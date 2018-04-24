Вам телеграмма!

Уважаемая редакция!

Давно уже прошли те времена, когда можно было услышать эти слова, но и теперь слово телеграмма присутствует в нашем быту, правда в ином виде — как название мессенджера Telegram. Все мы знаем про эти мессенджеры — бессмысленные игрушки для молодежи. Мне самому когда-то, лет двадцать назад, порекомендовали поставить ICQ, я поставил было, а потом снес — только работать эта «аська» мешала. И с тех пор ничем таким не пользуюсь.

Но не все столь разумны, и разного рода мессенджеры приобрели значительную популярность среди несознательного населения. Это справедливо и для упомянутого выше Telegram. Увы, люди, которые пользуются им, не задумываются о том, что этот мессенджер создан небезызвестным господином Дуровым, который уехал из нашей страны и, по сути, является русофобом.

Его Telegram — удобное орудие для всякого рода преступников и террористов, а сам Дуров отказывается идти на сотрудничество с нашими доблестными органами, которые мужественно противостоят террористам. Поэтому наш суд принял решение блокировать Telegram, и Роскомнадзор взялся за дело. Дуров же закусил удила и прикладывает все усилия, чтобы его сомнительный продукт был доступен в России.

В общем, идет война Роскомнадзора с Telegram, а на войне жертвы неизбежны. Есть они и среди интернет-ресурсов научного и образовательного плана, и в том не вижу я ничего страшного. Подумаешь, где-то пропал на время доступ к каким-то журналам или стал недоступен сайт какого-то российского института. Не велика беда.

Но, как обычно, наша прогрессивная общественность недовольна и называет борьбу с Telegram идиотизмом и вредительством, охая и ахая о том, какой это наносит вред ни в чем не повинным ресурсам.

Эх, лучше бы эти господа подумали о том, какой урон наносит эта история нашей стране. Миллионер Дуров открыто глумится над российским правосудием и хочет посрамить наше государство в лице Роскомнадзора, показав его неспособность заблокировать Telegram. А дурной пример заразителен, и если не удастся справиться с Дуровым, то последствия могут быть самыми плачевными. Чтобы их избежать, и весь Интернет забанить не жалко!

Тем более эта глобальная сеть стала орудием тлетворного влияния Запада, навязывающего России и миру чуждые духовные стандарты, все эти демократии, политкорректности и гей-парады. Всему этому можно противопоставить только осознанный отказ от этого пахучего западного продукта и меры по ограничению возможности оказывать влияние.

Мы уже отказались от их вонючих сыров и должны сделать следующие шаги, о чем говорит подготовленный лидерами всех думских фракций антисанкционный законопроект. Там говорится, что США и их сателлиты могут подвергнуться ответным санкциям: запрету и ограничению на ввоз технологического оборудования и программного обеспечения, виски и таблеток, ну и т. д. Также можно будет запретить нанимать на работу американцев и прочих.

И тут наша прогрессивная общественность видит вред для науки и образования: мол, если введут жесткие ограничения, то мы не сможем купить западных приборов и не сможем использовать западные программы, не сможем приглашать в наши институты и университеты именитых американских и европейских ученых. И вред от этого будет огромным: наша технологическая отсталость увеличится, мы не сможем развивать новые направления науки и всё такое прочее.

Знаете, господа хорошие, мы спокойно пережили запрет пармезана, переживем и отказ от всего остального, а вместо виски будем пить водку — ее-то у нас никто не отнимет! Да, если ограничения на поставку оборудования будут жесткими, последствия будут ощущаться, но ничего — придется всерьез заняться развитием отечественного приборостроения. Тактический проигрыш принесет стратегическую пользу.

А мегагрантников холеных, которые всё деньги у президента выпрашивают, нам и не нужно, ведь может собственных Платонов и быстрых разумом Невтонов российская земля рождать. И тем более хорошо будет, если мы оградим наше образование от англосаксов и иже с ними: хорошо еще, если они будут сеять только либеральную заразу в неокрепшие умы молодежи — а может, они и вовсе гомосексуалы и педофилы? Нет уж, пусть свои, проверенные и со справками преподаватели преподают в наших вузах.

Ваш Иван Экономов

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