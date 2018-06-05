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Декларация ученых Российской академии наук

Бытие науки 3 комментария 746 просм., 746 — за сегодня  Распечатать статью Распечатать статью  

Последние события, связанные с назначением нового правительства, не оставляют сомнений в том, что власть целенаправленно и последовательно уничтожает академическую науку в стране.

Подчинение институтов РАН министерству, руководимому финансистом, означает окончательную утрату академических свобод, которыми пользовались многие поколения ученых во времена царей и генсеков.

Нет свободы, нет творчества, нет и науки высших достижений. Власть заведомо обрекает страну на интеллектуальную изоляцию.

Утрата иллюзий о скором восстановлении статуса РАН обусловит в ближайшее время интенсивную эмиграцию научной молодежи и остатков научной элиты страны, и власть должна забыть о декларируемых технологических прорывах.

Власть должна знать, что мы, ученые Российской Академии наук, никогда не согласимся с фактической утратой Академии как системы научных институтов и с положением крепостных при любого сорта бюрократических учреждениях.

Письмо подписали 28 членов Клуба «1 июля», а также около 80 научных сотрудников институтов РАН.

Источник: 1julyclub.org/node/292

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3 комментария

  • Andrew:
    05.06.2018 в 13:56

    > Нет свободы, нет творчества, нет и науки высших достижений.

    любой каприз за ваш счёт ©

    объединяйтесь в частные институты, привлекайте средства и свободно творите!

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  • Сергей:
    05.06.2018 в 14:31

    To Andrew, Вы наверно никогда не слышали об академических свободах? Государственные деньги — это не значит, что какой-то чиновник знает лучше ученых как и какие темы надо разрабатывать. Если Вы потрудитесь немного, то можете найти высказывания очень известных исследователей о важности академических свобод. Кстати, эти свободы гарантирует конституция и закон об образовании. Академические свободы — это необходимое условие хоть каких-то значимых научных результатов. Даже странно, что среди коментаторов на этом сайте кто-то может не понимать таких базовых вещей.

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  • Елена:
    05.06.2018 в 17:45

    Наконец-то дошло ставшее очевидным еще в 2006 году. Только тогда ни слушать, ни даже думать об этом не хотели. Предпочитали жить надеждой — авось обойдется...

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