Фан-зона, полиция и университет

1 июня 2018 года полиция увела с экзамена по французскому языку двух первокурсников Отделения теоретической и прикладной лингвистики филологического факультета МГУ. Студентов обвинили в порче информационного стенда фан-зоны Чемпионата мира по футболу. Через несколько часов был задержан студент того же отделения Дмитрий Петелин, которому было предъявлено обвинение по части 1 статьи 214 «Вандализм» Уголовного кодекса РФ. Двое других студентов проходят по делу в качестве свидетелей.

Когда верстался номер, Инициативная группа МГУ прислала в редакцию ТрВ-Наука такое сообщение.

Студенты-филологи из МГУ и Высшей школы экономики выступили с заявлениями в поддержку задержанных [1], на change.org создана петиция выпускников МГУ, требующая прекратить уголовное преследование.

Инициативная группа сейчас создает текст открытого письма студентов, сотрудников и выпускников МГУ. Письмо будет адресовано декану филологического факультета МГУ М. Л. Ремневой, ректору МГУ В. А. Садовничему, мэру Москвы С. С. Собянину и министру образования О. Ю. Васильевой.

Хотелось бы отметить следующие важные аспекты.

Во-первых, ущерб от надписи искусственно завышен (65 тысяч рублей за рекламную картонную тумбу), раскрашенный стенд не стоит уголовного дела, также мы недавно проходили мимо этой конструкции и увидели, что стенд не поменяли, а только отмыли (см. фото). Всё это может говорить о сфабрикованном характере уголовного дела.

Во-вторых, поведение полиции и ФСБ было хамским и нарушающим закон: они забрали студентов с экзамена, не сообщали, где задержанные находятся, выложили их персональные и личные данные с мобильных телефонов в социальные сети. Наши правоохранительные органы взяли курс не на защиту правопорядка, а на запугивание и создание атмосферы страха перед Чемпионатом мира.

Наша позиция не меняется. Мы по-прежнему думаем, что такое выражение протеста (критические надписи на стендах) недопустимо и излишне. Но еще более неприемлемыми мы считаем действия правоохранительных органов и администрации МГУ.

Достоверных доказательств о причастности Дмитрия Петелина и других студентов к раскрашиванию информационного стенда нет, никаких видеоулик тоже. Поэтому мы считаем своей обязанностью оказать поддержку попавшим в беду студентам нашего университета, раз администрация МГУ этого не сделала.

С уважением,

Инициативная группа МГУ

Заявления поддержки от студентов филологического факультета МГУ и студентов школы филологии ВШЭ см. на странице vk.com/fanzonemussweg

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