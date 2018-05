В XXI веке молекулярные методы играют всё большую роль в зоологии, без них уже невозможно представить современную систематику. Думаю, что скоро они серьезно потеснят традиционные способы определения видовой принадлежности организма. Однако если классические энтомологи совсем вымрут — а дело к тому идет, — то наши внуки не поймут, зачем мухе шип на ноге, а тигру полосы на шкуре, да и вообще тигра не узнают. Все-таки последовательность нуклеотидов — это один жанр, а Брем — другой. Оба подхода всегда останутся нужны, они друг друга не отменяют, а дополняют.

О пользе «старых добрых» методов расскажу на одном примере.

Несколько лет назад в Сенегале мне довелось наблюдать за Hydrophorus praecox (Lehmann, 1822) — мухой семейства Dolichopodidae. Название семейства имеет устойчивый русский эквивалент — мухи-зеленушки, поскольку для большинства представителей семейства характерен металлически-зеленый окрас тела; впрочем, есть и немало желтых зеленушек, а окрас самого H. praecox металлически-серый. Все зеленушки — хищники: пищей им служат совсем мелкие беспозвоночные. Hydrophorus питается главным образом червеобразными личинками мелких комаров семейства Chironomidae (личинки более крупных Chironomidae известны рыбакам и любителям аквариумных рыбок как «мотыль»). Муха находит личинок во влажном иле, а иногда и под водой, куда она погружает голову во время охоты. (Фото 1.)

Еще представители рода Hydrophorus известны тем, что любят бегать по поверхностной пленке воды, как это делают более заметные клопы-водомерки. (Фото 2.)

Hydrophorus praecox — обычный и очень широко распространенный вид, он расселился по всему Восточному полушарию от Скандинавии до Новой Зеландии. Как отличить H. praecox от других видов рода Hydrophorus?

При определении вида энтомологи сталкиваются с проблемами, которые хорошо знакомы, например, орнитологам: самки бывают одинаково «серенькими», и их нелегко, а иногда и невозможно отличить друг от друга. Отличить самцов много легче: у птиц помогает песня, у мух — строение копулятивного аппарата. Кроме того, самцы многих птиц имеют ярко окрашенные или удлиненные перья, а у самцов мух часто видоизменены форма и окраска ног; на ногах бывают выросты, шипы, необычные щетинки — всё это очень облегчает определение. У самцов H. praecox на конце передней голени — характерный загнутый шип, направленный внутрь [1]. (Фото 3.)

Принято считать, что модифицированные ноги самцов мух являются приспособлениями или для привлечения самки, или для собственно копуляции, но конкретный смысл этих приспособлений известен лишь в считанных случаях [2]. Наблюдая за мухами в природе и фотографируя их, мне удалось узнать, зачем самцам H. praecox нужен апикальный шип на передней голени. Ответ оказался весьма неожиданным.

На соленом иле эстуария реки Салум в Сенегале этот вид оказался весьма многочисленным. Заметно было, что многие мухи скачут по илу парами: самцы сидят на самках, но собственно спариваний почти не наблюдалось. «Холостые» самцы пытались сбросить счастливых соперников с самок, но все попытки, которые я наблюдал, были безуспешны. (Фото 4.)

Такое поведение не уникально среди насекомых. Например, оно характерно для стрекоз, которые тоже проводят долгое время в тандеме. При этом самец держит самку брюшными придатками за шею, чтобы не уступить ее соперникам. Несколько таких тандемов можно видеть на фото. (Фото 5.)

Итак, самец H. praecox, оседлав самку, оказывается в выигрышном положении: с одной стороны, он может ее оплодотворять, с другой стороны, «холостяку» так же нелегко сбросить его с самки, как пехотинцу — справиться с конным рыцарем. Но есть одна трудность: самка, хоть и оседланная, скача по илу, может продолжать питаться своими любимыми личинками, а вот самцу до них никак не дотянуться. Мне посчастливилось сфотографировать, как самцы выходят из положения. Рыцарским такое поведение никак не назовешь: дождавшись, когда самка поймает личинку, самец перебрасывает свое тело вперед и ворует пищу у самки изо рта. (Фото 6.)

А теперь давайте внимательно сравним фотографии 4 и 6. Тело самца на них расположено совсем по-разному, но вот положение конца передней голени в обоих случаях неизменно: она остается напротив заднего туловищного дыхальца самки, а шип оказывается вставленным в дыхальце.

Таким образом, проясняется функция апикального шипа: он обеспечивает шарнирное соединение самца с самкой. Благодаря этому самец, с одной стороны, противостоит атакам других самцов, а с другой — может широко перемещаться по самке: вперед — для воровства пищи или назад — для копуляции.

Дорогие читатели, заняться в качестве хобби молекулярной фило-генетикой у вас не получится, хотя бы потому, что это дорогое удовольствие. А вот пополнить редеющие ряды классических энтомологов может каждый — для этого нужны только любовь к природе, терпение и внимание. А природа щедро вознаградит за такое к ней отношение.

Никита Вихрев,

канд. биол. наук, сотр. Зоологического музея МГУ

Фото автора

1. Grichanov I. A checklist and key to North European genera and species of Dolichopodidae (Diptera) // Plant protection news, Supplement, St. Petersburg, 2006.

2. Sivinski J. Ornaments in the Diptera // Florida Entomologist. 1997. 80 (2). P. 142–164.

