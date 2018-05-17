Омраченный юбилей

В 2018 году исполняется 60 лет «Этимологическому словарю русского языка» Макса Фасмера и 45 лет его русскому переводу. Этот словарь — ​основной труд Фасмера, безусловно, самый известный в России из всех других его трудов (весьма многочисленных). Огромная роль словаря и личности его создателя в славянской и русской этимологии в разные годы раскрыта в многочисленных публикацияx ученых многих стран, в том числе в публикациях переводчика словаря на русский язык — ​академика О. Н. Трубачёва.

Стимулом для настоящей публикации послужил, к сожалению, не только юбилей, но и событие отнюдь не юбилейного свойства. В «Литературной газете» за 21 марта с. г. опубликована статья В. Писанова «Мина, заложенная Максом Фасмером». Имеется в виду «мина» под русскую культуру и науку о русском языке. Считаю необходимым заявить, что эта статья является невежественной клеветой на великого ученого. Особенное возмущение вызывает сам факт публикации в известной газете. Мало ли что пишут иные авторы — ​зачем же публиковать?

Нельзя не вспомнить, что «Литературная газета» не так давно (№ 9 за 2016 год) напечатала о Фасмере прекрасную статью А. Славина. Получается, что газета противоречит сама себе, а может быть, демонстрирует модное равноправие мнений. Не так давно СМИ преподносили как сенсацию выступление школьницы против Дарвина, теперь вот «Литературная газета» дала слово «оппоненту» Фасмера… Правда, школьница ничего плохого про самого Дарвина как будто не говорила. Содержание антифасмеровской статьи в «Литературной газете» ясно свидетельствует, что доказывать и объяснять что-либо ее автору бесполезно. Но это стоит сделать для других читателей.

Если Фасмер был немец и жил в гитлеровской Германии, как же он мог, рассуждает Писанов, ​сделать что-то полезное для науки о русском языке? Биография Фасмера, которая для любого человека, живущего в ладах с фактами и здравым смыслом, является примером подвижнического служения науке, абсурдным образом перетолковывается. Труд Фасмера якобы призван показать, что в русском языке нет исконных слов — ​сплошь заимствования, и это доказывает природную отсталость русского народа. Этот труд преподносится как осуществление некоего зловещего замысла, исходившего то ли от Геббельса, то ли от оккультной организации Аненербе. Откуда взяты эти «сведения»? И какие еще измышления ждать от того, кто с маниакальным упорством стремится оболгать память давно умершего ученого? Писанов, видимо, понял, что нападки на знаменитого ученого — ​самый верный способ привлечь к себе внимание. Похоже на случай моськи и слона…

При всей значительности Фасмера как ученого он был лишь частью здания филологии. Частью органической и неотъемлемой, и порочить его — ​значит порочить филологию. А для нее, как для всякой науки, важна Истина и совершенно неважна национальность ученого — ​немец ли, русский ли, или «полукровка», или «квартерон»… В Третьем Рейхе хотели создать «чисто арийскую» науку, а Писанов хочет «чисто русский» этимологический словарь русского языка — ​«Анти-Фасмер». Создание «чисто арийской» науки началось с приходом нацистов к власти и кончилось катастрофой великой немецкой науки, к которой принадлежал и Фасмер. Писанов не принадлежит ни к какой науке, а его антифасмеровская публикация возмутительна.

Цель Фасмера, согласно Писанову, была в нанесении вреда русскому языку и культуре. Причем вреда отложенного («мина замедленного действия»): пройдут годы, десятилетия, и тогда мина сработает и удастся всем внушить, что в русской лексике — ​одни заимствования, потому что у русского народа нет творческих сил даже на то, чтобы создать собственное название для березы. Этот свой злодейский замысел Фасмер якобы вынашивал десятилетиями. Еще в царской России, в Петербурге, когда нацистской Германии еще не было даже в проекте!

Фасмер родился в Петербурге в семье немцев, осевших в России в конце XIX века. В Петербурге он родился, вырос, учился в гимназии и университете, работал в кругу крупнейших отечественных филологов (И. А. Бодуэн де Куртенэ, А. А. Шахматов, А. И. Соболевский, Г. А. Ильинский…), с ними через десятилетия соглашался и вел дискуссии на страницах своего словаря, о чем писал академик О. Н. Трубачёв. Так Ахматова в своих стихах, только неявно, беседовала с Блоком после его смерти спустя десятилетия войн и террора — ​разрыва времен, о чем написана книга академика В. Н. Топорова. В России Фасмер опубликовал свои ранние, уже тогда выдающиеся труды, здесь у него сложился замысел этимологического словаря именно русского языка (о чем он пишет в предисловии). Мы имеем полное и почетное право считать Фасмера не только немецким, но и нашим отечественным ученым, внесшим огромный вклад в нашу науку и культуру.

В своей клевете Писанов умудряется превратно истолковать самые трагические страницы жизни Фасмера. Ради своих страшных замыслов, как можно понять Писанова, ученый каким-то образом способствовал англо-американским самолетам, чтобы они сбросили бомбу на дом, где жил Фасмер, чтобы большая часть его рукописей и книг погибла. Писанов как бы подталкивает к заключению: а чего еще ждать от немца? Конечно, его книги и само жилище сгорели, он и сам мог погибнуть, но так и было задумано. Фасмер добивается освобождения из Бухенвальда известного ученого Б. Унбегауна, также выходца из России, — ​согласно Писанову, это делается из каких-то тайных вредоносных побуждений. Пытается Фасмер спасти из концлагеря в 1944 года, в разгар эсэсовских зверств, польских ученых — ​Писанову ясно, зачем: это продолжается подготовка диверсии против русского народа. Всякий поступок ученого или событие в его жизни Писанов старается очернить, не оставляя шансов на оправдание.

Антифасмеровская публикация в «Литературной газете» состоит из клеветнических или ложных утверждений. Это прежде всего утверждение о том, что Фасмер во всех русских словах видит заимствования.

Заимствования есть во всех языках, они могут относиться к разным периодам истории языков: есть новейшие, а есть древние, которые уже давным-давно адаптировались и неотличимы от исконных слов. Когда то или иное русское слово заимствовано, Фасмер так и пишет: заимствовано из такого-то языка. Но зачем утверждать, что он считает заимствованием название березы и прочие исконные слова? Сравнения с латышским, древнеиндийским и т. п. названиями березы у Фасмера вовсе не означают, что русское название березы заимствованное. Если в словарной статье этимологического словаря (не только фасмеровского!) не оговорено, что речь идет о заимствовании, то сравнения с другими языками предполагают генетическое родство сравниваемых слов, существовавший в древности единый источник (этимон) их происхождения, что обусловлено родством русского и латышского, русского и древнеиндийского и т. п. индоевропейских языков. Констатировать родство всякий раз не обязательно, оно подразумевается: словарь рассчитан на подготовленных и по крайней мере здравомыслящих и не злонамеренных читателей. У Фасмера нигде не говорится абсолютно ничего подобного тому, что ему приписывает Писанов: русские-де по своей отсталости не знали, как назвать березу или лапоть, и вынуждены были заимствовать их название у других народов. Это удивительно примитивное, дремучее рассуждение — ​отвратительный навет на ученого или проявление невежества и недомыслия, а скорее всего, и то и другое вместе. Это еще и злонамеренное введение в заблуждение читателей, привыкших доверять печатному слову, тем более в известной газете.

Тому, кто сочиняет и публикует выдумки о словаре Фасмера, нелишне знать, что автору в нем принадлежит лишь относительно небольшая часть этимологий русских слов. Фасмер (как и авторы большинства других этимологических словарей) выступает по преимуществу как систематизатор и арбитр при выборе решений, подробно разработанных другими учеными — ​немецкими, русскими, польскими и другими. Не случайно он пишет в предисловии к своему словарю, что откладывал работу над ним, надеясь дождаться завершения «Славянского этимологического словаря» Э. Бернекера (увы, он не был закончен: помешала Первая мировая война) и «Этимологического словаря русского языка» А. Преображенского (его публикация завершилась лишь после Второй мировой войны).

Для понимания Фасмера в его русском переводе (не говоря о немецком оригинале) одного умения читать по-русски совершенно недостаточно, нужны годы учения и немалые знания: это как минимум сведения из исторической грамматики русского и других славянских языков, истории народов и проч. Но ведь Писанов эти знания демонстративно игнорирует! Он судит о словаре Фасмера, категорически не желая знать, что лежит в его основе. Для него и ему и подобных существует лишь один аргумент: Фасмер нерусский, он немец и жил в нацистской Германии. Как тут не вспомнить покойного Михаила Задорнова, который высказывался в том духе, что филологию и научную историю придумали немцы, чтобы унизить русский народ. Заниматься происхождением слов, шельмуя Фасмера и игнорируя академическое языкознание, — ​вот «метод» Писанова.

И надо подчеркнуть, что филологические, лингвистические знания нельзя придумать, высосать из пальца: они выявляются трудом и открытиями многих поколений ученых, вооруженных предшествующими достижениями науки, трудолюбием, талантом и верностью своему делу, что ярко продемонстрировал Макс Фасмер. Именно ученый его масштаба мог открыть, например, что в основе названия «Черное море» (новогреч. Mαύρη Θάλασσα, итал. Mar Nero, турецк. Karadeniz, немецк. Schwarzes Meer и под.) лежит древнеиранское *axšaēna — ​«темный», преобразованное по народной этимологии в греч. Pontos Axeinos, буквально «негостеприимное море», откуда затем Euxeinos, букв. «гостеприимное (море)», что откликнулось в старорусских названиях Черного моря «Аксинский понт» и «Эвксинский понт».

Напомню автору и публикаторам клеветы о «фашистском ученом» Фасмере: после войны немецкая профессура подверглась процедуре денацификации, и если бы в деятельности Фасмера, работавшего до и во время войны в Славянском институте Берлинского университета, нашлось нечто компрометирующее его, он был бы отстранен от работы, как это произошло с другим ученым, работавшим в Финно-угорском институте того же университета, — ​профессором Ю. фон Фаркашем, который был обвинен в коллаборационизме. Фасмер, кстати, считал отстранение фон Фаркаша несправедливым.

Писанов утверждает, что Фасмер создал свой словарь в «фашистской Германии». Да нет же, словарь был написан после войны, когда этой Германии уже не существовало. После того, как в 1944 году погибла квартира Фасмера, его библиотека, рукописи и картотека, он, будучи уже немолодым человеком, приступил к работе над словарем с нуля, а в 1947 году из-за угрозы потери зрения (вследствие скудного питания) принял приглашение работать в Стокгольме, где два года преподавал и восстанавливал картотеку словаря. В 1950-х годах, живя и работая в Западном Берлине, писал и готовил его к печати.

Писанов утверждает, что Фасмер издавал «газету», и дает понять, что делалось это тоже не без тайного умысла. Так вот, не газету издавал Фасмер, а основанный им еще до войны журнал — ​Zeitschrift für slavische Philologie, который до сих пор остается одним из лучших филологических журналов. В годы нацизма в нем не нашлось места ни нацистской пропаганде, ни прославлению фюрера, ни антисемитским публикациям — ​он сохранил верность научной традиции самой высокой пробы. И в нем нашлось место для «запрещенных» авторов, которых Фасмер публиковал под вымышленными именами, рискуя многим. А для Писанова всё это становится еще одним штрихом в его болезненно-абсурдном портрете «фашистского» ученого.

Уместно задаться вопросом: если Фасмер готовил «мину замедленного действия» против русского народа и языка, ​почему он писал по-немецки, а не по-русски? Русский язык Фасмер знал не хуже немецкого. Может быть, тут просто непонимание того, что оригинал словаря Фасмера написан по-немецки, для немецкого читателя? Ведь не мог Фасмер сквозь толщу времен предвидеть, что его словарь в будущем переведут на русский язык (этимологические словари переводят очень редко). Как же сработает «мина замедленного действия», если она не на том языке да еще и опубликована крохотным тиражом? Писанов не замечает или злонамеренно игнорирует тот факт, что для русского читателя книгу Фасмера сделал доступной академик О. Н. Трубачёв (1930–2002). У нас «русский Фасмер», как не раз называл его Трубачев, издавался и переиздавался не раз, и немалыми тиражами. Без нашего, отечественного издания Фасмера Писанов скорее всего ничего и не знал бы о «мине, заложенной Фасмером», как он скорее всего не знает о еще одной «мине» этого рода: изданном уже в XXI веке в Канаде англоязычном этимологическом словаре русского языка, написанном по фасмеровским принципам московским ученым В. Э. Орлом (1952–2007), в начале 1990-х уехавшим за рубеж.

