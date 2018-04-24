Профессора РАН: слабое звено?

24 апреля 2018 года на Президиуме РАН будут утверждены кандидаты в профессора РАН, избранные на собраниях отделений РАН. «Диссернет» еще раз обращает внимание на двух кандидатов, кейсы которых представлены на сайте проекта. Их имена были и в экспертизе кандидатов в профессора РАН, опубликованной в марте 2018 года [1]. Полная версия статьи.

Отделение: Общественных наук РАН.

Кандидат в профессора РАН: Николай Николаевич Черногор.

Являлся оппонентом на двух защитах сомнительных диссертаций, содержащих массовые некорректные заимствования, в том числе из диссертации самого Н. Н. Черногора. При этом совместных работ кандидата в профессора РАН с обоими авторами оппонируемых работ обнаружить не удалось.

Имеются в виду следующие защиты:

1. Кандидатская диссертация Роженцева С. В. «Развитие института юридической ответственности органов местного самоуправления и их должностных лиц как формы охраны интересов субъектов малого и среднего предпринимательства», 2011 год.

На 24 страницах имеются заимствования (иногда масштабные, целыми страницами) из диссертации Н. Н. Черногора от 2007 года. Кроме этого, на пяти страницах имеются некорректные заимствования по полстраницы из диссертации А. С. Емельянова от 2005 года (совместных работ С. В. Роженцева и А. С. Емельянова не обнаружено).

2. Кандидатская диссертация К. Б. Тимофеева «Конституционно-правовые основы ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления перед государством» от 2009 года. 95 страниц (из 140) практически целиком совпадают со страницами диссертации Н. Н. Черногора от 2007 года.

Подробнее см. rosvuz.dissernet.org/person/108307

* * *

Отделение: Сельскохозяйственные науки.

Кандидат в профессора РАН: Андрей Александрович Полухин.

Экспертиза кандидатской диссертации: wiki.dissernet.org/wsave/PolukhinAA2005.html

«Организационная реструктуризация аграрных предприятий: на материалах Орловской области» от 2005 года.

1. В диссертации имеются массовые некорректные заимствования из трех источников, при этом совместных публикаций диссертанта с указанными авторами не обнаружено.

2. 27 страниц по большей части совпадают со страницами диссертации А. В. Хатунцова «Формирование модели управления агропромышленным сектором экономики региона», 2003 год.

3. 24 страницы практически целиком совпадают с фрагментом диссертации У. А. Байрамкулова «Предпринимательская составляющая процесса реструктуризации предприятия», 2003 год.

4. 18 страниц содержат заимствования из диссертации Л. Н. Коптелиной «Методы повышения эффективности реструктуризации предприятий», 2001 год. Из этих 18-ти страниц один 8-страничный фрагмент скопирован полностью, остальные совпадают с текстом предполагаемого источника заимствования на две трети.

Подробнее см. rosvuz.dissernet.org/person/105951

Заметим, что если А. А. Полухин станет профессором РАН, то он станет вторым представителем Отделения сельскохозяйственных наук Академии наук, попавшим в базу данных «героев» «Диссернета». Первый — академик РАН П. А. Чекмарев (rosvuz.dissernet.org/person/55564). На данный момент на сайте «Диссернета» представлено 23 члена Академии наук (rosvuz.dissernet.org/collections/124973).

Лариса Мелихова

1. www.dissernet.org/exp_conclusions/kandidaty_professory_ran.htm

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