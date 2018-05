Колонизация Титана, спутника Сатурна: греза или реальность?

8 мая 2048 года

Дорогая N., мы прибыли на Титан неделю назад. Сквозь иллюминатор видно местное оранжевое небо с этановыми и метановыми облаками. Прости, что не выходил на связь всё это время. Я помогал с разгрузкой аппаратуры, хотя от меня с моими вялыми бицепсами было мало толку, но, по счастью, большая часть работы легла на металлические плечи роботов. Скоро мы запустим установки для получения кислорода изо льда. Дальше я настукивал репортаж для New Scientist, хотя я не Томас Вульф (ты помнишь эту прозу Брэдбери?), но здесь ведь и не Марс, как в том рассказе.

Тяготение Титана составляет 14% земного, меньше, чем лунные 17% (Титан крупнее Луны, но по большей части состоит из воды, а не из скальных пород, как наш естественный спутник). Поэтому мы подпрыгиваем и порхаем в крылатых костюмах в здешней плотной атмосфере. Она состоит на 95% из азота и на 5% из метана и надежно защищает от космического излучения. Мы передвигаемся не в скафандрах, а в теплой одежде и респираторах. Средняя температура здесь около –180 °C, но от нее спасает теплоизоляция. Скоро будем кататься на лодках по метановым и ацетиленовым озерам.

Все эти годы нашего полета помимо написания репортажей для журнала я перечитывал мировую литературу и работал параллельно над своей собственной книгой; ее рабочее название — «Весь спектр отчаяния». Как ты помнишь, мои попутчики делятся на две категории: кого-то вел сюда пылающий энтузиазм, а кого-то, меня в том числе, попытка убежать от экзистенциальной бездны. Наш капитан Ник свято верит в покорение иных миров; химик Джошуа круглые сутки колдует над пробирками; астрофизик Александр корпит над наблюдениями и обработкой статистических данных. Но, например, биолог Руфь потеряла на Земле родителей, мужа и сына, а второй пилот Исайя никак не может избавиться от воспоминаний о Сирийской войне. Я знаю, что их привело сюда отчаяние. Они ухватились за шанс убежать от навязчивых мыслей и начать другую жизнь за пределами родной планеты. Вечное молчание бесконечных миров, усыпанных газовыми шарами, скорее пугает нас, как Паскаля, чем внушает оптимизм и заряжает энергией.

Как это было в ретроспективе? Когда мне исполнилось тридцать три года, я отчетливо увидел, что не могу жить в мегаполисе и заниматься текстами, как прежде. К тому же ты сказала мне, что мы не можем быть вместе, и здесь я не могу не согласиться. Твоя нынешняя семья и твой квартирный комфорт подходят тебе больше, чем мое безумие.

Я исколесил планету вдоль и поперек, видел гейзеры Исландии и храмы Тибета, но всё это было не то. И когда в новостях промелькнула информация о миссии к Титану, я не мог не воспользоваться шансом. Вначале на меня, бездельника и дилетанта, смотрели косо, но потом со мной стали разговаривать — в том числе те участники проекта, которые остались на Земле, по видеосвязи.

Сейчас мне придется прерваться. Нельзя пропустить запуск первого беспилотника. Я напишу через несколько дней. Надеюсь, перебоев со связью не будет. Вот одна из первых фотографий здешнего пейзажа, настоящего потустороннего мира, ада или чистилища (хотя многие мои спутники надеются найти здесь рай). Будем на связи! Плодотворной недели! Она длится у нас в 16 раз дольше, чем у вас.

Искренне твой

Алекс Эш

Этот текст сочинен по мотивам книги планетолога Аманды Хендрикс и научного журналиста Чарльза Уолфорта. Без преувеличения она читается на одном дыхании. Хочется возвращаться к ней снова и снова. Чуть ли не каждая страница заряжена энергией и энтузиазмом. Авторы пишут в предисловии, как часами размышляли, смеялись и спорили в скайпе — Аманда в офисе в Лос-Анджелесе, Чарльз — в дебрях Аляски или дома в Анкоридже с видом на засыпанный снегом тихоокеанский залив Кука.

