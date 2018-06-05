Декларация ученых Российской академии наук
Последние события, связанные с назначением нового правительства, не оставляют сомнений в том, что власть целенаправленно и последовательно уничтожает академическую науку в стране.
Подчинение институтов РАН министерству, руководимому финансистом, означает окончательную утрату академических свобод, которыми пользовались многие поколения ученых во времена царей и генсеков.
Нет свободы, нет творчества, нет и науки высших достижений. Власть заведомо обрекает страну на интеллектуальную изоляцию.
Утрата иллюзий о скором восстановлении статуса РАН обусловит в ближайшее время интенсивную эмиграцию научной молодежи и остатков научной элиты страны, и власть должна забыть о декларируемых технологических прорывах.
Власть должна знать, что мы, ученые Российской Академии наук, никогда не согласимся с фактической утратой Академии как системы научных институтов и с положением крепостных при любого сорта бюрократических учреждениях.
Письмо подписали 28 членов Клуба «1 июля», а также около 80 научных сотрудников институтов РАН.
Источник: 1julyclub.org/node/292
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> Нет свободы, нет творчества, нет и науки высших достижений.
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To Andrew, Вы наверно никогда не слышали об академических свободах? Государственные деньги — это не значит, что какой-то чиновник знает лучше ученых как и какие темы надо разрабатывать. Если Вы потрудитесь немного, то можете найти высказывания очень известных исследователей о важности академических свобод. Кстати, эти свободы гарантирует конституция и закон об образовании. Академические свободы — это необходимое условие хоть каких-то значимых научных результатов. Даже странно, что среди коментаторов на этом сайте кто-то может не понимать таких базовых вещей.
Наконец-то дошло ставшее очевидным еще в 2006 году. Только тогда ни слушать, ни даже думать об этом не хотели. Предпочитали жить надеждой — авось обойдется...