Небольшое примечание. А почему бы Писанову не заняться, например, собранным В. И. Далем «Словарем офенского языка»? Ведь подозрительно: тайный язык каких-то офеней — ​может, тоже заложена какая-нибудь «мина» под русский народ, опять же отец Даля был датчанин, хоть и обрусевший. Да и сам «Словарь живого великорусского языка» — ​уж такой ли русский? Да мало ли на свете всяких словарей! И вообще книг. Везде могли быть заложены «мины», всё надо проверять, и особенно авторов — ​на «русскость».

Немецкое издание словаря Фасмера у нас — ​книжный раритет. Учитывая нелюбовь Писанова и иже с ним к академикам, оговорюсь, что перевод этого словаря на русский язык Трубачёв сделал, еще будучи молодым кандидатом наук. А перед этим работал в Антифашистском комитете советской молодежи и в «Комсомольской правде».

Переведенный на русский язык словарь Фасмера (с многочисленными дополнениями переводчика) нередко обозначается в специальной литературе как словарь Фасмера — Трубачёва. Трубачёв продолжил традицию Фасмера и в грандиозном проекте «Этимологический словарь славянских языков», который осуществляется до сих пор, после смерти Олега Николаевича. Но Писанов набрасывается только на Фасмера, не упоминая О. Н. Трубачёва ни единым словом. Возможно, потому что нелепые обвинения, предъявляемые Фасмеру, Трубачёву не предъявишь. Он прожил всю жизнь в России, а в 1942 году, будучи 12-летним подростком, стал свидетелем бомбардировок Сталинграда и вполне мог вместе со своей семьей стать их жертвой. К счастью, удалось эвакуироваться из уже разрушенного, горящего города. Трубачёв известен не только как выдающийся ученый-филолог, но и как ученый с довольно ярко выраженной общественной позицией, которую называют кто всерьез, а кто иронически русско-патриотической. Ее как будто отстаивает и нынешняя «Литературная газета», вдруг предоставившая слово, по существу, врагу того большого дела, которому Трубачёв посвятил свою жизнь.

Не Писанову судить Фасмера и решать, что ему следовало делать перед войной — ​остаться за границей или вернуться в Германию. Это касается не только данного случая. Тот, кто наслаждается мирной жизнью в своем доме, на родине, должен подумать, вправе ли он судить изгнанников, попавших в безжалостные жернова истории в эпоху войн. Вспомним замечательный фильм «Касабланка». Или «Поэму без героя»:

А веселое слово — ​дόма —

Никому теперь не знакомо,

Все в чужое глядят окно.

Кто в Ташкенте, а кто в Нью-Йорке,

И изгнания воздух горький —

Как отравленное вино.

В годы Первой русской революции Фасмер досадовал на то, что политические события мешают его научной работе. После революции 1917 года он перебрался в Дерпт, в 1926 году — ​в Берлин. В 1937–1939 годах находился в США, где мог и дальше работать в Колумбийском университете в Нью-Йорке. Но не принял жребий изгнанника и предпочел в 1939 году вернуться в Берлин, в Европу, где уже назрела война. И не ради нацизма, как думает Писанов, который, видимо, не в состоянии представить, что вернуться Фасмер мог ради своей научной работы, родного языка, привычного круга общения, коллег, учеников, ради любви к своей второй Родине (Германии). А первой была Россия, в которой остались его отец и брат Рихард, замечательный ученый-ориенталист, служивший в Эрмитаже и репрессированный по так называемому «Делу славистов». Нечего и говорить о том, что ждало в 1930-х годах самого Макса Фасмера, если бы он не уехал из России. Ведь и он сам наряду с виднейшими учеными российского происхождения был в числе обвиняемых по «делу славистов» как якобы один из зарубежных организаторов «фашистской партии». Писанов, по существу, реанимирует клеветнические обвинения против ученых, послужившие основанием для репрессий 1930-х. Немецкое издание словаря Фасмера отличается от русского кроме прочего тем, что содержит посвящение памяти отца и брата автора словаря. Это посвящение в «русском Фасмере», к сожалению, до сих пор не появилось ни в одном его переиздании.

В. Писанов совместно с Л. Писановым опубликовали книгу «Тайный код русской речи» («Анти-Фасмер»), без ложной скромности снабдив ее титром «Великие открытия XXI века». Набрасываясь на Фасмера и его словарь, В. Писанов, возможно, просто пытается отодвинуть конкурента, который мешает ему занять на книжном рынке нишу этимологического словаря и добиться со своим «Тайным кодом» коммерческого успеха. Шансов мало: упражнения по поводу «доброго русского слова из каменного века» вряд ли кого-то надолго увлекут, как ни распускай на манер павлиньего хвоста приманки «великое открытие XXI века», «тайный код», «первородное слово» и проч. «Каменный век» скорее характеризует уровень рассуждений авторов «Тайного кода».

Комментировать все измышления В. Писанова нет возможности. И не с ним и ему подобными обсуждать проблемы русской этимологической лексикографии: дополнений к Фасмеру (а они публикуются также и за границей), создания новых этимологических словарей русского языка и т. п. Это задача ученых-филологов, а они у нас есть и, несомненно, будут.

А. Е. Аникин, академик РАН

Главному редактору «Литературной газеты» М. А. Замшеву В «Литературной газете» от 21 марта 2018 г. была опубликована статья В. Писанова «Мина, заложенная Максом Фасмером». Автор, не знакомый с основами филологических знаний, невежественный в вопросах этимологии, пожелал прославиться, выступив со скандальным «разоблачением» знаменитого «Этимологического словаря русского языка» Макса Фасмера. В его статье содержатся откровенно клеветнические и лживые измышления в адрес выдающегося этимолога. К сожалению, редакция газеты, основанной Максимом Горьким и претендующей на важную просветительскую роль в жизни страны, проявила безответственность в этом важном вопросе, касающемся отечественной словесности и культуры. Ученые-исследователи и преподаватели русского языка в нашей стране и за рубежом выражают возмущение этой публикацией, оскорбляющей память великого ученого, который внес огромный вклад в развитие русской науки и культуры. Полагаем, что дело чести для газеты – как можно скорее опубликовать опровержение публикации В. Писанова. Просим сообщить о Вашем решении. Научный руководитель

Института русского языка

им. В. В. Виноградова РАН,

заместитель председателя Совета при Президенте Российской Федерации по русскому языку

академик А. М. Молдован

Подписи в поддержку письма в ЛГ по поводу публикации о Максе Фасмере

Александр Евгеньевич Аникин, академик РАН, д. ф. н., зав. сектором Института филологии СО РАН (Новосибирск)

Юрий Дереникович Апресян, академик РАН, д. ф. н., главный научный сотрудник Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН (Москва)

Светлана Михайловна Толстая, академик РАН, д. ф. н., зав. отделом этнолингвистики и фольклора Института славяноведения РАН (Москва)

Владимир Александрович Плунгян, академик РАН, д. ф. н., зам. директора Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН (Москва)

Анна Владимировна Дыбо, чл. -корр. РАН, д. ф. н., зав. отделом урало-алтайских языков Института языкознания РАН (Москва)

Алексей Алексеевич Гиппиус, чл. -корр. РАН, д. ф. н., главный научный сотрудник Института славяноведения РАН (Москва)

Елена Леонидовна Березович, чл. -корр. РАН, д. ф. н., профессор Уральского федерального университета (Екатеринбург)

Сергей Иванович Николаев, чл. -корр. РАН, д. ф. н., зав. отделом, Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН (Санкт-Петербург)

Евгений Васильевич Головко, чл. -корр. РАН, директор Института лингвистических исследований РАН (Санкт-Петербург)

Сергей Алексеевич Мызников, чл. -корр. РАН, д.ф.н., зав. словарным отделом Института лингвистических исследований РАН (Санкт-Петербург)

Владимир Владимирович Напольских, чл. -корр. РАН, д.и.н., профессор Удмуртского гос. университета (Ижевск)

Аскольд Игоревич Иванчик, чл. -корр. РАН, научный руководитель Отдела изучения древних цивилизаций Института всеобщей истории РАН (Москва)

Федор Борисович Успенский, чл. -корр. РАН, д. ф. н., Институт славяноведения РАН (Москва)

Владислав Васильевич Пухначев, чл. -корр. РАН, главный научный сотрудник Института гидродинамики им. М. А. Лаврентьева СО РАН (Новосибирск)

Владимир Иванович Ритус, чл. -корр. РАН, главный научный сотрудник Физического института им. П. Н. Лебедева РАН (Москва)

Дмитрий Георгиевич Яковлев, чл. -корр. РАН, доктор физико-математических наук, заведующий сектором теоретической астрофизики ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН (Санкт-Петербург)

Леонид Яковлевич Аранович, чл. -корр. РАН, Институт геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии РАН (Москва)

Николай Николаевич Розанов, чл. -корр. РАН, доктор физ. -мат. наук, профессор, нач. отдела Государственного оптического института им. С.И. Вавилова (Санкт-Петербург)

Борис Андреевич Успенский, д. ф. н., профессор, зав. Лабораторией лингвосемиотических исследований НИУ ВШЭ (Москва)

Светлана Анатольевна Бурлак, д. ф. н., проф. РАН, ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН (Москва)

Дмитрий Михайлович Савинов, д. ф. н., профессор РАН, ведущий научный сотрудник Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН (Москва)

Елена Яковлевна Шмелева, к. ф. н., зам. директора Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН (Москва)

Жанна Жановна Варбот, д. ф. н., зав. отделом этимологии и ономастики Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН (Москва)

Анатолий Федорович Журавлев, д. ф. н., главный научный сотрудник Института славяноведения РАН (Москва)

Любовь Викторовна Куркина, д. ф. н., главный научный сотрудник Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН (Москва)

Алексей Дмитриевич Шмелев, д. ф. н., зав. отделом культуры русской речи Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН (Москва)

Анна Абрамовна Пичхадзе, д. ф. н., главный научный сотрудник Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН (Москва)

Илья Сергеевич Якубович, д. ф. н., ведущий научный сотрудник Института восточных культур и античности Российского государственного гуманитарного университета (Москва)

Анна Константиновна Поливанова, к. ф. н., ведущий научный сотрудник Института Восточных культур и античности Российского государственного гуманитарного университета (Москва)

Михаил Николаевич Саенко, к. ф. н., научный сотрудник Института славяноведения РАН (Москва)

Мария Львовна Кулешова, к. ф. н., преподаватель МГУ им. М.В. Ломоносова (Москва)

Ян Михайлович Бухаров, к. психол. н., магистр по специальности «Фундаментальная и прикладная лингвистика», доцент Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (Москва)

Валентин Феодосьевич Выдрин, д. ф. н, профессор Санкт-Петербургского государственного университета, профессор Института восточных языков и цивилизаций, Париж (INALCO), старший член Института Университетов Франции (Institut Universitaire de France)

Ирина Сергеевна Юрьева, к. ф. н., научный сотрудник Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН (Москва)

Ксения Павловна Семёнова, лаборант кафедры теоретической и прикладной лингвистики филологического факультета МГУ (Москва)

Антон Владимирович Кухто, редактор журнала «Вопросы языкознания» (издательство «Наука») (Москва)

Екатерина Анатольевна Лютикова, д. ф. н., доцент МГУ им. М. В. Ломоносова (Москва)

Галина Ивановна Кустова, д. ф. н., ведущий научный сотрудник Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН (Москва)

Елена Аркадьевна Галинская, д. ф. н., профессор филологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова (Москва)

Сергей Юрьевич Дмитренко, к. ф. н., заместитель директора ИЛИ РАН, доцент Восточного факультета СПбГУ (Санкт-Петербург)

Ольга Владимировна Ханина, к. ф. н., старший научный сотрудник Института языкознания РАН (Москва)

Александра Валерьевна Тер-Аванесова, к. ф. н., ведущий научный сотрудник Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН (Москва)

Мария Александровна Холодилова, младший научный сотрудник ИЛИ РАН, преподаватель НИУ ВШЭ (Санкт-Петербург)

Сергей Львович Николаев, д. ф. н., ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН (Москва)

Николай Викторович Перцов, д. ф. н., ведущий научный сотрудник Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН (Москва)

Елена Леонидовна Рудницкая, д. ф. н., ведущий научный сотрудник Отдела языков народов Азии и Африки ФГБУН Институт востоковедения РАН (Москва)

Александр Владимирович Иваненко, к. ф. н., научный сотрудник отдела истории украинского языка и ономастики Института украинского языка НАН (Украина)

Ольга Евгеньевна Фролова, д. ф. н., зав лабораторией филологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова (Москва)

Павел Владимирович Лукин, д. и. н., ведущий научный сотрудник Центра по истории Древней Руси Института российской истории РАН (Москва)

Александр Иванович Илиади, д. ф. н., профессор, заведующий кафедрой методик дошкольного и начального обучения Центральноукраинского государственного педагогического университета им. Владимира Винниченко (Кировоград, Украина)

