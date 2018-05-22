Бухгалтер на воеводстве

Уважаемая редакция!

В прошлом письме в мою любимую газету я высказал предположение, что будет происходить после инаугурации. И теперь вынужден за это расплачиваться: коллеги в разговорах говорят мне: ну ты, Иван, и облажался! Говорил, что министром высшего образования и науки станет академик Трубников, а вышло-то совсем по-другому: министром науки и высшего образования назначили Михаила Михайловича Котюкова!

Представляешь, говорят мне коллеги, он пришел в ФАНО как завхоз, который должен был освободить ученых от чуждых им бюрократических обязанностей, заняться инвентаризацией имущества и всякими прочими скучными делами. И ничего другого требовать от него было нельзя, ведь он специалист по финансовой части, бывший работник Минфина, фактически бухгалтер.

А, Иван, ты только вдумайся, теперь его поставили во главе министерства, которое должно управлять и наукой, и высшим образованием. Писать нормативные документы, так сказать, задавать правила игры. И делать это будут под руководством бухгалтера!

Представь, говорят коллеги, что бухгалтера назначили командующим армией. Он, наверное, сможет правильно организовать учет вооружения и боеприпасов, просчитать, каково должно быть снабжение по установленным нормативам, но что, если придется воевать?! Поражение обеспечено: воевода ведь ни в стратегии, ни в тактике ничего не понимает!

Как обычно, такие коридорные мыслители мнят себя компетентными и разумными, но не понимают простых вещей. Главная из них, о которой я всегда говорю в первую очередь: сверху лучше видно, что и как нужно делать. Но, конечно, такой постулат мои коллеги принять не готовы, им подавай объяснений. Хорошо, я и объяснить могу.

Многие либералы у нас любят всё время оглядываться на Запад. Ну, посмотрите тогда на США: министерства науки там вообще нет, а министерство образования возглавляет дочь миллиардера и политическая активистка. И ничего, никто не устраивает скандалов, все нормально работают.

Академик-министр — это вроде бы хорошо, но все мы знаем наших академиков: они горазды на себя одеяло тянуть. А министр-финансист в этом плане идеален, он от всего равноудален: ему что антропоморфные нанобиоботы, что гигантские ускорители, что искусственный интеллект — всё едино, нет своего интереса. Чтобы определять стратегию и тактику развития, есть Академия наук, разного рода советы, а министр лишь должен следить, чтобы механизм определения приоритетов работал хорошо и без сбоев.

И с высшим образованием ничего плохого не случится из-за того, что Михаил Михайлович в этой сфере не особо разбирается. Я, опять же, не про то, что мой родной университет не подчиняется министерству, я о том, что и в сфере высшего образования у нас есть структуры, на авторитетное мнение которых всегда может опереться новый министр.

В первую очередь, это Российский совет ректоров, возглавляемый таким титаном, как Виктор Антонович Садовничий. Мощнейшая структура, настоящий интеллектуальный центр! И если где-то Михаил Михайлович ошибется, его поправят, ему помогут.

Наконец, и про нормативную базу хочу сказать. Коллеги, вы что, думаете, что Ольга Юрьевна или Дмитрий Викторович сами проекты разных документов готовили? Нет, конечно, этим занимался аппарат, чиновники, которых вы всё время ругаете. И с новым назначением они никуда не исчезнут, будут продолжать работать, так что всё в порядке, нет повода для беспокойства.

Подчеркну еще раз, что у «бухгалтера» нет своих сверхценных идей, он не будет тянуть одеяло ни в сторону науки, ни в сторону высшего образования. Как человек дисциплинированный и государственный, он будет во всем руководствоваться не личными вкусами, а государственными интересами. Опираясь на мнение Российского союза ректоров, на мнение Российской академии наук, на разработки президентского Совета по науке и образованию. И, конечно, действовать он будет при поддержке президента России и председателя правительства, чутко воспринимая их указания и пожелания. А это и есть главная гарантия того, что всё у нас получится!

Ваш Иван Экономов

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Связанные статьи

(Пока оценок нет)

(Пока оценок нет)