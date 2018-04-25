Общество научных работников выступило против блокировок научных и образовательных интернет-ресурсов

24 апреля 2018 года Совет Общества научных работников принял заявление на адрес премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с критикой массовых перебоев в работе множества научных и образовательных интернет-ресурсов, поисковых систем и серверов электронной почты, возникших из-за попыток Роскомнадзора заблокировать мессенджер Telegram. Публикуем текст заявления Совета ОНР.

Исх. № 18-02 от 24.04.2018

Господин Председатель Правительства!

Совет Межрегионального общества научных работников (ОНР) выражает возмущение массовыми перебоями в работе множества научных и образовательных интернет-ресурсов, поисковых систем и серверов электронной почты, возникающими из-за попыток Роскомнадзора заблокировать мессенджер Telegram. Это ведомство создало препятствия для доступа почти к 18 миллионам IP-адресов: их число почти в два раза превышает количество пользователей Telegram в России.

Из-за непрофессиональных действий Роскомнадзора российские ученые были лишены доступа к специализированной сети научных контактов ResearchGate, к архивам научных журналов крупнейшего издательства Wiley, к центральному репозиторию библиотек Java, сайту журнала Science, поисковой системе Google и к ряду других сетевых сервисов, постоянно используемых в исследовательской работе.

Перебои в доступе к информационной системе КИАС привели к срыву подачи заявок на конкурсы грантов, проводимые Российским фондом фундаментальных исследований. Из-за нарушения доступа к учебным сайтам был частично парализован учебный процесс в СколТехе, МГУ, ВШЭ и ряде других вузов. Пострадал также сайт Вольного сетевого сообщества «Диссернет», разоблачившего масштабные некорректные заимствования чужих материалов в диссертациях многих недобросовестных авторов, в том числе главы Роскомнадзора А. А. Жарова.

Совет ОНР считает совершенно недопустимой практику ковровых блокировок любой ценой, без учета вполне предсказуемых негативных последствий. Научные и образовательные сервисы, доступ к которым был нарушен Роскомнадзором, соблюдали законодательство РФ и не были запрещены судом. Тот вред, который нанесли действия этого ведомства российской науке и образованию, а значит и всему обществу, никак не может быть оправдан необходимостью исполнения судебного решения в отношении одной частной компании.

Совет ОНР также напоминает, что в соответствии со статьей 29 Конституции РФ каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом, гарантируется свобода массовой информации, а цензура запрещается. Поиск, анализ и обмен научной информацией являются важнейшими составляющими научной работы.

Совет ОНР требует незамедлительно пресечь вредоносную деятельность Роскомнадзора и обеспечить действенную защиту научных, образовательных и других социально значимых интернет-ресурсов от опасностей, исходящих от этого ведомства. Сотрудники и руководители Роскомнадзора, по вине которых возникли перебои в работе этих ресурсов на территории России, должны понести ответственность за свои действия.

Принято 24.04.2018 на заседании Совета ОНР № 3 (67).

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