Роман Николаевич Кривко, д. ф. н., проф. Школы лингвистики НИУ ВШЭ, старший научный сотрудник Института славяноведения РАН, зав. отделом Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН (Москва)

Любор Кралик, к. ф. н., старший научный сотрудник Отдела истории словацкого языка, ономастики и этимологии Института языкознания им. Л. Штура Словацкой академии наук (Братислава, Словакия)

Мария Борисовна Рукодельникова, к. ф. н., заведующая кафедрой восточных языков Института лингвистики РГГУ (Москва)

Павел Владимирович Петрухин, к. ф. н., старший научный сотрудник Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН (Мосвка)

Сергей Юрьевич Неклюдов, д. ф. н., профессор, научный руководитель Центра типологии и семиотики фольклора РГГУ; главный научный сотрудник Лаборатории теоретической фольклористики Школы актуальных гуманитарных исследований ИОН Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (Москва)

Валентина Юрьевна Апресян, д. ф. н., ведущий научный сотрудник Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН, профессор Школы лингвистики НИУ Высшая школа экономики (Москва)

Татьяна Евгеньевна Янко, д. ф. н., главный научный сотрудник Института языкознания РАН, профессор Московского государственного педагогического университета (Москва)

Александра Сергеевна Архипова, к. ф. н., доцент РГГУ, старший научный сотрудник ИОН Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (Москва)

Татьяна Игоревна Афанасьева, д. ф. н., профессор кафедры русского языка СПбГУ (Санкт-Петербург)

Алла Андреевна Кожинова, д. ф. н., профессор, профессор кафедры теоретического и славянского языкознания филологического факультета Белорусского государственного университета (Минск, Белоруссия)

Екатерина Александровна Бакланова, к. ф. н., старший научный сотрудник МГУ имени М.В. Ломоносова (Институт стран Азии и Африки) (Москва)

Алексей Валериевич Юдин, к. ф. н., профессор отделения восточноевропейских языков и культур кафедры языков и культур Гентского университета (Гент, Бельгия)

Марина Михайловна Валенцова, к. ф. н., старший научный сотрудник Института славяноведения РАН (Москва)

Илья Борисович Иткин, к. ф. н., старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, доцент НИУ ВШЭ (Москва)

Ольга Максимова Младенова, к. ф. н., профессор, университет Калгари (Канада)

Валерий Леонидович Васильев, д. ф. н., профессор кафедры русского языка Новгородского гос. ун-та (Великий Новгород)

Егор Владимирович Кашкин, к. ф. н., научный сотрудник Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН (Москва)

Нина Юрьевна Живлова (Чехонадская), кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры древних языков исторического факультета МГУ (Москва)

Я глубоко возмущена статьёй В. Писанова не только как историк и лингвист (у меня два образования), но и как бывший автор «Литературной газеты». Уверена, что мой отец, Юрий Чехонадский, который много раз печатался в «Литературной газете» и как поэт, и как рецензент, также поддержал бы этот протест: словарь М. Фасмера, изданный в СССР в 1987 году, он считал одной из самых ценных книг в своей библиотеке.

Я глубоко возмущена статьёй В. Писанова не только как историк и лингвист (у меня два образования), но и как бывший автор «Литературной газеты». Уверена, что мой отец, Юрий Чехонадский, который много раз печатался в «Литературной газете» и как поэт, и как рецензент, также поддержал бы этот протест: словарь М. Фасмера, изданный в СССР в 1987 году, он считал одной из самых ценных книг в своей библиотеке. Михаил Александрович Живлов, кандидат филологических наук, доцент Института восточных культур и античности РГГУ (Москва)

Дмитрий Максимович Зеленский, бакалавр 4 курса, МГУ (Москва)

Сергей Александрович Крылов, д. ф. н., ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН, профессор Санкт-Петербургского университета (Санкт-Петербург)

Геннадий Филиппович Ковалев, д. ф. н., профессор Воронежского гос. университета (Воронеж)

Я с неподдельным возмущением прочитал в «Лит. газете» статью дикого дилетанта о Максе Фасмере. Почему эта газета стала желтой? Где были ее редакторы? Прошу присоединить мой голос к протестующим. Я как этимолог мог бы и сам написать статью, но я сейчас после операции на сердце, которому дополнительную боль создала эта статья.

Я с неподдельным возмущением прочитал в «Лит. газете» статью дикого дилетанта о Максе Фасмере. Почему эта газета стала желтой? Где были ее редакторы? Прошу присоединить мой голос к протестующим. Я как этимолог мог бы и сам написать статью, но я сейчас после операции на сердце, которому дополнительную боль создала эта статья. Маргарита Жуйкова, д. ф. н., профессор, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки (Луцк, Украина)

Виктор Васильевич Шаповал, к. ф. н., доцент института гуманитарных наук и управления Московского городского педагогического университета (Москва)

Анна Аркадьевна Плотникова, д. ф. н., главный научный сотрудник Института славяноведения РАН (Москва)

Словарь Фасмера – уважаемый и драгоценный источник для каждого филолога-слависта. Различные инсинуации вокруг имени великого ученого просто нельзя считать достойными и адекватными времени, в котором мы живем. XXI век – время величайшего прогресса человечества, а не время мракобесия и иезуитства. Удивительно, как такие статьи могут появляться в столь почтенной в российском обществе газете.

Словарь Фасмера – уважаемый и драгоценный источник для каждого филолога-слависта. Различные инсинуации вокруг имени великого ученого просто нельзя считать достойными и адекватными времени, в котором мы живем. XXI век – время величайшего прогресса человечества, а не время мракобесия и иезуитства. Удивительно, как такие статьи могут появляться в столь почтенной в российском обществе газете. Катриона Келли, профессор Оксфордского университета, действительный член Британской академии наук (Оксфорд, Великобритания)

Людмила Викторовна Хохлова, доцент кафедры индийской филологии Института Стран Азии и Африки МГУ (Москва)

Наталья Валентиновна Большакова, к. ф. н., доцент, зав. научно-образовательной лабораторией региональных филологических исследований Псковского государственного университета (Псков)

Ирина Ивановна Русинова, к. ф. н., доцент каф. теоретического и прикладного языкознания Пермского государственного национального исследовательского университета (Пермь)

Николай Иванович Зубов, д. ф. н., проф. Одесский национальный университет им. И. И. Мечникова (Одесса, Украина)

Василка Иванова Алексова, проф. д-р, Университет Св. Климента Охридского (София, Болгария)

Ольга Владиславовна Белова, д. ф. н., ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН (Москва)

Ирма Ивановна Муллонен, д. ф. н., профессор, Институт языка, литературы и истории КарНЦ РАН, ФИЦ «Карельский научный центр РАН» (Петрозаводск)

Наталья Михайловна Заика, к. ф. н., старший научный сотрудник, ИЛИ РАН (Санкт-Петербург)

Марина Анатольевна Бобрик, кандидат филологических наук, доцент Школы лингвистики Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (Москва)

Анна Владимировна Птенцова, к. ф. н., доцент, кафедра русского языка филологического факультета МГУ (Москва)

Тимур Анатольевич Майсак, к. ф. н., старший научный сотрудник, Институт языкознания РАН (Москва)

Вадим Миронович Лурье, д. ф. н., профессор Научно-исследовательского университета «Высшая школа экономики» (Москва)

Любовь Петровна Михайлова, к. ф. н., доцент кафедры русского языка, Заведующая Лабораторией лингвистического краеведения и языковой экологии Петрозаводского государственного университета (Петрозаводск)

Наталья Васильевна Дранникова, д. ф. н., профессор, директор Центра изучения традиционной культуры Европейского Севера Северного Арктического (федерального) университета (Архангельск)

Руфь Александровна Агеева, к. ф. н., заместитель председателя Топонимической комиссии Московского городского отделения Русского географического общества (Москва)

Наталья Борисовна Корина, профессор, хабилитированный доктор, доктор философии, профессор кафедры русистики Философского факультета Университета им. Константина Философа в Нитре (Словакия) и ассистент университета по восточнославянскому языкознанию в Институте славистики Венского университета, филолого-культурологический факультет (Австрия)

Татьяна Петровна Соколова, к. ф. н., доцент кафедры судебных экспертиз Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (Москва)

Борис Леонидович Огибенин, заведующий кафедрой санскрита и языков Юго-Восточной Азии, профессор Страсбургского Университета (Франция)

Светлана Игоревна Переверзева, к. ф. наук, старший преподаватель кафедры русского языка Института лингвистики РГГУ (Москва)

Мария Олеговна Новак, д. ф. н., доцент кафедры русского языка и прикладной лингвистики Казанского федерального университета (Казань)

Андрей Львович Топорков, член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник ИМЛИ РАН (Москва)

Олег Феофанович Жолобов, д.филол. н., профессор кафедры русского языка и прикладной лингвистики Казанского федерального университета (Казань)

Геннадий Афанасьевич Цыхун, д. ф. н., главный научный сотрудник Института языкознания имени Якуба Коласа НАН Беларуси; главный редактор «Этымалагічнага слоўніка беларускай мовы» (Минск, Белоруссия)

Николай Павлович Антропов, к. ф. н., ведущий научный сотрудник Института языкознания имени Якуба Коласа НАН Беларуси; ответственный редактор «Этымалагічнага слоўніка беларускай мовы» (Минск, Белоруссия)

Наталья Георгиевна Брагина, д.ф.н, профессор, профессор кафедры русской словесности и межкультурной коммуникации Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина (Москва)

Ирина Борисовна Качинская, к. ф. н., мл. науч. сотрудник кафедры русского языка МГУ имени М. В. Ломоносова (Москва)

Михаил Викторович Горбаневский, д. ф. н., профессор, председатель правления Гильдии лингвистов-экспертов по документационным и информационным спорам (Москва)

Светлана Викторовна Друговейко-Должанская, преподаватель кафедры русского языка филологического ф-та СПбГУ, член Совета по русскому языку при Президенте РФ, член Орфографической комиссии РАН (Санкт-Петербург)

Татьяна Всеволодовна Рождественская, д. ф. н., профессор кафедры русского языка филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета (Санкт-Петербург)

Андрей Андреевич Горбов, к. ф. н., доцент, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (Санкт-Петербург)

Елена Викторовна Горбова, д.ф.н., доцент, профессор кафедры общего языкознания СПбГУ (Санкт-Петербург)

Ирина Михайловна Кобозева, д. ф. н., профессор кафедры теоретической и прикладной лингвистики филологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова (Москва)

Иванова Биляна Михайлова, доц. д-р, Софийский университет «Св. Климент Охридский» (София, Болгария)

Татьяна Васильевна Бахвалова, д. ф. н., профессор кафедры русского языка Института филологии Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева (Орел)

Анна Ростиславовна Попова, д. ф. н., доцент, профессор кафедры русского языка Института филологии Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева (Орел)

Айрат Равильевич Сакаев, ст. редактор ИД «Коммерсантъ» (Москва)

Андрей Васильевич Барандеев, к. ф. н., профессор, председатель Топонимической комиссии Московского городского отделения Русского географического общества (Москва)

Мария Вячеславовна Ахметова, к. ф. н., старший научный сотрудник Школы актуальных гуманитарных исследований Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (Москва)

Сергей Григорьевич Болотов, научный сотрудник Института мировой культуры МГУ имени М.В. Ломоносова (Москва)

Александра Михайловна Пиир, Европейский университет в Санкт-Петербурге / Музей антропологии и этнографии (Кунсткамера) РАН, ведущий редактор журнала «Антропологический форум» (Санкт-Петербург)

Елена Алексеевна Нефедова, д. ф. н., профессор кафедры русского языка филологического фак-та МГУ

Анна Викторовна Малышева, к. ф. н., научный сотрудник ИРЯ РАН им. В.В. Виноградова (Москва)

Петр Соботка, doktor habilitowany, Факультет лингвистики, Университета Николая Коперника в Торуне, член-специалист Комитета языкознания Польской академии наук (Польша)

Валерий Михайлович Мокиенко, профессор кафедры славянской филологии СПбГУ (Санкт-Петербург)

Конечно же, присоединяюсь к коллегам – тем более, что я ученик Б. А. Ларина, который и был инициатором перевода словаря М. Фасмера и всячески поддержал в свое время О.Н. Трубачёва в этом деянии. Писановщина – одно из мерзопакостных явлений современности, когда фейковая информация публикуется даже в достойной прессе.

