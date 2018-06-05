Академия наук должна идти в школы

1 июня 2016 года в РАН состоялась торжественная церемония вручения дипломов профессоров РАН. В марте были выбраны, а затем в апреле утверждены на Президиуме РАН 114 докторов наук в возрасте не старше 50 лет. Президент РАН Александр Сергеев лично вручил всем участникам церемонии дипломы. Обращаясь к коллегам, он, в частности, заметил: «Нам нужно повысить престиж профессии ученого. Профессия ученого должна стать привлекательной. Но сделать это с помощью одной Академии науки невозможно. И государство начинает понимать свою роль в этом».

Александр Михайлович посетовал, что «в Академии просветительская работа поставлена в целом пока недостаточно эффективно. Я считаю, в обязанности каждого члена РАН должна входить просветительская деятельность. Нужно идти в школы, рассказывать о достижениях науки, увлекать ребят, чтобы школьники почувствовали радость научного труда, радость творчества».

Глава Академии наук подчеркнул, что особую роль в этом могут сыграть как раз профессора РАН. «Вы находитесь в таком возрасте, что вы для них более убедительны, чем мы. Когда школьники выбирают профессию, то им хочется быть на кого-то похожим, а вы как раз достигли такого уровня, вы — профессора РАН. … Вы — молодые, активные, сильные, вы можете стать для них маяком. Такая просветительская деятельность среди школьников и студентов очень важна. Я уверен, что большинство из вас преподает в университетах. Но нам нужно думать и о том, как правильно мотивировать ребят на более ранних этапах, чтобы они вставали на траекторию работы в науке».

Сергеев рассказал профессорам РАН о состоявшейся 29 мая встрече с талантливыми школьниками-стобалльниками по ЕГЭ. «Такие встречи очень мотивируют и их, и нас в деле популяризации науки. Мне кажется, что молодые профессора РАН могли бы сыграть здесь особую роль, будучи более понятными для молодежи, чем более возрастные члены Академии наук».

Президент РАН посетовал на тот объем непроверенной информации, которая поступает к людям через многие медиа. Как же противопоставить научные факты фейкам? «Доведение достоверной научной информации до людей — это одна из функций Академии наук. Мы должны своевременно и остро откликаться на появление лженаучных и недостоверных

сведений».

«На нас, членах РАН, заведомо лежит огромная ответственность перед обществом по фильтрации и доведению правильных научных данных. Мы должны быть активны в информационном поле, — подчеркнул Сергеев. — Мы думаем о том, чтобы создать в рамках Академии наук некое информагентство, которые есть, например, в ФИАНе и в Новосибирском отделении РАН».

Александр Сергеев призвал новоиспеченных профессоров РАН подумать о том, как поставить в Академии наук работу по информированию общества о новых научных результатах. «Если бы у нас появилось свое информагентство, которое бы со временем завоевало солидную аудиторию, то мы бы могли рекламировать в большей степени достижения не только мировой, но и отечественной науки».

«Академия наук должна быть максимально открыта для общества». Он призвал профессоров РАН завести странички в Интернете, где бы они рассказывали о своей работе в науке, давали бы информацию о том, по каким областям науки с ними можно было бы проконсультироваться, и контакты для связи. Такую работу Академия наук могла бы начать с профессоров РАН, как «более уверенно плавающих в информационных полях и ресурсах», чтобы они стали примером информационной открытости для членкоров и академиков. «Академию наук раньше не раз упрекали в келейности, что мы живем в башне из слоновой кости, и это можно было бы существенно изменить через такую открытость».

Наталия Демина

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