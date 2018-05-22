20-летие премии Померанчука и два лауреата

20 мая были объявлены лауреаты премии Померанчука в области теоретической физики за 2018 год. Высокие награды присуждены: профессору Джоржио Паризи (Giorgio Parisi) из Университета Сапиенца (Рим, Италия) за его выдающиеся результаты в квантовой теории поля, статистической механике и в теории элементарных частиц и профессору Льву Петровичу Питаевскому (Институт физических проблем РАН) в знак признания его фундаментального вклада в современную теоретическую физику, включая низкотемпературную физику, физику плазмы и физику конденсированных сред.

Оба лауреата — яркие представители универсальных физиков-теоретиков, получивших важнейшие результаты в разных областях науки. Джорджио Паризи получил выдающиеся результаты в квантовой теории поля (уравнения Альтарелли — Паризи), в теории спиновых стекол — модели Паризи, универсальных уравнений, описывающих задачи случайного роста поверхностей в разном числе измерений (уравнения Кардара — Паризи — Чжана). И это далеко не полный список его блестящих результатов.

Лев Питаевский знаменит результатами в физике плазмы, теории бозе-конденсации (уравнение Гросса — Питаевского), макроскопической электродинамике. Нельзя не отметить его вклад в знаменитый курс по теоретической физике, который является настольным для теоретиков всего мира.

В этом году исполняется 20 лет премии им. И. Я. Померанчука, учрежденной в ИТЭФ теоретиками ИТЭФ и являющейся одной из самых престижных российских научных премий в мире. Премия была создана «по гамбургскому счету», до 2014 года в комитете по присуждению премии было несколько нобелевских лауреатов. Сейчас она переживает на самые простые времена, но приобретенный за десятилетия иммунитет против блефа должен позволить ей пережить временные сложности. Но как мы знаем, и у нобелевских комитетов бывают временные трудности.

Нам остается поздравить новых лауреатов, в высшей степени заслуженно удостоенных премии.

Александр Горский

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