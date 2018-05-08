Глядя вперед

Уважаемая редакция!

Вы, дорогие мои друзья и читатели, счастливые люди: когда вы раскроете свежий номер газеты, вы уже смогли наблюдать великий момент очередного вступления Владимира Владимировича Путина в должность президента Российской Федерации. Инаугурация… Или, в духе наших традиций, восшествие. А я, когда пишу это письмо, еще не видел этого замечательного зрелища.

Перед нашей страной возникают блестящие перспективы развития. И перед страной вообще, и перед наукой, перед образованием. Но народ у нас недоверчивый — он всё гадает, что и как будет, не исчезнут ли после мая дополнительные средства, выделенные на повышение зарплат преподавателей и ученых, кто станет главой правительства, будет ли упразднено Министерство образования и науки, кто будет назначен министром или министрами, что произойдет с ФАНО.

Ходят различные слухи на этот счет. Но я не увлекаюсь распространением слухов, я делаю выводы на основе анализа имеющихся фактов, как и полагается ученому. Поэтому у меня сформировался свой взгляд на то, что и как будет происходить. Как и всякая гипотеза, она может оказаться ошибочной, но считаю необходимым вынести ее на суд общественности.

Вопрос о премьер-министре, на мой взгляд, не заслуживает серьезного обсуждения: не может быть иной кандидатуры, кроме Дмитрия Анатольевича Медведева. Ведь они с национальным лидером составляет победный дуумвират. Как Октавиан Август с Марком Антонием разгромили при Филиппах формирования Брута и Кассия, рядившихся в тогу демократов и сторонников республики, так и Владимир Владимирович с Дмитрием Анатольевичем разгромили запрещенную в России ИГИЛ в Сирии, отбросили бандеровские полчища от Крыма и подавили гидру внутренних смут во главе с рядящимися в тогу демократов навальными и удальцовыми.

Вопрос с управлением наукой и образованием не так прост, я бы даже сказал весьма запутан. Говорят, что правительство покинет первый вице-премьер Игорь Иванович Шувалов, который уйдет в мой родной университет. С одной стороны, это было бы весьма символично и отсылало бы нас ко времени основания Московского государственного университета. С другой стороны, я не вижу ректором моего родного университета никого, кроме Виктора Антоновича. Именно с ним связано не только выживание университета в тяжелые 1990-е, но и бурное развитие в последующие годы. Также Игорь Иванович, несмотря на свои разносторонние дарования, не обладает должным научным авторитетом. Поэтому я считаю, что вряд ли нас ждет смена ректора.

Сложнее вопрос с Министерством образования и науки. Если создавать министерство науки, то зачем тогда нужно ФАНО — что за министерство почти без подведомственных организаций? Придется передавать академические институты в министерство и ликвидировать ФАНО. Как говорится, из пустого в порожнее; кроме того, прахом пойдут все попытки наладить взаимодействие ФАНО и РАН.

Можно избежать этого, если создать министерство высшего образования и науки, но кто его возглавит? Говорят о Дмитрии Ливанове. Дмитрий Викторович, конечно, богатырь, он отлично проявил себя в борьбе с Академией, сразив в упорном единоборстве застойный Президиум. Но позже Дмитрий Викторович был назначен специальным представителем по торгово-экономическим связям с Украиной. А это, знаете ли, весьма интересная отставка…

К тому же, как известно, время собирать камни и время разбрасывать камни. Сейчас Владимир Владимирович благоволит новому руководству РАН, и вряд ли он захочет возродить былой конфликт. Опять же, Дмитрий Викторович по нынешним временам слишком склонен оглядываться на Запад. Так что, думаю, в каком бы виде ни продолжило существовать министерство, вряд ли его возглавит Дмитрий Ливанов.

Скорее уж если будет создано какое-то научное министерство, то его руководителем станет Григорий Владимирович Трубников. Эта кандидатура хороша со всех сторон. Григорий Владимирович — молодой технократ, твердо стоящий на позициях государственной пользы. Академик, но не из академических структур. Человек, которому, как и Михаилу Валентиновичу, близки проекты мегасайнс.

Но, коллеги, главное не в том, кто займет какой пост, а в том, что мы и дальше можем с уверенностью смотреть в будущее!

Ваш Иван Экономов

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