Чарльз — автор нескольких бестселлеров, любитель экстремального спорта, он брал интервью и у эскимосских китоловов на дрейфующих арктических льдах, и у профессоров Кембриджа.

Аманда — старший научный сотрудник Планетологического института США в Аризоне, участник программ Лунного орбитального зонда (запущен в 2009 году) и орбитального телескопа «Хаббл». Она 12 лет работала в Лаборатории реактивного движения NASA и была научным экспертом миссий «Галилео» (1989–2003), первого аппарата, вышедшего на орбиту Юпитера; и станции «Кассини» (1997–2017), первого искусственного спутника Сатурна. Ее завороженность космосом началась в семь лет, когда они с отцом пересекали на фольксвагене пустыню Мохаве и она была поражена до глубины души ясным ночным небосводом, усеянным звездами. В третьем классе она соорудила диораму Солнечной системы в обувной коробке, подростком посещала конференции в Калтехе, затем училась в Политехническом университете штата Калифорния и получила степень PhD в Университете Колорадо.

Авторы пытаются обосновать колонизацию Титана, рассуждая о грядущих земных катастрофах — перенаселении, войнах, стихийных бедствиях и глобальном потеплении. Но здесь их цепочка рассуждений выглядит неубедительно. Все эти проблемы необходимо решать на родной планете, а до Титана в любом случае доберется горстка сорвиголов. Он не станет нашим новым домом — скорее символом того, как далеко могут забраться исследователи и искатели приключений.

Почему, собственно говоря, Титан? В книге содержится подробное обоснование. Внутренняя часть Солнечной системы малопригодна для колонизации.

Меркурий — по сути дела, огромный лишенный атмосферы булыжник. Средняя температура его дневной поверхности равна 350 °C, ночной — около –170 °C. Кроме того, на обратном пути придется долго лавировать и перебарывать солнечное притяжение.

Атмосфера Венеры, состоящая на 97% из углекислого газа, надежно защищает от космического излучения, но она слишком плотная и горячая, в ней содержится едкая серная кислота, в верхних слоях свирепствуют ураганы. Парниковый эффект грандиозен. Средняя температура составляет 465 °C. Этого достаточно, чтобы расплавить свинец. Давление на поверхности сопоставимо с давлением в морских глубинах на Земле. Советские зонды, пережившие спуск через эту инфернальную атмосферу, просуществовали недолго. Людям там тем более не место.

Луна и Марс пригодны для колонизации, но новоявленным селенитам и марсианам придется скрываться от космических лучей в пещерах или рукотворных герметичных убежищах, а во время вылазок облачаться в громоздкие скафандры. Вода на Луне имеется, но ее добыча будет трудной. Более перспективный ресурс — гелий-3 для будущих термоядерных реакторов. Но проще будет отправлять экспедиции туда и обратно, чем заселять наш спутник, потому что путь займет всего несколько дней. На Марсе обнаружился водяной лед, и есть довольно-таки безумные идеи искусственным образом создать там атмосферу путем ядерной бомбардировки полярных ледяных шапок или добывать сырье для сильнейших парниковых газов — хлорофторуглеродов, которые нагреют его поверхность, а потом засеять яблони и прочие растения. Но это потребует солидной индустрии и сотен, если не тысяч лет.

Поэтому, по мнению авторов, искать место для колонизации нужно во внешней части Солнечной системы, а именно на спутниках планет-гигантов. На Европе ледяная кора толщиной от 10 до 100 км покрывает океан жидкой воды. Это своего рода биллиардный ледяной шар. На южном полюсе Энцелады бьют гигантские гейзеры водяного пара. Ученые не оставляют надежды найти там живые существа. С другой стороны, загвоздка в том, что там тоже нет никакой атмосферы.

