеры и активисты (среди которых и я) на добровольной основе занимаются сортировкой вторичных ресурсов, которые обычно называют мусором, и передачей их на переработку.

Происходит это так. На протяжении двух месяцев собирают и хранят дома то, что годится для вторичной переработки. Прежде всего это всевозможная упаковка — пластиковые бутылки, металлические банки, пленка и пакеты, стеклянная тара, бумага. Кто-то собирает и хранит всё, что можно переработать, кто-то ограничивается бутылками из-под питьевой воды и макулатурой. Наша семья относится к первым. В итоге у нас за два месяца набирается примерно столитровый контейнер.

Раз в два месяца проходит сама акция раздельного сбора — организуются точки, на которые в течение часа можно принести накопленное и, рассортировав, разложить по мешкам. Делится вторичное сырье на несколько фракций: стекло, алюминий, черный металл, макулатура, пластик с маркировками 1РЕТ (в основном это бутылки из-под напитков), 2HDPE, 5РР, 6PS.

В результате стекло, металл (прежде всего это алюминиевые банки от напитков и жестяные от консервов), ПЭТ-бутылки, макулатура сдается в организации, занимающиеся первичной переработкой и перепродажей вторсырья. Пленку забирает производитель тротуарной плитки для использования в песчано-полимерной брусчатке. Сложность возникает только с пластиком 2HDPE, 5РР, 6PS, который принимают на переработку только в Петербурге.

В итоге каждые два месяца несколько тонн «мусора» не отправляется на свалку, а становится сырьем и возвращается в оборот. Деньги, вырученные за сданное вторсырье, уходят на оплату расходов, связанных с акцией, покупку мешков и аренду транспорта.

Естественно, готовых заниматься таким сбором немного. Но опыт проведения акций показал, что в них участвуют самые разные люди — от школьников до пенсионеров, от сторожей и учителей до бизнесменов. И их могло бы быть больше. Главное, что останавливает многих — это необходимость долгое время хранить накопленное вторсырье. Помытое и высушенное оно никаких особых неудобств не создает, но занимает место в наших и без того небольших квартирах. Если бы в шаговой доступности располагались стационарные точки приема, то это бы перестало быть препятствием. Но вопрос об организации площадок для раздельного сбора мусора буксует на одном месте уже много лет. Только два месяца назад опять же силами волонтеров был установлен экспериментальный контейнер для сбора ПЭТ-бутылок.

На мой взгляд, самый главный результат акций «Раздельного сбора» в Великом Новгороде — это разрушение следующих стереотипов.

Не будут у нас люди этим заниматься. Но выясняется, что россияне вполне могут и хотят раздельно собирать пригодные к переработке фракции бытовых отходов, в Новгороде уже для нескольких тысяч человек это стало такой же ежедневной гигиенической привычкой, как чистка зубов, и число участников акций постоянно растет. Это невыгодно. Раздельно собранное вторсырье становится товаром, который готовы купить переработчики. Даже в нашем небольшом городе есть несколько организаций, которые приедут за ним и заплатят. То есть вместо того, чтобы платить за вывоз мусора, можно получать пусть и небольшие, но постоянные деньги за вторсырье. В России нет промышленности, способной перерабатывать отходы. Как показывает практика, всё собранное сырье находит переработчика. Проблема возникает только с редкими типами пластика. Если поставить цель, то за несколько лет в городах России, в том числе в Великом Новгороде, можно создать систему раздельного сбора и вдвое уменьшить объем мусора за счет рентабельной переработки самых объемных и ценных фракций.

Австрия и Испания

Пётр Власов, канд. физ. -мат. наук, postdoctoral researcher, Институт науки и технологии (IST) в Австрии

Я уже почти с год как перебрался из Испании в Австрию, но сразу скажу, что сортировка мусора в Вене и в Барселоне устроена, по сути, одинаково, потому ответы я дам сразу по обоим городам. Итак…

Мусор сортируется и делится на 4–6 категорий в зависимости от того, какие именно баки/приемники установлены в конкретном районе города… Типовое разделение: органика + бумага + пластик + стекло… Если есть дополнительные баки, иногда бумагу разделяют на обычную/плотную… Также зачастую есть бак «для всего остального» — что не попадает в озвученные категории. Времени на сортировку мусора уходит немного… Просто держим дома несколько пакетов/баков для разных категорий мусора + непосредственно перед выбросом отбираем, что/ куда выкидывать. Не могу сказать, как часто вывозят мусор, но переполненные баки я не видел. Полагаю, что вывоз происходит раз в несколько дней.

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