Декларация ученых Российской академии наук

Последние события, связанные с назначением нового правительства, не оставляют сомнений в том, что власть целенаправленно и последовательно уничтожает академическую науку в стране.

Подчинение институтов РАН министерству, руководимому финансистом, означает окончательную утрату академических свобод, которыми пользовались многие поколения ученых во времена царей и генсеков.

Нет свободы, нет творчества, нет и науки высших достижений. Власть заведомо обрекает страну на интеллектуальную изоляцию.

Утрата иллюзий о скором восстановлении статуса РАН обусловит в ближайшее время интенсивную эмиграцию научной молодежи и остатков научной элиты страны, и власть должна забыть о декларируемых технологических прорывах.

Власть должна знать, что мы, ученые Российской Академии наук, никогда не согласимся с фактической утратой Академии как системы научных институтов и с положением крепостных при любого сорта бюрократических учреждениях.

Письмо подписали 28 членов Клуба «1 июля», а также около 80 научных сотрудников институтов РАН.

Источник: 1julyclub.org/node/292

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