Вот и получается, что если лететь, то к Титану. Здесь есть атмосфера, вода и энергетические ресурсы. Электростанции будут работать на углеводородном топливе. Дополнительную энергию дадут ветряки и солнечные панели. Пищу предлагается выращивать в теплицах — и заодно перерабатывать углекислый газ, выделяющийся при сгорании, обратно в кислород. Из местного сырья можно изготавливать пластиковые вещи, а для добычи металлов и других тяжелых элементов — освоить астероиды. Здесь, конечно, есть существенные вопросы со стороны специалистов. Проблеме потенциальной энергетики колонизаторов Титана посвящена подробная научная статья Аманды в журнале Journal of Astrobiology & Outreach [1].

Кроме того, на Титане теоретически могут обнаружиться живые организмы. Они будут отличаться от земных в плане химии: основой их существования должен быть метан.

Лететь не так уж далеко. «Вояджеры» добрались до Сатурна примерно за три года. Авторы отводят на полет с учетом современных технологий семь лет, но предполагают, что этот срок можно сократить до 18 месяцев. Отдельный вопрос, как сконструировать аппарат для перелета и найти спонсоров. Авторы не рассчитывают на неповоротливые государственные программы и делают ставку на частный бизнес, например знаменитую на весь мир компанию SpaceX.

Книга устроена хитро; каждая глава содержит исторический обзор, а также разделы «Настоящее» (интервью и актуальные данные) и «Будущее» (научно-фантастические зарисовки). Невнимательный пролистыватель-книгоглотатель может легко сесть в лужу, перепутав реальное и воображаемое.

Под впечатлением от книги я устроил небольшой опрос в «Фейсбуке»: кто из френдов готов лететь колонизировать Титан, а кто бы предпочел остаться дома, и чем обоснован этот выбор? Этот пост вызвал большой ажиотаж и 34 ветвящихся вглубь комментария. Вот самые яркие отзывы.

Да. Почему? Хочу внутрь фильма про космос. Жду встречи с Чужими или там с аватарами.

Я полечу. Понимаю, что чушь, что космос — холодный, а встреча с аватарами — смертельна. Но всё равно полечу, потому что это детская мечта.

Если можно взять с собой кота, то я бы полетел.

Не соглашусь, потому что я старый. Лучше быть похороненным в земле, чем в открытом космосе. Хотя какая разница! Уговорил, записывай и меня тоже.

Это развод и пустые фантазии для атеистов. Жизнь возможна только на Земле. Все участники экспедиции погибнут в страшных муках, но обманщики-ученые покажут вместо подлинного репортажа об их гибели очередное голливудское кино.

Нет, на мой век всё равно земной экологии и ресурсов хватит, а после нас хоть потоп.

Я бы не полетела. Я из дома-то выходить боюсь.

Если через пустыню идти семь лет или через ледник — не вопрос, а в железной коробке лететь — откажусь.

Разрабатывать технологии — да, самому летать — нет. Я старый больной человек.

Вычеркнуть из своей жизни столько всего ради сомнительных радостей экзотики? Немыслимо, на мой взгляд. А идея вклада в «прогресс» мне вообще кажется глупенькой...

Нет. У меня в голове свои титаны и сатурны, миры и надмирные структуры. С ними мне разбираться интереснее.

Научный журналист и переводчик книг фонда «Династия» Александр Сергеев высказался так: «Если космическая инфраструктура дозрела, то почему бы и нет. Если нет — абсурд. Судя по условиям задачи (лететь семь лет), инфраструктура еще не готова. Даже ионных движков приличных еще нет. Надо развивать, а не маяться героическими глупостями».

И наконец, Павел Подкосов, главный редактор издательства «Альпина нон-фикшн», ответил так: «После издания книги „За пределами Земли“ издатель, в общем, обязан лететь на Титан — пацан сказал, пацан сделал. Но кроме этого есть еще один важный момент. О нем писал Карл Саган в „Голубой точке“. У человеческих колоний в космосе есть шанс начать с нуля. Возможно, там не по-требуется ни лидеров, ни президентов и точно уж Госдумы. Возможно, отношения между людьми там могут строиться на каких-то совершенно иных, более человечных принципах, без иерархии и агрессии. Ради этого я бы полетел. Законы социума меняются. Мы уже совсем другие, нежели веке в тринадцатом, например. И обо всем можно договариваться. И это правда шанс создать некое новое общество».

А вы бы полетели?

Алексей Огнёв