Конечно же, присоединяюсь к коллегам – тем более, что я ученик Б. А. Ларина, который и был инициатором перевода словаря М. Фасмера и всячески поддержал в свое время О.Н. Трубачёва в этом деянии. Писановщина – одно из мерзопакостных явлений современности, когда фейковая информация публикуется даже в достойной прессе. Светлана Владимировна Дьяченко, секретарь научно-организационного и диссертационного советов Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН (Москва)

Елена Геннадьевна Жидкова, старший преподаватель кафедры русского языка Института лингвистики РГГУ (Москва)

Рустам Асхатович Шаяхметов, член Союза журналистов РФ, лингвист и литературовед (Уфа)

Ирина Алексеевна Кюршунова, д. ф. н., доцент кафедры русского языка как иностранного Института филологии Петрозаводского государственного университета (Петрозаводск)

Александр Константинович Оглоблин, д. ф. н., профессор кафедры теории и методики преподавания языков и культур Азии и Африки Восточного факультета Санкт-Петербургского государственного университета (Санкт-Петербург)

Ярослав Петрович Редьква, к. ф. н, доц. кафедры истории и культуры украинского языка, заместитель декана филологического факультета Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича (Черновцы, Украина)

Ежи Бартминьски, доктор наук, профессор Университета Марии Кюри-Склодовской, академик Польской Академии наук (Люблин, Польша)

Татьяна Владимировна Клубкова, к. ф. н., ст. преподаватель кафедры общего языкознания СПбГУ (Санкт-Петербург)

Мария Савельевна Мушинская, к.ф. н., научный сотрудник, Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН (Москва)

Николай Николаевич Подосокорский, к. ф. н., советник при ректорате Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого (Великий Новгород)

Дина Махмудовна Магомедова, д. ф. н., заслуженный профессор РГГУ, заведующий кафедрой истории русской классической литературы, руководитель Блоковской группы ИМЛИ РАН (Москва)

Мария Дмитриевна Воейкова, д. ф. н. доцент, зав. отделом теории грамматики ИЛИ РАН, профессор кафедры русского языка филологического факультета СПбГУ (Санкт-Петербург)

Антон Владимирович Циммерлинг, д. ф. н., главный научный сотрудник Государственного института русского имени А. С. Пушкина, профессор Московского педагогического государственного университета, ведущий научный сотрудник Института языкознания РАН, член грамматической комиссии РАН (Москва)

Анастасия Игоревна Рыко, к. ф. н., доцент кафедры русского языка СПбГУ (Санкт-Петербург)

Федор Иванович Рожанский, к. ф. н., старший научный сотрудник Института языкознания РАН (Москва)

Денис Михайлович Токмашев, к. ф. н., доцент, отделение иностранных языков Школы базовой инженерной подготовки Национального исследовательского Томского политехнического университета (Томск)

Михаил Георгиевич Павловец, к. ф. н., доцент Школы филологии факультета гуманитарных наук Научно-исследовательского университета «Высшая школа экономики», учитель словесности Лицея НИУ ВШЭ (Москва)

Лариса Львовна Фиалкова, профессор кафедры ивритской литературы и компаративистики, Хайфского университета (Хайфа, Израиль)

Марина Артуровна Еремина, к. ф. н., доцент кафедры иностранных языков и межкультурных коммуникаций Уральского государственного университета путей сообщения (Екатеринбург)

Людмила Львовна Федорова, к. ф. н., профессор кафедры теоретической и прикладной лингвистики Института лингвистики РГГУ (Москва)

Александр Михайлович Камчатнов, д. ф. н., профессор, заведующий кафедрой общего языкознания Московского педагогического государственного университета (Москва)

Михаил Гершонович Матлин, к. ф. н., доцент кафедры русского языка, литературы и журналистики Ульяновского государственного педагогического университета им. И. Н. Ульянова (Ульяновск)

Андрей Николаевич Соболев, д. ф. н., профессор кафедры славянской филологии СПбГУ (Санкт-Петербург)

Войцех Хлебда, д. ф. н., профессор, чл. -корр. Польской академии наук, директор Института славистики Опольского университета, председатель Комитета языкознания Польской академии наук (Польша)

Светлана Михайловна Белякова, д. ф. н., профессор, профессор кафедры общего языкознания Тюменского государственного университета (Тюмень)

Албена Найденова Мирчева-Жечкова, д. ф. н., доц. Факультета Славянскоой филологии Софийского университета Св. Климента Охридского (Болгария)

Любовь Георгиевна Чапаева, д. ф. н., профессор кафедры общего языкознания Московского педагогического государственного университета (Москва)

Лев Никитович Пушкарев, д. и. н., ведущий научный сотрудник-консультант Института российской истории РАН (Москва)

Артемий Михайлович Пушкарев, к. и. н., Исполнительный директор Фонда местного самоуправления (Москва)

Ирина Михайловна Пушкарева, д. и. н., ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН (Москва)

Наталья Львовна Пушкарева, д. и. н., профессор, главный научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН им. Н. Н. Миклухо-Маклая, Председатель Российской ассоциации исследователей истории женщин (Москва)

Александр Анатольевич Соколянский, д. ф. н., профессор кафедры русской филологии и журналистики Северо-Восточного государственного университета (Магадан)

Наталья Николаевна Соколянская, к. ф. н., доцент кафедры русской филологии и журналистики Северо-Восточного государственного университета (Магадан)

Юлия Юрьевна Магерамова, к. ф. н., доцент, зав. кафедрой русской филологии и журналистики Северо-Восточного государственного университета (Магадан)

Ольга Александровна Ежкова, к. ф. н., доцент кафедры русской филологии и журналистики Северо-Восточного государственного университета (Магадан)

Серафима Евгеньевна Никитина, д. ф. н., главный научный сотрудник Института языкознания РАН (Москва)

Алексей Иванович Семенов, к. ф. н., доцент кафедры русской филологии и журналистики Северо-Восточного государственного университета (Магадан)

Ольга Евгеньевна Шепилева, к. ф. н., доцент кафедры русской филологии и журналистики Северо-Восточного государственного университета (Магадан)

Светлана Александровна Полковникова, к. ф. н., доцент кафедры общего языкознания МПГУ (Москва)

Станислава Небжеговска-Бартминьска, доктор филологии, профессор Университета Марии Кюри-Склодовской (Люблин, Польша)

Николай Леонидович Сухачев, к. ф. н., ведущий научн. сотр. Института лингвистических исследований РАН (Санкт-Петербург)

Татьяна Владимировна Топорова, д. ф. н., ведущий научный сотрудник Института языкознания РАН, германский сектор, отдел индоевропейских языков (Москва)

Лариса Леонидовна Шестакова, д. ф. н., ведущий научный сотрудник, Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН (Москва)

Мария Наумовна Шевелева, к. ф. н., доцент кафедры русского языка филологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова (Москва)

Наталия Владимировна Васильева, д. ф. н., главный научный сотрудник Отдела теоретического и прикладного языкознания Института языкознания РАН (Москва)

Ольга Наумовна Турышева, д. ф. н., доцент, профессор кафедры русской и зарубежной литературы Уральского федерального университета (Екатеринбург)

Надежда Касимовна Малинаускене, к. ф. н., доцент, на пенсии, член культурно-просветительского общества «Лосевские беседы» (Москва)

Инна Михайловна Гольберг, к. ф. н., доцент кафедры русского языка и методики его преподавания в начальной школе им. М. Р. Львова; МПГУ (Москва)

Светлана Андреевна Жгунева, к. ф. н., старший преподаватель факультета Высшая школа перевода МГУ (Москва)

Дмитрий Григорьевич Демидов, д. ф. н., доцент факультета славистики Государственного университета Чжэнчжи (Тайвань)

Валентина Григорьевна Кульпина, д. ф. н., доцент кафедры славянских языков и культур факультета иностранных языков и регионоведения МГУ имени М.В. Ломоносова (Москва)

Хочу поддержать письмо лингвистической общественности в «Литературную газету», направленное против инсинуаций в отношении «Этимологического словаря» Макса Фасмера. Публикация некомпетентной и клеветнической статьи в таком известном издании, к сожалению, свидетельствует о неуважении к нашей науке, когда рупор предоставляется человеку несведущему, некомпетентному, который будоражит читателей известного издания непрофессиональной чепухой и заводит людям в голову совершенно ненужные им категории.

Хочу поддержать письмо лингвистической общественности в «Литературную газету», направленное против инсинуаций в отношении «Этимологического словаря» Макса Фасмера. Публикация некомпетентной и клеветнической статьи в таком известном издании, к сожалению, свидетельствует о неуважении к нашей науке, когда рупор предоставляется человеку несведущему, некомпетентному, который будоражит читателей известного издания непрофессиональной чепухой и заводит людям в голову совершенно ненужные им категории. Юрий Михайлович Папян, к. ф. н., доцент кафедры русского языка и стилистики Литературного института им. Горького (Москва)

Светлана Маратовна Евграфова, к. ф. н., доцент кафедры русского языка Российского государственного гуманитарного университета (Москва)

Евгений Владимирович Пчелов, к. и. н., доцент, заведующий кафедрой, Российский государственный гуманитарный университет (Москва)

Андрей Юрьевич Фильченко, д. ф. н., PhD Linguistics, главный научный сотрудник кафедры языков народов Сибири, Томский государственный педагогический университет (Томск)

Рустам Ибрагимович Фахретдинов, магистр филологии, ассоциированный сотрудник ЕУСПб, аспирант Тартуского университета (Тарту)

Людмила Алексеевна Самуткина, кандидат филологических наук, пенсионер (Иваново)

Эмма Григорьевна Шимчук, к. ф. н., доцент, кафедра русского языка филологического факультета МГУ им. М. В.Ломоносова (Москва)

Юрий Альтертович Дзиццойты, к. ф. н., доцент, заведующий кафедрой осетинского языка и общего языкознания Юго-Осетинского государственного университета им. А. А. Тибилова (Цхинвал)

Александр Игоревич Грищенко, к. ф. н., доцент кафедры русского языка МПГУ (Москва)

Ральф Клеминсон, MA, DPhil, ассоциированный профессор Оксфордского ун-та (Портсмут, Великобритания)

Вальтер Венцель, Dr. Prof. emeritus истории славянских языков и ономастики Лейпцигского ун-та (Германия)

Елена Михайловна Главацкая, д. и. н., профессор кафедры археологии и этнологии Уральского федерального университета (Екатеринбург)

Татьяна Николаевна Бунчук, к. ф. н., заведующий кафедрой русской филологии Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина (Сыктывкар)

Ольга Николаевна Кушнир, д. ф. н., профессор, проректор по учебной работе Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина (Сыктывкар)

Юлия Николаевна Ильина, к. ф. н., доцент кафедры русской филологии Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина (Сыктывкар)

Ирина Арнольдовна Кобелева, д. ф. н., профессор кафедры русской филологии Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина (Сыктывкар)

Галина Ивановна Глебко, к. ф. н., доцент кафедры русской филологии Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина (Сыктывкар)

Татьяна Федоровна Волкова, д. ф. н., профессор кафедры русской филологии Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина (Сыктывкар)

Татьяна Степановна Канева, к. ф. н., доцент кафедры русской филологии Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина (Сыктывкар)

Наталья Владимировна Немирова, к. ф. н., доцент кафедры русской филологии Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина (Сыктывкар)

Татьяна Павловна Королева, кандидат педагогических наук, доцент кафедры русской филологии Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина (Сыктывкар)

Ольга Владимировна Пыстина, к. ф. н., доцент кафедры журналистики Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина (Сыктывкар)

Елена Александровна Шевченко, к. ф. н., доцент кафедры журналистики Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина (Сыктывкар)

Валерия Станиславовна Кучко, к. ф. н., старший научный сотрудник Топонимической лаборатории кафедры русского языка, общего языкознания и речевой коммуникации, Уральский федеральный университет (Екатеринбург)

Олеся Дмитриевна Сурикова, к. ф. н., старший научный сотрудник Топонимической лаборатории кафедры русского языка, общего языкознания и речевой коммуникации, Уральский федеральный университет (Екатеринбург)

Карлхайнц Хенгст, Prof. Dr. phil. habil., профессор Института славистики филологического факультета Лейпцигского университета (Германия)

Нияз Илдарович Киреев, МБОУ «Школа № 45 с углублённым изучением отдельных предметов» (Уфа)

Татьяна Павловна Романова, к. ф. н., доцент кафедры русского языка и массовой коммуникации Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П. Королёва (Самара)

Игорь Янович, PhD, научный сотрудник центра «Слова, кости, гены, орудия» при Тюбингенском университете (Германия)

Мария Эдуардовна Рут, д. ф. н., профессор кафедры русского языка, общего языкознания и речевой коммуникации Уральского федерального университета (Екатеринбург)

Татьяна Николаевна Дмитриева, д. ф. н., профессор кафедры русского языка, общего языкознания и речевой коммуникации Уральского федерального университета (Екатеринбург)

Надежда Владимировна Кабинина, д. ф. н., профессор кафедры русского языка, общего языкознания и речевой коммуникации Уральского федерального университета (Екатеринбург)

Замир Курбанович Тарланов, д. ф. н., профессор, Заслуженный деятель науки РФ, Заслуженный деятель науки КАССР, почетный работник высшего профессионального образования РФ, член Союза писателей России, профессор кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин Северного института Всероссийского государственного университета юстиции (РПА) Минюста РФ (Петрозаводск)

