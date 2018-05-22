Журналам РАН нужна модернизация

«Наука сейчас становится цифровой, и вместе с ней меняются научные журналы, меняется их роль в жизни ученых», — уверен вице-президент РАН Алексей Хохлов. По его словам, центр тяжести смещается от собственно публикации статьи к возможностям распространения этой публикации. В этой связи Академии наук как учредителю и соучредителю 162 научных журналов (РАН финансирует 140 из них, выделяя 132 млн в год) нужно менять подходы к их изданию и распространению. Придется меняться и самим журналам.

Речь идет прежде всего о модернизации редакционной и издательской работы, использовании всех новейших технологий в работе с рукописями и дальнейшем пути публикации от автора к читателю. В техническом задании по конкурсам на второе полугодие Академией наук были сформулированы требования к издательствам, претендующих на издание журналов РАН. В частности, они должны обеспечить возможность электронного документооборота: онлайн-подачу рукописей и онлайн-рецензирование, размещение дополнительных материалов на сайтах журналов.

Идет работа над тем, чтобы была задействовала опция Online First: после принятия статьи к публикации и внесения необходимых правок редакцией и автором публикация могла бы быть выложена со своим DOI в свободном доступе на сайте журнала. На встрече редакторов физико-математических и естественно-научных журналов речь шла также о том, чтобы в дальнейшем перейти на электронные подписи авторов.

С 1 января 2018 года издательство «Наука» уже не могло участвовать в конкурсе на издание журналов РАН, так как у него накопился многомиллионный долг перед налоговым органами и другими организациями. Академии наук пришлось искать другое решение. В первом полугодии издание журналов РАН обеспечивало издательство «РИПОЛ-медиа», заключившее договор подряда с «Наукой».

В апреле прошли аукционы на издание журналов во втором полугодии 2018 года. Как сообщил академик РАН Алексей Хохлов на пресс-конференции в РИА «Новости» 16 мая 2018 года [1], по группе гуманитарных и междисциплинарных журналов победителем признано ООО «Интеграция: образование и наука», связанное с Государственным академическим университетом гуманитарных наук (ГАУГН). По остальным группам аукцион выиграло издательство «Академкнига» (связанная с компанией Pleiades Publishing), специализирующееся на издании научной и учебной литературы.

Переводом на английский язык и распространением переводных версий многих журналов РАН будет по-прежнему заниматься компания Pleiades, заключившая с Springer/Nature соглашение о распространении пакета переводных журналов РАН по крупнейшим научным библиотекам мира.

Сейчас идет работа над заключением новых договоров между редакциями журналов и Академией наук. Согласно им, все авторские права на изданные статьи на русском языке будут принадлежать РАН, а не издательствам или каким-то другим компаниям. В случае переводных журналов каждый автор заключает договор с Pleiades или какой-то другой компанией только на перевод своей статьи и ее распространение на английском языке.

Научно-издательским отделом РАН была принята программа по продвижению научных журналов РАН, разработанная с помощью компаний Springer и Pleiades [2]. Она предусматривает оцифровку всего массива статей в журналах РАН за все годы их издания, публикацию в режиме Open Access или гибридном, обеспечение сервиса SharedIt (когда автор может послать ссылку на свою статью своим коллегам для бесплатного ознакомления), включение журналов в различные базы данных научного цитирования помимо Scopus и WoS.

Как отмечает ученый секретарь Научно-издательского совета РАН Андрей Назаренко, те журналы РАН, которые выпускаются с господдержкой, с января 2018 года находятся в открытом доступе с возможностью скачивания (кроме статей за последний год) на сайте Elibrary.ru и на сайте «Науки», а текущие версии — в режиме ознакомления.

Наиболее сложный вопрос происходящих перемен: что будет с сотрудниками редакций журналов, ведь многие из них работают в штате издательства «Наука». Здесь Академия наук предлагает три возможности: 1) работу по субподряду между победителем аукциона и «Наукой»; 2) переход сотрудников «Науки» в штат издательства, победившего на аукционе; 3) перечисление денег институту, в котором работают сотрудники редакции. «Мы заинтересованы в том, чтобы сохранить всех высококвалифицированных сотрудников, и в увеличении их зарплаты», — заявил академик Хохлов на пресс-конференции.

Редакции журналов не может не лихорадить, если победители аукционов — издательства — будут меняться каждые полгода, да и самим издательствам не хочется вкладывать деньги в бизнес, который рассчитан лишь на полгода. Академия наук намерена работать с Госдумой и Советом Федерации для внесения изменений в законодательство, чтобы в области издания научных журналов можно было проводить не электронные аукционы (где речь идет только о том, кто предложит наименьшую стоимость услуг), а конкурсы (где можно задавать требования на качество продукции) и чтобы такие конкурсы проводились раз в год или еще реже.

Наталия Демина

1. Видеозапись пресс-конференции

2. www.ras.ru/FStorage/Download.aspx?id=7cae78a6-ca50–4a6b-ba56-d4fed7f1dfe0

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