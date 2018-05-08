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Зачем мухе шип

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Никита Вихрев

Никита Вихрев

В XXI веке молекулярные методы играют всё большую роль в зоологии, без них уже невозможно представить современную систематику. Думаю, что скоро они серьезно потеснят традиционные способы определения видовой принадлежности организма. Однако если классические энтомологи совсем вымрут — а дело к тому идет, — то наши внуки не поймут, зачем мухе шип на ноге, а тигру полосы на шкуре, да и вообще тигра не узнают. Все-таки последовательность нуклеотидов — это один жанр, а Брем — другой. Оба подхода всегда останутся нужны, они друг друга не отменяют, а дополняют.

О пользе «старых добрых» методов расскажу на одном примере.

1. Hydrophorus заглатывает пойманную личинку (это другой вид, Hydrophorus borealis, но H. praecox охотится так же)

1. Hydrophorus заглатывает пойманную личинку (это другой вид, Hydrophorus borealis, но H. praecox охотится так же)

Несколько лет назад в Сенегале мне довелось наблюдать за Hydrophorus praecox (Lehmann, 1822) — мухой семейства Dolichopodidae. Название семейства имеет устойчивый русский эквивалент — мухи-зеленушки, поскольку для большинства представителей семейства характерен металлически-зеленый окрас тела; впрочем, есть и немало желтых зеленушек, а окрас самого H. praecox металлически-серый. Все зеленушки — хищники: пищей им служат совсем мелкие беспозвоночные. Hydrophorus питается главным образом червеобразными личинками мелких комаров семейства Chironomidae (личинки более крупных Chironomidae известны рыбакам и любителям аквариумных рыбок как «мотыль»). Муха находит личинок во влажном иле, а иногда и под водой, куда она погружает голову во время охоты. (Фото 1.)

2. H. praecox на поверхностной пленке воды

2. H. praecox на поверхностной пленке воды


3. Передняя голень самца H. praecox с апикальным шипом

3. Передняя голень самца H. praecox с апикальным шипом

Еще представители рода Hydrophorus известны тем, что любят бегать по поверхностной пленке воды, как это делают более заметные клопы-водомерки. (Фото 2.)

Hydrophorus praecox — обычный и очень широко распространенный вид, он расселился по всему Восточному полушарию от Скандинавии до Новой Зеландии. Как отличить H. praecox от других видов рода Hydrophorus?

При определении вида энтомологи сталкиваются с проблемами, которые хорошо знакомы, например, орнитологам: самки бывают одинаково «серенькими», и их нелегко, а иногда и невозможно отличить друг от друга. Отличить самцов много легче: у птиц помогает песня, у мух — строение копулятивного аппарата. Кроме того, самцы многих птиц имеют ярко окрашенные или удлиненные перья, а у самцов мух часто видоизменены форма и окраска ног; на ногах бывают выросты, шипы, необычные щетинки — всё это очень облегчает определение. У самцов H. praecox на конце передней голени — характерный загнутый шип, направленный внутрь [1]. (Фото 3.)

Принято считать, что модифицированные ноги самцов мух являются приспособлениями или для привлечения самки, или для собственно копуляции, но конкретный смысл этих приспособлений известен лишь в считанных случаях [2]. Наблюдая за мухами в природе и фотографируя их, мне удалось узнать, зачем самцам H. praecox нужен апикальный шип на передней голени. Ответ оказался весьма неожиданным.

На соленом иле эстуария реки Салум в Сенегале этот вид оказался весьма многочисленным. Заметно было, что многие мухи скачут по илу парами: самцы сидят на самках, но собственно спариваний почти не наблюдалось. «Холостые» самцы пытались сбросить счастливых соперников с самок, но все попытки, которые я наблюдал, были безуспешны. (Фото 4.)

4. Самец H. praecox верхом на самке

4. Самец H. praecox верхом на самке

Такое поведение не уникально среди насекомых. Например, оно характерно для стрекоз, которые тоже проводят долгое время в тандеме. При этом самец держит самку брюшными придатками за шею, чтобы не уступить ее соперникам. Несколько таких тандемов можно видеть на фото. (Фото 5.)

5. Скопление тандемов люток Lestes virens

5. Скопление тандемов люток Lestes virens

Итак, самец H. praecox, оседлав самку, оказывается в выигрышном положении: с одной стороны, он может ее оплодотворять, с другой стороны, «холостяку» так же нелегко сбросить его с самки, как пехотинцу — справиться с конным рыцарем. Но есть одна трудность: самка, хоть и оседланная, скача по илу, может продолжать питаться своими любимыми личинками, а вот самцу до них никак не дотянуться. Мне посчастливилось сфотографировать, как самцы выходят из положения. Рыцарским такое поведение никак не назовешь: дождавшись, когда самка поймает личинку, самец перебрасывает свое тело вперед и ворует пищу у самки изо рта. (Фото 6.)

6. Самец H. praecox отнимает у самки пойманную той личинку (личинка видна как желтый пузырек, на который указывает стрелка)

6. Самец H. praecox отнимает у самки пойманную той личинку (личинка видна как желтый пузырек, на который указывает стрелка)

А теперь давайте внимательно сравним фотографии 4 и 6. Тело самца на них расположено совсем по-разному, но вот положение конца передней голени в обоих случаях неизменно: она остается напротив заднего туловищного дыхальца самки, а шип оказывается вставленным в дыхальце.

Таким образом, проясняется функция апикального шипа: он обеспечивает шарнирное соединение самца с самкой. Благодаря этому самец, с одной стороны, противостоит атакам других самцов, а с другой — может широко перемещаться по самке: вперед — для воровства пищи или назад — для копуляции.

Дорогие читатели, заняться в качестве хобби молекулярной фило-генетикой у вас не получится, хотя бы потому, что это дорогое удовольствие. А вот пополнить редеющие ряды классических энтомологов может каждый — для этого нужны только любовь к природе, терпение и внимание. А природа щедро вознаградит за такое к ней отношение.

Никита Вихрев,
канд. биол. наук, сотр. Зоологического музея МГУ
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1. Grichanov I. A checklist and key to North European genera and species of Dolichopodidae (Diptera) // Plant protection news, Supplement, St. Petersburg, 2006.

2. Sivinski J. Ornaments in the Diptera // Florida Entomologist. 1997. 80 (2). P. 142–164.

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