Лидия Владимировна Савельева, д. ф. н., профессор, Заслуженный деятель науки РФ, Заслуженный деятель науки Республики Карелия, профессор Петрозаводского государственного университета (в настоящее время – на пенсии) (Петрозаводск)

Константин Андреевич Калинин, аспирант кафедры русского языка и стилистики Литературного института имени А. М. Горького (Москва)

Федор Борисович Поляков, д. ф. н., профессор, зав. кафедрой русской литературы Института славистики Венского университета (Австрия)

Евгений Замирович Тарланов, д. ф. н., профессор, ведущий научный сотрудник Института языка, литературы и искусства Дагестанского научного центра (Махачкала)

Ирина Александровна Седакова, д. ф. н., завотделом типологии и сравнительного языкознания Институт славяноведения РАН (Москва)

Марк Л. Гринберг, проф. славянских языков и литератур; член-корреспондент Академии наук Республики Словении, зав. Института мировых языков, литератур и культур, Канзасский университет (США)

Галина Николаевна Старикова, к.ф.н., доцент кафедры русского языка Национального исследовательского Томского государственного университета (Томск)

Людмила Викторовна Калинина, д. ф. н., профессор кафедры русского языка, культуры речи и методики обучения Вятского государственного университета (Киров)

Ольга Алексеевна Михайлова, д. ф. н., профессор Уральского федерального университета (Екатеринбург)

Зоя Викторовна Сметанина, к. ф. н., доцент кафедры русского языка, культуры речи и методики преподавания Вятского государственного университета (Киров)

Елена Александровна Агеева, старший научный сотрудник Музея истории МГУ имени М. В. Ломоносова (Москва)

Йоуко Линдстедт, профессор, заведующий кафедрой славянской филологии Хельсинкского университета (Финляндия)

Юлия Борисовна Пикулева, к. ф. н., доцент кафедры русского языка, общего языкознания и речевой коммуникации Уральского федерального университета (Екатеринбург)

Петер Хоутзагерс, д. ф. н., доцент славянского языкознания Гронингенского ун-та (Нидерланды)

Полина Владимировна Королькова, к. ф. н., доцент кафедры славистики и центральноевропейских исследований Российского государственного гуманитарного университета (Москва)

Андрей Борисович Мороз, д. ф. н., профессор кафедры славистики и центральноевропейских исследований Российского государственного гуманитарного университета (Москва)

Дмитрий Кириллович Поляков, к. ф. н., доцент кафедры славистики и центральноевропейских исследований Российского государственного гуманитарного университета (Москва)

Сергей Сергеевич Скорвид, к. ф. н., доцент кафедры славистики и центральноевропейских исследований Российского государственного гуманитарного университета (Москва)

Оксана Николаевна Спалек, преподаватель кафедры славистики и центральноевропейских исследований Российского государственного гуманитарного университета (Москва)

Маргарита Игоревна Хазанова, к. ф. н., старший преподаватель кафедры славистики и центральноевропейских исследований Российского государственного гуманитарного университета (Москва)

Алексей Викторович Андронов, к. ф. н., доцент, зам. зав. кафедрой общего языкознания СПбГУ (Санкт-Петербург)

Людмила Попович, профессор Белградского университета (Сербия)

Присоединяюсь к протесту не только против пасквиля В. Писанова, порочащего память величайшего ученого Макса Фасмера, но и против невежества и ксенофобии, насаждаемых и распространяемых в современных российских СМИ подобными Писанову лжезнатоками и лжепатриотами.

Присоединяюсь к протесту не только против пасквиля В. Писанова, порочащего память величайшего ученого Макса Фасмера, но и против невежества и ксенофобии, насаждаемых и распространяемых в современных российских СМИ подобными Писанову лжезнатоками и лжепатриотами. Нелли Александровна Красовская, д. ф. н., профессор кафедры русского языка и литературы Тульского государственного педагогического университета им. Л. Н. Толстого (Тула)

Бьорн Вимер, Dr. habil., профессор, заведующий кафедрой славистики, тюркологии и балтийских исследований университета г. Майнц (Германия)

Павел Ефимович Гриценко, д. ф. н., профессор, директор Института украинского языка НАН Украины (Украина)

Влияние Макса Фасмера, этого выдающегося ученого, и его трудов, особенно самого известного среди его наследия — «Этимологического словаря русского языка», — никогда не ограничивалось областью русистики, а оказало благотворное влияние на развитие славистики в целом мире, включая и украинистику, ее лингвоисторические и этимологические штудии.

Словарь Фасмера был и остается настольной книгой украинских этимологов; с ним они создавали свой «Етимологічний словник української мови» в 7 томах, труды по сравнительно-историческому славянскому языкознанию, о нем как о высоком научном авторитете не раз говорил и писал академик А. С. Мельничук. Закономерно, что во многих университетах Украины словарь Макса Фасмера остается одним из самых затребованных и авторитетных изданий, одновременно это самая короткая и надежная дорога и к овладению информацией ЭССЯ, пониманию многогранной научной личности О. Н. Трубачёва, а с ним — и всей фундаментальной современной школы этимологов-русистов.

Словарь Макса Фасмера не превратился в милый факт истории лингвистики, а продолжает весьма активно работать в славянском языкознании. И в этом его особенная сила.

Влияние Макса Фасмера, этого выдающегося ученого, и его трудов, особенно самого известного среди его наследия — «Этимологического словаря русского языка», — никогда не ограничивалось областью русистики, а оказало благотворное влияние на развитие славистики в целом мире, включая и украинистику, ее лингвоисторические и этимологические штудии. Словарь Фасмера был и остается настольной книгой украинских этимологов; с ним они создавали свой «Етимологічний словник української мови» в 7 томах, труды по сравнительно-историческому славянскому языкознанию, о нем как о высоком научном авторитете не раз говорил и писал академик А. С. Мельничук. Закономерно, что во многих университетах Украины словарь Макса Фасмера остается одним из самых затребованных и авторитетных изданий, одновременно это самая короткая и надежная дорога и к овладению информацией ЭССЯ, пониманию многогранной научной личности О. Н. Трубачёва, а с ним — и всей фундаментальной современной школы этимологов-русистов. Словарь Макса Фасмера не превратился в милый факт истории лингвистики, а продолжает весьма активно работать в славянском языкознании. И в этом его особенная сила. Игорь Александрович Мельчук, д. ф. н., член Королевского Общества Канады, заслуженный профессор Монреальского университета (Канада)

Глубокоуважаемый господин редактор,

Если бы я не видел статью об этимологическом словаре собственными глазами, я бы не поверил, что одна из центральных газет России может опубликовать такую средневеково-безграмотную чушь. Россия становится посмешищем даже для нецивилизованного мира! Необходимо немедленно напечатать серьезное опровержение от имени редакции с извинениями перед обществом.

Глубокоуважаемый господин редактор, Если бы я не видел статью об этимологическом словаре собственными глазами, я бы не поверил, что одна из центральных газет России может опубликовать такую средневеково-безграмотную чушь. Россия становится посмешищем даже для нецивилизованного мира! Необходимо немедленно напечатать серьезное опровержение от имени редакции с извинениями перед обществом. Марина Владимировна Сарапас, к. ф. н., доцент кафедры общего языкознания МПГУ, заместитель директора Института филологии Московского педагогического государственного университета (Москва)

Елена Александровна Крюкова, к. ф. н., доцент, зав. каф. языков народов Сибири Томского государственного педагогического университета (Томск)

Я возмущена тем бредом, который опубликовали в «Литературной газете» по поводу Фасмера и его научных изысканий. Публикация – антинаучная как по форме, так и по содержанию.

Я возмущена тем бредом, который опубликовали в «Литературной газете» по поводу Фасмера и его научных изысканий. Публикация – антинаучная как по форме, так и по содержанию. Тильман Бергер, Prof. Dr., директор Института славистики Тюбингенского университета (Германия)

Лилия Трофимовна Леушина, к. ф. н., профессор кафедры общего, славяно-русского языкознания и классической филологии Томского государственного университета (Томск)

Лилиана Борисовна Прокопьева, к. ф. н., доцент кафедры английской филологии НИ ТГУ (Томск)

Илона Янышкова, PhDr., ведущий научный сотрудник этимологического отделения Института чешского языка Чешской Академии наук, главный редактор «Этимологического словаря славянских языков» (Брно, Чешская республика)

Ханну Томмола, D.Sc. заслуженный профессор университета г. Тампере (Финляндия)

Ахти Никунласси, PhD, профессор русского языка отделения современных языков гуманитарного факультета Хельсинкского университета (Финляндия)

Александр Зеленин, д.ф.н., лектор отделения русского языка, культуры и переводоведения факультета коммуникационных наук университета г. Тампере (Финляндия)

Несомненно, я поддерживаю гневное и справедливое письмо, написанное акад. Аникиным в ЛГ от имени сотен и тысяч филологов в поддержку выдающегося филолога первой половины XX века Макса Фасмера. Такие статьи отдают духом (мы-то думали, прошедших! ан нет...) времен борьбы с низкопоклонством перед Западом... Мерзко и больно, что трагедия повторяется уже в виде фарса...

Несомненно, я поддерживаю гневное и справедливое письмо, написанное акад. Аникиным в ЛГ от имени сотен и тысяч филологов в поддержку выдающегося филолога первой половины XX века Макса Фасмера. Такие статьи отдают духом (мы-то думали, прошедших! ан нет...) времен борьбы с низкопоклонством перед Западом... Мерзко и больно, что трагедия повторяется уже в виде фарса... Екатерина Владимировна Захарова, к. ф. н., младший научный сотрудник сектора языкознания Института языка, литературы и истории КарНЦ РАН (подразделение Федерального исследовательского центра «Карельский научный центр РАН»)

Маркус Гигер, Dr. phil., семинар русистики Института восточнославянских языков Философского факультета Карлова университета (Прага, Чешская Республика)

Александар Лома, ординарный профессор Философского факультета в Белграде, академик САНУ, член и бывший председатель Комиссии по этимологии Международного комитета славистов (Белград, Сербия)

Александр Статиев, доцент отделения истории университета г. Ватерлоо (Канада)

Адриан Барентсен, PhdD, ассоциированный профессор русского языкознания (на пенсии), приглашенный исследователь Кафедры славистики Амстердамского университета (Амстердам, Нидерланды)

Марта Белетич, д-р филологии, ведущий научный сотрудник Института сербского языка САНУ (Сербия)

Татьяна Викторовна Пентковская, д. ф. н., профессор кафедры русского языка филологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова (Москва)

Лариса Яковлевна Костючук, профессор кафедры русского языка и русского как иностранного Псковского государственного университета (Псков)

Спасибо за защиту Истины и письмо против тех, кто наступает и наступает на настоящие научные труды, на тех, кто делал то, что, несмотря ни на что, останется вечно востребованным, но сейчас нуждается в защите.

