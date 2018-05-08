Роман «Искупление» и его экранизация

Лет десять назад я видела фильм «Искупление» по роману Иэна Макьюэна (Ian McEwan) “Atonement”, а теперь наконец открыла сам роман.

Прочитала я его с удовольствием. Автор счастливо избежал стереотипов, связанных с характерной для классического английского романа тематикой: жизнь в усадьбе в 30-е годы прошлого века, отношения между членами большой семьи, романы подлинные и мнимые, прием гостей и т. д.

И тут мне захотелось вернуться к фильму “Atonement”, который я за это время совсем забыла.

Вообще-то сравнение фильма с его литературным источником (если таковой имеется) редко оказывается продуктивным: читавшие книгу, как правило, не удовлетворены экранизацией, и чем лучше книга написана, тем (в среднем) больше претензий к фильму. Что уж говорить о спорах по поводу киноверсий хорошо известных произведений.

Видимо, экранизацию следует обсуждать как самостоятельное свершение, как бы «забыв» о существовании текста-источника, — в особенности если последний принадлежит к канону в рамках данной литературной традиции.

Роман «Искупление» написан замечательно. Хотя автор рисует ситуации, человеческие типы и отношения, не раз отраженные в современной литературе, об этом полностью забываешь и читаешь о военном госпитале в Лондоне и отступлении под Дюнкерком, как если бы наконец тебе рассказали, «как это было на самом деле».

Композиция романа на первый взгляд бесхитростна.

В первой части читатель знакомится с героями — семьей Толлис — и переживает напряжение, наблюдая завязку основного конфликта: это арест Робби, заведомо невиновного юноши, ныне кембриджского студента, по навету Бриони, совсем еще юной мечтательницы и фантазерки, младшей сестры Сесили — любимой девушки Робби.

Вторая часть — это рассказ (от лица Робби) об отступлении армий союзников в районе Дюнкерка в 1940 году. Одно из лучших описаний войны из того, что мне доводилось читать.

Третья часть романа возвращает читателя в Лондон, где в военном госпитале отныне работает Бриони, уже восемнадцатилетняя девушка, начинающая медсестра. Бриони разыскивает свою старшую сестру Сесили, давно разорвавшую (в связи с арестом Робби ) все связи с семьей Толлис. Ныне Сесили тоже медсестра в военном госпитале. В маленькой квартирке Сесили, куда Бриони приходит без приглашения, она неожиданно встречает Робби, которого считала погибшим.

Бриони находит в себе силы попросить прощения у Робби и Сесили, но не только не получает прощения, но и встречает открытую враждебность. Читателю остается еще раз задуматься о несоизмеримости любых слов и жизни…

«Искупление» поставил Джо Райт, который до того успел снять «Гордость и предубеждение» (2005), а совсем недавно прославился фильмом «Темные времена».

«Темные времена» — фильм не только заведомо исторический (с точки зрения тематики), но еще и открыто патриотический. Стоило бы и на «Искупление» взглянуть как на патриотический фильм…

В частности, «Искупление» содержит важный этический посыл, который безусловно внятен британцам — надеюсь, не только им. Я имею в виду особый моральный авторитет профессии медсестры, восходящий к основательнице профессионального сестринского кодекса англичанке Флоренс Найтингейл (1820–1910). Поэтому мы не должны считать готовность сестер Толлис к изматывающему труду в военном госпитале чем-то выдающимся. А моральный авторитет — реальная сущность.

Ревекка Фрумкина

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