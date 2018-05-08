Археологи изучили бактрийскую цитадель Узундара

Ученые из Института археологии РАН совместно с узбекскими коллегами исследовали горную цитадель бактрийской пограничной крепости Узундара, построенной в III веке до н. э. [1]. Пятиметровые стены защищали ромбовидное поселение на высоте 1700 м. Внутри него высилась треугольная цитадель площадью примерно в четверть футбольного поля.

Археологи собрали богатую нумизматическую коллекцию — около сотни эллинистических монет, в том числе драхмы с изображением Александра в львином скальпе, монеты селевкидского царя Антиоха I и всех правителей Греко-Бактрийского царства — от Диодота до Гелиокла — самого разного номинала: от серебряных драхм до медных лепт. Также археологи обнаружили свыше 300 наконечников стрел, более 300 каменных ядер для пращи, дротики, детали конской упряжи, бронзовые и железные браслеты, фрагменты керамических сосудов. Судя по находкам, воины жили в крепости без семей, чисто мужским коллективом. Вероятно, из женщин в крепости жила лишь жена стратега и ее служанки.

Одна из самых интересных находок в крепости Узундара — фрагменты китайского оружия периода династии Хань, в том числе наконечник бронзового арбалетного болта, а также фрагмент пластины ламеллярного доспеха.

Александр Македонский завоевал Бактрию в 329–327 годах до н. э. во время похода в Индию, и если верить античным историкам, женился на бактрийской княжне Роксане. После смерти Александра империя распалась. Бактрия вошла в состав царства Селевкидов. В середине III века Греко-Бактрийское царство добилось независимости. Во II веке до н. э. на Бактрию обрушились ираноязычные кочевники с северных территорий — саки и юэджи. Под их ударами государство, процветавшее со времен античности, перестало существовать. Все эти этапы истории Бактрии прослеживаются на примере пограничной крепости Узундара.

А. О.

1. Погранзастава на границе эллинистического мира.

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