Спасибо за защиту Истины и письмо против тех, кто наступает и наступает на настоящие научные труды, на тех, кто делал то, что, несмотря ни на что, останется вечно востребованным, но сейчас нуждается в защите. Дойчил Петрович Войводич, д. ф. н., профессор кафедры русского языка и литературы Философского факультета университета в Новом Саде (Нови Сад, Сербия)

Александр Бирих, Dr, профессор кафедры славянской филологии Трирского университета (Германия)

Марианна Леонова, Dr, Семинар славянской филологии Геттингенского Университета им. Георга-Августа (Германия)

Наталья Брюггеманн, Dr. phil., Институт славистики, кафедра славянского языкознания университета г. Регенсбург (Германия)

Анна Романовна Журавель, научный сотрудник кафедры славистики (отдел языкознания) университета им. Мартина Лютера, г. Галле (Германия)

Хельмут Кайперт, Dr., prof. emeritus, Боннский университет, член-корреспондент Геттингенской академии наук, член-корреспондент Баварской академии наук (Германия)

Екатерина Андреевна Мишина, к. ф. н., старший научный сотрудник Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН (Москва)

Ольга Геннадьевна Ровнова, к. ф. н., старший научный сотрудник Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН (Москва)

Василий Иванович Супрун, д. ф. н., профессор кафедры русского языка и методики его преподавания, Волгоградского государственного социально-педагогического университета (Волгоград)

Харри Уолтер, Prof. Dr., почетный доктор, научный сотрудник кафедры славянского языкознания университета г. Грайфсвальд (Германия)

Юлия Валерьевна Литвин, к. и. н., младший научный сотрудник сектора этнологии Института языка, литературы и истории – обособленного подразделения Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра «Карельский научный центр РАН» (Петрозаводск)

Ирина Германовна Овчинникова, д. ф. н., профессор кафедры иностранных языков Московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова, профессор кафедры журналистики и медиакоммуникаций Пермского государственного национального исследовательского университета (Пермь)

Зинаида Васильевна Митченко, к. ф. н., доцент кафедры дефектологии ПсковГУ, научный сотрудник научно-образовательной лаборатории региональных филологических исследований (Псков)

Валерий Анатольевич Ефремов, профессор кафедры русского языка РГПУ им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург)

Вероника Вальд, научный сотрудник кафедры славистики университета г. Регенсбург (Германия)

Александра Павловна Родионова, к. ф. н., научный сотрудник сектора языкознания Института языка, литературы и истории – обособленного подразделения Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра «Карельский научный центр РАН» (Петрозаводск)

Николай Сергеевич Уртегешев, к. ф. н., ведущий научный сотрудник Института филологии Сибирского отделения РАН (Новосибирск)

Игорь Ефимович Ким, д. ф. н., заместитель директора Института филологии СО РАН, профессор кафедры общего и русского языкознания Новосибирского государственного университета (Новосибирск)

Ираида Яковлевна Селютина, д. ф. н., профессор, главный научный сотрудник Института филологии Сибирского отделения РАН (Новосибирск)

Наталья Борисовна Кошкарёва, д. ф. н., профессор, главный научный сотрудник Института филологии Сибирского отделения РАН, зав. кафедрой общего и русского языкознания Новосибирского государственного университета (Новосибирск)

Ольга Владимировна Кукушкина, д. ф. н., профессор кафедры русского языка филологического ф-та МГУ (Москва)

Софья Константиновна Пожарицкая, к. ф. н., доцент кафедры русского языка МГУ (Москва)

Ольга Георгиевна Щеглова, к. ф. н., доцент, заведующая кафедрой источниковедения литературы и древних языков Гуманитарного института Новосибирского государственного университета (Новосибирск)

Христоф Гарстка, Prof. Dr., семинар славистики Института русской культуры им. Ю. М. Лотмана Рурского университета г. Бохум (Германия)

Максим Максимович Макарцев, к. ф. н., старший научный сотрудник Института славяноведения РАН, научный сотрудник Института славистики Университета им. Карла фон Осецкого (Ольденбург, Германия)

Томас Дайбер, Prof. Dr. habil., профессор славянских языков и культуры Института славистики Университета им. Юстуса Либиха г. Гиссен (Германия)

Наталья Владимировна Николенкова, к. ф. н., доцент кафедры русского языка филологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова (Москва)

Людгер Удольф, Prof. Dr., факультет языкознания, литературы и культуры Института славистики Дрезденского Технического университета (Германия)

Татьяна Павловна Калугина, доктор философских наук, зав. отделом переводов для изданий в Государственном Русском музее (Санкт-Петербург)

Райнер Гольдт, Prof. Dr. гос. университета им. Иоганна Гутенберга г. Майнц (Германия)

Савва Михайлович Михеев, к. и. н., старший научный сотрудник Института славяноведения РАН (Москва)

Наталья Витальевна Сухова, к. ф. н., доцент кафедры иностранных языков ФГУ МГУ имени М.В. Ломоносова, доцент кафедры иностранных языков и коммуникативных технологий НИТУ МИСиС (Москва)

Ольга Николаевна Лагута, д. ф. н., профессор факультета славистики Государственного университета Чжэнчжи (г. Тайбэй, Тайвань)

Тимофей Геннадьевич Мякин, к. ф. н., доцент кафедры источниковедения литературы и древних языков Гуманитарного института Новосибирского государственного университета (Новосибирск)

Валерия Витальевна Каверина, д. ф. н., доцент кафедры русского языка филологическиого факультета МГУ им. М. В. Ломоносова (Москва)

Никита Викторович Супрунчук, к. ф. н., заведующий кафедрой русского языка для иностранных граждан Минского государственного лингвистического университета (Белоруссия)

Виктория Игоревна Легких, к. ф. н., ассистент кафедры литературы Института славистики Венского университета (Австрия)

Евгения Наумовна Басовская, д. ф. н., зав. кафедрой медиаречи Института массмедиа Российского государственного гуманитарного университета (Москва)

Роман Валентинович Гайдамашко, к. ф. н., научный сотрудник Словарного отдела Института лингвистических исследований РАН (Санкт-Петербург)

Елена Вячеславовна Арутюнова, к. ф. н., доцент кафедры медиаречи Института массмедиа РГГУ, зам. глав. ред. справочно-информационного портала «Грамота.ру» (Москва)

Леонид Григорьевич Панин, д. ф. н., профессор, руководитель направления «Филология» Гуманитарного института Новосибирского государственного университета (Новосибирск)

Андрей Юрьевич Бородихин, к. ф. н., ведущий научный сотрудник, зав. отделом редких книг и рукописей Государственной публичной научно-технической библиотеки Сибирского отделения РАН (Новосибирск)

Татьяна Анатольевна Драгайкина, к. ф. н., научный сотрудник отдела редких книг и рукописей Государственной публичной научно-технической библиотеки Сибирского отделения РАН (Новосибирск)

Татьяна Николаевна Илюшечкина, к. ф. н., старший научный сотрудник отдела редких книг и рукописей Государственной публичной научно-технической библиотеки Сибирского отделения РАН (Новосибирск)

Татьяна Генриховна Казанцева, кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник отдела редких книг и рукописей Государственной публичной научно-технической библиотеки СО РАН (Новосибирск)

Галина Андреевна Лончакова, главный библиотекарь отдела редких книг и рукописей Государственной публичной научно-технической библиотеки Сибирского отделения РАН (Новосибирск)

Василий Вячеславович Подопригора, к. ф. н., младший научный сотрудник отдела редких книг и рукописей Государственной публичной научно-технической библиотеки Сибирского отделения РАН (Новосибирск)

Юлия Сергеевна Пронина, к. и. н., зав. сектором, отдел редких книг и рукописей Государственной публичной научно-технической библиотеки Сибирского отделения РАН (Новосибирск)

Екатерина Юрьевна Тарасенко, кандидат педагогических наук, научный сотрудник отдела редких книг и рукописей Государственной публичной научно-технической библиотеки Сибирского отделения РАН (Новосибирск)

Надежда Константиновна Чернышова, д. и. н., старший научный сотрудник отдела редких книг и рукописей Государственной публичной научно-технической библиотеки Сибирского отделения РАН (Новосибирск)

Инна Александровна Шилова, к. ф. н., научный сотрудник отдела редких книг и рукописей Государственной публичной научно-технической библиотеки Сибирского отделения РАН (Новосибирск)

Алексей Александрович Юдин, научный сотрудник отдела редких книг и рукописей Государственной публичной научно-технической библиотеки Сибирского отделения РАН (Новосибирск)

Айяна Алексеевна Озонова, к. ф. н., старший научный сотрудник Института филологии Сибирского отделения РАН (Новосибирск)

Елена Валерьевна Тюнтешева, к. ф. н., старший научный сотрудник Института филологии Сибирского отделения РАН (Новосибирск)

Наталья Никитовна Федина, к. ф. н., научный сотрудник Института филологии Сибирского отделения РАН (Новосибирск)

Надежда Васильевна Бугорская, к. ф. н., доцент, зав. кафедрой русского языка Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева (Санкт-Петербург)

Олег Альбертович Донских, доктор философских наук, PhD (Monash, Australia), зав. кафедрой философии и гуманитарных наук Новосибирского государственного университета экономики и управления (Новосибирск)

Маханбет Джусупов, д. ф. н., кандидат педагогических наук, профессор, заслуженный профессор, почетный зав. кафедрой русского языка Узбекского государственного университета мировых языков (Узбекистан)

Юлия Николаевна Драчева, к. ф. н., доцент кафедры русского языка, журналистики и теории коммуникации Вологодского государственного университета (Вологда)

Юлия Александровна Сафонова, к. ф. н., доцент, ведущая передачи «Русский устный» (МИА «Россия сегодня») (Москва)

Марек Маер, д-р, кафедра славянской филологии филологического факультета Лодзинского университета (Польша)

Богумил Островски, Dr hab., профессор Педагогического университета в Кракове, директор Института русского языка и литературы; профессор Института польского языка Польской Академии наук в Кракове (Польша)

Живка Колева-Златева, д. ф. н., профессор Велико-Тырновского университета (Болгария)

Элеонора Геннадьевна Новикова, к. ф. н., доцент кафедры общего, славяно-русского языкознания и классической филологии Национального исследовательского Томского государственного университета (Томск)

Елена Астиевна Мерзлова, к. ф. н., доцент кафедры русского языка, культуры речи и методики обучения Вятcкого государственного университета (Киров)

Юлия Борисовна Воронцова, к. ф. н., доцент кафедры русского языка, общего языкознания и речевой коммуникации Уральского федерального университета (Екатеринбург)

Наталья Владимировна Галинова, к. ф. н., доцент кафедры русского языка, общего языкознания и речевой коммуникации Уральского федерального университета (Екатеринбург)

Сергей Олегович Горяев, к. ф. н., доцент кафедры русского языка, общего языкознания и речевой коммуникации Уральского федерального университета (Екатеринбург)

Елена Эдуардовна Иванова, к. ф. н., доцент кафедры русского языка, общего языкознания и речевой коммуникации Уральского федерального университета (Екатеринбург)

Ольга Валерьевна Мищенко, к. ф. н., доцент кафедры русского языка, общего языкознания и речевой коммуникации Уральского федерального университета (Екатеринбург)

Ольга Анатольевна Теуш, к. ф. н., доцент кафедры русского языка, общего языкознания и речевой коммуникации Уральского федерального университета (Екатеринбург)

Любовь Александровна Феоктистова, к. ф. н., доцент кафедры русского языка, общего языкознания и речевой коммуникации Уральского федерального университета (Екатеринбург)

Анатолий Аркадьевич Фомин, к. ф. н., доцент кафедры русского языка, общего языкознания и речевой коммуникации Уральского федерального университета (Екатеринбург)

Анна Андреевна Макарова, к. ф. н., научный сотрудник кафедры русского языка, общего языкознания и речевой коммуникации Уральского федерального университета (Екатеринбург)

Ксения Викторовна Осипова, к. ф. н., научный сотрудник кафедры русского языка, общего языкознания и речевой коммуникации Уральского федерального университета (Екатеринбург)

Елизавета Олеговна Борисова, к. ф. н., преподаватель кафедры иностранных языков Уральского государственного медицинского университета (Екатеринбург)

Дмитрий Игоревич Макаров, доктор философских наук, доцент, профессор Уральской гос. консерватории имени М.П. Мусоргского, зав. кафедрой общих гуманитарных дисциплин консерватории (Екатеринбург)

Наталья Вадимовна Лабунец, д. ф. н., профессор, заведующий кафедрой общего языкознания Тюменского государственного университета (Тюмень)

Альберт Кашфуллович Байбурин, д. и. н., профессор факультета антропологии Европейского университета (Санкт-Петербург)

Роман Игоревич Козлов, к. ф. н., декан факультета рекламы и PR Института гуманитарного образования и информационных технологий (Москва)

Антон Игоревич Соболев, экстерн Института лингвистических исследований РАН (Санкт-Петербург)

Дмитрий Владимирович Спиридонов, к. ф. н., доцент кафедры русской и зарубежной литературы, зам. гл. редактора журнала «Вопросы ономастики», Уральский федеральный университет (Екатеринбург)

Анна Михайловна Кузнецова, к. и. н., старший научный сотрудник Института славяноведения РАН (Москва)

Владимир Леонидович Кляус, д. ф. н., заведующий отделом фольклора Института мировой литературы им. А.М. Горького РАН (Москва)

Ольга Юрьевна Инькова, д. ф. н., старший научный сотрудник Федерального исследовательского центра «Информатика и управление» РАН (Москва)

Юрий Сергеевич Костылев, к. ф. н., доцент кафедры иностранных языков Уральского государственного медицинского университета (Екатеринбург)

Имке Мендоза, д-р, профессор института славистики Зальцбургского Университета (Австрия)

Манфред Шруба, д. ф. н., профессор Миланского университета (Милан, Италия)

Александр Васильевич Назаренко, д. и. н., главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН, главный научный сотрудник, зав. Центром истории религии и церкви Института российской истории РАН (Москва)

Елена Дмитриевна Бондаренко, к. ф. н., Институт славяноведения РАН (Москва)

Даниэль Вайс, prof. emeritus славистического семинара Цюрихского университета (Швейцария)

Наталия Витальевна Злыднева, доктор искусствоведения, зав. отделом истории культуры славянских народов Института славяноведения РАН (Москва)

Светлана Николаевна Карамышева, кандидат педагогических наук, доцент кафедры филологии и методики Педагогического института ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» (Иркутск)

Дмитрий Юрьевич Ильин, д. ф. н., заведующий кафедрой русской филологии Волгоградского государственного университета (Волгоград)

Мария Спасова, д-р, профессор Великотырновского университета им. Свв. Кирилла и Мефодия (Болгария)

Игорь Леонидович Кызласов, д. и. н., ведущий научный сотрудник, Институт археологии РАН (Москва)

Камен Димитров, PhD, доцент, Великотырновский университет им. Святых Кирилла и Мефодия (Болгария)

Лариса Петровна Павленко, к. ф. н., доцент кафедры истории и культуры украинского языка Восточноевропейского национального университета им. Леси Украинки (Украина)

Ирина Анатольевна Невская, д. ф. н., главный научный сотрудник Института филологии Сибирского отделения РАН (Новосибирск)

Татьяна Михайловна Григорьева, д. ф. н., профессор кафедры русского языка, литературы и речевой коммуникации Сибирского федерального университета (Красноярск)

Татьяна Викторовна Шмелева, д. ф... н., профессор кафедры журналистики Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого (Великий Новгород)

Татьяна Владимировна Мамаева, к. ф. н., доцент, декан филологического фак-та Красноярского государственного педагогического университета им. В. П. Астафьева (Красноярск)

Татьяна Геннадьевна Никитина, д. ф... н., зав. кафедрой теории и методики гуманитарного образования Псковского государственного университета (Псков)

Елена Ивановна Рогалёва, д. ф. н., профессор кафедры теории и методики гуманитарного образования Псковского государственного университета (Псков)

Татьяна Николаевна Кабинетская, к. ф. н., доцент кафедры теории и методики гуманитарного образования Псковского государственного университета (Псков)

Татьяна Владимировна Лысенкова, к. ф. н., доцент кафедры теории и методики гуманитарного образования Псковского государственного университета (Псков)

Любовь Сергеевна Головина, к. ф. н., доцент кафедры теории и методики гуманитарного образования Псковского государственного университета (Псков)

Валентина Николаевна Бредихина, кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и методики гуманитарного образования Псковского государственного университета (Псков)

Ирина Михайловна Михайлова, кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и методики гуманитарного образования Псковского государственного университета (Псков)

Георги Петков, д. ф. н., профессор Пловдивского университета «Паисий Хиландарский» (Болгария)

Наталья Юрьевна Гвоздецкая, д. ф. н., зав. кафедрой английской филологии Института филологии и истории Российского государственного гуманитарного университета (Москва)

Александр Викторович Марков, д. ф. н., профессор Российского государственного гуманитарного университета (Москва)

Татьяна Алексеевна Демешкина, д. ф. н., профессор Томского государственного университета (Томск)

Екатерина Вадимовна Иванцова, д. ф. н., профессор кафедры русского языка Томского государственного университета (Томск)

Наталья Георгиевна Нестерова, д. ф. н., профессор кафедры русского языка Томского государственного университета (Томск)

Татьяна Алексеевна Агапкина, д. ф. н., ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН (Москва)

Евгения Евгеньевна Романова, к. ф. н., научный сотрудник Центра подготовки кадров высшей квалификации Институт философии и права Уральского отделения РАН (Екатеринбург)

Галина Ивановна Панова, д. ф. н., профессор кафедры русского языка и литературы Хакасского государственного университета им. Н. Ф. Катанова (Абакан)

Виктория Валентиновна Мочалова, к. ф. н., старший научный сотрудник Института славяноведения РАН (Москва)

Ирина Петровна Амзаракова, д. ф. н., профессор кафедры зарубежной лингвистики и теории языка Хакасского государственного университета им. Н. Ф. Катанова (Абакан)

Людмила Григорьевна Бабенко, д. ф. н., профессор, зав. кафедрой фундаментальной и прикладной лингвистики и текстоведения УрФУ, заслуженный деятель науки РФ, почетный работник высшего профессионального образования (Екатеринбург)

Юрий Викторович Казарин, д. ф. н., профессор кафедры фундаментальной и прикладной лингвистики и текстоведения Уральского федерального университета (Екатеринбург)

Анна Михайловна Плотникова, д. ф. н., профессор кафедры фундаментальной и прикладной лингвистики и текстоведения, директор департамента «Филологический факультет» Уральского федерального университета (Екатеринбург)

Михаил Юрьевич Мухин, д. ф. н., профессор кафедры фундаментальной и прикладной лингвистики и текстоведения Уральского федерального университета (Екатеринбург)

Татьяна Михайловна Воронина, к. ф. н., доцент кафедры фундаментальной и прикладной лингвистики и текстоведения Уральского федерального университета (Екатеринбург)

Марина Васильевна Слаутина, к. ф. н., доцент кафедры фундаментальной и прикладной лингвистики и текстоведения Уральского федерального университета (Екатеринбург)

Мария Владимировна Дудорова, к. ф. н., доцент кафедры фундаментальной и прикладной лингвистики и текстоведения Уральского федерального университета (Екатеринбург)

Гарун-Рашид Абдул-Кадырович Гусейнов, д. ф. н., профессор кафедры русского языка Дагестанского государственного университета (Махачкала)

Татьяна Владимировна Цивьян, д. ф. н., главный научный сотрудник Института славяноведения РАН, заведующая отделом русской культуры Института мировой культуры МГУ (Москва)

Юлия Владимировна Сахновская, к. ф. н., доцент кафедры истории театра и литературы Екатеринбургского государственного театрального института (Екатеринбург)

Екатерина Александровна Кудрявцева, к. ф. н., доцент кафедры русского языка, литературы и речевой коммуникации Института филологии и языковой коммуникации Сибирского федерального университета (Красноярск)

Хайнц Миклас, Dr. h.c. профессор Института славистики Венского университета (Австрия)

Душанка Мирич, д. ф. н., экстраординарный профессор философского факультета Университета в Новом Саде (Сербия)

Денис Вадимович Жердев, к. ф. н., доцент кафедры филологии Уральского федерального университета (Екатеринбург)

Людмила Георгиевна Гынгазова, к. ф. н., доцент кафедры русского языка Национального исследовательского Томского государственного (Томск)

Хильдегард Шпрауль, д. ф. н., профессор Университета земли Саар (Германия), почетный доктор Ростовского государственного университета

Анна Николаевна Овешкова, к. ф. н., доцент, старший научный сотрудник сектора теоретической лингвистики и академических коммуникаций Института философии и права Уральского отделения РАН (Екатеринбург)

Елена Евгеньевна Приказчикова, д. ф. н., доцент, профессор кафедры русской и зарубежной литературы Уральского федерального университета (Екатеринбург)

Гунтер Шааршмидт, Ph.D. prof. emeritus факультета германистики и славистики Университета г. Виктория (Канада)

Петер Бранг, отставной профессор славянской филологии, с 1961 по 1990 г. заведующий кафедрой славянской филологии Цюрихского Университета, с 1967 по 2006 г. соиздатель журнала Zeitschrift für Slavische Philologie, чл. -корр. Венской и Майнцской академий наук (Швейцария)

Алиса Сергеевна Поршнева, д. ф. н., доцент Уральского федерального университета (Екатеринбург)

Юлия Георгиевна Кокорина, д. ф. н., преподаватель кафедры «Гуманитарные дисциплины» Московского политехнического университета (Москва)

Алексей Геннадьевич Мосин, д. ф. н., профессор кафедры истории России Уральского федерального университета доктор исторических наук (Екатеринбург)

Разделяю возмущение коллег публикацией «Литературной газеты». Для меня «Этимологический словарь русского языка» Макса Фасмера — такой же жизненный подвиг, как словари В. И. Даля и В. В. Радлова, он всегда рядом со мной, на полке, на расстоянии вытянутой руки.

Разделяю возмущение коллег публикацией «Литературной газеты». Для меня «Этимологический словарь русского языка» Макса Фасмера — такой же жизненный подвиг, как словари В. И. Даля и В. В. Радлова, он всегда рядом со мной, на полке, на расстоянии вытянутой руки. Маргарита Борисовна Изотова, кандидат юридических наук, доцент, пенсионер МВД по выслуге лет, подполковник полиции в отставке (Екатеринбург)

Нина Владимировна Брагинская, д. ф. н., главный научный сотрудник Института классического Востока и античности Научно-исследовательского университета «Высшая школа экономики», проф. кафедры классической филологии Института восточных культур и античности РГГУ (Москва)

Ирина Васильевна Крюкова, д. ф. н., профессор кафедры языкознания Волгоградского гос. социально-педагогического университета (Волгоград)

Елена Алексеевна Сорокина, к. ф. н., доцент кафедры языкознания Волгоградского государственного социально-педагогического университета (Волгоград)

Екатерина Валерьевна Вельмезова, хабилитированный доктор наук, профессор Лозаннского университета (Лозанна, Швейцария)

Мария Вячеславовна Завьялова, к. ф. н., старший научный сотрудник Института славяноведения РАН (Москва)

Петр Маркович Алешковский, писатель (Москва)

Гузель Мансуровна Курбангалеева, к. ф. н., доцент кафедры общего языкознания Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы (Уфа)

Габриэла Муцскова, PhD, Doc. Mgr., научный сотрудник Института языкознания им. Людовита Штура Словацкой Академии наук в Братиславе, доцент кафедры словацкого языка философского факультета Университета Коменского в Братиславе (Словакия)

Олеся Анатольевна Глущенко, д. ф. н., доцент, профессор кафедры журналистики и медиакоммуникаций Северо-Западного института управления (Санкт-Петербург) – филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации

Любовь Петровна Дронова, д. ф. н., профессор кафедры славяно-русского языкознания и классической филологии Томского государственного университета (Томск)

Константин Сергеевич Шиляев, к. ф. н., доцент кафедры славяно-русского языкознания и классической филологии Томского государственного университета (Томск)

Ирина Викторовна Садыкова, к. ф. н., доцент кафедры славяно-русского языкознания и классической филологии Томского государственного университета (Томск)

Светлана Александровна Толстик, к. ф. н., доцент кафедры славяно-русского языкознания и классической филологии Томского государственного университета (Томск)

Софья Юрьевна Суханова, к. ф. н., доцент кафедры славяно-русского языкознания и классической филологии Томского государственного университета (Томск)

Владимир Маркович Пахомов, к. ф. н., главный редактор интернет-портала «Грамота.ру» (Москва)

Дарина Младенова, д-р, доцент факультета славянской филологии Софийского университета «Св. Климент Охридски» (София, Болгария)

Ольга Александровна Шпрингер, филолог-этимолог, выпускница Томского университета (Томск)

Нина Григорьевна Зайцева, д. ф. н., зав. сектором языкознания Институт языка, литературы и истории Федерального исследовательского центра «Карельский научный центр РАН» (Петрозаводск)

Ольга Павловна Илюха, д. и. н., директор Института языка, литературы и истории Федерального исследовательского центра «Карельский научный центр РАН» (Петрозаводск)

Вернер Лефельдт, Prof. Dr. Dr. h.c., действительный член и вице-президент Академии наук в Гёттингене, чл. -корр. Хорватской академии наук и литературы, ординарный профессор славистики в Гёттингенском университете, почетный доктор Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН (Геттинген, Германия)

Мария Йовчева, д-р, профессор Богословского факультета Софийского университета «Св. Климент Охридский» в Софии (София, Болгария)

Ирина Алексеевна Пушкарева, д. ф. н., доцент кафедры русского языка, литературы и методики обучения Новокузнецкого института (филиала) Кемеровского госуниверситета (Кемерово)

Сильво Торкар, д. ф. н., научный сотрудник Института словенского языка им. Франа Рамовша Центра научных исследований Словенской академии наук и искусств (Любляна, Словения)

Ренате Беленчиков, д. ф. н., профессор славянского языкознания факультета гуманитарных наук Магдебургского университета им. Отто фон Герике (Германия)

Наталья Александровна Фатеева, д. ф. н., главный научный сотрудник Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН (Москва)

Любовь Борисовна Парубченко, д. ф. н., проф. Алтайского государственного университета (Барнаул)

Валерия Борисовна Колосова, к. ф. н., старший научный сотрудник Словарного отдела, Институт Лингвистических исследований РАН (Санкт-Петербург)

Татьяна Александровна Сироткина, д. ф. н., доцент кафедры филологического образования и журналистики, Сургутский государственный педагогический университет (Сургут)

Иван Алексеевич Подюков, д. ф. н., профессор, зав. кафедрой общего языкознания Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета (Пермь)

Екатерина Ивановна Якушкина, к. ф. н., доцент кафедры славянской филологии филологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова (Москва)

Андрей Николаевич Беляев, д. ф. н., доцент кафедры иностранных языков

Башкирского государственного аграрного университета (Уфа)

Башкирского государственного аграрного университета (Уфа) Елена Николаевна Бекасова, д. ф. н., профессор кафедры русского языка и методики преподавания русского языка Оренбургского государственного педагогического университета (Оренбург)

Роланд Мейер, д. ф. н., профессор западнославянского языкознания Института славистики Университета им. Гумбольдтов в Берлине (Берлин, Германия)

Татьяна Владимировна Махрачева, к. ф. н., доцент кафедры русского языка факультета филологии и журналистики Тамбовского государственного университета им. Г. Р. Державина (Тамбов)

Анна Александровна Иванова, к. ф. н., доцент кафедры русского устного народного творчества МГУ (Москва)

Юлия Александровна Кривощапова, к. ф. н., доцент кафедры филологии Уральского федерального университета (Екатеринбург)

Нина Семёновна Ганцовская, д. ф. н., профессор, ведущий научный сотрудник Костромского государственного университета (Кострома)

Галина Дмитриевна Неганова, канд. культурологии, старший научный сотрудник Костромского государственного университета, зав. лабораторией лексикологии и лексикографии при кафедре отечественной филологии Института гуманитарных наук и современных технологий Костромского государственного университета (Кострома)

Татьяна Владимировна Горлова, зав. отделом сопровождения научных исследований Костромского государственного университета (Кострома)

Полина Павловна Виноградова, к. ф. н, редактор редакционно-издательского отдела Костромского государственного университета (Кострома)

Елена Вячеславовна Цветкова, к. ф. н., доцент кафедры отечественной филологии Института гуманитарных наук и современных технологий Костромского государственного университета (Кострома)

Ирина Борисовна Горланова, к. ф. н., доцент кафедры туризма Института гуманитарных наук и современных технологий Костромского государственного университета (Кострома)

Елена Вадимовна Золинова, к. ф. н., доцент каф. иностранных языков Института гуманитарных наук и современных технологий Костромского государственного университета (Кострома)

Е. Г. Веселова, аспирант Института гуманитарных наук и современных технологий Костромского государственного университета (Кострома)

Ирина Павловна Верба, к. ф. н., профессор кафедры иностранных и русского языков Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны (Ярославль)

Людмила Александровна Дмитрук, к. ф. н. доцент каф. педагогики и методики начального образования Института педагогики и психологии Костромского государственного университета (Кострома)

Ирина Юрьевна Малышева, к. ф. н., декан факультета образовательных технологий Института развития образования (Санкт-Петербург)

Дмитрий Андреевич Волотов, к. ф. н., переводчик предприятия «Мотордеталь» (Кострома)

Елена Николаевна Батова, аспирант Костромского государственного университета, учитель 5-й общеобразовательной школы (Кострома)

Елена Борисовна Волкова, к. ф. н., доцент кафедры иностранных языков Московского авиационного института (Москва)

Елена Юрьевна Ивкова, аспирантка Костромского государственного университета, старший научный сотрудник кафедры иностранных языков Костромского государственного университета (Кострома)

Владислав Викторович Алпатов, к. ф. н., доцент кафедры методики обучения английскому языку и деловой коммуникации Московского городского педагогического университета (Москва)

Маргарита Анатольевна Конова, к. ф. н., доцент кафедры английской филологии и методики преподавания английского языка Оренбургского государственного университета (Оренбург)

Ирина Павловна Кюльмоя, к. ф. н, профессор отделения славянской филологии Тартуского университета (Тарту, Эстония)

Елизавета Илмаровна Костанди, к. ф. н, доцент отделения славянской филологии Тартуского университета (Тарту, Эстония)

Светлана Борисовна Евстратова, к. ф. н, доцент отделения славянской филологии Тартуского университета (Тарту, Эстония)

Анжелика Вадимовна Штейнгольд, PhD, лектор отделения славянской филологии Тартуского университета (Тарту, Эстония)

Оксана Николаевна Паликова, PhD, лектор отделения славянской филологии Тартуского университета (Тарту, Эстония)

Людмила А. Ведина, магистр, лектор отделения славянской филологии Тартуского университета (Тарту, Эстония)

Михаил Орехов, магистр, преподаватель русского языка отделения славянской филологии Тартуского университета (Тарту, Эстония)

Наталия Йоонас, магистр, преподаватель русского языка отделения славянской филологии Тартуского университета (Тарту, Эстония)

Эдели Вильясоо, магистр, преподаватель русского языка отделения славянской филологии Тартуского университета (Тарту, Эстония)

Ольга Фрайман, магистр, преподаватель русского языка отделения славянской филологии Тартуского университета (Тарту, Эстония)

Ольга Алексеевна Пашина, доктор искусствоведения, ученый секретарь Государственного института искусствознания (Москва)

Александр Петрович Майоров, д. ф. н., профессор кафедры русского языка и общего языкознания Бурятского государственного университета (Улан-Удэ)

Елена Вячеславовна Дзюба, д. ф. н., профессор кафедры межкультурной коммуникации, риторики и русского языка как иностранного, Уральский государственный педагогический университет (Екатеринбург)

Роман Викторович Разумов, к. ф. н., доцент кафедры русского языка Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского (Ярославль)

Татьяна Константиновна Ховрина, к. ф. н., доцент кафедры русского языка Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского (Ярославль)

Ирина Анатольевна Букринская, научный сотрудник отдела диалектологии и лингвистической географии Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН (Москва)

Ольга Евгеньевна Кармакова, к. ф. н., зав. отделом диалектологии и лингвистической географии Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН (Москва)

Светлана Александровна Ерёмина, к. ф. н., доцент кафедры межкультурной коммуникации, риторики и русского языка как иностранного Института филологии, культурологии и межкультурной коммуникации Уральского государственного педагогического университета (Екатеринбург)

Ольга Александровна Солопова, д. ф. н., профессор кафедры лингвистики и перевода института лингвистики и международных коммуникаций Южно-Уральского государственного университета (Национального исследовательского университета) (Челябинск)

Елена Владимировна Харченко, д. ф. н., профессор, зав. кафедрой русского языка как иностранного. Южно-Уральский государственный университет (Челябинск)

Иосиф Абрамович Стернин, д. ф. н., директор Центра коммуникативных исследований Воронежского государственного университета, заслуженный деятель науки РФ (Воронеж)

Ирина Юрьевна Голованова, к. ф. н., доцент кафедры русского языка и литературы Челябинского государственного университета (Челябинск)

Наталья Алексеевна Новоселова, к. ф. н., доцент кафедры русского языка и литературы историко-филологического факультета Челябинского государственного университета (Челябинск)

Марьяна Яковлевна Розенфельд, к. ф. н., доцент кафедры общего языкознания и стилистики филологического факультета Воронежского государственного университета (Воронеж)

Мария Равильевна Ненарокова, д. ф. н., ведущий научный сотрудник отдела классических литератур Запада и сравнительного литературоведения, Институт мировой литературы им. А. М. Горького РАН (Москва)

Ольга Юрьевна Редькина, к. ф. н., старший преподаватель кафедры русского языка и литературы Челябинского государственного университета (Челябинск)

Елена Владимировна Пономарева, д. ф. н., профессор, зав. кафедрой русского языка и литературы, директор Института социально-гуманитарных наук Южно-Уральского государственного университета (Челябинск)

Гадель Камилович Валеев, к. ф. н., доцент кафедры русского языка и литературы Челябинского государственного университета, действительный член Международной тюркской академии (Челябинск)

Анна Манасовна Меньщикова, к. ф. н., ассистент кафедры русской и зарубежной литературы Уральского федерального университета (Екатеринбург)

Ирина Ивановна Бакланова, д. ф. н., доцент кафедры русского языка как иностранного, Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ (Московский инженерно-физический институт) (Москва)

Татьяна Александровна Гридина, д.ф.н., проф., зав. кафедрой общего языкознания и русского языка Уральского государственного педагогического университета (Екатеринбург)

Надежда Ильинична Коновалова, д.ф.н., проф. кафедры общего языкознания и русского языка Уральского государственного педагогического университета (Екатеринбург)

Ирина Трофимовна Вепрева, д.ф.н., проф. кафедры русского языка, общего языкознания и речевой коммуникации Уральского федерального университета (Екатеринбург)

Наталия Александровна Купина, д.ф.н., проф. кафедры русского языка, общего языкознания и речевой коммуникации Уральского федерального университета (Екатеринбург)

Сергей Юрьевич Данилов, к.ф.н., доц. кафедры русского языка, общего языкознания и речевой коммуникации Уральского федерального университета (Екатеринбург)

Татьяна Юрьевна Игнатович, д. ф. н., профессор кафедры русского языка и методики его преподавания Забайкальского государственного университета

Юлия Викторовна Биктимирова, к. ф. н., доцент кафедры русского языка и методики его преподавания Забайкальского государственного университета

Ольга Геннадьевна Хохловская, к. ф. н., доцент кафедры русского языка и литературы историко-филологического факультета Челябинского государственного университета (Челябинск)

Наталья Владимировна Гришина, к. ф. н., доцент, декан историко-филологического факультета Челябинского государственного университета (Челябинск)

Светлана Анатольевна Питина, д. ф. н., профессор кафедры теоретического и прикладного языкознания Челябинского государственного университета (Челябинск)

Денис Александрович Пелихов, к. ф. н., доцент кафедры русского языка и литературы Института социально-гуманитарных наук Южно-Уральского государственного университета (Челябинск)

Ольга Александровна Виноградова, преподаватель кафедры русского языка и литературы Южно-Уральского государственного университета (Челябинск)

Людмила Александровна Месеняшина, к. ф. н., доктор педагогических наук, профессор кафедры русского языка и литературы Челябинского государственного университета (Челябинск)

Нина Васильевна Баско, к. ф. н., доцент кафедры русского языка для иностранных учащихся гуманитарных факультетов филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова (Москва)

Наталья Николаевна Шлемова, к. ф. н., доцент кафедры русского языка и литературы Южно-Уральского государственного университета (Челябинск)

Лариса Олеговна Бутакова, д. ф. н., профессор, заведующая кафедрой русского языка, славянского и классического языкознания Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского (Омск)

Марина Александровна Харламова, к. ф. н., доцент кафедры русского языка, славянского и классического языкознания Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского (Омск)

Оксана Юрьевна Васильева, к. ф. н., доцент кафедры русского языка, славянского и классического языкознания Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского (Омск)

Лариса Николаевна Корнилова, к. ф. н., доцент кафедры русского языка и литературы Института социально-гуманитарных наук Южно-Уральского государственного университета (Челябинск)

Михаил Юрьевич Федосюк, д. ф. н., профессор кафедры сопоставительного изучения языков Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова Чеслав Антонович Горбачевский, к. ф. н., доцент кафедры русского языка и литературы Южно-Уральского государственного университета (Челябинск)

Виктор Шетэля, к. ф. н., доцент кафедры контрастивной лингвистики Московского педагогического государственного университета (Москва)

Словарь Макса Фасмера является важнейшим этимологическим словарем в русской лексикографии. Автор определил направление дальнейших исследований в области этимологии. Многое начатое им получило продолжение в работах, например, Н. М. Шанского и многих других. Я против всяких дилетантских высказывании в адрес великого российского ученого.

Словарь Макса Фасмера является важнейшим этимологическим словарем в русской лексикографии. Автор определил направление дальнейших исследований в области этимологии. Многое начатое им получило продолжение в работах, например, Н. М. Шанского и многих других. Я против всяких дилетантских высказывании в адрес великого российского ученого. Андрей Анатольевич Фаустов, д. ф. н., профессор, зав. кафедрой истории и типологии русской и зарубежной литературы Воронежского государственного университета (Воронеж)

Алексей Александрович Кретов, д. ф. н., профессор, зав. кафедрой теоретической и прикладной лингвистики Воронежского государственного университета (Воронеж)

Наталия Николаевна Алеврас, доктор исторических наук, профессор, историко-филологический факультет Челябинского государственного университета (Челябинск)

Светлана Ивановна Доброва, к. ф. н., доцент, заведующая кафедрой теории, истории и методики преподавания русского языка и литературы Воронежского государственного педагогического университета (Воронеж)

Елена Владимировна Михина, к. ф. н., доцент кафедры литературы и методики обучения литературе Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета (Челябинск)

Оксана Владимировна Меркулова, к. ф. н., старший преподаватель Запорожского национального университета (Украина)

Лариса Викторовна Выборнова, преподаватель, заведующий учебной лабораторией теоретической и прикладной филологии кафедры русского языка и литературы Института социально-гуманитарных наук Южно-Уральского государственного университета (Челябинск)

Марина Абрамовна Стернина, д. ф. н., профессор, зав. кафедрой английского языка естественно-научных факультетов Воронежского госуниверситета (Воронеж)

Александра Владимировна Рудакова, к. ф. н., доцент кафедры общего языкознания и стилистики Воронежского государственного университета (Воронеж)

Алла Анатольевна Юнаковская, к. ф. н., доцент (ВАК), профессор РАЕ, доцент Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского (Омск)

Светлана Юрьевна Дубровина, д. ф. н., профессор кафедры русского языка, Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина (Тамбов)

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